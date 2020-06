DE TRAIDORES Y TRAICIONES: LOS MUNICIPALES A FUEGO LENTO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En Derecho, la traición se refiere al conjunto de crímenes que engloban los actos más extremos en contra del país de cada uno.

Familiarmente, la traición consiste en defraudar a familia, amigos, grupo étnico, religión u otro grupo al cual pueda pertenecerse, haciendo lo contrario a lo que los otros esperan. A menudo, cuando se acusa de traidor, tales acusaciones son controvertidas y disputadas cuando la persona no puede identificarse con el grupo del cual es miembro, o de lo contrario está en desacuerdo con los líderes del grupo que hacen el cargo.

Políticamente, el término “traidor” ha sido usado como un epíteto entre disidentes de un mismo partido o entre miembros de distintos partidos para anular el capital político ajeno. También se recurre, de forma más genérica, a calificar de traidores a funcionarios en el poder que son percibidos como incumplidores de los deberes públicos prescritos por el Estado, con independencia de que se pueda verificar o probar alguna acción traicionera.

Judas fue uno de los apóstoles de Jesús, no se menciona sobre su llamada ni cuándo se unió a los apóstoles, pero el Evangelio de Juan pone un antecedente importante de la felonía de Judas, ya que él era el tesorero y, según ese evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres (Juan 12:6: “Pero Judas no dijo esto porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, robaba de lo que echaban en ella”). “Como dicen, cada hombre tiene un precio. Hay veces que ese precio parece muy bajo, pero siempre me hago una pregunta: Judas, el más emblemático de los traidores, ¿alguien pensó, alguna vez, que podían hacerle falta esas 30 monedas de plata?”

TRAICIONES

La mayoría de los trabajadores municipales matanceros trabajan políticamente y, a su vez, esa mayoría lo hace dentro del oficialismo que conduce el Intendente Fernando Espinoza. El trabajar para el oficialismo es hacerlo, también, para el “Oficialismo Gremial” que conduce Juan Carlos Sluga y que hoy, tiene como rostro visible a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM.

Muchos trabajadores municipales matanceros sienten, en carne propia, las traiciones que vienen viviendo. No es fácil se municipal: se gana poco, se los respeta poco, son dependientes de un sistema político que los utiliza sin misericordia, etc.

Es innegable que los trabajadores municipales matanceros se sienten traicionados por la conducción política y gremial.

El municipio los dejó en banda y, sobre esto, nadie puede hacerse el distraído ni sostener lo contrario porque el departamento ejecutivo matancero dejó totalmente desprotegido a sus trabajadores.

Estamos a junio de 2020 y nadie, ni el Intendente Espinoza, ni el Sec. Gral. del STMLM han hablado de aumento de sueldo. Habitualmente para el mes de abril se define el aumento salarial pero este año no se dijo nada.

El 2020 no es una año cualquiera porque está la pandemia generada por el Covid-19 que nos tiene a todos muy preocupados; a esto hay que sumarle el deterioro salarial del trabajador municipal matancero que viene de un año (el 2019) con altos índices inflacionarios (más del 50%). Entre abril de 2019 y este año hubieron varios bonos pero ninguno pasó a engrosar el salario dejando un sueldo promedio que va de los $15 mil a $22 mil.

Obviamente este salario convierte, a la mayoría de los trabajadores municipales de La Matanza, en pobres porque su salario está por debajo de la línea de pobreza y, peor aún, están muy lejos de los $40 mil que se necesita para no estar por debajo de la línea de pobreza ( a marzo del 2020: “Se necesitan $40.789,67 para no caer debajo de la línea de la pobreza” – https://www.baenegocios.com/economia/Se-necesitan-40.78967-para-no-caer-debajo-de-la-linea-de-la-pobreza-20200317-0037.html).

El salario municipal está muy bajo y no es prioridad de la intendencia cambiar esa situación. La excusa de la pandemia es plausible pero, solo hasta ahí, porque Fernando Espinoza se ufana de “tener plata” y eso no es mentira porque el municipio matancero tenía depósitos bancarios cercanos a los 15 mil millones de pesos (con intereses sería muchos más que eso).

Si hay plata y no hay aumento salarial es claro que a la patronal no le interesa aumentarles el sueldo a sus trabajadores.

En los próximos días se pagará (según fuentes confiables del municipio) el medio aguinaldo en una cuota y, posiblemente, se habla de un bono a modo de aumento salarial.

El STMLM está corriendo detrás de los problemas, Daniel Troncoso no puede sentarse a dialogar con la patronal porque su patrón es Juan Carlos Sluga y, esté, no habla con Fernando Espinoza quién, a su vez, no le atiende ni siquiera el teléfono a ninguno de los dos.

Obviamente a Espinoza le conviene que siga la dupla Sluga – Troncoso al frente del STMLM porque los tiene condicionados de mil manera y sabe bien que ellos no van a pelear ninguna batalla gremial sino que se van a sentar a esperar lo que Fernando les dé algo para, después, agradecerlo efusivamente.

El STMLM está en un serio dilema: o sale a reclamar, en forma vigorosa, una recomposición laboral o sus afiliados van a desbordar a la conducción del gremio. La conducción del sindicato dilató tanto los tiempos que no le queda otra y es por eso que hace unos días salió a pintarse la cara y declararse en estado de alerta y movilización. Sus afiliados no les dieron mucha bola al comunicado porque están, casi seguros, que es una maniobra para seguir buscando tiempo para que Espinoza se digne a darles algo. Algunos especulan que dicha declaración es para salvar la ropa ante los trabajadores municipales porque ya habrían acordado algo con el ejecutivo municipal y salir a presentar ese algo como una conquista de la lucha gremial de la conducción del STMLM. Pero, más allá de eso, hay otras traiciones que los trabajadores municipales no logran tragarse; son traiciones que están atravesadas en el garguero y no las pueden hacerla pasar por más miga de pan que coman.

Muchos de ellos han trabajado políticamente para Fernando Espinoza y sienten que esté los dejó en la estacada en medio de la pandemia porque los mandó a la primera línea de lucha contra el Covid-19 con muy pocas herramientas defensivas.

Cada aparición pública de Espinoza se les clava en el pecho porque saben que esas notas periodísticas son pagas y, encima, ellos se sienten actores de repartos del show de Fernando. Pero no es solo eso, muchos lo conocen desde muy joven, muchos han compartido horas de militancia política junto a él, muchos fueron compañeros de trinchera en la histórica interna contra Pierri y, hoy no pueden hablar con el Intendente, hoy no se sienten escuchados y sienten que Fernando los defraudó…

En las dependencias municipales, en las salas de salud dependientes de municipio, en los hospitales municipales la falta de insumos y de medios de bioseguridad es moneda corriente y donde hay, las mismas son de muy mala calidad.

Los trabajadores municipales se sienten desbordados y la ayuda de la militancia política, de los vecinos están salvando una gestión municipal muy deficiente. Se ve a las claras que los actos del gobierno municipal son promocionados a fuerza de plata y solo se promociona la figura de Fernando Espinoza.

Hay muchos ejemplos de lo dicho antes, un claro ejemplo es la siguiente noticia: “La Matanza: comenzaron a hacer un seguimiento digital de los casos sospechosos y confirmados de coronavirus – Médicos estarán a disposición para atender a los pacientes de manera remota. Además, a través del sistema de cámaras de seguridad del municipio, se podrá controlar a las personas que deben permanecer en cuarentena para evitar contagiar a otros” (https://www.infobae.com/politica/2020/05/02/la-matanza-comenzaron-a-hacer-un-seguimiento-digital-de-los-casos-sospechosos-y-confirmados-de-coronavirus/) y, días después, le vendieron el verso al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Bombos y platillos para anunciar algo que no funciona. Hace unas semanas nuestro medio publicó una nota sobre una familia que la dejaron 17 días encerrados en su casa (http://semanarioquintopoder.com/?p=27587 – Mentiras que enferman) sin asistencia médica ni social. Papá, mamá y un nene de un año encerrados esperando que alguien se acerque y nadie lo hizo. También está el caso de una mamá que estando en cuarentena por tener coronavirus asintomático y estando siendo monitoreada por el avanzado sistema municipal, fue a la escuela de su nene a retirar la mercadería que se da para cada alumno. El resultado final: más de 30 docentes y no docentes en cuarentena a la espera de ver si se contagiaron con el virus Covid-19; esto implica que el sistema no funciona. Dejaron de utilizar el COM (Centro Operativo Municipal de La Matanza) que tampoco funcionaba y utilizan las mismas instalaciones para algo que tampoco funciona…parece joda pero no es así.

En un solo medio nos fijamos cuantas notas de Espinoza publicitaron y te caes de tujes, por Don Fernando tuvo más difusión que el mismísimo Presidente de la Nación, el Dr. Alberto Fernández.

Más allá de esto, los trabajadores municipales se sienten sin respaldo del STMLM. La obra social, en plena pandemia y con trabajadores municipales contagiados, redujo prestaciones. Algo muy elemental, hasta un mes se realizaba el descuento del 70% en la farmacia sindical y hoy se hace solo el 40%. Ya no se puede financiar la compra de medicamentos, porque antes el trabajador compraba la medicación y se lo descontaba del recibo de sueldo. Hoy hay que ir a la farmacia sindical con la plata en mano o no hay medicamentos.

Eso sí, Troncoso reparte barbijos, publicita un protocolo ante un caso de coronavirus y da una “Charla informativa sobre COVID 19 para los empleados del Gremio y la Obra social Municipal a cargo de la Dra. Infectóloga Silvia Cetani. Unidos y Organizados siempre trabajando para el bienestar de la Familia Municipal”

TRAIDORES

En esta parte de la nota no hay dedos señalando, solo comentarios de trabajadores municipales matanceros que, en sus palabras, relatan la situación que están viviendo.

“¿Será que estos compañeros municipales ganan más que nosotros? Y quizás si por ser lacayos del intendente que no ven más allá, que reciben órdenes de ponerse en contra seguramente de su mismo pensamiento. Qué pena…no tienen amor propio, son marionetas del peor intendente que hemos tenido en Matanza y, sepan algo, ustedes nos bajan un pasacalle y nosotros les vamos a colgar diez pero hay algo que no podrán hacer y es acallar las voces del personal municipal que labura día a día para la comunidad desde el lugar que le tocó. Ustedes ñoquis del intendente ¡!!son lo peor que nos puede suceder!!! AUMENTO!!!! PARITARIAS!!! CORRIDAS!!! PLANTAS!!!BONO AL PERSONAL DE SALUD!!!”

“1) Estabilidad en el empleo público / 2) Igual tarea igual remuneración / 3) Defensa de la carrera municipal / 4) Junta y ascenso permanente / 5) Salarios dignos / 6) Recuperar las partidas presupuestarias de todas las áreas que se jubilaron los compañeros y no incorporaron vacantes / 7) Poner en marcha la ley 14.656 / 8) Convenio colectivo de trabajo homologado por el ministerio de trabajo”.

“Mi nombre es Silvia Muñoz, tengo 32 años de antigüedad en la Municipalidad de La Matanza, soy auxiliar de educación. Me siento muy indignada por la situación que he padecido en la Obra Social.

El viernes 19 de mayo fui a buscar una orden para ser atendida en la clínica la Torre, el día 22/5 por un gastroenterólogo que debía hacerme unos análisis y receta de remedios que ya no tenía. En la O. Social dicho día (19/5) me atendió una persona que me autorizó en teoría todo para el lunes, pero cuando en mi casa estoy preparando todo para ir a la Clínica, me doy cuenta que no habían emitido bien la orden, me dio otro papel por error. Salgo corriendo a la obra social, tomando otros colectivos y con un frío enorme llego a las 8:30 hs, donde atendían en la calle ( según ellos por protocolo por covid) y les pido por favor que me hagan la orden correctamente para poder ser atendida en dicha clínica, ya que no me habían entregado la correspondiente el día viernes, y que por cuestiones de salud, no podía perder el turno. La persona que estaba en ese momento en la O. Social, con muy malos modos, me dijo que todavía no atendían, que tenía que esperar. Le insistí. Le pedí por favor, y le repetí que necesitaba la orden para no perder el turno, y ¡!!no le importo nada!!!

Vino otra persona, y me dijo que no era problema suyo. Sentí mucha impotencia. Me sentí humillada, y confieso que me agarro un ataque de nervios, y me puse a gritar, a decirles que era una falta de respeto lo que hacen con todos los Trabajadores Municipales, que carecemos de UNA COBERTURA MÉDICA BÁSICA. QUE YA NI LOS REMEDIOS LOS TENEMOS COMO ALGUNA VEZ TUVIMOS. Por eso compañeros y compañeras les pido que me ayuden a viralizar este mensaje, que es una denuncia, a todos estos incapaces e insensibles, que están destruyendo la OBRA SOCIAL. Mediocres, que quisieron estar en ese lugar para convertirse en la peor gestión que vi en mi 32 AÑOS DE SERVICIO. 32 años de aporte ininterrumpido, a una Obra Social que ahora está devastada y que va a terminar como la cámara compensadora, y a un Sindicato que en la actualidad está de rodillas, y NO tiene la valentía ni siquiera de reclamar por un salario digno para sus afiliados. Esto alguna vez deberá cambiar. Por favor ayúdenme a compartir la publicación para que ningún compañero tenga que volver a pasar por lo mismo. Gracias”.