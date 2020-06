“EL BONO DE $4 MIL ES PARA TODOS LOS COMPAÑEROS MUNICIPALES”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Desde diciembre pasado no habíamos entrevistado a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM; por diferente razones no habíamos podido sentarnos a dialogar. Hoy pudimos hacerlo y, para ser sincero, nos quedaron bastantes preguntar sin hacer pero, eso se debió, más que nada, a una cuestión de tiempo porque habíamos decidido publicar el reportaje el día de hoy. Nos comprometemos a realizar una entrevista más extensa en las próximas semanas. Sepan disculpar el temario reducido pero nos pareció más importante avanzar en los temas que abordamos.

Sobre la reunión con el Departamento Ejecutivo municipal, que encabezó Fernando Espinoza, Troncoso nos aclaró que “Hay un bono de $4000 para los meses de junio, julio y agosto para todos los trabajadores municipales”. Sobre dicho bono no hay descuento alguno y, por eso, no lo cobrarán los jubilados municipales. Nos aclaró que en agosto volverían a reunirse para hablar del salario de los trabajadores municipales y señaló que el aguinaldo se cobra en una sola cuota y que el próximo sábado 20/06 estará depositado. También le consultamos sobre el pago de $20 mil para los trabajadores del área de salud y sobre los problemas de la obra social y la farmacia sindical.

QP: Troncoso ¿se han reunido con el intendente Espinoza?

DT.: “Sí, después de tanto tiempo, la última reunión que tuvimos con él fue en el mes de marzo, y gracias Dios festejo que es importante el dialogo, después los resultados pueden ser mejores o peores, buenos o malos, pero sin una mesa de diálogo es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo”

QP: ¿Establecieron pautas para el aumento que están esperando todos los municipales?

DT.: “Después de una larga charla pudimos llegar a un principio de acuerdo. Nos juntamos por el STMLM, Patricia Raimundi y yo y estaba Claudio Lentini, Daniel Barrera, y Espinoza del lado del ejecutivo, se decidió darle tres bonos de 4000 pesos que van a ser otorgados en junio, julio y agosto, para que en agosto volvernos a reunir y seguir charlando estos temas. También hablamos del tema aguinaldo que hay dudas como en muchos sectores privados y estatales, de cómo se va a pagar, cosa que solicitamos sea hecho efectivo antes del domingo, de última ser depositado el viernes para que el día sábado los compañeros puedan pasar un buen día del padre con algo de dinero en el bolsillo, y después lo que pedimos fue una suma superior, para después de esa suma poder hacer los descuentos pertinentes al sindicato, o sea los aportes al sindicato y la obra social, ya que estos bonos refuerzan en algo los bolsillos de los trabajadores, pero la obra social sigue viviendo o subsistiendo con dineros de aportes de marzo del 2019”

QP: ¿Estos bonos son para todos los municipales o solo para los del área de salud?

DT.: “El bono es para todos los compañeros municipales, y lo que se iba a ver qué queremos ver el decreto y se iba a analizar la situación de aquellos compañeros que estén en licencia permanente por COVID-19, los compañeros que por cuestiones de edad o de salud, están en licencia, se iba a ver si esos compañeros lo iban a recibir o no, eso es una charla que quedo pendiente digamos”

QP: Resumiendo, ¿el aguinaldo se paga completo y va a estar disponible el día sábado?

DT.: “Si, esta reunión fue el martes por la noche, y le pedimos que se liquide lo más rápido posible para que llegue el dinero a los compañeros antes del domingo, y que se pague de forma completa”

QP: ¿El bono se empieza a cobrar a partir de Julio?

DT.: “Junio, julio y agosto, son 12 mil pesos en tres cuotas de 4 mil pesos”

QP: ¿Son remunerativos, se hacen los descuentos de O.S: y sindicato?

DT.: “No, por eso es el problema que planteaba, que otra vez el gran perdedor es el trabajador municipal, en el sentido de que la obra social, y el sindicato se siguen debilitando por el no ingreso de dinero. Hoy el pago de clínicas, el pago de internaciones, sostener el pago de remedios, sostener la farmacia, nos esa costando muchísimo, todo esto se está haciendo con dineros de aportes de marzo de 2019. Nosotros queríamos que esta suma de 4 mil pesos sea superior y así aplicarle los descuentos para la obra social y el sindicato, cuando vimos que no podía ser una suma mayor, una vez más cedemos a que sea sin aportes, para que lleguen 4 mil pesos al bolsillo del trabajador que tanta falta le hacen, pero por otro lado al compañero también le hace falta la salud, la atención médica, que nosotros tenemos que sostener con los aportes”

QP: ¿Los jubilados cobran este bono?

DT.: “No lo van a cobrar, igualmente te digo que el hecho es mucho más desgraciado, porque los bonos que se habían dado a fin de año, que nosotros habíamos hecho el trámite en La Plata para poder cobrarlos, tampoco se han cobrado por una cuestión que eran un aporte y el IPS está en una situación dramática, como la mayoría de las instituciones. Vino el Presidente del IPS, Eduardo Santín hizo una reunión con todos los jubilados, es una persona con la que tenemos contacto directo, sale en los medios nuestros como el programa de radio y nos cuenta que la situación es lamentable como para poder sostener el instituto en la situación que está viviendo, es una de las cosas que está pasando a nivel mundial, nacional, provincial, y también en La Matanza”

QP: ¿La charla se centró sólo en lo salarial o tuvieron oportunidad de hablar otros temas?

DT.: “No, la discusión empezó con el reclamo de la falta de insumos y las condiciones de trabajo, la seguridad de los trabajadores, y también que los trabajadores tengan conocimiento sobre los protocolos, que hayan tenido algún tipo de charla con los directivos de las áreas para puedan llegar a determinar cómo se trabaja, y que tengan los elementos básicos indispensables, como un barbijo, alcohol una ducha, un baño, una canilla donde poder higienizarse. Esa fue la primer parte de la conversación que fue larga sobre este tema, donde empezamos a trabajar con una mesa de trabajo que está integrada por parte del poder ejecutivo, Daniel Barrera, y a esa mesa de trabajo se sumaba Darío Butera, que es Director General de Trabajo, que es un área que le compete, es más, Darío Butera visitó algunos lugares de trabajo y vio las condiciones de trabajo en la que están trabajando los compañeros, se fortaleció esa mesa para poder trabajar con Daniel Barrera, los temas referidos a los compañeros municipales y los problemas que tenemos, y después la segunda parte de la charla tuvo que ver con esta discusión de lo salarial”

QP: ¿Le preguntó al intendente Espinoza porque desde marzo no han podido dialogar y lo atrasado que quedó el sueldo municipal?

DT.: “Si hubo una discusión donde ambas partes expusieron las aguas que pasaron por ese puente, tanto las demandas nuestras con respecto a insumos, con respecto a las cuestiones edilicias, con respecto al salario, y también las cuestiones y medidas de lucha que habíamos tomado. Se dejó eso a un lado para tratar de conformar dos cuestiones una, que me parece muy importante: la mesa de diálogo con Daniel Barrera, y la segunda, un refuerzo salarial que va a ser por tres meses, que lejos esta de ser la salvación de nadie, pero en estos momentos que se están viviendo y, a través de la federación, me toca ver lo que está pasando con el resto de los municipios, con los privados y los demás, viendo que podíamos llevar estos 4 mil pesos. Por eso digo: aceptamos estos 4 mil, que fue lo máximo que llegamos, y aceptamos el tema que sea sin aportes para que los 4 mil pesos lleguen a los compañeros, afectando esto al normal desarrollo de la obra social y el sindicato”

QP: A eso iba, hay muchos empleados municipales que se queja de la atención de la obra social, ¿Cómo está la obra social hoy?

DT.: “Estamos trabajando como lo que hacen el resto de las obras sociales, nos adaptamos al protocolo que tenemos que llevar adelante por una cuestión de seguridad, muchas obras sociales directamente están cerradas, el tema de las recetas se hace de manera informática, lo que tratamos de tener para hacer un trato más personalizado, y humano, dejamos venir a los compañeros que ingresen a la obra social, para auditar las recetas que traigan, trabajamos tomando la temperatura, el alcohol en gel a disposición, limpieza de pisos, desinfección de calzados, los compañeros llevan las recetas hasta los médicos, para poder auditar las recetas, y con esa receta van a la farmacia y la adquieren. Con respecto a la atención seguimos sosteniendo, a pesar que somos un gremio de 5 mil afiliados y que tenemos los ingresos a marzo de 2019, seguimos sosteniendo todas las clínicas que teníamos, o sea, tenemos para guardia en la Figueroa Paredes, la Cruz Celeste, La Torre, El Buen Pastor, consultorios en Isidro Casanova, tenemos una cantidad importante de lugares comparando con otros gremios con más afiliados, realmente lo estamos sosteniendo, pero nos está costando, y es un sacrificio muy grande, y no solo por lo que nos cuesta a nosotros, sino también, a veces por la falta de que no nos proveen de lo que necesitamos en el tema de la farmacia, si hay falta de determinadas drogas, que están ensayando por el COVID-19, hay falta de ingreso de ciertas mediaciones y de ciertas drogas, lo cual nos cuesta muchísimo conseguir”

QP: Una de las quejas que hemos publicado se refiera al funcionamiento de la farmacia, que ya no está el descuento histórico del 70%, y la facilidad de retirar el medicamento y que se lo descuenten del recibo de sueldo, ¿a qué se debe ese cambio?

DT.: “No hubo cambio sino que aplicamos el mismo criterio que al principio del funcionamiento de la farmacia. Le comento: cuando empieza esto de la posibilidad de descontar el 40% (hablo de los ‘90), cuando se empieza a ver la posibilidad de dar más allá del 40%, y cubrir, con dinero del sindicato, el 30% restante y con ese 70% y de ahí pagar lo restante en cuotas o sea financiado, el compañero se podía llevar en el instante el medicamento sin dinero. Para poder hacer eso. Primero habíamos tenido un refuerzo de la cuota del sindicato por un lado, y segundo era cuando empezaron los medicamentos genéricos; entonces la norma era todos los remedios con el 40%, el que elija el genérico va a ir con el 70%, eso era lo normal, sino era insostenible mantener la farmacia. En los últimos años, antes de mi gestión, eso se fue un poco desregulando el control que e hizo sobre eso, que no era lo debido. Hoy lo que estamos haciendo es: todos los remedios, que es lo que marca la superintendencia, tienen todos el 40%, el que quiera genérico va a tener el 70%. Para dar una mano más hemos agregado una farmacia muestras gratis de medicamentosa que vamos recogiendo de distintos lugares y distintos laboratorios, y cuando vemos que esa medicación coincide con la que le pide el médico, se lo entregamos en forma gratuita, y eso lo trabajamos dentro de la obra social. Nosotros normalizamos esta situación como era en un principio, porque si no es insostenible la farmacia. Hoy las marcas se han ido los precios por las nubes, nosotros seguimos cobrando lo mismo que cobrábamos en marzo de 2019, y las empresas hoy no te financian la medicación como te financiaban en otro momento, en otro momento había pedal, financiación, hoy tenes que tener el dinero sino no tenes el remedio, hoy lo que es marca sale fortunas. Si le damos a todos los compañeros ese 70% inclusive en las marcas y el 30 % a pagar, desgraciadamente le estamos haciendo un daño muy grande a todos los compañeros porque en 15 días tendríamos que estar cerrando la farmacia, hacemos y tomamos estas medidas que eran las normales, era la forma de trabajar la obra social para poder normalizarlo, en este momento de pandemia, y que todos los compañeros puedan tener la medicación”

QP: ¿La financiación continua?

DT.: “Si, continua, los compañeros que tengan un 70% si tenemos la medicación para darle gratis se la damos, y si elige llevar genérico y no esta excedido en los préstamos y demás se le financia ese 30%, pero esos son los casos menores que igual tratamos de solucionarlos”

QP: ¿Pudieron hablar con el ejecutivo el tema del bono que mandó nación, de 5000 pesos, para la gente de salud?

DT.: “El tema es así: nosotros venimos preguntando, hace mucho tiempo al ejecutivo, ¿cuál era el estado del trámite?, el ejecutivo, como empleador, es quien tiene que hacer el trámite y quien eleva las listas, hace muy poquito sacamos un volante informando de cómo iba el trámite, algunos compañeros ya han cobrado, ahora lo que vamos a hacer y lo denunciamos ante el intendente, es que hay sectores que nosotros creemos que están totalmente afectados al área de salud y que no han cobrado este bono, ya estamos haciendo un listado con todos los compañeros, por ejemplo los chóferes de ambulancias, que no han cobrado ese dinero; el odontológico no lo han cobrado excepto algún caso en especial, llevar un COVID-19 en la ambulancia está totalmente expuesto. Son cuestiones que vamos a tratar en la mesa que quedó fortalecida a partir de esta reunión con Daniel Barrera. Estos temas ya lo estamos encarando directamente con Daniel Barrera llevando todos los casos de todos los compañeros que no han cobrado y si están expuestos al COVID-19, dejando en claro que el único responsable de hacer y presentar las listas para su cobro es el ejecutivo como empleador”