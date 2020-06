Semanario “Quinto Poder” entrevistó al Concejal, del bloque “Juntos por el Cambio”, Guido Goluscio quién habló de todos los temas.

QP: Concejal estamos viviendo una situación difícil, ¿cómo ve el accionar del municipio respecto a esta crisis que se desato con el covid-19?

GG.: “A grandes rasgos bien. Estamos respondiendo algunos llamados de vecinos con algunas quejas, y tratando de resolverle los problemas”

QP: ¿Han podido caminar el distrito y ver cómo está el vecino?

GG.: “Si, ayer en Catán estuvimos hablando con algunos vecinos que tienen distintas problemáticas, también estuvimos organizando algunas ollas, teniendo los protocolos necesarios sin exponer a nadie, pero llegando a los vecinos. Soy una persona muy accesible, tanto en las redes como mi número de teléfono esta en todos lados, así que en todos lados de los que nos fueron llamando y manifestando algún problema hemos ido, siempre respetando el protocolo y el distanciamiento a todo aquel que nos haya solicitado hemos acudido”

QP: ¿La crisis supera toda cuestión partidaria?

GG.: “Si, totalmente, cuando esto arrancó sacamos un comunicado en todas las redes, que hoy éramos todos uno con este tema de la pandemia, pero obviamente eso no quita algunas cosas, si bien estamos del mismo lado para el bien de los matanceros el otro día que se voto la rendición de cuenta hemos sido unos feroces críticos de esto porque hemos analizado la rendición y había muchas falencias, y no por estar juntos luchando contra este virus, no vamos a dejar de ser opositores, que es para lo que los matanceros nos han votado”

QP: ¿Cómo fue el acceso de la información para analizar la rendición de cuentas?

GG.: “La verdad yo no me puedo quejar y tengo que felicitar a la comisión de hacienda que se manejó, bien me dieron la rendición con tiempo, hemos podido interpelar al gabinete de hacienda, pero no nos han facilitado toda la documentación que hemos requerido, si bien leímos la rendición que nos dieron pero había cosas que nos quedaban dudas, y cuando la queríamos aclarar, jamás nos dieron lo que pedíamos y pusieron muchas escusas, eso de parte del gabinete de hacienda que como siempre a este gabinete que uno lo analiza puntillosamente siempre encuentra cosas que son poco claras”

QP: ¿Dónde encontraron esas cosas no tan claras?

GG.: “El problema es que el municipio tuvo que haber recaudado 43 millones de pesos por el tema de ‘antenas’, y solamente recaudó ‘dos’ ¿Qué pasó con los otros 41 millones?, no que estamos reclamando, bueno denos un documento, un reclamo, un litigio, ¿Qué hay?, no podemos dar una copia, bueno por lo menos déjamelo ver, y no, después los problemas de siempre, los estacionamientos medidos, el tema de lo que recauda, termina siendo más lo que se le paga a la empresa tercierizada, que lo que se recauda, algo que nunca termina de ser claro, siempre pedimos informes y no nos dan, después una crítica que quizá haya una falta de prevención, de medio ambiente se sacaron 51 millones, de la secretaria de la juventud, creo que eran 2,5 millones, es una regla general que se saca de una secretaria para usarla en otra, se podría entender dos o tres casos aislados, pero no que sea la regla, y no la excepción, y uno termina diciendo bien o mal esto es u dibujo de un libro, porque hay un presupuesto y después terminan haciendo lo que quieren de eso, no se respeta nada, por eso digo que es falta de prevención porque este año con la pandemia podría tener una justificación, pero el año pasado no hubo nada para justificar el presupuesto que ellos no hicieron”

QP: ¿Pudieron tener información de cuánto el municipio tiene en el plazo fijo si son 11 mil millones 15, 0 20?

GG.: “Algo de información hubo, como siempre algo, no lo completo de lo que uno hubiera querido, de nuestra parte estamos presentando muchos informes, somos los que más informes presentamos, el tema es que hay un tramo muy engorroso, que pasa a la secretaría, cada pedido de informe pasa a la secretaría, y después la secretaría decide si se lo pasa al secretario, pasa mucho tiempo desde que hago el pedido de informa hasta que me responde, si es que responde, nos hemos sentado a pedir informes en cada secretaría, con el trabajo y el tiempo que eso lleva, es mucho trabajo militante, y hay que esperar que se apruebe que vaya a un lado al otro y se te va medio año, con suerte, uno hace su trabajo y nos gustaría que esto se agilice, y que llegue antes a los secretarios lo que uno está preguntando”.

QP: Hablando de cuestiones políticas también, ¿cómo tomo la expulsión del Concejal ‘Lalo’ Creus del bloque de “Juntos por el Cambio”?

GG.: “Es algo que quedó en el pasado, ahora más que nada estoy pensando en algunas actividades, y soy sincero, no quiero entrar en cosas que generen susceptibilidades ni controversias”

QP: El radicalismo del distrito ¿cómo lo ve en este momento?

GG.: “Bien, yo soy presidente de la juventud radical de la tercera sección, y estoy yendo a todos lados caminando el distrito, soy un concejal radical y trabajo como trabajaron siempre los concejales de La Matanza, como trabajo el turco Alluy, pancho Tramanelli, y tantos concejales radicales que nos representaron en el recinto dando grandes debates, como en la calle intentando resolver los problemas de la gente y de todos los vecinos que nos contactan”

QP: ¿Va haber interna en el radicalismo?

GG.: “Obvio ahora viene una interna tanto provincial como local y, obviamente, vamos a tener elecciones en el radicalismo”

QP: ¿Es saludable que el radicalismo recupere su vida partidaria?

GG.: “A ver, no es para polemizar, se armó una lista de unidad en la cual todos, en su momento, estuvimos de acuerdo, y esos mandatos están terminando. Yo estoy terminando como presidente de la juventud, y hay que mirar a lo que viene tenemos elecciones, vamos a elegir nuevo presidente del comité provincia, estoy respaldando la candidatura de Maxi Abad que es el presidente de bloque de diputados provinciales, y acá en La Matanza seguramente va a pasar lo mismo vamos a ir a elecciones y tener un nuevo comité”

QP: ¿Ha tenido la oportunidad de dialogar con todos los sectores del radicalismo matancero?

GG.: “Con algunos, con todos todavía no tuve la oportunidad, pero seguramente se dará, uno sabe que está trabajando tanto en el recinto como en la calle por el bien de todos los matanceros, y cuando un correligionario quiera hablar o pueda serle útil en algo, saben que estoy a disposición”

QP: ¿Desde el oficialismo lo hacen participe de las actividades?

GG.: “Me hago participe en el caso de que soy miembro de 4 comisiones, de la cual una presido, he ido a todas las reuniones, uno es participe, porque voy me preocupo, leo, y de 9 comisiones estar en 4 te da una participación, que por algo las pedimos para estar y participar y porque nos interesa”

QP: ¿Cómo ve la salida de esta pandemia?

GG.: “Lo veo de una forma muy compleja, no aventuraría a dar una opinión, porque uno no es experto en el tema, lo que veo que los gobernantes están apoyándose por gente idónea en el tema buscando una salida que nos beneficie, también tenemos que empezar a pensar en la economía de la gente. Pasamos por San Justo vemos muchos comercios que están cerrados, eso preocupa, llama mucha gente de Laferrere que paga más de 100 mil pesos de alquiler por mes, y que no pueden abrir, y la verdad no hay que dejar lo sanitario, lo humano que está bien y hay que preservar la vida, pero tenemos que empezar a pensar en la economía de la gente y ver qué solución le podemos dar, por ejemplo el proyecto de Maxi Abad en la cámara de diputados que yo presente acá un proyecto para que se les cobre a las PYMES solamente lo que gastan de luz, no lo que se cobra, así por lo menos es una ayuda al bolsillo, son medidas que ayudan a los comerciantes y PYMES, para poder soportar esto que nos está afectando a todo”

QP: Más allá del alquiler los comerciantes tienen un tema de los servicios, les están cobrando lo mismo como si funcionaran a pleno

GG.: “Por eso el diputado Abad ha presentado un proyecto al respecto y yo lo he presentado en el distrito para que pronto se apruebe y por lo menos aliviar el bolsillo de los comerciantes y PYMES del distrito, hemos estado hablando con comerciantes del distrito para buscar una solución a todo esto”