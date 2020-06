¿FERNANDO ACORRALADO? ENTRE LA PANDEMIA Y LA INTERNA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El diccionario define Acorralado de tres formas diferentes. En primer lugar dice que acorralado es hacer que una persona o un animal se sitúe en un lugar del que no puede escapar. En la segunda definición sostiene que acorralar es dejar a una persona confundida y sin respuesta en una discusión. La tercera definición que nos acerca es: intimidar o causar miedo a una persona. También da sinónimos como aislar, cercar, confundir o asustar.

¿Qué difícil tratar de explicar una interna política en medio de una crisis socio-económica que está afectando a millones de argentinos? Hay decisiones complicadas y, en la actualidad, son muy complicadas. Si bien nadie dice nada, en voz alta, hay cuestiones que “se está analizando en los círculos del poder” y, eso, por algo ocurre.

Según fuentes inobjetables (esto lo habíamos adelantado hace algunos meses antes de declararse la cuarentena) está tomando fuerza la posibilidad de que Fernando Espinoza deje la Intendencia matancera para ocupar algún puesto en el orden nacional o provincial.

El deseo del poder nacional y provincial es sacarlo del distrito pero no a modo de un ascenso político, por más que parezca eso sino más bien como una alternativa para bajar el desbarajuste y la falta de gobierno que hoy se vive en el distrito.

Fernando Espinoza parece que no entendió bien lo de la pandemia ni eso de poner el hombro para que, todos juntos, salgamos adelante ante está crisis que estamos padeciendo.

Más de 3 mil infectados en el distrito, los hospitales públicos (tanto municipales como provinciales https://www.perfil.com/noticias/actualidad/coronavirus-fuerte-suba-casos-hurlingham-ituzaingo-la-matanza-caba-40-por-ciento-positividad.phtml?rd=1&fbclid=IwAR02PGyL952raN4crTzkng2f0tyoc9gtJPIKOe9Td5zrorRVAcmbW2kL1lw&rd=1) llenos de pacientes que padecen Covid-19 (muchos de ellos personal sanitario), desidia de funcionarios (y del mismo Intendente) en situaciones que deberían prestarse mucha atención y armar un operativo efectivo de orden preventivo que no se hicieron (apertura de los bancos, cobro del IFE, etc.), la inseguridad que está asolando La Matanza y, donde funcionarios municipales, están directamente comprometidos ( a modo de ejemplo, la nota que publicamos: LOS ÁNGELES DE GRECO Y LENTINI – http://semanarioquintopoder.com/?p=27752) sin que el poder político actúe para frenar el mismo; en fin, son muchas las causas que están esgrimiendo las segundas líneas del “Kirchnerismo aguerrido local” para que el poder político nacional y provincial tomen cartas en el asunto.

El Presidente Alberto Fernández escucha en silencio y analiza otras cuestiones más urgentes pero no le quita el ojo al tema. A la Vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, le han hablado del tema y envió a varios hombres de su confianza a “indagar las verdades esgrimidas por sus jóvenes militantes” y el informe recibido “la dejó muy pensativa”.

El Gobernador bonaerense, Axel Kiccillof, esta “más que preocupado” y manda, semana a semana, a sus funcionarios para ver qué pasa en La Matanza pero los comentarios que recibe son muy negativos y, lo que más escucha es que “fuimos a grabar un spot publicitario y después, si quedó tiempo, hablamos de la crisis que tenemos entre manos”.

“El Presi, la Jefa y Axel están muy preocupados por lo que pasa en Matanza” nos comentó un funcionario nacional de muy alto rango y agregó que “Nosotros lo apoyamos a Espinoza pero es él quién no se apoya porque se pasa haciendo anuncios de TV en lugar de gobernar. La gestión matancera solo se la ve por la televisión y eso implica mucho dinero que debería haberse orientado al gasto social y de infraestructura que tanta falta hace en el distrito”.

Para darle fuerza a su comentario, señaló que “Para cada cosa Fernando pide fondos, discute por esto o por aquello y pide plata pero después se agranda y dice que no necesita porque tiene plata guardada y, esa plata, solo la vemos en los gastos de publicidad y propaganda que hace” y a modo de ejemplo añadió “El tema salarial con los trabajadores municipales es incomprensible, debería haberlo encarado hace muchos meses pero esperó hasta que estaba por explotar todo para dar una solución y la misma es solo de compromiso. Sinceramente no lo entendemos”.

Son muchos los mensajes pero no saben bien cómo encarar el tema, la idea de nombrarlo en un cargo nacional o provincial anda dando vuelta por la cabeza de algunos de los estrategas políticos del kirchnerismo pero lo quieren nombran “como funcionario sin funciones” porque saben que Fernando Espinoza está en campaña permanente y, temen, que se sumarlo van a tener a un funcionario en campaña permanente.

El otro problema que vislumbran es ¿quién queda al frente del municipio matancero? Y no es una preocupación menor por, al igual que Espinoza, temen que se repita lo de Verónica Magario porque compraron la figura de una política con iniciativa, empuje, inteligente y varios adjetivos más y, se encontraron con “La Magario” en su máxima expresión.

“Fueron varias las advertencias que recibimos sobre Verónica Magario pero compramos el verso de que era Fernando Espinoza quién no la dejaba gobernar” comentaba un ministro provincial a una fuente de extrema confianza y agregaba que “Si bien a Magario no le dieron mucho juego en el gabinete provincial (por el tema de Espinoza), ella tampoco hizo mucho por tener protagonismo o ganarse un papel político de mayor relevancia”.

Otro importante funcionario provincial explicó que “Magario resultó ser políticamente correcta pero nada más, todas sus acciones están atadas a la voluntad de Fernando Espinoza, no tiene autonomía ni protagonismo” y añadió que “Nos encontramos con un Vicegobernadora incapaz de diseñar una estrategia para armar una sesión del Senado provincial. Hasta ahora no vimos iniciativa política alguna de parte de ella; hasta tal punto es tan así que ni siquiera se presentó como particular damnificada en la causa del espionaje ilegal durante el gobierno de Macri, siendo que ella esta nombrada en la causa (https://www.pagina12.com.ar/268313-el-espionaje-ilegal-durante-el-macrismo-la-lista-completa-de), no lo hizo ni para quedar bien con la jefa”.

Más allá de Magario hay muchas cuestionan que tienen alarmados a los funcionarios nacionales y provinciales, “han certificado la corrupción en Gregorio de Laferrere dónde le cobran a los comerciantes del centro entre $1500 a $2000 por día para que abran sus puertas y puedan trabajar”. También pudieron ver y comprobar “la total falta de control sobre la gente que anda sin barbijo ni guarda la distancia social recomendada”.

La inseguridad le quita el sueño al… ¿Intendente? Lamentablemente no es así, el insomne por la inseguridad es el Ministro de Seguridad, Sergio Berni y él mismo no puede creer las cosas que están pasando en La Matanza. Un cercano colaborador del ministro comentó que “Cuando Berni fue a Villa Madero porque los vecinos estaban cortando la autopista Richieri, Espinoza no se quiso acercar y le reclamaba que vaya a San Justo para una reunión pero en realidad quería que vaya porque tenía todo montado para hacer un operativo de prensa mientras una localidad estaba movilizada y protestando. Hasta llamaron, de parte de Espinoza, azuzando para que el Ministro se apure y ante la negativa de éste, lo acusaron de armar la protesta” y finalizó diciendo “No lo podemos creer” (https://www.perfil.com/noticias/actualidad/sergio-berni-multiberni-fotos-fusil-seguridad-desinfeccion-villa-madero-la-matanza.phtml).

Hay cuestiones incoherentes que demuestran la falta de capacidad de algunos funcionarios. Desde el Ministerio de Salud (no queremos señalar si fue de nación o provincia para no comprometer la fuente) nos comentaron que “Esa Álvarez (por la Dra. Gabriela Álvarez, Secretaria de Salud Pública del municipio matancero) es un desastre, no maneja nada ni decide nada. Se habló, desde un inicio de la cuarentena, que en las áreas salud se trabajaría con un estricto control del personal, en cuanto a la bioseguridad y con trabajo discontinuo (trabajaban 15 días seguidos y se quedaban en sus hogares 15 días a modo preventivo para evitar posibles contagios).

Ahora nos encontramos con la novedad que el personal de salud del municipio debe ir a trabajar todos los días aumentando, exponencialmente, la propagación del Covid-19” y remató diciendo que “En La Matanza no tienen ni idea de cómo trabajar y, si alguien sabe, lo deben tener bien escondido y no le deben dar mucha bola que digamos”.