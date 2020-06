INSEGURIDAD: UN COM – PLICADO PANORAMA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En marzo de este año publicamos la nota: “MIENTRAS ALGUNOS BRINDAN A OTROS LOS ESTÁN MATANDO: LA CORRUPCIÓN Y LA INSEGURIDAD VAN DE LA MANO” (http://semanarioquintopoder.com/?p=26866) donde comentamos las “graves anomalías” que suceden, cotidianamente, en el COM (Centro de Operaciones de La Matanza) a cargo de Daniel Vega.

Hoy el COM es un instrumento publicitario, es más, creo que siempre lo fue porque lo utilizaron para hablar de la inversión que hace el municipio para combatir la inseguridad pero, a su vez, también lo utilizaron para anunciar el seguimiento de los infectados de Covid-19. Spot televisivo va, spot televisivo viene pero en realidad nunca se utilizó seriamente esa herramienta tecnológica.

Verónica Magario, en su interinato frente a la Intendencia y Fernando Espinoza en su rol actual de Intendente – Candidato han utilizado al COM para hablar y anunciar cosas que nunca se hicieron o que, en el mejor de los casos, las hicieron a la mitad. Cada funcionario que pasó por el distrito lo llevaron de paseo al COM (https://infocronos.com.ar/nota/14957/kicillof_y_espinoza_en_el_centro_de_operaciones_de_la_matanza_para_monitorear_covid_19/)

MUGRE, RATAS, AFANOS Y AUSENCIAS ESCANDALOSAS

“Hay malestar de todos los compañeros del COM” me comentaba un funcionario municipal que conoce el día a día del Centro de Operaciones de La Matanza (ubicado en Hipólito Yrigoyen 2151, San Justo) y señalaba que “No hay limpieza hace varios meses, hasta ratas hay” y, al respecto, también comentó que “Llamó una Concejal, la Sra. Galeano, informando que un operador de su agrupación no se iba a presentar a trabajar por la mugre que hay, ya que no son condiciones dignas de trabajo para una persona. Vega nunca le respondió el llamado pero se dejó constancias en el libro de guardias del COM”.

Otro funcionario nos contaba que “El jefe del COM, Daniel Vega, desde que se declaró la cuarentena no fue más a trabajar” y aseguró que “Vega no mira ni los correos que le envían por mail con las novedades y pedidos de explicaciones”.

“No hay reservas ni grupos de trabajo ante los posibles contagios. No hay coordinación policial, el que está a cargo no sabe nada” sostenía un empleado municipal y añadió que “Desarrollo Social no trabaja con el PREMA (los botones de pánico). Asesoría Letrada no trabaja, en consecuencia no hay expedientes, ni se hacen los pedidos fílmicos. Ninguna oficina del municipio trabaja y a nosotros no amenazan que nos van a echar si faltamos”.

UNA GRAVE DENUNCIA

En la nota “LOS ÁNGELES DE GRECO Y LENTINI”, informábamos sobre los tejes y manejes de (http://semanarioquintopoder.com/?p=27752) el Jefe de Gabinete Municipal, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini y Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad.

Una fuente inobjetable que está al tanto de lo que sucede en el COM, nos dijo que “La Sargento F. Ponce maneja todo lo relacionado con el dinero de la secretaría de Protección Ciudadana, lleva con mucha prolijidad y bien ordenadas las cuentas bancarias de Carlos Greco” y agregó que “Si no es el amor hay una gran sociedad de intereses. Es raro que el Carlos Orsingher la haya echado en el tramo final de su gestión y ahora es la secretarla privada del Sr. Greco”

“Carlos Greco tiene a su hermana en EE.UU. (Nueva York), y, desde acá, PONCE deposita dinero en la cuenta de la hermana de su amante Y Carlos viaja una vez por año para retirar su dinero en dólares” señaló la fuente que señalamos párrafos arriba y, para finalizar, añadió que “J. Guancirolli, Coordinador de Personal de la Municipalidad de La Matanza, es otra pieza importante en la organización, porque él se encarga del combustible de los móviles municipales y de los de policía, compra los repuestos de móviles que nuca que se reparan, ploteos, blindajes de las camioneta, etc. maneja una enorme cantidad de dinero que no se utiliza para los fines solicitados; de todo esto están al tanto las principales autoridades del municipio pero, parece que a nadie le importa por nadie hace nada para parar esta cadena interminable de negociados con los fondos públicos del municipio”.

Como señalamos en notas anteriores: seguir comentando estás cosas suena a redundante.