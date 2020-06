MOVISTAR: TU ESPÍA DE CONFIANZA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El pasado jueves 25/06 la empresa telefónica Movistar me bloqueo totalmente el servicio de mi celular personal. Al intentar llamar un mensaje me informaba que: “Usted no tiene permitido realizar está llamada” y, quiénes me llamaban, otro mensaje les informaba que: “Este teléfono no tiene permitido recibir llamadas”. Al intentar mandar un mensaje de texto me devolvía un texto que decía: “no tiene permitido enviar mensajes de texto”.

Sumamente sorprendido por esta novedad intente contactarme con atención al cliente de dicha empresa, hecho que resultó muy complicado porque debía hacerlo desde otro celular dado que el mío estaba bloqueado hasta para comunicarme con la empresa.

Quiero aclarar que hace más de 20 años que tengo el mismo número de celular y siempre bajo el sistema de pre pago; es decir, pago por anticipado para poder llamar o mandar mensajes de texto. Este comentario vale para que no piensen que exista una razón económica para el bloque del servicio.

En los primeros minutos del día 26/06 pude contactarme con atención al cliente y, después de tenerme colgado varios minutos, me atiende una operadora con acento extranjero y me dio la sensación que no estaba en la Argentina, esto lo aclaro para que sepan la incongruente respuesta que me dio minutos después.

Al comentarle a la operadora de Movistar la situación que estaba teniendo con mi celular me pide que la espere unos minutos (casi 20 minutos escuchando la musiquita) la operadora me comunica que mi celular “Había sido bloqueado por enviar masivo mensajes considerados como spam y que, habían detectado que dichos mensajes tenían un carácter comercial. Ante esto Movistar decidió bloquear el equipo a modo de advertencia y que si deseaba tener una línea de celular para uso comercial debía gestionarla aparte”.

Ante mi asombro le comente que eso era materialmente imposible dado que el modelo de celular mío era un Nokia 1100 que solo sirve para llamar, recibir llamadas y enviar mensajes de texto. Tiene pantalla blanco y negro y data del año 2004. En resumen: es un modelo viejo de celular y es imposible poder realidad ese tipo de prácticas.

Después de unos minutos de silencio la operadora de Movistar me contesta que “La empresa Movistar había detectado el gran número de llamadas que realizo desde ese celular y que había mandado, en fecha reciente, una enorme cantidad de mensajes de texto en un solo día”. Le consté que tenía razón porque realmente uso mucho el celular, hago y recibo muchas llamadas por día por cuestiones laborales pero que nada tienen que ver con cuestiones comerciales y, en cuanto a los mensajes de texto, era verdad que había mandado muchos el pasado domingo dado que saludé, dicho día, a muchos familiares y amigos por el Día del Padre.

No supo qué contestarme y sin darle pie a retrucarme le dije que Movistar estaba violando la ley de nuestro país porque si bien pueden monitorear el uso frecuente de mi línea de celular no pueden escuchar las charlas ni leer los mensajes ni, tampoco, bloquear su uso sin una orden judicial. Al contestarle esto la operadora de la empresa Movistar me dice “que estoy equivocado porque eso está permitido por la ley” y, asombrado, le pregunté: “¿A qué país se refiere? Porque en la Argentina eso no está permitido” y sin decir una palabra más me gestionó el reclamo que estaba haciendo.

La empresa Movistar tiene la potestad de bloquear el uso de mi celular pero solo puede hacerlo por cuestiones económicas, es decir, no haber pagado la boleta mensual pero, como mi servicio es pre pago, no existe ninguna razón para hacerlo.

Después de varios minutos de conversación, me dio un número de reclamo (N° 247971999). Con este reclamo asentado voy a realizar una denuncia policial y judicial porque realmente Movistar está violando la ley Argentina al respecto.

Una empresa comercial no puede espiar a ningún particular, es un derecho constitucional; la justicia es el único poder del estado que puede autorizar, mediante un requerimiento firmado por un juez, escuchar o realizar el seguimiento de un teléfono.

Por lo contado debo suponer que la empresa Movistar espía a sus clientes, les lee sus mensajes de texto, les escucha sus llamadas. No sería descabellado pensar que dicha empresa está realizando Ciberpatrullaje pero lo hace por fuera del amparo de la ley.

Hay una ley que autoriza las escuchas telefónicas pero es la justicia quién determina eso, no una empresa comercial.

Veremos en qué termina todo esto.