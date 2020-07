“EL OFICIALISMO SOLO TE ESCUCHA, EN LOS POCOS CASOS QUE ESCUCHA, SI SOS DEL PALO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo ‘Lalo’ Creus, Concejal de La Matanza, por el espacio de Juntos Por el Cambio. Creus nos contó cómo está viviendo esta pandemia, su relación con el ejecutivo municipal, y el trabajo que está realizando con una nueva propuesta: Tienda Vecinal; para el beneficio del vecino matancero, esto nos decía:

QP: Concejal ¿Cómo ve que el municipio está manejando el tema del covid-19 en el distrito, cree que hay suficiente información?

EC.: “Creo que la información que hay es la oficial, digamos la que transmite el ministerio de nación, como el de la provincia, lo que sí creo es que no es toda la verdad. Tampoco creo que se nos está ocultando, lo que me parece es que tenemos una parte de la verdad porque no se está realizando testeos masivos, y no me refiero con esto a testear a los 2.500.000 de habitantes que tenemos en La Matanza, sino testear todo el radio de contactos que tuvieron los vecinos ya detectados y que dan cotidianamente positivo. Me refiero a testear las zonas donde las estadísticas nos están mostrando como foco de COVID-19, que tampoco son todas las localidades de La Matanza, creo que el plan Detectar es un buen aporte, no viene mal el relevamiento de los barrios pero, creo también, que este trabajo sin testeos masivos, es correr detrás del problema. El plan detectar le hace un test solamente a aquel vecino que tiene síntomas, y ya sabemos que la mayoría de los vecinos que se puedan contagiar con COVID-19 no va a tener síntomas, por lo tanto nunca los vamos a detectar ciertamente”

QP: Desde aquella vez en la plaza de San Justo, ¿ha podido hablar con el intendente Espinoza, o con algún interlocutor válido, de peso o cercano al intendente para hacerle llegar sus inquietudes?

EC.: “Desde aquel encuentro que tuve (de manera ocasional) con el intendente Espinoza en la plaza de San Justo, nunca más he tenido la posibilidad de ser escuchado, de poder pensar y poder construir soluciones juntos para los vecinos de La Matanza, por supuesto que charlo con más de uno de los integrantes de su equipo, autoridades de la gestión, y del HCD, pero evidentemente ninguno de ellos tiene la facultad o la decisión suficiente para poder profundizar en la búsqueda de soluciones conjuntas, oficialismo y oposición, para beneficio de la gente”

QP: A pesar de esta crisis a causa del Covid-19, ¿cómo ve la gestión municipal?

EC.: “Con respecto a la gestión creo que hay mucha gente en el oficialismo matancero preocupada por lo que está pasando y tratando de hacer todo lo que puede, lo que también veo es que falta, desde el ejecutivo municipal, una decisión política mayor, con más firmeza, y con más recursos, hace falta que recursos con los que cuenta el municipio, ya sea de su presupuesto o de sus plazos fijos se destinen en mayor medida a este problema y a esta emergencia. Me da la sensación que no contar con el SAME, y contar con un servicio de ambulancias contratados solo para algunas zonas de La Matanza, se vuelve totalmente insuficiente, percibo una tremenda necesidad de mayores recursos en el personal de salud municipal, en casi todos los ámbitos de atención, creo que hay que tomar una decisión de invertir mucho más y de inmediato con respecto a esta problemática que nos urge”

QP: Concejal ¿cómo está hoy su situación con el espacio de juntos por el cambio matancero, se siente excluido?

EC.: “Con respecto al espacio de Juntos por el Cambio en el distrito no me siento excluido, porque al igual que en la nación y en la provincia, y en las provincias, nuestro espacio es muy diverso y tiene muchas expresiones internas y, como es normal, no todas se llevan bien con todas. Somos todos parte de un mismo equipo aunque algunos tenemos mas afinidad entre algunos que con otros, y para nada me siento excluido, creo que nuestro espacio está creciendo, la gente demanda que se mantenga unido y eso esta bueno y también creo que es más allá de la diferencias internas que tengamos la decisión que tenemos todos los que somos parte de Juntos Por el Cambio”

QP: ¿El espacio de Juntos por el cambio que no lo representa, ¿cree que es una oposición blanda, o difusa por momentos?

EC.: “Con respecto a otras líneas de Juntos por el Cambio en Matanza, me da la sensación que, al igual que en la nación y en la provincia, este es un momento en el que se viven situaciones de mucha presión, de mucha demanda, de mucha incertidumbre, por un lado la gente reclama que los políticos no pongamos por delante cuestiones que nos dividan, sino que nos unamos aquellos que gobiernan y aquellos que son oposición buscando soluciones, por otro lado hay sectores que gobiernan, que abusan de esta situación tomando decisiones que a mi entender son negativas, y que demandan una oposición más fuerte, así que hay distintas posturas dentro de nuestro espacio, están aquellos que buscan un mayor nivel de acercamiento a quienes gobiernan, estamos otros que queremos acercarnos a debatir soluciones concretas para la gente, no simplemente relaciones formales, hay una diversidad de posturas que creo son todas válidas, ninguna es mejor que la otra en todo, todas tienen un aspecto de certeza porque es parte del momento y de lo que la gente está pidiendo”

QP: Concejal está trabajando en un proyecto para los vecinos en esta época donde esta todo tan difícil, ¿en qué consiste la propuesta denominada Tienda Vecinal?

EC.: “Tienda Vecinal es una iniciativa creada por un equipo de trabajo integrado por empresas, por integrantes de la asociación civil ‘Identidad Vecinal’ y por mí. Una propuesta, una solución de triple impacto para ayudar a que los vecinos puedan llevar mejor esta situación de complicaciones económicas, sociales y de riesgo de salud”

QP: Creus ¿cómo nace esta iniciativa, dónde se origina esta propuesta?

EC.: “Desde mi lugar de vecino de La Matanza y desde mi rol de Concejal pude y puedo ver que con la pandemia y el Covid-19, se incrementaron los abusos y la especulación desmedida de inescrupulosos comerciantes y el riesgo de contagiarse por la circulación del virus. Por otro lado, también pude ver y veo que la centena de días que llevamos de aislamiento afecta cada vez más a la gente, generando cada vez más dependencia alimentaria; y en la búsqueda de poder sostener una ayuda a los espacios que ayudan a los vecinos con un plato de comida, generamos un ingreso para ‘Identidad Vecinal’ que le permita sostener su gran obra sin depender de los ánimos políticos de quienes administran los recursos públicos”

QP: Concejal ¿cree que esta propuesta podría ser tomada por el ejecutivo municipal?

EC.: “Ojalá. El 10 de diciembre del año pasado juré y asumí como Concejal para trabajar por los vecinos de todo el distrito, desde la General Paz hasta Virrey del Pino o 20 de junio y eso hago. Investigo, aprendo y denuncio lo que veo mal, también propongo soluciones, iniciativas para que mejore la calidad de vida de los vecinos, pero lamentablemente ‘el oficialismo solo te escucha, en los pocos casos que escucha, si sos del palo’; en mi caso son muchos los motivos por los que me considero opositor, así es que propongo y, si no escuchan, busco dar soluciones igual, porque la gente no entiende ni tiene porque entender estas miserias políticas. Así como hicimos con las brigadas voluntarias para fumigar contra el dengue, o las brigadas solidarias para las inundaciones, en este caso también creamos ayuda, si pensaron que me iba a quedar encerrado en una oficina en San Justo se equivocaron, la gente me votó igual que a todos, y solamente cumpló mi función de escuchar a cada vecino y representar su voz tratando de dar soluciones a sus problemáticas, creo que para eso estamos todos los funcionarios que el pueblo nos confió su representación”

QP: En la presentación de Tienda Vecinal habla de triple impacto, ¿cuáles serían estos y sus beneficios para los vecinos del distrito?

EC.: “Así es, uno sería el ‘Impacto económico’ que es uno de los principales problemas a resolver, y que impacta de lleno en el bolsillo del vecino, hoy más que nunca la economía domestica está en crisis, comprando en ‘Tienda Vecinal’ la gente puede ahorrar en productos de primeras marcas, pagar con todas las tarjetas sin ningún recargo y con el envió gratis lo que compra pudiendo pagar en su casa si prefiere. También hemos visto todos, con mucha preocupación como en los pequeños centros comerciales, en las barriadas más pobladas y zonas pobres del conurbano la gente circula mucho más que en otras. Con el sistema que proponemos desde ‘Tienda Vecinal’ pretendemos provocar un ‘impacto epidemiológico positivo’ ya que el vecino va a poder comprar sin la necesidad de trasladarse de su casa. En ‘Tienda Vecinal’ la gente puede comprar primeras marcas, con la seguridad de quedarse en la casa cumpliendo con la cuarentena, cuidando a su familia, y cuidando su entorno, su barrio, podrá recibir su compra y pagar en casa, con envíos gratis, esto evita circular por la calle yendo a negocios por artículos de primera necesidad, de esta manera no se arriesga ni arriesga a otros haciendo filas interminables. Todo el sistema de logística y de distribución hasta la casa se hace respetando protocolos de cuidados. Y el tercer impacto que se pretende generar es el ‘Impacto solidario’, comprando en ‘Tienda Vecinal’ los vecinos ayudan a ayudar. La asociación civil ‘Identidad Vecinal’ realiza una gran obra (www.facebook.com/identidadvecinal) desde hace mucho tiempo y todo lo que realiza lo hace con cero ayuda de parte del gobierno municipal que administra los recursos de todos los matanceros de manera política y discriminatoria. ‘Identidad vecinal’ sostiene a 33 espacios comunitarios que ayudan miles de personas y los ingresos que generará esta iniciativa le permitirán sostener esa ayuda a mucha gente”

QP: ¿Esta modalidad también apunta a generar hábitos tecnológicos y digitales si se quiere, ya que van a llegar a los barrios donde muchas veces los vecinos están obligados a pagar en efectivo por la carencia de la tecnología, en los medios de cobro?

EC.: “Tal cual, a esto nosotros lo denominamos ‘Impacto de inclusión digital’. Hoy vemos que la gente está circulando demasiado en el peor de los momentos, hay personas inconscientes pero la mayoría son vecinos que viven en zonas con poca atención del gobierno municipal, donde no cuentan con servicios y herramientas tecnológicas que permitan realizar sus compras sin salir, como tienen otras zonas más urbanizadas. El enorme nivel de ilegalidad que tiene el comercio en estos barrios no permite la operación de postnet y el pago con tarjetas, teniendo la gente que salir a zonas más urbanas, hacer filas en cajeros para retirar efectivo y hacer filas en comercios para comprar más barato o comprar en negocios barriales en efectivo y en negro en la mayoría de los casos. De esta forma mucha gente va a ir cambiando su hábito y cultura comercial, utilizando la web (www.tiendavecinal.com.ar) pagando por internet o con postnet portátil a domicilio”

QP: ¿Esto también genera fuentes de trabajo genuino para algunos vecinos?

EC.: “La realidad es que sí, ‘se generan nuevos empleos genuinos para vecinos’ que trabajan en la logística de entrada y salida de los alimentos, en el despacho y en la distribución de los pedidos y en la administración cotidiana de ‘Tienda Vecinal’, pero además ayudamos a las empresas solidarias con la asociación civil que hoy apoyan en esta iniciativa”.

QP: Concejal en resumidas palabras ¿qué espera de esta iniciativa?

EC.: “En pocas palabras pretendemos con esta iniciativa: ayudar a los vecinos que tienen la posibilidad de comparar a comprar mejor y con los ingresos de esas ventas ayudar a muchos otros vecinos que no pueden comprar, de esta forma generando una cadena solidaria y a su vez generando al mismo tiempo empleo genuino, recordando a la población una de nuestras premisas; #CUIDATE #QUEDATEENCASA #NOSOTROS TE LO LLEVAMOS”