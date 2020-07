UNA REALIDAD QUE ASUSTA, PREGUNTAS SIN RESPUESTAS Y UN INTENDENTE EN CAMPAÑA

Por Gustavo Bustamante

Hace rato que no escribo sobre la realidad que veo, y digo ‘la que veo’ porque es mi mirada, es lo que observo a diario en las calles, lo que escucho de los vecinos, del comerciante, del dirigente, de los que salen a ganarse el mango para ‘el papeo diario’, como le decimos en el barrio; barrio que le hace falta a más de uno de los que nos gobiernan, porque solo salen en la caja boba a publicitar gestión, o unas camas, o un respirador que le donaron ‘uno’.

En marzo cuando arrancó esta cuarentena, yo estaba con el bolso armado para tomarme unos días de vacaciones en el mar, obvio que no fui y acaté las nuevas normas, más o menos para el 22 de marzo escribí una carta que publique en el mi muro de la red social FACEBOOK la cual titulé, y decía: “CARTA ABIERTA AL INTENDENTE DE LA MATANZA FERNANDO ESPINOZA – Me dirijo a Ud. Sr Intendente, porque creo que es la autoridad máxima de mi querida Matanza, y es quien puede tomar las decisiones políticas, que nos lleven a ganarle a este maldito virus. Ante las circunstancias de máxima gravedad que estamos viviendo, a nivel mundial, me preocupa como ciudadano matancero y laferrerense, no solo la situación edilicia de los centros de salud, que sin dudas se van a poder acondicionar diferentes edificios de entidades intermedias, u ONGs, si hicieran falta, y sé que van a estar a la altura de la circunstancia, no me preocupa el valor y la capacidad humana de los profesionales matanceros, que viven hace años en la trinchera, que no desconocen la empatía, que hacen milagros con lo que tienen a mano y que desempeñan su tarea con amor, responsabilidad, orgullo y patriotismo, con arraigo y pertenencia a nuestra tierra, La Matanza.

Cuando lo escucho decir: La Matanza es Grandiosa quiero creerle, porque así también lo siento, sé que es grandiosa por su gente, por su escuela política, por la capacidad de nuestra clase trabajadora y de profesionales, creo que ésta es una buena oportunidad para que los dirigentes del distrito, con Ud. a la cabeza, se pongan los pantalones largos, y piensen en un futuro en serio, de verdad, porque si este virus nos gana, no hay más nada, y habrán demostrado que el pueblo sólo les importa a la hora de votar. Es hora de barajar y dar de nuevo, de tener mano firme, ideas claras, atender lo urgente sin desviar la vista de lo importante. Le pido impiadosamente que vea la forma de fabricar, junto a las cámaras de industria y comercio, junto con las empresas del distrito, respiradores artificiales; dado que es lo que hace la diferencia entre vivir y no vivir. La información al respecto es muy pobre, se pueden inaugurar hospitales, pero si no se tienen respiradores, esos hospitales se van a convertir en morgues, en depósitos de cadáveres. Hoy tenemos tiempo y, si está trabajando al respecto, sería bueno que informe para dar tranquilidad a nuestros vecinos, esto no es una inundación, no es una tormenta, este virus mata, y no distingue clase social.

Como siempre el plato roto lo paga el pobre, el desprotegido y, lamentablemente, en nuestro distrito tenemos muchos, y de todas las edades, sin entrar en la discusión pobre y miserable que tienen algunos políticos, de quien es la culpa o que gobierno los abandonó, o que gobierno no cumplió, la realidad es que esos vecinos existen, y no son invisibles, aunque muchos finjan no verlos, porque los vemos a diario, los que trabajamos y caminamos las calles de La Matanza sabemos de qué se trata, y no queremos que este virus nos mate, y me incluyo, porque soy un laburante más, y un vecino más”.

Hoy todavía los matanceros no sabemos con cuantas camas de “TERAPIA INTENSIVA CONTAMOS, NI CON CUANTOS RESPIRADORES”, solo vemos a nuestro Fernando hablando de números siderales de camas, muchas veces superando en número a la provincia de Buenos Aires, contradiciendo al mismo ministro de salud de la provincia.

En privado todo el mundo político dice: “FERNANDO SIGUE EN CAMPAÑA’, lo que no sabemos es: ¿en campaña a qué?”

La Matanza está desbordada, el IFE (si bien es una ayuda para el pueblo) no llegó a todos, los comerciantes con la soga al cuello, y la gente sale a laburar de lo que puede, muchos te dicen o me mata el virus o me muero de hambre, el consejo: #QUEDATEENCASA.

En medio de todo este desastre hablando con gente de salud, están cada vez mas diezmados con compañeros en aislamiento, esperando un resultado y muchos otros con resultado positivo, la mayoría de estos empleados la mayoría municipal se sienten abandonados y desprotegidos por el gobierno de Espinoza, en muchos casos con elementos de cuidados y protección obsoletos, o primarios que ponen en riesgo constantemente de contagio al personal que está en la trinchera a diario. Hasta acá una breve síntesis de lo que está pasando en el distrito con respecto al COVID-19, más conocido como ‘CORONAVIRUS’.

En estos días tuve la oportunidad de hablar con dos chóferes, dueños de ambulancias precisamente UT (unidad de traslados) son las ambulancias que trasladan muertos del lugar de fallecimiento hasta la cochería, o en este caso, al cementerio o crematorio. Estos muchachos me comentaban que tenían un grupo de whatsapp de colegas, donde interactúan a través del mismo alrededor de 10 ambulancieros, y el común denominador era la cantidad de traslados de muertos por COVID-19 que cada uno transportaba por día, tal fue mi sorpresa que sentí miedo de circular por la calle y menos en lugares con mucha gente, o con gente, la cifra es aterradora porque estamos hablando de un grupo minúsculo, de una muestra de solo apenas diez chóferes, o sea diez ambulancias, los cuales harían entre 2 y 3 traslados de COVID-19 cada uno a diario, esto solamente en La Matanza, si hacemos cuenta y multiplicamos los números asustan y no coinciden para nada con la realidad que nos muestran las autoridades municipales, sin ánimo alarmista, ni de tinte político, estos números asustan, por eso: #QUEDATEENCASA, cuídate y de esa forma nos cuidas a todos.

Un párrafo aparte se merece la militancia política, los militantes de todos los colores políticos que hoy están en la trinchera, los vecinos que se preocupan por el de al lado, los que alcanzan un plato de comida caliente al que no tiene, los que ponen su tiempo y su cuerpo para afrontar esta pandemia, y a muchos dirigentes que no están aconchabados en sus guaridas como muchos otros, sino que están en la primera línea de batalla como los grandes generales de la nación, y como los grandes conductores, a todos ellos mis respeto y admiración y de esta forma darle las gracias porque sin esta militancia y sin estos pocos pero valiosos dirigentes esto sería peor.

Mirando las redes sociales y lo que nos llega a través de nuestros teléfonos vía whatsapp, mensajes de texto y hasta llamadas recibimos muchas inquietudes y reclamos, ‘el común denominador es la falta de atención del municipio a estos reclamos’. Gente que espera resultados y no los llaman, gente que esperan que le hagan el hisopado por estar con síntomas y no los atiende nadie, el operativo “DETECTAR” no es más que una encuesta donde la primera línea que es la que va a buscar al vecino son militantes, en su mayoría que no cobran un peso pero tiene la esperanza de algún día ser empleados municipales, como los militantes que trabajan en prevención en las entidades bancarias, son militantes muy pocas veces reconocidos por el poder político, pero ese es otro tema.

A partir de esta mirada observe que la Iglesia con el Obispo de San Justo a la cabeza lanzo un comunicado vía YOUTUBE acá les dejo el link https://www.youtube.com/watch?v=Kwfx6rmXLdo

Y a continuación copio el documento que dice:

“EL DRAMA DEL COVID-19 EN LOS BARRIOS POPULARES DE LA MATANZA”

“Como sacerdotes de la Diócesis de San Justo que vivimos y trabajamos en las villas y barriadas de Matanza, vemos cada vez con más urgencia la necesidad de que exista un Estado inteligentemente presente y dialogando con la comunidad organizada para responder a la emergencia producida por la pandemia.

Por esto hacemos públicas algunas inquietudes que surgen de nuestra experiencia de estas últimas semanas, a noventa días de la cuarentena, recién hace diez días que se han comenzado a realizar los testeos en nuestras barriadas y en algunos casos han sido simplemente encuestas. Creemos que el operativo DETECTAR debería implementarse de modo estable en los barrios buscando acompañar la situación epidemiológica diaria de nuestra gente. No alcanza con operativos que pasan una vez y se van. Esto se suma a las dificultades que ya se venían dando en la atención médica de nuestra gente. En la mayoría de casos de nuestros barrios el protocolo de Covid no funciona y en estas últimas semanas lo hemos comprobado de manera muy particular.

Porque han sido nuestras Parroquias las que respondieron a los llamados de los vecinos y efectuaron innumerables traslados para realizar testeos y consultas médicas en hospitales del distrito:

- Los teléfonos oficiales no dan respuestas.

- Los traslados no se dan a tiempo.

- Las personas que esperan resultados vuelven a sus hogares y no a lugares de aislamiento.

- Los resultados llegan demorados.

- Muchas personas con Covid confirmado vuelven a sus casas que no son lugares apropiados para el aislamiento (falta de agua y cloacas, hacinamiento, precariedad edilicia, etc.).

- Muchos están en situación de calle o ya no pueden sostener el pago de alquileres.

- No se da un seguimiento regular de los casos de aislamiento.

- Muchas de las personas que son contactos estrechos no cuentan con el acompañamiento requerido.

- Hay poca presencia del Estado ayudando a que se cumpla con el distanciamiento social, el uso del barbijo, las reuniones en espacios públicos, etc.

- No se conoce la cantidad de personas con Covid positivo en nuestros barrios.

Sin esa información es imposible recalibrar todo el trabajo comunitario que hacen nuestras comunidades.

Estamos entrando en el momento más crítico de la pandemia y nuestras Parroquias están acompañando a sus comunidades con muchas acciones. No podemos ni queremos suplir al Estado, pero podemos y queremos colaborar.

La comunidad se organiza colaborando con el cuidado de nuestro pueblo y sumando a las estrategias del Estado. Lo constatamos día a día, sobre todo en innumerables mujeres de nuestros barrios que están haciendo un enorme trabajo invisible y silencioso.

Creemos indispensable una Argentina unida en este tiempo de crisis, dolor y drama. Es por esto que insistimos en el trabajo articulado entre el Estado y los distintos actores que nos encontramos trabajando en los barrios.

No basta una intervención de un estado céntrico que cree poder solucionar todos los problemas directamente y sin otros actores locales, así como tampoco alcanza con comunidades que se organicen sin el acompañamiento del Estado. Es necesario buscar estrategias que fortalezcan la red entre el Estado y las organizaciones comunitarias.

Los vecinos y vecinas, las Iglesias, las organizaciones sociales y el Estado, en todos sus niveles, pueden encontrar soluciones integrales y viables a esta crisis y a la injusticia social histórica que se vive en nuestros barrios y que esta pandemia ha dejado al descubierto en carne viva.

Nadie se salva solo y con el padre Carlos Mugica volvemos a afirmar que: ‘ahora más que nunca tenemos que estar junto al Pueblo’.

Curas en barriadas de la Diócesis de San Justo (La Matanza) 29 de junio de 2020

Eduardo García – Obispo de San Justo. Basilicio Britez – Parroquia San Roque González y Compañeros Mártires. Bo Almafuerte. Santiago Rostom – Iglesia Catedral de los Santos Justo y Pastor. San Justo. Mauricio Cardea – Parroquia San Roque (Capilla San Jorge). Bo Villa Las Antenas. Fabián Fusca – Parroquia San Carlos Borromeo e Inmaculada Concepción. Bo VillaMadero. Bo 2 de Abril. Bo El Lucero. Bo Domingo Millán. Nicolás Angelotti – Parroquia San José. Bo 17 de Marzo. Bo San Petersburgo. Bo 17 Bis. Bo Puerta de Hierro,Bo José Ingenieros (Los complejos de Tablada). Ramiro Borelli, SPadV – Parroquia Sagrado Corazón. Bo Ciudad Evita. Cristiano de Assis Nobre Almeida, SPadV – Parroquia Sagrado Corazón. Bo Ciudad Evita. Hugo Salas, scj – Capilla María Madre de la Iglesia, Bo Las Achiras. Capilla Nuestra Señora de Luján, Bo 17 de Noviembre. Capilla San José Obrero, Bo Juan Manuel de Rosas. Jean Bosco Nsengimana, M.SS.CC – Parroquia Ntra. Sra. de la Guardia. Bo Sarmiento. Bo José Hernández. Bo Vicente López. Anaclet Mbuguje, M.SS.CC – Parroquia Enrique Angelelli y Mártires Riojanos. Bo 22 de Enero. Bo Un Techo ParaTodos. Bo Tierra y Libertad. Bo Gauchito Gil. Bo 28 de Octubre. (CIUDAD EVITA). Daniel Echeverría, M.SS.CC. – Parroquia Enrique Angelelli y Mártires Riojanos. Bo 22 de Enero. Bo Un Techo ParaTodos. Bo Tierra y Libertad. Bo Gauchito Gil. Bo 28 de Octubre. (CIUDAD EVITA)”.

Esto solo, es solo una muestra de la realidad que muchos no ven pero que existe, la sociedad demanda a nuestros funcionarios gobernantes que se pongan los pantalones largos y sean hombres de bien, solo eso y tan simple como eso.