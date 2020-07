¿LOS ÁNGELES DE FERNANDO?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“El 7 de junio pasado, un llamado al 911 alertó sobre dos sospechosos ingresando a un taller mecánico en el barrio de Parque Chacabuco. Cuando llegó al lugar, la Policía de la Ciudad se encontró con una escena inesperada: cinco personas de nacionalidad peruana, dos policías de la bonaerense, dos civiles (uno armado) y casi 6 kilos de cocaína. Los efectivos argumentaron que estaban investigando un caso de narcotráfico y mostraron una orden judicial, que luego se comprobó era falsa. Los policías terminaron detenidos y acusados de allanamiento ilegal y tráfico de drogas. El caso tiene un condimento inesperado. Uno de los policías fue custodio del juzgado federal de Lomas de Zamora y estuvo involucrado en la investigación que terminó con la detención de Sergio Rodríguez, alias ‘Verdura, el narco que desencadenó con sus dichos la trama de espionaje ilegal contra políticos, jueces, gremialistas y periodistas” de esta manera el portal de (https://www.infobae.com/politica/2020/06/29/un-policia-de-la-bonaerense-que-investigaba-al-narco-verdura-fue-detenido-con-casi-6-kilos-de-cocaina-en-un-extrano-episodio/?fbclid=IwAR0h1o2dLEwn2mQ7bH28isxU2Rf6DnpmeyS6c5ncnq1lMR9Cob0Or1Wu3Z4) noticias Infobae abordaba un tema que ya habíamos publicado en Semanario “Quinto Poder, en una nota titulada: “LOS ÁNGELES DE GRECO Y LENTINI”, donde informábamos de algunos movimientos que hizo (http://semanarioquintopoder.com/?p=27752) Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, con “la anuencia” del Jefe de Gabinete municipal, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini.

“Carlos Greco puenteó al Intendente Fernando Espinoza y arregló, por su cuenta, la designación de algunos protegidos suyos en puestos claves de la bonaerense en La Matanza” informábamos en la nota mencionada y señalábamos, también, que “Greco se reunió con Comisario Mayor Walter Fernández Mamani, a cargo de la Estación de Policía Departamental de Seguridad – Clase A de La Matanza”

A partir de dicha reunión el “el Comisario Inspector Alfredo Rodríguez fue nombrado al frente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado” y, párrafos después, hacíamos un resumen de su legajo y/o prontuario.

Pero no quedaba ahí la nota sino que comentábamos, también, de un procedimiento realizado en el barrio porteño de Parque Chacabuco donde se detuvieron a dos policías bonaerenses en un confuso episodio relacionado con el narcotráfico (los detalles del mismo pueden corroborarlos en la nota de Infobae); lo que no menciona dicha nota es que “ambos efectivos policiales prestaban servicio, desde solo hacía una semana, en la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado de La Matanza”, es decir que “el Comisario Inspector Alfredo Rodríguez los llevó con él cuando fue designado al frente de la repartición mencionada”.

LENTINI – GRECO: UN DÚO QUE METE MIEDO

Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad de La Matanza, y el Jefe de Gabinete municipal, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini han conformado un dúo de temer pero no por el poder político-económico que hayan podido construir sino porque sus pifiadas lo dejan muy expuesto al Intendente Fernando Espinoza.

No sería descabellado ver algún titular que relacione a Espinoza con el narcotráfico o algo parecido. El “control de daños”, en cuanto a los medios de comunicación, hoy sale mucho dinero y, eso implica una enorme “erogación de dinero” cada vez que este dúo se pone en movimiento. Hay cuestiones que no se pueden ignorar y, si se hace, hay riesgos constantes y palpables.

Con Infobae zafaron pero ¿será así la próxima vez?

CAUSAS, HECHOS Y CONSECUENCIAS

En la investigación y en la enseñanza de la historia se suele aplicar una fórmula pedagógica muy sencilla y efectiva; la misma se puede resumir en tres simples palabras: causas, hechos y consecuencias. Teniendo en cuenta eso es posible armar diagramas y cuadros sinópticos sencillos que permiten analizar muchos hechos históricos.

Más allá de lo pedagógico quisiera explicar algunas cuestiones personales que han sucedido en las últimas semanas que me parecen conceptualmente peligrosas pero, a su vez, son idioteces de funcionarios perdidos en su propia estupidez.

Hace una semana publicamos la nota: “MOVISTAR: TU ESPÍA DE CONFIANZA” que hablaba de (http://semanarioquintopoder.com/?p=27861) algunas cuestiones que venían sucediendo con mi celular. A partir de la nota comenzaron a sucederse acciones que me dejaron algo perplejo.

En primera instancia la empresa mencionada en la nota se contactó conmigo y me intimó con acciones judiciales, ante esto les mencioné que estaba a punto de ir a enviar una carta documento y nos estuvimos amenazando con cuestiones judiciales durante un buen rato. Casi inmediatamente de colgar mi teléfono de línea, el celular recupera su vida útil y comienza a funcionar correctamente. Al día siguiente me llama un gerente de alguna gerencia de la empresa y después de hablar de cuestiones judiciales me invita a visitarlo en su oficina. Como andaba cerca y sin mucho que hacer, me acerqué a la misma. Café de por medio y luego de hablar unos minutos sobre el tema ingresa a esta oficina otro gerente de otra gerencia y me empieza a explicar el porqué del bloqueo de mi celular; sinceramente no me esperaba esa explicación.

“Nosotros tenemos la obligación de ayudar a la justicia pero esa ayuda debe estar avalada por la firma de un juez” arrancó la explicación del gerente de una gerencia y agregó que “Nosotros solemos recibir pedidos de informes sobre diferentes líneas telefónicas tanto de celulares como de línea fija. Esos pedidos vienen avalados por la firma de un juez. No hace muchos recibimos un listado, bastante extenso y, entre la información solicitada, figuraban dos líneas telefónicas a nombre suyo. Revisando el listado encontramos otras líneas con las cuáles usted había tenido contacto pero, como suele suceder y que está dispuesto por protocolo y ley, la hoja mencionada no estaba avalada por la firma de ningún juez. Ante esto pedimos explicaciones y las mismas fueron tan ingenuas e inconsistentes que decidimos bloquear las líneas hasta hablar con los representantes de la justicia que manejan estos temas”.

Incrédulo seguí escuchando estás explicaciones que no explicaban nada. El gerente mencionado sostuvo que “Después de hablar con la justicia y de analizar, en conjunto, el mencionado listado nos encontramos con la sorpresa de que, la hoja donde solicitaban información de sus líneas telefónicas, fueron adosadas al listado sin el consentimiento de la justicia” y ante mi asombro, el gerente de otra gerencia añadió que “El funcionario judicial que envió el listado y adosó sus números telefónicos, después de ser interrogado por su superior, reconoció que lo había hecho (creemos que esto es algo común) a pedido de un funcionario político de la Municipalidad de La Matanza”.

¿Quién realizó el pedido? No pudieron darme un nombre y, aún menos, decirme el porqué de esa solicitud. Cosas raras ocurren en la Municipalidad de La MATANZA.