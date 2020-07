LO SIENTO…NOS EQUIVOCAMOS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Cuando uno se equivoca hay que reconocerlo y, a nosotros, nos pasó y debemos dar la cara.

El pasado 25/06 publicamos la nota: “PAMPI: EL IRRESPONSABLE”, la misma era una solicitada (http://semanarioquintopoder.com/?p=27800) que acercó un abogado en nombre de la “supuesta” agrupación “Abogados x Matanza”. En dicha solicitada se criticaba el accionar del Colegio de Abogados de La Matanza y, de su Presidente, el Dr. Alberto Justino “Pampi” Rivas, durante la feria judicial decretada por la cuarentena ocasionada por la pandemia del Covid-19.

Ante esta nota se comunicó con nosotros el Dr. Andrés Ayale, Presidente de la Agrupación “Abogados por La Matanza”, quién nos informó que “Atento que en la publicación periodística dice ‘Solicitada Abogados x Matanza’ nos vemos en la obligación de aclarar que este espacio no tuvo participación en la misma. Asimismo, se consultó al periodista que la realizó y nos informó que la nota fue solicitada por un particular, no revelando la fuente”.

Nos llamó la atención el nombre de la Agrupación pero nos explicaron que eran dos agrupaciones distintas. Luego de la comunicación del Dr. Ayale intentamos (infructuosamente) comunicarnos con quienes acercaron la solicitada pero, estos, desaparecieron, no atendieron más los teléfonos ni respondieron los mails enviados.

Al no poder confrontar las partes decidimos darle la derecha al Doctor Andrés Ayale y, públicamente, pedimos las disculpas del caso. Esta disculpa no está originada por ningún planteo judicial que pudiese realizar el Dr. Ayale, simplemente asumimos nuestra equivocación y la misma, al no ser adrede, nos disculpamos sinceramente.