EL BONITRUCHO DE FERNANDO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Si bien mi contacto y trato con el recordado ex Intendente matancero, Federico Pedro Russo, no fue cotidiano ni de confianza solíamos conversar cada vez que se presentaba la ocasión. Una vez le pregunté sobre una expresión que le había escuchado un par de veces: EL CHUPETÍN DE PLÁSTICO.

Con esa mirada tan suya, llena de picardía y verdades, me contestó: “Es cuanto te dan o, algunas veces, doy yo; algo para entretenerte porque al Chupetín de Plástico lo chupas y lo chupas y nunca se gasta pero, tampoco, tiene sabor”

El pasado 1° de junio, el municipio difundió el siguiente comunicado de prensa: Información Nº 193 – “FERNANDO ESPINOZA ANUNCIÓ UN BONO DE $12.000 PARA PERSONAL DE SALUD Y DE EMERGENCIA ABOCADOS A LA PANDEMIA

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, firmó un decreto que dispone un ingreso adicional de 12.000 pesos para el personal de salud y de todos los servicios de emergencia municipales que están abocados al trabajo de asistencia y control de la pandemia.

La suma se cobrará en tres cuotas iguales y consecutivas a partir de la liquidación de los haberes de junio, cuando también el personal del municipio cobrará el medio aguinaldo.

“La previsión de ahorros que hemos hecho posibilita este ingreso extraordinario para quienes están en la primera línea de la batalla contra el Coronavirus”, señaló Espinoza.

Al mismo tiempo, señaló que “el bono también es un reconocimiento y una ayuda extraordinaria para todas las trabajadoras y los trabajadores esenciales de la salud, la asistencia social, y todos los sectores de los servicios públicos y la seguridad que están en la primera línea de la contención de la pandemia”

El bono, no remunerativo, se comenzará a pagar junto al salario de junio en tres cuotas de $4.000.

No habrá costo fiscal de la cuenta corriente del municipio, sino que el bono surge de los ahorros del distrito para situaciones extraordinarias, como la actual.

Al finalizar su anuncio, Fernando Espinoza resaltó que “en esta crisis nadie se salva solo, como nos enseñó el Papa Francisco, se sale con solidaridad y responsabilidad. Entonces, cada ayuda a un vecino, un trabajador o a un sector representa una venta más, tal vez un puesto de trabajo menos que se pierde, un plato más de comida para la familia. De cómo salgamos de esta crisis depende la Argentina del futuro que sabremos construir. Y en La Matanza estamos convencidos de que es con solidaridad y responsabilidad social.”

Si bien el bono ya lo cobraron, la bronca de los trabajadores municipales es muy grande dado que la mayoría de ellos están poniendo el hombro y el pecho ante esta crisis sanitaria, social y económica que provocó la pandemia del Covid-19.

El Intendente había anticipado, a través de algunos voceros de confianza, que el “bono sería para todos los trabajadores municipales” pero, dicho bono, lo cobraron solo el 40% de los empleados municipales.

Los trabajadores municipales matanceros están haciendo un enorme esfuerzo y, junto a los militantes políticos, están salvando una gestión municipal que hace agua por todos lados.

Hay informes, presentaciones de esto o aquello, inauguran camas, centros de aislamiento, vienen funcionarios nacionales y provinciales pero, todo eso, es parte de la campaña política del Intendente Fernando Espinoza porque todo es minuciosamente fotografiado, filmado y editado para ser transmitido por medios masivos de comunicación “bien untados por el dinero de todos los matanceros porque esa plata no sale del comité de campaña ni del bolsillo de Don Fernando”.

Por esta pandemia falleció un gran compañero, que no pudo con es este Virus Covid 19. El trabajador municipal (electricista en el corralón de González Catán), Daniel Balcazar.

Falleció y es una tragedia y, el Intendente, emitió el siguiente comunicado: “Acompañamos en este difícil momento a la familia de nuestro querido compañero trabajador municipal, Daniel Balcazar, que en el día de ayer falleció por coronavirus. Todo nuestro acompañamiento y condolencias a su familia, amigos y compañeros”.

Las condolencias de Fernando Espinoza suenan, a mi entender, poco sinceras porque no hizo, como empleador, lo que tenía que hacer en estos momentos críticos de la pandemia por el Covid-19 y su posterior cuarentena. Un salario congelado durante 16 meses, un “bono trucho” que no abarca a todo el personal municipal, pocos elementos de bioseguridad para el personal municipal y muchas razones más. Ante la muerte nos conmovemos todos pero las condolencias deben ser sinceras y, respaldadas, por acciones concretas.

El bonitrucho (porque sinceramente veo que es así) debería haberse pagado mucho antes porque las necesidades actuales de los trabajadores municipales son enormes pero más allá de eso, es incomprensible las vueltas que le dan. Anunciaron el bono y era para todos, después para los que trabajaban pero, lo cobraron, muchos políticos y familiares de los funcionarios políticos que estás de licencia desde marzo.

Por otro lado parece que hay saña contra el empleado municipal del distrito, no se los valora, no se los protege, no se lo estimula pero cuando hay problemas urgentes, ellos están, siempre están poniendo el hombro para ayudar a sus vecinos.

El de Fernando Espinoza ¿es un gobierno peronista?, sinceramente parece que no porque se comporta más como patrón de estancia que cómo dirigente político peronista. Le molesta los reclamos de los trabajadores y se defiende diciendo: “Es el mejor sueldo de la provincia”, cuando con un promedio de $22 mil se está por debajo del índice de la pobreza.

No hay plata para los trabajadores pero ¿si para la campaña permanente? Se hacen a diario spot tras spot publicitario (https://www.facebook.com/watch/?v=197163588287090), todos los días hay uno nuevo pero ¡!!Para el trabajador municipal no hay un mango¡¡¡

REACCIÓN MUNICIPAL

Muchas y variadas fueron las reacciones de los trabajadores municipales de La Matanza ante el cobro del Bonitrucho de Fernando. Algunas de ellas las publicamos en la nota de hoy:

“Si, es en realidad un bono trucho. El intendente decreto licencia por el covid 19 a personal de riesgo luego difundió, junto con el sindicato municipal de la matanza, un bono por $ 12000 en tres cuotas a cobrar en los meses junio julio y agosto pero hubo tal discriminación que algunos lo cobraron y otros no. El señor secretario gremial de la matanza difundió, también, a posteriori del decreto que el bono era para todos los municipales de la matanza y no respondiendo a los reclamos salariales que desde el año pasado siguen congelados los aumentos y no la inflación que somete a los empleados a mas miseria y al dolor de no poder llegar a fin de mes cubriendo las necesidades básicas”

“Soy personal de salud, hace 30 años que trabajo, nunca cobramos un sueldo tan bajo como el de ahora sin aumentos y la ayuda de los $5000 se fue a $4000. Es una vergüenza nos siguen cargando; gente que tenía que cobrar no cobra como por ejemplo la gente que trabaja con covi-19 no cobra. Solo cobra gente que no lo merece. Los $4000 es una vergüenza, no cubre ni para los gastos de una medicación de gente que laburo toda su vida, se hizo mierda la espalda, la cabeza y la cadera y murieron y para la municipalidad seguimos siendo un número. Es verdad parece que el intendente no tiene vergüenza, ni sabe la secretaria Álvarez. La gente que está expuesta al peligro, lamentablemente hay enfermeros, hay ambulancieros, gente de maestranza que no puede ser que reciba una ayuda tan mínima. ¿Ustedes se conformaría, señor intendente y secretaria y todos los que están en el palacio? En lugar de cuidarlos a los trabajadores, los están matando a la gente de salud por nada y a su familiares y después hablan de la familia municipal”

CARTA AL SEC. GRAL. DEL STMLM

“Secretario General Daniel Troncoso:

Mediante esta nota queremos hacerle saber que varios trabajadores esenciales del Hospital del Niño de San Justo no fuimos incluidos para percibir el beneficio de los $4.000 que otorgó el municipio (la primera de tres cuotas hasta completar $12.000). También, se nos descontó el incentivo porque no asistimos al lugar de trabajo en forma presencial. Esta decisión no fue de los empleados ya que cumplimos protocolos de seguridad e higiene, avalados y emitidos por el ministerio de salud de la Nación ya que tuvimos contacto estrecho con personas COVID-19 positivo en nuestro lugar de trabajo por lo tanto acatamos la directiva de nuestros empleadores de cumplir aislamiento social, preventivo y obligatorio. Además, fuimos hisopados. Aislamiento obligatorio: mediante la resolución 202/2020, el MTESS determino que se suspendiera el deber de asistencia al lugar de trabajo, con goce integro de sus remuneraciones a todos los trabajadores comprendidos en el Art. 7 del decreto 260/2020 y todo otro de naturaleza similar que en el futuro emane de la autoridad sanitaria. La resolución (MTyD) 126/2020 aporta una aclaración diciendo “en el caso en que el personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días con personas calificadas como “caso confirmado”, deberá ser evaluado por autoridad sanitaria y deberá cumplir estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas por las resoluciones 178/2020 y 184/2020 del ministerio de trabajo empleo y seguridad social. La liquidación de los trabajadores alcanzados por el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” no constituye periodo de descanso, vacacional y festivo. En tales términos, interpretamos que las liquidaciones deberían corresponderse con las remuneraciones habituales teniendo en cuenta que el decreto 297/2020 en su art. 8 establece “…los trabajadores y trabajadoras tengan derecho al goce integro de sus ingresos habituales”. Esperamos que se respete los decretos y resoluciones y sobre todo se tenga en cuenta que el trabajador esencial no elige ni decide quedarse en su domicilio. Menos aún enfermarse por lo tanto no percibir bonos y además sufrir descuentos ya es un acto descarado y de cinismo hacia el personal esencial que cumple un papel fundamental para hacer frente a esta pandemia con escasos recursos y salarios indigentes. Personal afectado a dicho reclamo: omito datos personales pero somos 8 de los que tengo conocimiento”.

“Esto es un sinvergüenzas. ¿Por qué no vive el intendente con el sueldo de indigente que tenemos?, estamos explotados, no se puede vivir más con la miseria que ganamos, estamos endeudados, denigrados como personas. No poder llevar el pan a nuestra mesa para nuestros hijos. Este bono miserable no alcanza, no da para más, no tiene alcance para todos. Los que no trabajan ¿no tienen derecho? ¿No comen? ¿No pagan cuentas? Por favor, hay que dejar de meter excusas, para los corsos sobro guita y los planeros ganan más que nosotros, sin ningún sacrificio. ¡!!Basta, basta de burlarse de nuestra necesidad¡¡¡ Hay que poner los huevos sobre la mesa y dirigir, para eso fue elegido para defender nuestros derechos, él vive como rey, ¿y nosotros? ¡Estoy harta de laburar y que no me alcance para nada! Ni siquiera hablo de lujos”

“Leí mal, o ¿recién en setiembre estarían evaluando un aumento? Sinceramente, no tienen vergüenza, como jubilada y ex empleada municipal durante 42 años, me siento estafada…DOS años sin ningún tipo de incremento en los haberes, esta esa dadiva que se otorga a los compañeros activos, a los jubilados, no nos llegan”.

“¡!!Dios mío…hasta para comunicar son de terror¡¡¡ ahorran hasta en las palabras Así hizo Fernando cuando dijo el año pasado que había un bono de $12000. ¡!!Como se nota que ellos no tiene problema de plata¡¡¡”

“Sencillamente un agravio, un insulto para los trabajadores y, para nosotros, los jubilados, ya no encuentro apelativo que encaje para explicar este despropósito. ¡!!Sinvergüenzas, es lo más adecuado”