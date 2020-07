“NUESTRA OBLIGACIÓN ES RECLAMARLE AL EJECUTIVO MUNICIPAL, ALGO QUE SEA MEDIANAMENTE, UN SALARIO QUE SUPERE EL ÍNDICE DE INDIGENCIA”

Fernando Espinoza, Intendente municipal matancero, anunció un bono para los trabajadores municipales de 12 mil pesos divididos en 3 cuotas pero, cuando fueron a cobrarlo, muchos trabajadores municipales vieron que ese bono no lo cobraron.

Ante esta situación entrevistamos a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM.

QP: Troncoso, la semana pasada se comenzó a liquidar el bono de los 12000 pesos que otorgó el ejecutivo municipal pero muchos municipales están reclamando porque no han sido incluidos en la liquidación, ¿qué sucedió?

DT.: “El bono es de 12000, pero está dividido en tres partes, son tres partes de 4000, liquidaron mal, no hay otra explicación. Desde el primer momento nosotros empezamos a ver qué compañeros lo cobraban y cuáles no, fuimos a reclamar, lo conversamos con el compañero Daniel Barrera (que es el vínculo nuestro con el ejecutivo en esa mesa de trabajo que se había armado), empezamos a ver y vieron que sí, que realmente había, no sé si llamarlo una desprolijidad, un error, una falla, y tienen que volver a ver a quién se lo pagaron y a quien no”

QP: En la última nota había dicho que el bono era para todos los municipales, ¿por qué no lo cobraron todos los municipales?

DT.: “Claro, el único que podría quedar exceptuado lo había dicho el intendente, era el tema de los que están de licencia desde que comenzó la cuarentena, o sea los que tomaron la licencia en marzo, esos no lo cobrarían, pero el resto del personal si lo cobraría todo, y no ocurrió eso”

QP: O sea ¿fue un error administrativo del municipio?

DT.: “No sé si fue un error, no sé si fue una falla, una desprolijidad, no sé lo que ocurrió, sabemos el resultado de lo que ocurrió, que algunos compañeros lo cobraron y, otros muchos, que tendrían que haberlo cobrado, no lo cobraron, y bueno tienen que rectificar eso y que lo cobren”

QP: ¿Algo así paso con el bono de nación para el personal sanitario?

DT.: “El bono de nación en realidad los que tienen que hacer la lista son los empleadores, en cualquier ámbito, en este caso el empleador es el ejecutivo, quien hace una lista bajo declaración jurada, y tiene que presentar a nación, nación hace los aportes para que se paguen, acá por ejemplo, para dar un ejemplo solo, a los chóferes de ambulancias no les correspondió, cuando hay otras empresas de ambulancias que están vinculadas al estado o no, han recibido el dinero, y no así los chóferes de ambulancias municipales, y pongo este ejemplo porque no hay dudas de que están expuestos al contagio del COVID-19”

QP: ¿Todo esto lo han hablado con el ejecutivo, o el ejecutivo ha admitido algún error y han trabajado para rectificarlo?

DT.: “Tenemos una mesa de diálogo con Daniel Barrera y lo hemos hablado con él, y hablaron de volver a hacer una liquidación, pero nosotros como sindicato desde el primer momento que nos enteramos estamos reclamando, ahora la responsabilidad es del ejecutivo municipal, nosotros como sindicato estamos para reclamar y vamos a seguir reclamando, pero la responsabilidad no pasa por nosotros, si la del reclamo”

QP: El trabajador municipal que no cobro el bono y siente que tiene que estar incorporado, ¿tiene que hacer un trámite especial?

DT.: “Son dos casos diferentes, en el primero que fue el bono de 5000 pesos a los agentes de salud, lo que están haciendo los compañeros que le pedimos nosotros son listados que los eleven jerárquicamente para la secretaria de salud y que llegue el pedido mientras, que nosotros, de forma paralela también estamos haciendo el pedido como a la mesa de trabajo esta y tratar de que todo llegue a secretaria de salud, porque son lugares que nosotros entendemos que están completamente expuestos al COVID-19, y los del de bono de 4000, igual, es menos especifico porque es para todos, no hay que hacer un gran estudio de sector por sector, no hay una interpretación de quien sí o quien no, los 4000 pesos son para todos, no hay dudas, hay que volver a liquidar y que le abonen a los compañeros que no le pagaron”

QP: ¿Por ahora toman estos 4000 pesos a cuenta de un aumento salarial, y después van a sentarse a hablar al respecto?

DT.: “Este bono dura tres meses, hasta agosto, en el mes de agosto, donde nos tenemos que sentar nuevamente y tener una conversación, y de acá a agosto vamos a ver cómo están dadas las condiciones. Evidentemente esto es una ayuda desde el punto de vista de lo que se estaba dando a nivel nacional, y lo que está ocurriendo a nivel nacional y mundial, uno tiene que pensar en la ayuda al compañero que tiene que sobrellevar la situación lo mejor posible, sabemos que esto no es solución de nada, por supuesto que en agosto tenemos que sentarnos nuevamente a hablar y tratar de obtener algo que sea diferente, por supuesto que escucho a los compañeros y que estamos totalmente de acuerdo que lo que tiene que haber de una vez por todas son paritarias reales, y aumentos que tengan que ser al básico y que tengan que ver con porcentajes, el tema también lo estamos hablando a nivel federativa y confederativo, y también hacemos una medición con lo que está pasando con la realidad en el resto de los municipios en todo el país, nuestra obligación es reclamarle al ejecutivo algo que sea medianamente un salario que supere el índice de indigencia, que se habla hoy y que se acerque lo más posible a lo que es una canasta familiar de un trabajador”

QP: Supongo que Uds. entienden que en medio de esta emergencia que está viviendo el país, han puesto el hombro y han colaborado y ha llevado las cosas hasta cierto término en el cual la situación se hace medio insostenible, pero le ha costado mucha critica de algunos medios y del trabajador municipal también, ¿Uds. cómo lo toman?

DT.: “El sindicato está haciendo un esfuerzo sobrehumano. La obra social y el sindicato no recibe nada desde marzo del 2019, desde la última paritaria, así que se pueden imaginar el esfuerzo que estamos haciendo acá, estamos dejando el alma para poder sostener la obra social, para poder sostener el sindicato, sin ningún tipo de aportes, con costos que se han elevado en forma exponencial, y con ingresos viejísimos o sea estamos realmente haciendo lo más que podemos. Hablamos y denunciamos directamente en el ejecutivo y los lugares donde tenemos que hablar, en la entidad en la que tenemos que hablar cuando vemos lo que está ocurriendo o lo que ocurrió con la falta de insumos con el tema del reclamo salarial, con las condiciones de trabajo, con las condiciones edilicias, eso lo reclamamos y lo seguimos reclamando, hoy por hoy hay formas de reclamar, sabemos que el tema, que estamos en el pico de la pandemia, así que ya vendrán tiempos en los que podremos reclamar de otra forma”

QP: Como esperan salir de esta situación con el sindicato teniendo en cuenta la pandemia, la cuarentena, el sindicato tiene hoteles en distintos puntos, ¿se están descapitalizando el sindicato en cuanto a propiedades, o están tratando de mantener todo?

DT.: “Estamos manteniendo todo, pero también es cierto que es muy difícil hacer una proyección de acá a fin de año por ejemplo, esto cambia día a día, semana a semana, no sabemos qué va a pasar con lo económico, y no sabemos qué va a pasar con la salud de cada uno de nosotros. Estamos intentando como toda empresa, familia, o entidad, tratando de llevarla lo mejor posible por estos tiempos, y esperando que se supere pronto e iremos viendo como ir reabriendo cada uno de los servicios que teníamos. Hoy tenemos una obra social trabajando, tenemos una farmacia trabajando y que está abierta, cuando otras obras sociales han cerrado para evitar el tema del contacto con el afiliado para evitar la propagación del COVID-19, nosotros con una mínima dotación de compañeros con todas las medidas para evitar el contagio, seguimos trabajando, el futuro es muy incierto, pero no para el sindicato de municipales de La Matanza, es incierto para cualquier sindicato, para cualquier empresa, para cualquier comercio, para cualquier familia, y cualquier persona, partamos desde eso para superar ese momento lo mejor posible y después veremos cuáles son las condiciones de país que se va a dar dentro de tres cuatro cinco meses, cuando esto establezca de forma fehaciente reglas de juego”

QP: Troncoso, hay un rumor que dicen que la obra social cerraría y pasaría manos de IOMA, ¿hay veracidad en ese rumor?

DT.: “Lo más cercano que escuche, en forma oficial esto fue en el gobierno anterior, desde la superintendencia de servicio de salud, decían que éramos sindicatos chicos y que habría que incluirnos en IOMA. Nosotros somos un sindicato de 5000 afiliados, cuando hay sindicatos de 100 mil o 200 mil afiliados, en ese momento se hablo, a partir del cambio de gobierno no tenemos ninguna notificación oficial de nadie, que esto se quiera hacer inclusive, quienes están a cargo de la superintendencia o del IPS, lo que notamos es una voluntad de restablecer un dialogo, tenemos una relación muy buena, lo que pasa que esas entidades están sufriendo el deterioro económico que vienen sufriendo desde antes del gobierno y ahora empeorado por esta situación del COVID-19, y estoy hablando del IPS y de la superintendencia”

QP: Hablando del IPS hay temas que preocupan mucho a los jubilados de Matanza, uno es la cámara compensadora, y el otro es que ellos no están cobrando los bonos que dio el ejecutivo del 2015 a la fecha, solamente algunos bonos cobraron que dio tanto Verónica Magario como Fernando Espinoza, vayamos por parte, ¿cámara compensadora: cómo está la situación hoy?

DT.: “Hoy está en un stand by porque son temas que han quedado frenado porque la mayoría de los compañeros están todos resguardados, el dialogo pasa por otras cuestiones que son increíblemente urgentes pero, no quiero decir que no sea un tema importante lo de la cámara. En su momento y como hablamos tiene que ver con la filiación de cada uno de los compañeros, si los compañeros no se afilian a la cámara compensadora, la cámara compensadora va a ir debilitándose, hay que tratar acá como antes que exista un convencimiento real en los compañeros que esto que van a aportar hoy, el día de mañana le sirva cuando va a ser el peor momento económico de todos nosotros que va a ser cuando estemos jubilados, cuando tengamos una mayor demanda de necesidades y un menor ingreso, pero también es cierto que en este momento, con la angustia económica y la crisis económica que se está viviendo, si antes costaba convencer a compañeros para que se afilien hoy creo que realmente eso va a ser mucho mas difícil”

QP: ¿Han hablado con el ejecutivo por la situación de los jubilados municipales?

ST.: “Los jubilados municipales cuando nosotros pedíamos bonos con aportes para que los cobren los jubilados, 10 años atrás los bonos inclusive los que no eran con aporte igualmente el IPS los pagaba, porque era otra condición, había otras posibilidades económicas, hoy por hoy nosotros hemos conseguido bonos que fueron con aportes el año pasado y tampoco fueron pagados, ¿Por qué no fueron pagados? Nosotros, cuando vino Eduardo Santín quien preside el IPS, que vino al salón nuestro para hablar con varios jubilados, dijo que la intención de ellos es responder a esos bonos, el tema es que no tiene la posibilidad económica, el IPS está pasando una crisis económica realmente enorme, entonces los bonos si son o no son con aportes uno puede pelearlos hacer el trámite correspondiente, pero lo que hoy por hoy Eduardo Santín lo dijo acá en el salón hace 15 días, estuvo en el programa de radio nuestro en ‘La Voz del trabajador municipal’, y volvió a reiterar lo mismo, una caja totalmente deficitaria que tiene que recuperar, lo que destaco es que no hay una intención de tomar algún tipo de medida con esa caja, sino al revés, de fortalecerla, de restablecerla y de que vuelva a prestar el servicio que prestaba para todos los compañeros jubilados hace años”