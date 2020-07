LA CAMPAÑA ETERNA, MONTONES DE NÚMEROS Y DE PREGUNTAS SIN RESPUESTAS

Por Gustavo Bustamante

Muchas veces me pregunto ¿porque existen los miserables?, nunca encuentro la respuesta. Hablando con los vecinos de distintos barrios, y con algunos funcionarios que confiesan por lo bajo que: “sienten vergüenza de tal o cual acción publicitada por el CAPANGA Matancero, Don Fernando Espinoza; es decir: Nuestro Fernando”. Lo cual no es gracioso, sino más bien deprimente al ver que dice hacer las cosas por todos los matanceros y, me parece, que nos toma el pelo.

La gestión hoy pasa por NÚMEROS, sí números ‘porque todo es un número’.

Hace unos días estuvo el “Chivo” Rossi, Ministro de Defensa de la Nación, mirando la colaboración y el trabajo que realiza el ejercito en territorio matancero y, para sorpresa de muchos, en un spot (de los tantos) nuestro Fernando, habla y dice de que “la ayuda a través del ejercito llega a 300 mil familias matanceras”, ¿se acuerdan al principio de todo cuándo hablamos de las raciones del ejército y la pantomima que hacían con estadísticas falsas?.

Veo que ya no tiene vergüenza nuestro Fernando dice, sin ponerse colorado, que da de comer a 300 mil familias matanceras, si multiplicamos esos 300 mil por 4 personas que es lo que declara una familia tipo (sabemos que en La Matanza y en el conurbano profundo las familias no son de cuatro personas, sino de varios mas), “estamos hablando de 1 millón 200 mil raciones de comida”, decir esto en cámara, es faltarle el respeto a la inteligencia del pueblo, es faltarle el respeto a los militantes que día a día están en los bancos, en las escuelas, y en cada olla y cada merendero, con el único problema de que no alcanza y se estira un poco más y se deja la vida, en esas ollas.

En las cuales y, en muchos casos, tienen que mendigar un poco de arroz, tomate o fideos al municipio, a través de desarrollo social o quien sea, y amén, que si no sos de la tropa política te atiendan, nuestro “CAPANGA MATANCERO” YA ESTA AL MISMO NIVEL QUE EL “Turco Menem” cuando hablaba de estar en korea o Japón en 2 horas!!!

“Nos toman de boludos y encima tenemos que agradecer que nos den la comida que sirven?” me decía una vecina de un populoso barrio y agregaba que “LA COMIDA QUE SIRVE EL EJERCITO ES INCOMIBLE, la gente tiene vergüenza muchas veces de hacerlo público, porque los van a tildar de desagradecidos, y tienen miedo”

Otra vecina que cocina todos los días en una olla popular para sus vecinos, sostuvo que “A mí me enseñaron en casa que si a mi vecino le falta y yo tengo un pan, tengo que darle medio, no dar las sobras porque es lo peor”.

“Encontrar carne en lo que cocina nuestro Glorioso Ejercito se ha convertido en la búsqueda del tesoro, seguramente algunos miserables la estarían vendiendo en carnicerías, porque la carne llega a las cocinas, pero no al plato del vecino matancero, si hay alguien que salva las papas en esta crisis es la militancia, los que hacen a pulmón, las organizaciones intermedias, los mismos vecinos que se cansan de esperar la ayuda del estado municipal, y se ponen a cocinar sin nada con la ayuda de los nadies, y lo digo con vergüenza ajena” me decía un dirigente importante del oficialismo, recordando que la primera vez que fue a ver y a colaborar con el ejercito, pensó que todos iban a comer la misma comida, grande fue la sorpresa que se llevó al ver que los militares comían otra cosa, o sea, ¡!!una empresa de catering asiste a nuestros militares. Si no comes lo que vos mismo cocinas es porque algo falla!!!

Cuando arrancó esto, un funcionario del gabinete me dijo que no tenía obligación de donar ni un fideo, porque el tenía muchos pergaminos de militante y, en realidad, lo que tiene: son negocios inmobiliarios con sociedades de fomentos usurpadas; pero ese es otro tema, debe estar en estos momentos lustrando sus pergaminos, que la verdad me importan un maní, por no decir otra cosa.

Muchas veces dudo de que este gobierno municipal sea “peronista”, una de las frases de “EVITA”, más usadas por todos, es “SANGRA TANTO EL CORAZON DEL QUE PIDE QUE HAY QUE CORRER Y DAR SIN ESPERAR”, acá es todo lo contrario, primero la foto, después tenes que mendigar, dar las gracias eternas a funcionarios que se creen dueños de lo que dan (un arroz, un fideo o un tomate) y seguir mendigando o “trabajar políticamente” que es lo mismo que ser rehén por una bolsa de mercadería,(me comentaba un veterano militante).

En lo personal; estoy cansado de escuchar lo mismo de la militancia explotada, que te lo dice por lo bajo, acobardados, vencidos, entregados al maltrato, por una promesa que nunca se cumple, porque siempre pasa algo.

Y volviendo a los fríos NÚMEROS (ya que a nuestro Fernando le gusta dar números exorbitantes), a mí me gustaría saber cuánto se gasta en carne, en arroz, en logística, digo; sería bueno saber ¿cuánto cuesta el plato de comida que sirve el ejército y quién lo paga?, estaría muy bueno saber ¿cuál es la empresa y de quién es? que da las viandas incomibles a los vecinos que están en cuarentena en los lugares previstos, hay muchos números que esta gestión no da y que todos desconocemos, creo que nos gustaría saber, como matanceros ¿cuánto se gasta? son solo preguntas que deberían contestar quiénes administran nuestro municipio.

Pero como no somos un medio nacional, o no nos da el piné no creo que contesten.