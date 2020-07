CORRUPCIÓN: EL LIBERTINAJE MATANCERO QUE ENFERMA (primera parte)

Por Prof. Joaquín G. Puebla

José Lino Dattoli, Coord. General de Arquitectura (leg. 22473), más conocido como “Joselino” fue protagonista, indiscutido, de varias notas de nuestro medio. Hubieron muchas notas sobre este siniestro personaje y, la presente, es parecida a la situación del vecino que comentamos en la nota: JOSELINO: “EL REVIENTA CASAS” (http://semanarioquintopoder.com/?p=23170).

En este caso Cristian Palavecino fue la víctima de turno de la corrupción y la inacción de la banda de Planeamiento Urbano y Fiscalización de Obra, es decir, de “Joselino y su troupe” (Pandilla de amigos o grupo de personas que forman un conjunto en un momento dado por hacer algo juntos).

Palavecino denunció pero nadie le dio mucha bola, recién en el 2018 le permitieron radicar la denuncia correspondiente (EXPEDIENTE 7308/18 (PLANEAMIENTO URBANO. FISCALIZACIÓN DE OBRAS). CORRUPCIÓN; VIOLACIÓN DE DERECHOS; INMEDIATA DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES CLANDESTINAS) contra sus vecinos Verónica Andrea Feas y Walter Hugo Ayala por las clandestinas construcciones declaradas como baldío ubicadas en Sargento Cabral 3933, entre Ing. Huergo y Pozos – Lomas del Mirador.

QP: ¿Cristian, hace cuanto empezó este problema con tu vecino?

CP.: “En diciembre de 2013

QP: ¿Vivían tus padres, es la casa de la familia?

CP.: “Es una vivienda familiar, Vivian mis padres obviamente, y esta gente vino aproximadamente en el año 2005 o 2006, siempre conflictivos, siempre haciendo fiestas, juegos de pelota, comensales más de 100 personas, está comprobado esto, en las viviendas y en el terreno, siempre se trato de hablar de buena manera, y no conforme con apaciguar un poco la situación, empezaron a arremeter con mayor malicia, y cuando se empezó a sentir más de lleno el impacto de ese accionar, fue cuando empezaron a construir clandestinamente las obras clandestinas de la casa de adelante, y la casa del fondo sirviéndose de mi vivienda, en el cual hicieron un colosal salón de fiestas, con parrillas y demás todo clandestino, todo ilegal”

QP: ¿En ningún momento hubo cartel de obra o de reforma?

CP.: “Nada, es todo trucho”

QP: Esto trae un conflicto muy grande entre vecinos, ¿vos decís que la construcción que hicieron se apoya sobre la medianera de tu casa?

CP.: “Peor que eso, se están sirviendo literalmente de las viviendas, no solamente de las paredes, también del techo, y sobre las viviendas, es peor y más complejo que como se dice normalmente, esta es mi pared o es tu pared, se están sirviendo de las viviendas preexistentes, de mi familia, de lo cual es bueno remarcar, que tengo todos los planos, originales sin ningún tipo de modificación, y ellos no tienen planos”

QP: ¿Esta construcción ilegal ha producido daños en su casa?

CP.: “Esto produjo daños materiales, rajada parte de la loza, la pared de ambas viviendas, que a raíz de esto se están destruyendo, obviamente las vibraciones, los ruidos, y por otra parte los daños en la salud de todos”

QP: Ud. me comentaba que había fallecido su padre en medio de este conflicto.

CP.: “Lamentablemente si, tenía los nervios destrozado a causa de estos Hijos de…P “

QP: ¿Ha intentado hablar con esta gente?

CP.: “Infinidad de veces, y en vez de apaciguar, vuelvo a remarcar lo mismo, arremetieron con más fuerza y lo más bajo, sabiendo que había una persona de la tercera edad con complicados temas de salud psiquiátricos, arremetieron con mayor furia para generar más daño”

QP: ¿Ante esto ¿Fue a denunciar al municipio, o a pedir algún tipo de solución?

CP.: “Si por supuesto, fui en el año 2013 y se negaron a darme un número de denuncia, o expediente, lo único que me dijeron era que iban a venir a constatar y punto; lo cual es cierto. Vinieron a constatar, en diciembre de 2013, en varias oportunidades vinieron en un auto de alta gama (el cual está a nombre del municipio y que en aquel tiempo tenía 200 mil pesos de deuda). Los que vinieron, los corruptos representantes del municipio viva voz, dijeron ¿a ver qué le molesta al vecino? Y vamos a ver como arreglamos, arreglaron con los vecinos corruptos también y les dejaron para que terminen su obra rápido así cualquier cosa arreglamos todo entre nosotros y el boludo de al lado, perdón la expresión, pero fue textual, el boludo de al lado que no joda”

QP: ¿Ud. denuncio este hecho?

CP.: “Fui al municipio, por en ningún lado me tomaron denuncia, recién en el 2018 cuando fui acompañado por un letrado, recién ahí me tomaron una denuncia, que hay que remarcar que le faltaron el respeto hasta a un letrado”

QP: ¿En qué sentido le faltaron el respeto?

CP.: “Se atribuían facultades que no existían, por ejemplo, le decían: Ud. No tiene porque venir acá, tiene que venir solo él, no tenemos por qué tomar un expediente. Son acciones que dejaban en evidencia la corrupción, el abogado se plantó, y dijo tienen que tomar la denuncia como corresponde, acto seguido no le dejaban tomar vista del expediente, y nos condicionaban a decir o qué no decir o que hacer o que no hacer, cuando en realidad, un profesional del derecho está muy por encima de estos zafarranchos públicos que mantenemos nosotros con nuestros impuestos, perdón la expresión”

QP: ¿Avanzo en algo ese expediente iniciado en 2018?

CP.: “El último movimiento que hubo lo habían trasladado a dirección de faltas en 2019, fuimos a dirección de faltas con mi letrado y nos atendió una representante del municipio, y dijo que nosotros no teníamos derecho a tomar vista del expediente porque nosotros no estábamos imputados, y eso fue el último movimiento donde había dos imputaciones una por la casa de adelante que la está afectando, y otra imputación por la casa del fondo, y después lo que colocaron en el expediente (que me rio para no llorar), es que las ventanas no están violando la intimidad, que dan de lleno adentro de mi casa, hicieron mención a una ordenanza, que toda ventana colocada a tal y tal medida, está bien o sea que aplicaron una ordenanza, sobre todo una ilegalidad, lo cual no era el punto del foco”

QP: ¿Si de obra particulares paso a dirección de faltas, es porque en algún momento Obras particulares dictamino, una sanción o una falta para que se emita una multa?

CP.: “Claro lo único que hicieron es obviamente cobrar multas, no dar una solución ni llegar a una resolución”

QP: Y la denuncia que hizo, ¿no te dieron un devolución?

CP.: “Ellos lo único que hicieron es lavarse las manos, y se cubrieron que los daños y perjuicios corran por la vía judicial correspondiente, y el resto lo dejaron vacio, vamos a decir las cosas como son”

QP: Adelante hicieron una vivienda y al fondo una construcción cargada sobre tu pared y techo, ¿vos decís que es un salón de fiesta funcionando?

CP.: “Si, es un SUM, que utilizan de manera comercial. de hecho tenemos fotos y filmaciones del servicio de catering, tenemos todo, en las denuncias penales también, en su momento otorgamos los número de chapas, patentes, dominio, de la infinidad de comensales que venían a hacer lo que no hacían en sus casas”

QP: ¿Esto altero la paz del barrio?

CP.: “Si pero los que estamos más afectados somos nosotros porque el vecino que está al lado a su derecha, por más que sea una casita vieja, como dice ellos, de manera despectiva, Pascual Tarcia respeta la construcción y el espacio lateral urbano libre, entonces no tiene problema con lo que hicieron trucho ahí, porque mal que mal, le da al pasillo, el problema es puntualmente de lleno acá, que ellos tendrían que respetar el espacio libre, donde hicieron un espacio cubierto sirviéndose de las dos viviendas”

QP: ¿En tu familia que daño produjo este conflicto?

CP.: “Nos tuvimos que mudar todos, lisa y llanamente, mi mamá con casi 80 años está alquilando, porque se hace insostenible la situación, mi papá en el 2016 falleció, con los nervios destrozados, las viviendas son inhabitables, mi hermana no puede estar tampoco, o sea no podemos estar y lamentablemente no tenemos derecho ni hacer ni estar en nuestras propias viviendas”