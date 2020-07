FIGUEROA PAREDES: UN SANATORIO CON MALA FAMA y DENUNCIADO POR MALA PRAXIS

Por Gustavo Bustamante

No es la primera vez que “este sanatorio es cuestionado por mala praxis o mala atención en general”, muchos pacientes se viven quejando a diario de lo mal que atienden en esa clínica, o a veces escuchas conversaciones que dicen “¿dónde te tienen que atender? ¿En la “Paredes? empeza a rezar, si queres salir con vida”, es vox populi el servicio de este sanatorio privado donde atienden a varias obras sociales, entre ellas IOMA.

El lunes pasado, al mediodía, familiares de Érica Santillán, (Sargento de la Policía Bonaerense que prestaba servicio en el comando Sur del distrito de La Matanza), cortaron la ruta 3 a la altura del km26 frente al cuestionado sanatorio “Figueroa Paredes”, el reclamo de los familiares hacia la clínica era por la muerte por supuesta mala praxis que sufrió Érica Santillán, el lunes 13 de Julio a las 16hs. Érica cursaba 30 semanas de embarazo, y empezó con problemas de atención en la clínica desde el día 9 de Julio, donde fue por atención sufriendo perdidas, desencadenando esto en el trágico hecho de su deceso en la fatídica clínica “Figueroa Paredes”.

La causa tramita en la UFI 11 a cargo del Dr. Quiroga.

A raíz de este reclamo pudimos dialogar con la pareja de Érica, Cristian Maciel quién nos relató lo acontecido de la siguiente manera:

QP: ¿Qué paso con Érica?

CM.: “Todo arranca el 9 de julio tenía un embarazo con muchas pérdidas, estaba de 29 semanas aproximadamente, el día 9 tuvo una pérdida de un coagulo grande en casa, y nos dirigimos a la clínica, ‘ya desde la guardia la atienden mal’, pidiéndole el bono de consulta primero antes de atenderla por la urgencia, y si no tenía el bono no la atendían, ella se atiende ahí por su obra social que es IOMA, ella es personal de Policía Bonaerense”

QP: Después de que la atienden en la guardia ¿qué pasa?

CM.: “La internan, en ese ínterin ella me comenta el maltrato que tuvo de parte del médico de guardia, que todavía no sé el nombre y en la clínica no me lo dijeron), porque tampoco nos dieron la historia clínica, que supuestamente la historia la tiene la policía que vino a la clínica y es la que nos va a brindar la información. El sábado 11 recién le hacen una ecografía porque el viernes no había personal, decían que a causa del COVID-19 no había personal, una doctora que me dice que la vio y que va quedar internada y que la bebe va a quedar 4 semanas más en la panza, o sea hasta la semana 34 para que nazca fuerte y más desarrollada, diciéndome si llegara a pasar algo que se la va a intervenir, después de ese informe me vuelvo a casa”

QP: ¿Hasta ese momento ella estaba estable y contenida aparentemente?

CM.: “Si, estaba estable en sala común, y yo puedo hablar con ella, y me dice: ‘anda a casa gordo no vas a estar acá 4 semanas sentado en una silla’, ella tiene dos chiquitos más, Brisa de 11 añitos y Dylan de 9, que viven con nosotros, así que vine para que tampoco estén solos en la noche”

QP: Venís a tu casa y ¿qué paso?

CM.: “A las 3:40 me manda un mensaje que se levanto bañada en sangre. Que llamó a la enfermera, que prepare los bolsos, así voy a la clínica, en 40 minutos más o menos estuvimos en la clínica. El último mensaje de ella es que ya la llevaban al quirófano para dar a luz. Y que le daba el teléfono a la enfermera, que ya nace me puso”.

QP: Una vez que llegaste ¿cómo transcurrió todo?

CM.: “Llegamos y me recibe una médica y me dice que la bebe está bien, que Érica tuvo complicaciones, que perdió mucha sangre, que le sacaron el útero y había que transfundirla y que un familiar directo tenía que firmar la autorización. Como te dejan subir de a uno estaba solo, hable con la familia, y me dijeron que firme la hermana, firmó la hermana, pasaron 10 min, y nos llama la partera que atendió el parto y nos contó que Érica tuvo mucha pérdida de sangre, que la bebe salió con la placenta y con el útero, que tuvieron que intervenir, pero que estaban bien, que la iban a transfundir, le pregunto ¿si la puedo ver? , Me dice que si, y también me explica que la tuvieron que vaciar, que no iba a poder tener más hijos y todo lo pertinente por la intervención que sufrió”.

QP: ¿En ese momento la podes ver a Érica?

CM.: “Si, subimos con mi cuñada al segundo piso donde pasa ella con el camillero, que era el Doctor Arce, que la atendía en el tercer piso, y la atendió en el sanatorio un montón de veces, cuando ella pasa, nos mira y nos pregunta por Darla que es la bebe recién nacida, y le contestamos que la bebe está bien que se tenía que reponer ella, entró a la habitación y esa fue la última vez que la vimos con vida”

QP: ¿Esto qué hora fue y qué día?

CM.: “Esto fue el domingo entre las 6 y las 7 de la mañana, me dicen que me iban a llamar, así que deje mi número, porque te dan parte médico por teléfono, por el tema del COVID-19, incluso evitan la visitas, vengo a casa y eso de las 15 vuelvo a la clínica para saber si hay alguna novedad, poder hablar con algún médico, y voy a neo a ver a Darla nuestra bebe”

QP: Hasta ahí todo normal ¿cómo estaba a la mañana?

CM.: “Sí, eso de las 18 voy a ver si puedo hablar con alguien golpeo la puerta y me preguntan ¿si la ginecóloga habló conmigo? Le digo que no, y me dicen que a Érica le están dando la segunda bolsa de sangre, o sea la están transfundiendo otra vez, y que se tiene una arritmia, y que si eso empeoraba iban a tener que entubarla, el médico me dice que estaba consciente, que hablaba, le digo al médico que si ella pregunta por la bebe, que le diga que peso 1,200 kgs que la pude ver y que está bien, todo esto paso el domingo a las 6 de la tarde”

QP: El domingo ya no tuviste más novedades, el lunes ¿qué ocurrió?

CM.: “El lunes me dirijo a la clínica tipo 11 de la mañana, para saber cómo estaba Érica, y me dijeron que me iban a comunicar por teléfono una doctora, que no hacía falta que este ahí, bajo a neo a ver a mi hija, y tipo 12:58 me llaman diciéndome que Érica estaba estable que no le transfundieron más sangre, que solo tenía una pérdida muy chiquita que era a causa de la cesárea, y que cuando ese sangrado pequeño se normalice la iban a pasar a una habitación, y me dijeron que si hacía falta más sangre me iban a avisar y que espere el parte médico el martes, entonces me vengo a casa para estar con los otros chicos “

QP: Estás en tu casa y ¿cómo te enteras de lo peor?

CM.: “Eso de las 16 hs. me llaman de la clínica diciéndome que no tenían buenas noticias, que Érica perdió sangre por todos los órganos, que intentaron todo, pero no me decían que murió, me daban vueltas, en eso le digo salgo para allá y corte, cuando llegamos a la clínica nos atiende la jefa de ginecología y nos dice que Érica perdió mucha sangre, y que hicieron lo que pudieron”

QP: ¿Desea agregar algo más?

CM.: “Si, que se haga justicia por mi mujer, y por sus hijos que perdieron la mamá, Darla que va acrecer sin su mamá, y que paguen los culpables de este tema, porque no puede ser como la dejaron morir, queremos la verdad y que salga a la luz el nombre de los culpables, de todos los que intervinieron en este desastre, porque a Érica no la vamos a ver más”