LENTINI: ¿CORRUPCIÓN O INCOMPETENCIA?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El Jefe de Gabinete, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini, tiene la mala fama de ser algo vago. Varios que lo han visitado en su despacho se sorprendieron por la cantidad de expedientes apilados en todos los espacios disponibles de su lugar de trabajo. Es muy común escuchar que “si el expediente lo tiene Lentini, olvídate que no sale más”; es algo exagerado pero no alejado de la verdad.

Esa costumbre de apilar expedientes o dormirlos ¿es por vagancia o por interés? Y está pregunta es fundamental para entender el funcionamiento del municipio porque, lamentablemente, cada oficina es un “kiosquito” donde hay que abonar “un peaje determinado” para que dicho expediente siga su curso, en lugar de terminar durmiendo, el sueño de los justos, en las “pilas de Lentini”.

Sacar un expediente de la oficina de Lentini es un ejercicio tedioso y, seguramente, “muy costoso” porque cada día que está “Cajoneado” el expediente, cuesta plata, cuesta tiempo y le cuesta la salud a muchos que esperan.

Pero, en escasas oportunidades “Lentini se trasforma en Rapidini”. Ese cambio se produce por una orden directa del Intendente municipal, Fernando Espinoza, o porque estalló algún problema por no expedirse en tiempo y forma. El otros casos, según comentan, que “Se pagó el peaje” y eso liberó el expediente. Un conocedor del tema comentó que “indiscutiblemente el Doctor no da curso a las notas o los expedientes que llegan a su oficina desde hace años atrás, es lamentable su accionar”

Cuando habló de expedientes me refiero a aquellos que implican el pago a proveedores o el pago de algún certificado de obra o cosas relacionadas con egresos del tesoro municipal.

A principio de junio de este año, el gobierno nacional y provincial había dispuesto flexibilizar la cuarentena para empresas y comercios (https://www.pagina12.com.ar/270500-la-nueva-normalidad-industrial). El gobierno provincial dispuso que para algunas empresas, industrias y comercios, para poder reiniciar sus actividades “debían presentar un protocolo que contemple medidas de bioseguridad y, dichos protocolos debían se acordados con los sindicatos y aprobados por los municipios quiénes, a su vez, debían enviarlos al gobierno provincial para su aprobación final”.

En varios municipios del conurbano ese trámite se resolvía en dos o tres días de presentados o, a lo sumo, una semana pero, en La Matanza, las cosas no funcionaron tan bien.

En nuestro distrito muchas empresas, industrias y comercios presentaron dichos protocolos con la esperanza de reabrir las mismas. Pero pasaron las semanas y no hubo ninguna respuesta; salvo algunas “sospechosas excepciones” que a pesar de “no ser industrias ni comercios de primera necesidad o esenciales o de cercanía tuvieron sus protocolos aprobados en tiempo record” pero, la mayoría, aún sigue esperando.

Cada solicitud de reapertura generó un expediente y, la mayoría de los mismos, están apilados en la oficina del Jefe de Gabinete, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini. Ninguno de los mencionados expedientes “fueron enviados a La Plata para la aprobación final del gobierno provincial”.

Una fuente cercana al funcionario cuestionado comentó que “Ni siquiera leyeron los protocolos, por eso el municipio no los envió a La Plata. Lentini los apiló y se olvidó” pero aclaró que “Eso sí, algunos de esos expedientes fueron tratados en forma expeditiva y en pocos días estaban aprobados y pudieron reabrir esos comercios e industrias que recibieron tratamiento de excepción”.

El pasado 17 de Julio el gobierno nacional y provincial resolvió ampliar la flexibilización de la cuarentena y se estableció un cronograma para que industrias y comercios puedan hacerlo.

Ustedes, amigos lectores, se preguntarán ¿cuál es el tema de la nota o qué importa la demora de un mes y pico? Sucede que varias empresas, industrias y comercios que estaban con la posibilidad de reabrir no pudieron hacerlo porque Lentini no hizo o no quiso tomarse la molestia de estudiar los protocolos presentados y enviarlos al gobierno provincial para su aprobación final.

Para muchas empresas, industrias y comercios esta demora significó despedir personal o cerrar, en forma definitiva, sus emprendimientos comerciales.

¿Cuántos puestos de trabajo le costó, a La Matanza, esta actitud de Lentini?, ¿Cuántas empresas, industrias o comercios cerraron gracias a Lentini?

UN VETERINARIO BAJO SOSPECHA

“El director general de bromatología pidió quedarse en su casa (durante la cuarentena) por enfermedad pre existente” me comentó un empleado municipal y me aclaró que “Desde marzo está en uso de licencia y, a pesar de eso, cobró el bono de $4000 que dio Espinoza hace poco y los $5000 que dio el gobierno nacional”.

Indignado, el trabajador municipal agregó que “Ahora se descubrió que salía a trabajar en su veterinaria particular dónde contrajo Covid-19, (Veterinaria Argo de Villa Ballester) y eso no es todo porque está desde diciembre en eso puesto cuando ya que tiene edad para jubilarse porque tiene 68 años pero sigue ahí bancado por la Dra. Álvarez (la sec. de salud del municipio) y por Fernando”.

A modo de comentario insidioso, añadió que “Y eso tampoco es todo, en Matanza están tan mal los hospitales que decidió ser internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela”

QUEJA MUNICIPAL

Semana a semana recibimos comentarios de trabajadores municipales matanceros y nos pareció que el siguiente comentario es muy atinado y por eso lo publicamos:

“Señor Espinoza ¿así que está eternamente agradecido al ejército y a los compañeros que preparan la comida para repartir en esta pandemia? Bueno me parece muy bien, se lo merecen pero ahora le hago una pregunta: ¿usted sabe que el personal municipal se está jugando la vida y se está contagiando del virus y por ende cada día hay menos compañeros en los hospitales y las salas? Jamás lo vimos recorriendo los lugares de trabajo porque esa sería una manera de hacernos sentir que, al menos, le importa la gente que trabaja para el municipio de La Matanza.

¿Estará usted agradecido de por vida también con nosotros?

¿La verdad? siento que no… Es más, es un sentir generalizado porque usted hizo abandono del personal municipal. No nos da los elementos necesarios, no paga el bono como corresponde, hace 16 meses que no nos da aumento, etc etc etc etc etc etc.

La verdad que no, no estamos en su lista de agradecimientos de por vida….y como en la vida todo es recíproco, usted tampoco estará en nuestra lista cuando nos toque volver a decidir quién guiará las cosas del personal municipal de Matanza.

La ley del Talión….¿¿¿Quizás???” (LEY DEL TALIÓN. Del latín lex talionis. Principio jurídico de justicia retributiva en el cual la norma impone un castigo que debe ser igual al crimen cometido. La expresión que materializa la ley del talión es “Ojo por ojo, diente por diente” consagrada en el libro Éxodo del Antiguo Testamento)