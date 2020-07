¿DE TRAICIONES Y TRAIDORES?

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Oscar Travi, jubilado municipal y, principal, un militante del peronismo matancero, se tomó la molestia de enviar una Carta de Lectores a nuestro medio para fijar su posición respecto a la situación política local.

Hace muchos años que conozco a Travi y siempre fue consecuente entre lo que hacía y decía y nunca, pero nunca, se autoproclamó como dirigente o nada parecido, siempre se referenció como un simple militante peronista y eso, es de respeto.

El título de la presente nota lo puse yo y me hago cargo del mismo.

CARTA DE LECTORES:

Sr. Intendente Don Fernando Espinosa:

Por este medio le hago llegar a usted el descontento que hay en la militancia, trabajadores y jubilados municipales. Se intenta estar callados ante el desprecio que siente por todos nosotros, pero no podemos hacernos los distraídos.

“Nadie se va en la víspera”… Entre las 20 verdades peronistas, está la Verdad N° 3 que dice: “El peronista trabaja para el movimiento. El que en su nombre sirve a un círculo o caudillo, lo es solo de nombre”

“Por eso digo que en la conducción no solo son los valores materiales los que cuentan y no es solo la inteligencia del individuo lo que actúa, actúan también sentimientos, sus valores morales, sus virtudes. Un hombre sin virtudes no debe conducir y no puede, aunque quiera o aunque deba” – J. D. Perón.

Nada personal me lleva a hacerle a usted esta crítica, sino todo lo contrario; La Matanza como capital del Movimiento Peronista debe fomentar la formación de cuadros políticos, para así poder lograr una nueva Argentina, socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.

Por nuestros fusilados, desaparecidos, torturados, encarcelados y perseguidos – Venceremos.

Oscar H. Travi

Militante Peronista de La Matanza

Más allá de la Carta de Lectores, Oscar Travi grabó un video casero explicando la situación de los trabajadores jubilados matanceros y, el mismo, pueden verlo en el siguiente link

https://www.facebook.com/oscar.travi.52/videos/628985911330949/