“TODA LA COMUNIDAD ESTA ESPERANDO AL PADRE ‘BACHI’ PARA QUE NOS SIGA GUIANDO”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Juan Enriquez quién está a cargo de Unidad Ejecutora para Villas y Asentamientos del municipio matancero.

A Enriquez no pudimos dejar de preguntarle sobre la salud del Padre Bachi, el emblemático sacerdote de Villa Palito, que se encuentra internado padeciendo el Covid-19. También le preguntamos sobre los efectos de la cuarentena en los barrios y sobre los proyectos a ejecutar después del levantamiento de la cuarentena.

QP: Enriquez, sabiendo su cercanía con el padre ‘Bachi’, ¿cómo se encuentra hoy la salud del padre?

JE.: “Eso lo vamos llevando día a día, con los partes médicos, que nos reenvían los ‘Curas Villeros’, como el padre ‘tano’, el padre Daniel del ‘22 de Enero’, y donde también lo publican es en la página oficial de los curas villeros, y también en las misas y los rosarios que se piden por la salud del padre ‘Bachi’. Se tiene que seguir recuperando, tuvo dos veces problemas con virus intrahospitalario, que es lo que más nos preocupa y, como hombres de fe, seguimos rezando para que pueda tener una pronta recuperación, está en las manos de Dios y de los médicos que lo están tratando con antibióticos por el tema de los otros virus”

QP: Supongo que debe ser una situación difícil, para usted, debido a que es una relación de muchos años trabajando en estrecho contacto con él

JE.: “El primer casamiento que hizo acá en la Catedral (por la de San Justo) como cura, me casó a mí, en el año ‘95, sin saber que después iba a terminar en Villa Palito, en el ‘99, donde empezamos a tener una relación más fluida, así que imagínate, yo en esa época vendía diarios, y le llevaba todos los días el diario a las 5 de la mañana, y fue la persona que me convenció que trabaje para la ‘Villa Palito’. En su momento él me hizo entender que yo podía trabajar para mí, con un trabajo individual, para mi familia, o podía dedicar un trabajo dedicado al barrio, eso fue en el ‘99, fue el 2 de octubre después de la toma de tierras. Un día me dijo que: Tenes que pensar hacer cosas que te den felicidad a vos solo y a tus hijos o descubrí algo que le de felicidad al barrio y a mucha gente. Esto lejos de imaginar una casa, estoy hablando de la villa en sí, y de la toma de tierras, él se refería que ayude a organizar a la gente para que no sea una villa más grande en el fondo, y así poder tener calles. Yo creo que ni él mismo pensaba esto, porque en ese entonces no había una política de vivienda, a partir de ahí lo hable con mi señora y entre los dos decidimos. Recuerdo que él me dijo: tenes que dejar lo que más te gusta (que era jugar al futbol, en ese momento me pagaban dos pesos, iba a jugara al futbol en los paraguayos), para dedicarte a la urbanización de la villa para la gente. Para mí fue una decisión clave que resolvimos con mi familia que me dio todo el apoyo y de ahí arrancamos, a partir de ahí fue constantemente la consulta a diario y sin horarios con el padre ‘Bachi’, con lo que iba aprendiendo que era la política social, por eso lo sentimos mucho, es un referente muy grande para nosotros, es nuestro guía espiritual, no solamente mío, sino de muchísima gente. Aprendí mucho de él y voy a seguir aprendiendo mucho más de él, es verlo como se maneja y aprender, así como aprendí de Balestrini, aprendí de él, antes de internarse él me manda un mensaje, y le digo: Padre decime de qué queres que me encargue para ayudarte?, en ese momento él me dijo: a mí lo que me interesa es la comida de la gente, necesito que vos, Juan, te encargues de la comida de la gente. En ese momento lo llamo al padre ‘Tano’, se habla con el ejército y nos dijo que se pida la presencia del estado, y de eso me encargue organizar con el ejercito el tema de la comida, e ir con la municipalidad a sanitizar todo lo que es el comedor y a escuela. Hoy ya está en función todo, pero sentimos mucho su ausencia por este inconveniente en su salud, el obispo autorizó al Padre Daniel, del 22 de enero, a darnos una mano en la comunidad, porque el otro padre que estaba con ‘Bachi’ también está en cuarentena, porque le agarro pero más leve, y la realidad es que toda la comunidad está esperando al padre ‘Bachi’ para que nos siga guiando”

QP: Juan ¿cómo se está viviendo este tema de la cuarentena a causa de la pandemia que origino el covid-19 en las villas y asentamientos de La Matanza?

JE.: “Es muy complejo hacer cuarentena en nuestros lugares, se había hablado de una cuarentena barrial, y no todo era estar dentro de su casa, ya que todos no tienen la oportunidad, como villa palito, de ya tener sus casas con varios ambientes, ahora se está trabajando con los testeos, en villa palito se estuvo más de 15 días haciendo testeos, y en el ultimo fueron detectados solo 5 casos de la villa, esto se maneja desde el área de salud de La Matanza, ahora esta semana se empezó a hacer esto mismo en la villa las antenas, ya que estamos en una etapa, en la que todos tenemos algún conocido, o un amigo o familiar que le toco el Covid-19 que es lo más preocupante, porque ya está circulando en la calle”

QP: ¿En qué situación están los barrios?

JE.: “Yo puedo dar testimonio de lo nuestro porque nos tocó de cerca, puedo dar el testimonio de un compañero nuestro que falleció, ‘Ramón Villagran’, de 42 años, un tipo de gran fortaleza, corpulento, y de repente lo agarró el virus, él tenía algunos problemitas de salud, y no le dio tiempo, en una semana lo fulminó, otro vecino, en manzana uno, que falleció también, una persona grande, y tenemos mucha gente que está aislada, otros compañeros internados con respirador. Yo creo que la gente está teniendo más respeto a la enfermedad, y está teniendo un poco de miedo, y creo que la única forma de poder cortar esa cadena de contagio, depende de nosotros, respetar la distancia social, y las medidas de higiene que venimos hablando hace rato: usar barbijo, no hacer reuniones, no visitar a nuestros mayores porque muchas veces somos los transmisores. Las personas somos los que llevamos a todos lados al Covid-19, la gente recién toma conciencia hasta que tienen algún conocido o algún pariente que la pasa mal, y ahí recién se toma conciencia”

QP: ¿Se nota la presencia del estado en los barrios?

JE.: “Por ahí, en un principio, en Palito nos costó un poco, y después de lo que le paso al padre ‘Bachi’, el estado y nosotros, la organización estuvimos trabajando, exclusivamente, para esto, asistiendo a los vecinos, llevando la mercadería a la casa, para que pase la cuarentena. Palito tiene 10 mil habitantes, y por ahí hay una nueva generación que siente que no le va a pasar nada, que tiene de 18 a 22 años y a veces es difícil contener a todos, yo creo que hay un porcentaje grande que entendió que hay que quedarse en las casas, nos quedan 4 semanas, creo que nos queda agosto para que esto pueda controlarse, y empezar a ver cómo nos aprendemos a cuidar”

QP: El gobierno nacional y provincial han hablado del fin de la pandemia, y de algún programa de reactivación, así a grandes líneas, y entre esas líneas estaba el tema de la urbanización de las villas, el trabajo en el habitad, ¿han podido tener información, están preparando algún proyecto sobre eso?

JE.: “Sí, yo creo que trabajamos durante los dos últimos años del anterior gobierno recorriendo el país, hablando del habitad, yo creo que se logro algo inesperado de tener un ministerio, a nivel nacional, a nivel provincial tenemos obras públicas y el OPISU, que también se va a encargar de la urbanización en las villas, y es el que va a intervenir en ‘San Pete’, ‘Puerta de Hierro’ y ’17 de marzo’, tanto en lo nacional como provincial. Las estructuras crecieron, y después de la pandemia hay que estar preparado para gestionar en estos lugares. Yo tengo expectativas, la verdad que con Fernando hace muchos años que no hablo, y tengo la esperanza que Fernando tome la iniciativa y que esto crezca en La Matanza, la nación hizo de cero un ministerio, la provincia de Buenos Aires hizo algo parecido, y mi expectativa es que Fernando pueda hacerlo en La Matanza, por el bien de La Matanza, hoy creo que va a haber presupuesto para intervenir en villas y asentamientos, esto más allá de quién esté al frente de este organismo, o del proyecto, lo importante es que quede como una política, hoy en día en La Matanza, ‘La Unidad ejecutora de villas’ es eso, una vez que ejecuta, mañana puede desaparecer”

QP: La experiencia que se hizo en La Matanza, ha sido de un gran éxito tanto a nivel municipal, provincial y nacional, en cuanto a la urbanización de villas y asentamientos y, el ejemplo, es el trabajo que se realizó en villa palito

JE.: “Sí, yo creo que el tema de villa palito es un orgullo de haber sido parte de ese proyecto, pero lamentablemente ya paso mucho tiempo, y hoy en día a mi me preocupa mucho que se siga hacinando otras villas, así como el padre ‘Bachi’ me enseñó a no pensar solo en tu familia, hay que pensar en todo el barrio, hoy pienso en todas las villas o en los asentamientos nuevos que hayan, yo creo que las herramientas van a estar a nivel nacional y provincial, el tema que la municipalidad es clave para intervenir en esto, porque no podes intervenir directamente, lo ideal sería intervenir desde el municipio, que la municipalidad sea el ente ejecutor”

QP: Es el estado más cerca que tiene la gente, la municipalidad

JE.: “Sí, pero cuando decís villas y asentamientos, es muy amplio, porque cuando decís villa y asentamientos, también estás hablando de la cuenca Riachuelo – Matanza, y también estás hablando de la gente inundada, todo eso tiene una planificación, y creo que es el momento que crezca la estructura a nivel municipal, porque es fundamental para una política de estado en la municipalidad, con gente para intervenir en estos lugares con la capacidad para hacerlo”

QP: La Matanza, como municipio, ha generado una política con respecto a villas y asentamientos, que no se había dado en ninguna parte, y teniendo eso no lo hizo crecer. Verónica Magario hizo algún intento con el apoyo que le dio a ‘Puerta de Hierro’, ¿cómo le confiere eso?

JE.: “Yo no participo en las reuniones de puerta de hierro, se que el OPISU que armó el gobernador con el ministro, se que el OPISU se junta con Lentini, que son las personas que puso el intendente, yo no participo, no sé lo que hablan, no sé lo que organizan, por ahí tienen toda la planificación de todas las villas y yo no las sé, la expectativa mía es que en agosto o septiembre de este año, se decida hacer un área que se dedique exclusivamente a esto”

QP: ¿Cómo ve la gente en los barrios?

JE.: “Si, el tema de la gente de salir a trabajar, quiere salir, en el gobierno de Macri también se salía para poder comer, el tema no es solo la comida, vos en el gobierno de Macri no podías progresar. Yo creo que el gobierno de Alberto Fernández hizo cosas importantes, estamos hablando de 7 meses de gobierno, con 4 meses de pandemia, en este tiempo hizo un montón de cosas, arrancando con el congelamiento de impuestos, y servicios, luz, gas agua, congelo el transporte, aumento la AUH, otorgo el IFE, los medicamentos a los jubilados. Hay un montón de recursos que utiliza el gobierno, a pesar de las críticas, pero esto hace que la mayoría del pueblo tenga para comer y tener la posibilidad de aguantar esta pandemia y proteger la salud como prioridad a la economía. Creo que la gente tiene una expectativa buena, sabemos que no va a ser lo mismo hasta que no tengamos la vacuna, pero esto nos va a dar la oportunidad de repensar todo, y construir una Argentina nueva desde las bases, y en lo que a mí me toca, es reconstruir las villas que están hace 50 años, trabajar en la cuenca Riachuelo – Matanza, trabajar mucho en ese tema, pensar en las inundaciones, porque va a pasar, se está trabajando con dos reservorios en los kms, en realidad son 8, pero se está por trabajar en dos, que es mejor que nada, se está trabajando en varios SUM desde la provincia para La Matanza, y creo que se tendría que estudiar bien el lugar para utilizarlos en las inundaciones por ejemplo, y no afectar el trabajo de los colegios, estos SUM son lugares pensados para aislamientos, pero que podrían servir para la post pandemia”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JE.: “Tengo mucha esperanza que una vez que pase, esta crisis mundial que también afecta a la Argentina. Creo que el país tiene una nueva y muy grande oportunidad, al igual que La Matanza, y creo que la clave está en la gestión, porque va a depender de quien va agolpear la puerta a nivel nacional, y provincial, y quien lleva los anteproyectos”