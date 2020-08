“TODOS ESTAMOS PONIENDO EL CUERPO EN LAS CALLES”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con el Concejal Hugo Soraire quién se encuentra a diario en la trinchera, trabajando codo a codo con sus compañeros, como él mismo los define orgullos y destacando la militancia cada vez que tiene la oportunidad. Inmerso en tamaña tarea que es contener un extenso y amplio territorio como es González Catán, en el sur del distrito, nos contó cómo se está trabajando, con las necesidades de los vecinos, y los operativos de testeos en los diferentes barrios, esto nos decía:

QP: Concejal, trabajando mucho junto a la militancia contra esta pandemia que nos atraviesa a todos y nos sorprende día a día, con la preocupación de que le llegue un plato de comida, como mínimo, al vecino que lo necesita, ¿es así?

HS.: “Si, es una pretensión grande hacer que los vecinos de González Catan y de La Matanza tengan un plato de comida en la mesa todos los días, es una gran ‘empresa’ donde hay asociadas muchas voluntades desde el estado y también desde la sociedad civil para que esto suceda, están los recursos que puede manejar el estado, pero también las ganas y el trabajo que se le pone en los barrios con mucha gente comprometida desde su militancia social para que esto ocurra, y desde ese lugar estamos colaborando con todo lo posible y real”

QP: ¿Coincide con la mayoría de los dirigentes cuando hablan de la militancia peronista, qué se cargó esta pandemia al hombre cómo nunca antes?

HS.: “Sí, yo creo que una vez más, o como en cada ocasión que ha tenido que salir la militancia al paso de las dificultades, podemos ver cómo estas voluntades se encuentran en los operativos que se realizan en los barrios para detectar el virus, o en los comedores y merenderos a lo largo y ancho del distrito, en la asistencia a quienes concurran a un banco, es ahí donde vemos a la militancia trabajando fuertemente, esto no sorprende a quienes somos de La Matanza y estamos en la calle todos los días, porque lo vemos a diario con el compromiso de nuestros compañeros, muchísimos compañeros de La Matanza que una vez más continúan haciendo su importante aporte, porque esto es ponerle el cuerpo a una crisis que no sabemos en qué puede terminar, no es solo tiempo, todos estamos poniendo el cuerpo en las calles”

QP: ¿Cómo ve el tema de esta flexibilización de la cuarentena?

HS.: “Es un tema muy trillado, del que hablamos todos, todos los días. La televisión opina de que cuarentena si, cuarentena no, los medios de comunicación todo el día hablando de esto, y todos hablamos de la cuarentena, lo que creo que hay que observar son los resultados, y los resultados nos indican que, a pesar de que se está en cierto límite, no hay saturación en los hospitales, sobre todo en la parte de terapia intensiva, y esto se ha dado en definitiva por las medidas acertadas que se tomaron con mucho tiempo, solo basta mirar cómo están países cercanos, que tomaron medidas contrarias a Argentina como Brasil, Chile, ni que hablar Estados Unidos, ahí podemos ver la diferencia del tratamiento de la cuarentena y los resultados de la misma, y eso hace la diferencia que hoy no tengamos los hospitales con las terapias intensivas saturados a pleno, después tenemos el factor de la saturación que tenemos todos o podemos llegar a tener, en cuanto al encierro, que es otra discusión aparte, y la situación económica que esto conlleva, que es una discusión para tener fuera del éxito o no de la cuarentena. Lo de la cuarentena nos sirvió para preparar los hospitales para esta contingencia, y gracias a eso tuvimos en estos días la puesta en marcha del hospital René Favaloro en Rafael Castillo en la ruta 1001, que era una obra tan ansiada y esperada sobre todo en este tiempo, para contener esta cuestión de la pandemia con este virus que acecha, ahí es donde vemos que la cuarentena ha sido importante y exitosa en ese sentido, cuando venimos de una gestión anterior donde nos decían ¿para qué íbamos a abrir hospitales?, a través de la ex gobernadora Vidal, no hay que olvidar nunca ese detalle que no es menor, y hoy tenemos un hospital a 5 minutos del centro de González Catan, apto para atender esta situación que estamos atravesando”

QP: ¿Cómo se están desarrollando los operativos de testeos en el territorio?

HS.: “Bien, hemos tenido varios en Catan en el territorio, en Los Ceibos, La Justina, Dorrego, Independencia, San Enrique, Primavera, Santa Rita y El Dorado, y son disimiles, en cuanto a la cantidad de personas que se hacen el hisopado, y en cuanto la zona, es un enorme trabajo donde participan muchas voluntades militantes, que salen a recorrer, junto al equipo de salud, en un perímetro dentro del barrio determinado, casa por casa visitando a las familias de vecinos, y haciendo una breve encuesta en tanto si tienen alguna persona en la familia con síntomas. Se lo invita a concurrir al móvil para que se realicen el hisopado y que ya interactúen con los especialistas en salud directamente, donde interactúan nación, provincia y el municipio, esta es una tarea inteligente y eficiente que ha permitido que gente que estaba con síntomas pero sin atención, la obtenga rápidamente, y es un gran trabajo en el que estamos aportando esfuerzo y mucho trabajo también junto a los compañeros”

QP: ¿Este hisopado es gratuito, sin costo para los vecinos?

HS.: “Si, totalmente sin costo alguno, por eso digo que cuando vamos a la comparación de que sucede con otros lugares del mundo tenemos otros sistemas de salud distintos al nuestro de salud pública y gratuita. Tenemos el ejemplo, acá nomas, de Chile donde es privado y tiene costo este tipo de tratamiento, el hisopado es casi inalcanzable para la población común, se nos mentía que Chile era un ejemplo en cuanto a la cantidad de hisopados, ni hablar de potencias del mundo como Estados Unidos, donde es imposible llegar a eso, por los costos, eso lo demuestran la cantidad de muertes diarias y la cantidad de contagios que estos países tienen, donde el neoliberalismo azota, Estados Unidos, Brasil o Colombia, son ejemplos donde la salud pública ha sido relegada y donde se pone por delante la necesidad de lucro de las empresas de salud, y no se realiza una tarea como la que se está realizando acá en la Argentina en este caso particular lo que hacemos con los operativos de testeos en La Matanza”

QP: ¿Hablando un poquito de política, ¿cómo ve el papel de la oposición en esta pandemia?

HS.: “Muy triste, triste, no más analizar que Macri es la cara visible de la oposición, determina que no son serios algunos planteos, cuando empiecen a levantarse voces dentro de la oposición que indiquen que Macri pasa a un segundo plano, por ahí se podrá nuevamente intentar tener un dialogo serio con la oposición, pero por ahora la oposición, a nivel nacional, es muy pobre dirigida por Patricia Bullrich, el resto esa coalición que fue cambiemos, hacen un papel bochornoso”

QP: ¿Qué opina de los dirigentes de la oposición que salieron con una fuerte crítica al gobierno por el tema del IVA a la leche sin siquiera leer el proyecto, y después tuvieron que pedir disculpas por el error, de una falsa información que ellos mismos crearon?

HS.: “Por eso digo que el papel que realiza la oposición a nivel nacional es lamentable, y, provincial, también sin ninguna duda, y porque no en el distrito, donde también algunos se suman a estas sonseras, que el único fin que tiene es hacer daño mintiendo, ellos tienen que recurrir a la mentira para exponer una idea, solo mienten no les queda alternativa. Posiblemente haya muchas cosas que criticar, desde cualquier oposición en cualquier lugar del mundo, en este caso está oposición recurre al invento, a la mentira, no pueden sostener una discusión seria, sin estar macaneando, esto ya lo hicieron cuando eran gobierno, en estos cuatro años terribles que hemos sufrido planteaban cosas que eran evidentes mentiras, no son serios planteos como los que realizan, no puede ser que el diputado Iglesias, sea el símbolo de CAMBIEMOS por estas horas, estamos ante la presencia de gente muy ruin, que no tienen empacho de decir cosas que no son, mentir para desprestigiar culpar, calumniar, y hacer daño”

QP: ¿Desea agregar algo más?

HS.: “Solamente a los vecinos de La Matanza, que colaboren con quedarse en sus casas cumpliendo con las normas de higiene y cuidados que ya todos conocemos, que este virus es real, que nos afecta a todos, y que estamos esperando igual que ellos que esto acabe de una vez, y poder volver a nuestras vidas cotidianas, y que desde el estado nacional, provincial y municipal estamos haciendo lo mejor posible, peleando contra algo desconocido, con mucha fe de que pronto el mundo encuentre una solución a esto que nos afecta a todos”