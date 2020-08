“TENEMOS UN PRESIDENTE COMPROMETIDO EN SACAR A LA ARGENTINA ADELANTE”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con el Embajador Fernando Rodrigo Asencio Subsecretario de Asuntos Nacionales de la Cancillería Argentina.

Asencio resaltó el compromiso y el trabajo del Presidente Alberto Fernández, cómo asimismo, el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional para salir adelante.

QP: Asencio ¿cómo se encuentra, cómo está pasando este tema de la pandemia?

FA.: “Bien cuidándonos, en el ministerio hay muy poca gente, hay guardias, la verdad que es un tema que hay que tomar con mucha precaución, extremando las medidas de seguridad. Acá hay muchas medidas de seguridad en lo que respecta a desinfección, cámaras térmicas, alcohol en gel en todos los pisos, barbijo; hay que darle muchísima importancia porque se trata de la vida de uno, la verdad que en un momento estuvimos muy expuestos con los varados en el mundo, donde el ministerio tuvo una labor con mucho trabajo”

QP: Justo le iba a preguntar por la tarea que desempeño con la repatriación de los argentinos varados en el mundo, ¿cómo fue eso?

FA.: “Fue un trabajo intenso del cuerpo diplomático argentino en el mundo, y toda la gente del ministerio, donde tenemos diplomáticos con mucha garra, que pusieron todo de sí para traer a los argentinos que estuvieron varados en el mundo, una tarea en silencio de todos los días, de lunes a lunes, no había sábados ni domingos ni feriados, pero pudimos repatriar a todos los argentinos varados por el mundo, con diferentes historias, algunas muy angustiantes, pero trabajamos muy bien desde el ministerio y pudimos traer a todos a casa”

QP: Por el cargo que Ud. desempeña está teniendo contacto con gobernadores e intendentes del conurbano, ¿cómo ve el tema de la cuarentena en el conurbano bonaerense principalmente?

FA.: “Justamente la secretaria que está a mi cargo es la que está en relación con todos los gobernadores y municipios del país, veo que se hace un esfuerzo enorme por que se cumpla la cuarentena, la sociedad es la que tiene que entender que se tiene que proteger y resguardar, veo las mejores intenciones de los gobernadores y de los intendentes, pero si nosotros, como sociedad, no entendemos que nos tenemos que cuidar y proteger, esto se hace difícil, uno ve acá, cuando me voy de CABA a La Matanza, veo mucha gente en los parques caminando, en las calles y avenidas, creo que la gente es la que primero tiene que tomar conciencia y se debe proteger y cuidar”

QP: ¿Cómo ve La Matanza a la distancia?

FA.: “La veo bien, las intenciones de nuestro intendente municipal de tratar de llevar la situación lo mejor posible. No es fácil un municipio de 2millones 400 mil habitantes, tener que controlar todo, es muy grande el distrito, se ven cosas buenas como la inauguración de los hospitales, se ve a un intendente activo que esta pendiente de la pandemia, pero es difícil, porque no es solamente La Matanza. Es todo el conurbano, es el anillo del AMBA, sinceramente se la ve bien en ese sentido, esperemos que esto pase lo más rápido posible, esperemos que La Matanza no se excluya del mundo y lo que es el país que está parado, está parado el comercio, la industria, por este tema de la pandemia”

QP: Estamos entre la opción de la salud o la economía, ¿cómo se mantiene el equilibrio, cómo se hace?

FA.: “Creo que el Presidente lo explica muy bien: se prioriza la salud, porque si se muere una persona, por más que levantes la economía, no sirve de nada, hay que priorizar la vida de la gente, de los argentinos, en eso está haciendo un esfuerzo enorme, el gobierno nacional, para buscar un equilibrio, a veces hay que volver para atrás una fase, en municipios que están más alejados en el interior del país, hay algunos que están más adelantados, otros que vuelven atrás por un rebote, es una situación muy complicada, y mi postura es priorizar la salud siempre”

QP: ¿Qué perspectivas hay para salir de la cuarentena?

FA.: “Esto no me corresponde a mí, pero mirando un poquito el mundo y viendo los rebotes que hay en el mundo en Europa, como en Italia o Francia, los nuevos contagios y muertos, en el propio China, y EEUU, no se ha encontrado una solución en el mundo, una vacuna para esto, no es una fórmula mágica, lo que si tenemos es un presidente comprometido en sacar a la Argentina adelante”

QP: En el gobierno ¿están unidos o las internas están a la orden del día?

FA.: “El gobierno está unido, siempre hay alguna rispidez, no se puede pretender que dentro del mismo grupo todos piensen igual, hay los roces naturales, pero el gobierno está junto, comprometido, estamos trabajando mancomunadamente con todos los ministerios y el presidente al mando. La verdad que cada uno, en su lugar, tiene que hacer lo que tiene que hacer y aportar lo que tiene que aportar, por ahí desde acá se ve distinto lo que se pretende mostrar desde afuera”

QP: Son tantas las urgencias y la necesidad que por ahí en algunas cosas la comunicación no es tan buena, y por ahí la gente le pierde el hilo al gobierno nacional para donde va

FA.: “Puede ser la comunicación, yo creo que la gente y, con toda la razón, siente que el aislamiento y la cuarentena, es innecesaria, y están cansados, y debe ser duro estar todos los días encerrados, lo veo con mi familia, con mis hijos, que están encerrados y no están bien, pero les hago entender que lo tienen que hacer por su salud, por eso decía que esto pase pronto para que se pueda reactivar fuertemente la economía, porque la verdad a nadie le gusta vivir así de la manera que estamos, no estamos preparados para esto, que padece el mundo, no lo padece solamente la Argentina”

QP: Aparte se venía con recesión del gobierno anterior, ¿este gobierno agarro un sartén caliente, y se le calentó aún más con esta pandemia?

FA.: “Totalmente, el gobierno anterior dejó un país híper endeudado, en default, asume Alberto con u país endeudado, con un default terrible, y le cae la pandemia encima, que no le cae a Alberto, le cae al mundo, el mundo se paró, el mundo está parado directamente, y el Presidente esta haciendo el mejor trabajo que puede hacer que es cuidar a los argentinos”

QP: Uno ve que, a nivel mundial, está todo parado y Argentina, por la escapada del dólar, estamos en una posición ventajosa para vender pero nos encontramos que no hay compradores, ¿es así?

FA.: “Es así, lo que pasa es que el mundo se cierra, el mundo se protege, y las oportunidades hay que salir a buscarlas. Este gobierno está haciendo lo imposible, ahora que comercio internacional depende de la Cancillería Argentina, Felipe Solá está haciendo un trabajo formidable en ese sentido, junto a toda la cancillería y a todos los diplomáticos en el mundo, para buscar inversiones, lo mismo hacemos nosotros con los intendentes, con los gobernadores, estamos abocados a eso de tratar de exportar, lo dijo Felipe hace poquito que necesitamos 20 mil millones más de exportaciones para la Argentina, en un contexto que es muy difícil, y la verdad que el canciller tiene una tarea titánica y la está llevando adelante a rajatabla y la verdad que es digno de aplaudir, hay que estar al frente de un ministerio, que se puso como objetivo exportar tantos millones de dólares, en medio de esta crisis mundial es complicado”

QP: ¿Ha podido dialogar con los intendentes del conurbano con este trabajo que hay que hacer con las industrias para poder exportar?

FA.: “Sí, todos los días me reúno, vía conferencia de prensa o vía zoom, con intendentes, con gobernadores, una o dos veces por día hablar y ver qué posibilidad tiene uno u otro, qué productos hay, qué es lo que demanda el mundo para poder exportar, y la verdad se está haciendo un trabajo de hormiga, muy bueno, pero es un trabajo constante, hablamos hasta con el último intendente del último rincón del país, es un trabajo que muestra las ganas de salir de los intendentes, de los gobernadores, muchas ganas de salir, de exportar sus productos, y este es el contacto directo que tengo con todos estos actores”

QP: Asencio ¿cómo esa viviendo esta etapa de su carrera política, dado el cargo que está desempeñando?

FA.: “En el transcurso de estos años me ha tocado ser Concejal de La Matanza, muchos años, ser Diputado nacional, ahora ser Subsecretario de esta área en la Cancillería Argentina, para mí la política es vocación de servicio. Es levantarme todos los días y aportar, desde el lugar que me toque, hablar con un intendente, hablar con un gobernador, sea una intendencia chica, grande o mediana, pero ver en que los podemos ayudar sea del color político que sea, porque acá no se hace distinción. Políticamente para mi es trabajar fuertemente para que le vaya lo mejor posible al canciller Felipe Solá, y, principalmente, para que le vaya bien al presidente de la nación, con el que estoy totalmente comprometido con su proyecto”

QP: ¿Cómo ve la provincia de Buenos Aires?

FA.: “Tenemos una muy buena relación con la provincia por el comercio internacional, y con el tema de relaciones exteriores, hay un equipo formidable en ese tema y muy aceitado, estamos trabajando muy bien, también vemos que la provincia sufrió a Vidal, esta es la realidad, por 4 años, donde dejó una provincia devastada, y el gobernador tuvo que hacerse cargo, lo mismo que le pasó a Alberto con la Nación, al gobernador le tocó hacer frente y hacerse cargo de una provincia desmantelada, pero bueno, no hay que mirar para atrás, y si para adelante y creo que todos estamos en el mismo camino y ver como salimos de esta”

QP: La cuarentena genera mucha incertidumbre, necesidades, ¿hay algún mensaje de esperanza?

FA.: “Si, siempre hay esperanza, y el primero en eso es el presidente de todos que esta siempre activo y dando mensajes esperanzadores, positivos; trabajando y tratando de hacer todo lo que esté a su alcance y mucho más. Hay un Presidente que está comprometido con la gente, y esperanza hay, desde el momento que Alberto decidió cuidar la vida de los argentinos, ese es el mensaje más grande y esperanzador”