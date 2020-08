Por Gustavo Bustamante

Con mucho dolor escribo este humilde homenaje a un “HOMBRE DE BIEN” que tuve el honor y el gusto de conocer un par de años atrás. Hace apenas unos días, el 8 de agosto, “Don Castillo” se nos fue de viaje a perseguir utopías y revoluciones, a pararse en la vereda del más débil y desprotegido, y hacer escuchar a los sin voces, a combatir la injusticia y los derechos de la clase trabajadora desde donde este. “Si hay un Dios; tendría que tener a Don Castillo de asesor”.

Alberto Castillo fue un militante político que dio su vida en las calles, como una vez me dijo un viejo maestro, “tanto en la vida como en la política, hay que ser coherente y consecuente”, y ¡“Don Castillo” lo fue!

Mo había reclamo justo en el que no esté, poniendo el cuerpo, la voz y su mano solidaria, no había marcha de trabajadores en la que no participe, siempre presente, aún a cuestas de problema personales de salud, su vida fue la lucha, la lucha de todos, y así se fue, luchando. Hoy su militancia es tomada como ejemplo por muchos jóvenes y no tan jóvenes, basta con ver las redes sociales y ver el reconocimiento “Al COMPAÑERO” que fue Alberto Castillo, donde dirigentes de distintos partidos políticos, alianzas, y centrales obreras expresan su dolor y la enorme pérdida que sufre el distrito con esta baja, ocasionada por este virus maldito, que no para de llevarse gente valiosa.

Alberto Castillo, nacido en San Juan, afincado en Isidro Casanova en el barrio de San Carlos, barrio que tras su partida reconoció y recordó al hombre de bien que fue y de esa forma homenajearlo desde las redes sociales, con murales en las paredes del mismo barrio, en tiempo de pandemia donde no podemos juntarnos ni abrazarnos, los vecinos de San Carlos recordaron con anécdotas de lucha y de logros barriales a “Don Castillo” acompañando en la perdida y el dolor a su familia, en San Carlos decidieron, a modo de despedida u homenaje, hacer el siguiente posteo “HOY SOMOS TODOS CASTILLO”.

A título personal, solo decir que la lucha nunca va a terminar hasta que en esta sociedad haya justicia, “Tu Lucha” no fue en vano, QEPD. Vaya con Dios Amigo y Maestro. “Hoy También Soy Castillo”.