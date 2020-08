“CREO QUE ES IMPORTANTE QUE ESTEMOS JUNTOS Y TRABAJEMOS UNIDOS”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Daniel Troncoso, Sec. Gral. del STMLM sobre la situación, en general, de los trabajadores municipales matanceros.

QP: Troncoso, se está esperando la última cuota del aumento (para los que trabajan) que dio el intendente de 4000 pesos por mes, ¿Qué esperan de acá en más?

DT.: “Si, es la tercer cuota que se recibe, y de acá en más solicitar una reunión para dialogar con el Intendente municipal, y ver cuál va a ser la decisión de él con respecto a la situación de los trabajadores, principalmente al salario y lo que está referido a los aportes sindicales y de la obra social; porque nosotros estamos afrontando una situación difícil desde hace mucho tiempo. Los 4 años de Macri, y, ahora, se suma el tema de la pandemia que nos pega directamente en el tema de la obra social, ya que nos estamos haciendo cargo de la internación y el tratamiento de muchos compañeros, cantidades de hisopados, que con los aportes que tenemos, (que son a valor de marzo de 2019 de la última paritaria que tuvimos) es imposible hacerlos. Si pensamos en marzo de 2019 hasta la fecha, se han deteriorado los ingresos a la obra social y el sindicato, y se deterioro también el salario de los compañeros, que solo fue reforzado de a poco con algunos bonos que se fueron dando en todos estos meses en todo este tiempo, eso no quiere decir que sea dinero que pase al básico, eso no quiere decir que se vea reflejado en los bonos, no se ve reflejado en la antigüedad, no se ve reflejado en un montón de lados, son bonos nada más, me parece que hay que hablar y estamos esperando la reunión para poder charlar todos estos temas con él”.

QP: En un principio se había dicho que este bono (que están terminando de cobrar) era para todos, después para todos los que trabajan, y termino siendo un bono para algunos, porque un amplio porcentaje de trabajadores municipales no cobraron dicho bono, ¿hablaron de eso con el ejecutivo municipal?

DT.: “Lo que el intendente dio a conocer que cuando se otorgaran estos 4000 pesos iba a ser para todos los trabajadores municipales, que están cumpliendo función, esto significa que también alcanza a los que trabajan 15 días si, 15 días no, solamente quedarían excluidos aquellos compañeros que están desde el mes de marzo por cuestiones de edad, de salud, sin concurrir a sus lugares de trabajo, no sé si por una decisión o por desprolijidad, le pagaron a un porcentaje de los compañeros. Hemos presentado listas de compañeros en forma de reclamo, compañeros que están trabajando en lugares de salud muy delicados, compañeros que después van y trabajan en comedores, compañeros que están en los operativos por el tema de la pandemia, son compañeros que están dejando todo y no han cobrado los 4000 pesos, hubo un primer pago de los 4000 pesos, hubo un segundo pago con un listado de compañeros que no lo habían cobrado, hubo otro tercero ya más chico, inclusive ya algunos salieron retroactivo al primer pago. Ahora los motivos o las razones que habría de esta desprolijidad hay que preguntarle al ejecutivo municipal, vuelvo a repetir, no sé si fue una decisión o es una desprolijidad, si paso porque así lo pensaron tampoco encuentro un patrón, ¿porque pagarle a algunos si y a otros no? Y fue muy salpicado en todo el municipio a quienes le pagaron y a quienes no, me parece más una desprolijidad”

QP: También está el tema de los 20 mil pesos que dio el gobierno nacional a todos los trabajadores que tienen contacto con el tema de la pandemia, y muchos municipales de Matanza no han cobrado ese dinero.

DT.: “Esa pregunta me parece que no es para hacérmela a mí, eso lo tiene que responder el intendente municipal, porque si bien el firmó, (eso es lo que nos dijo) un acuerdo con provincia en el cual dice que la gente municipal no iba a ser el sector de salud afectado a la pandemia, quedo demostrado que no fue así, la idea era que todos los afectados por covid19 sean atendidos en los hospitales provinciales de Matanza determinados para tratar esta pandemia, ahora hay muchos compañeros municipales que no solo a través de los centros de salud, sino de inspección, oficinas, delegaciones que se han visto afectados por esto, tenemos compañeros fallecidos que trabajaban en delegaciones, son compañeros que con los camiones llevan los alimentos y medios como para poder armar un comedor y demás, la realidad es que todo el trabajador municipal está afectado a la pandemia, ahora en un principio por el mes de marzo, no se vislumbraba todavía lo que iba a ocurrir aparentemente el municipal no se iba a ver enfrentado a la pandemia, palabras del intendente, no palabra mía, por eso digo que esto lo tendría que responder el intendente municipal, quien tendrá una muy buena explicación para esto, pero todos los compañeros municipales están afectados, y el que tiene que pedir el listado de pagos a la provincia es el empleador, o sea el intendente en carácter de declaración jurada manda los listados de los compañeros que deben recibir esas cuatro cuotas de 5000 pesos”

QP: Hay compañeros municipales que han fallecido en el área de salud, y en otras distintas áreas, ¿cómo lo están viviendo Uds. esta situación?

DT.: “Es muy terrible, no es una pregunta que te la pueda contestar desde un punto de vista técnico, con muchos compañeros de esos hemos compartido partidos de futbol, asados, la militancia, la agrupación, horas de haber tomado mate, una cerveza, jugar a las cartas, es muy difícil, son seres queridos relacionados al compañerismo, al trabajo, así como un familiar o amigo fuera del ámbito laboral, así que mal, y son realmente personas que queremos mucho, y muchos otros que también los queremos mucho y que están peleando por su vida en este momento, y están internados en sanatorios que trabajan con la obra social, no que trabajan con la ART, que es la que teóricamente se debería hacer cargo de estas cuestiones, de la cuestión médica y de la cuestión económica, y nosotros nos estamos haciendo cargo de todo eso, con respecto no solo a los compañeros que fallecieron que es lamentable, sino también con los que hoy están pasando un durísimo momento cumpliendo la cuarentena en sus casas, y en condiciones económicas tremendas”

QP: ¿Siente que el ejecutivo municipal le ha soltado la mano a los compañeros municipales?

DT.: “Lo que hay que ver acá es la realidad, hay compañeros municipales que están cobrando sueldos que están al límite de la indigencia, hay compañeros con covid19 positivo y la ART no se hace cargo, incluso hemos tramitado algunos reclamos para que por lo menos la ART firme un convenio con las clínicas donde están internados los compañeros municipales para por lo menos ese gasto de dinero no lo tenga que cubrir la obra social, porque las condiciones económicas de la obra social con los aportes de marzo de 2019, es realmente muy delicada, estamos hablando de un dólar de 8 pesos después paso a 80 durante las PASO, y hoy estamos en un dólar de 130, y a ese precio compramos los remedios, a ese precio se internan los compañeros, el valor de un hisopado lo que sale, y lo que cuesta que lleguen los insumos a los compañeros municipales, y lo que cuesta trabajar en lugares donde la infraestructura no está preparada, hablo de cuestiones de higiene, donde faltan baños, falta agua y condiciones fundamentales para la higiene, con el transcurso de tiempo se nombraron algunas mesas de diálogo, destaco la que se formo con Daniel Barrera, y fuimos avanzando, fuimos tocando temas que fueron mejorando, en algunas circunstancia y en algunos lugares de trabajo, pero las circunstancias de los trabajadores municipales bonaerenses, y la circunstancias de los trabajadores de La Matanza que no están ajenos es muy pero muy delicada”

QP: Uds. han enfrentado la última semana una ola de protestas de forma virtual, de otras agrupaciones municipales criticando el accionar del sindicato. ¿Cómo lo tomaron?

DT.: “No lo vi en el momento, pero más allá de la crítica al sindicato, porque el sindicato no da el aumento de sueldo, el sindicato pelea el aumento de sueldo, el sindicato hablaba de los pases a planta, y la ley que tenía que haber implementado ya el intendente y otras intendencias, yo comparto las solicitudes de los compañeros y en este momento los compañeros que lo hicieron lo hicieron de forma virtual porque saben que no existe otro modo, por cuestiones legales que no se puede en este momento solicitarlo y cuestiones morales de cuidarnos entre nosotros, de tomar otro tipo de medidas, como de movilizar, o hacer asambleas, estaríamos poniendo en riesgo la vida de los compañeros y la propia, entonces comparto totalmente la solicitud, ahora lo que no comparto es buscar la critica siempre al sindicato, el sindicato que viene peleando desde su primer día con gravísimos problemas que eran estructurales y que venían desde hacía mucho tiempo, logramos que ingresen una cantidad importante de compañeros a planta, que por supuesto esa muy lejos de ser la cantidad de los que queríamos que ingresen, logramos dar las corridas de categoría, no en la cantidad que queríamos, durante las elecciones apoyamos al gobierno peronista, creíamos que tenía que haber un cambio en las políticas nacionales, provinciales, y municipales, y creíamos que se nos iba a allanar el camino a partir de este cambio de políticas, y sin embargo después nos encontramos con esto de la pandemia, que no pasa solo a los municipios, sino que les pasa a muchas empresas, talleres etc, etc, y que con estas cuestiones se ha flexibilizado, se ha buscado forma de trabajo como el tele trabajo, donde el trabajador pierde un montón de conquistas, donde el trabajador tiene que trabajar 24 hs. Todos los días de la semana, teóricamente dejaría de existir el día por enfermedad, o el día por enfermedad familiar, si uno está en la casa y lo llaman por teléfono tiene que responder ya sabemos lo que pasa cuando un trabajador no responde, más allá de la leyes, hay que estar para defender, en muchos casos, hasta el puesto de trabajo, es una situación dura y delicada, y esperemos tener una conversación con el intendente y que esa conversación sea fructífera para todos los trabajadores municipales”

QP: Están hablando de algunas cuestiones que nos e han cumplido durante este tiempo, pero las consecuencias políticas la están pagando Uds., ¿lo sienten así?

DT.: “Hoy no tenemos la posibilidad de estar hablando con todos los compañeros en los lugares de trabajo, pero hablo continuamente con los compañeros, los que vienen al sindicato y nos comunicamos por distintas formas con los compañeros, creo que hay cuestiones que tienen que saber los compañeros, y cuando la sepan como muchos saben el sacrificio que estamos haciendo para sostener la institución, hay grandes obras sociales de sindicatos enormes que están quebradas, nosotros tenemos un gremio de 5000 afiliados y estamos sosteniendo y dejando todo, y lo vamos a seguir sosteniendo, y la vamos a sacar adelante, de eso no tenemos duda, para eso estamos acá viniendo todos los días, jugándonos el pellejo como lo hacen todos los compañeros municipales que van a trabajar todos los días, eso está claro, ahora también hay que aclarar las cosas, cuando hablan de los compañeros jubilados etc. etc, el primer sindicato que se conectó y lo trajó al director del IPS y que vino para reunirse con todos los jubilados, fuimos nosotros, con ellos tenemos una conversación, un dialogo cotidiano, estamos solucionando muchos problemas de mala liquidación, problemas de jubilaciones, ahora que de ahí el IPS no pague, pero no a los municipales de Matanza, sino a todos los que pertenecen al IPS, que no cobran aumento, es porque realmente está fundida la caja del IPS, lo que están haciendo con buen tino y con toda la garra, es tratar de volver a tener un IPS normalizado, fuerte y meterle para adelante. La plata no está y estamos hablando con algo que tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, algo tan grande como el IPS, no se puede culpar tampoco al sindicato municipal, de ningún distrito, como que no dio aumento o que no está peleando por los jubilados, nosotros fuimos los primeros que tuvimos el honor de tenerlo a Eduardo acá con nosotros y que tenemos solución para solucionar algunos problemas que podemos darle solución a los jubilados, ahora el problema del aumento a los jubilados de la caja es realmente un problema que abarca muchísimo más de lo que podemos hacer, entonces creo que hay críticas que se pueden hacer, hay gremios que seguramente debemos tener muchas fallas, seguramente debemos cometer errores, pero desde el primer día que comenzó esto. Nosotros tomamos todas las medidas necesarias, para poder cubrir a todos los compañeros, y defender a los compañeros de esta pandemia, con personas en el ingreso que están tomando la temperatura, que están con el alcohol, las farmacias aisladas de la forma que tienen que estar, organizando a los compañeros de las colas, pero en ningún momento dejamos de trabajar con los médicos, ni dejamos de trabajar con las clínicas, en ningún momento dejamos de trabajar con las recetas, con auditar y con operar, y hoy tenemos las clínicas prácticamente llenas de compañeros con distintos tipos de problemas de salud internados y muchos de ellos con covid19”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DT.: “Agradecer que nos permiten explicar este tipo de cosas, y que los compañeros de otras agrupaciones, son eso Compañeros y que nosotros respetamos y seguramente compartimos todas las solicitudes, todo lo que estamos pidiendo y todo lo que estamos reclamando al ejecutivo municipal, sabemos que es un momento durísimo, ellos mismos lo hacen de forma virtual, y nosotros lo estamos haciendo, incluso con denuncias bastante importante en distintos lugares, como en el ministerio de trabajo, así que creo que es importante que estemos juntos y trabajemos unidos con todos y que antes de criticar al sindicato, al gremio o a la situación de alguno veamos o preguntemos porqué pasa esto o lo otro, porqué hay cosas que son superadoras en esta crisis donde se están muriendo compañeros, donde están muriendo trabajadores, y donde están muriendo muchas personas en todo el mundo, así que nada más que agradecerte”