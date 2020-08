LOS ÁNGELES DE FERNANDO: EL ASESINATO DE LUCAS VERÓN DEJA AL DESCUBIERTO AL SEGUNDO PROTEGIDO DE GRECO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Ius puniendi es una expresión jurídica latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como derecho a penar o derecho a sancionar. La expresión se utiliza siempre en referencia al Estado frente a los ciudadanos. En el Estado actual, que es normalmente democrático y de derecho el ius puniendi será la potestad o poder atribuida a determinados órganos del Estado para imponer penas, sanciones y medidas de seguridad a quienes después de un proceso, también contemplado en la ley, los establezca como responsable de los delitos y estados peligrosos.

A estas personas, una vez juzgadas, se les van a aplicar penas, sanciones y medidas de seguridad, siempre previstas en la ley (tipificadas) si se les considera culpables.

Impunidad es una excepción de castigo o escape de la sanción que implica una falta o delito. En el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. La impunidad es especialmente común en países que carecen de una tradición del imperio de la ley, sufren corrupción política o tienen arraigados sistemas de mecenazgo político, o donde el poder judicial es débil o las fuerzas de seguridad están protegidas por jurisdicciones especiales o inmunidades.

El pasado 18 de junio publicamos la nota: “LOS ÁNGELES DE GRECO Y LENTINI” (https://semanarioquintopoder.com/?p=27752) y en la misma explicábamos que “Carlos Greco, actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad matancera puenteó al Intendente Fernando Espinoza y arregló, por su cuenta, la designación de algunos protegidos suyos en puestos claves de la bonaerense en La Matanza”.

En dicha nota hablamos de que “’El primer Ángel de Greco y Lentini es el Comisario Inspector Alfredo Rodríguez fue nombrado al frente de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado (posiblemente la repartición tenga un nuevo nombre – que todavía no se difundió – por el cambio del organigrama impulsado por el Ministro de Seguridad de la provincia) Zona Oeste’ nos informó un profesional de la seguridad bonaerense y señaló que ‘El taquero designado es un viejo protegido de Greco y siempre lo dejó mal parado pero, según parece, es un buen recaudador y distribuye bien lo recaudado’”.

En dicha nota hablamos de los principales “hitos” de la historia del Comisario Inspector Alfredo Rodríguez.

EL ASESINATO DE VERÓN

“Lucas Nahuel Verón cumplió 18 años el 9 de julio pasado. Hizo un festejo con globos, torta y rodeado de su familia en el barrio Villa Scasso, de la localidad bonaerense de González Catán. En un momento de la madrugada del viernes, el joven decidió salir con un amigo para comprar cigarrillos y una gaseosa pero nunca más volvió: en el medio del trayecto fue asesinado de un balazo que aparentemente fue efectuado por efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires (https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2020/07/11/fanatico-de-los-caballos-y-la-carpinteria-quien-era-lucas-el-joven-asesinado-por-policias-el-dia-de-su-cumpleanos/)”; de esta forma se comenzaba a informar sobre los sucesos que desencadenaron en la muerte de Verón pero entre tanta información fueron pocos los que vieron que “algo muy raro se estaba gestando”.

“Según denunció la familia de la víctima y los organismos de Derechos Humanos que los acompañaron, intentaron presionar al amigo que acompañaba a Lucas para que cambiara su declaración. Primero relató que regresaban de un kiosco al que fueron a comprar gaseosas y que un patrullero empezó a perseguirlos. Después, camino a la comisaría, habría cambiado la versión” y la nota (https://www.clarin.com/policiales/familia-lucas-veron-denuncio-apriete-policia-amigo-victima_0_7T6DOxVSc.html) sigue diciendo que “Lo llevaron a declarar y le dijeron que diga que ellos fueron a robar, que fueron a robar a una señora que estaba en la parada de colectivo a la una de la mañana. Lo apretaron los policías de la comisaría. Cuando estábamos mirando las cámaras apareció el comisario, vestido de civil, lo metía en la camioneta’, dijo Cinthia Verón a TN y así negó la versión de que el joven y su amigo escapaban en moto tras arrebatarle el celular a una mujer”.

Esta declaración comenzó a desentrañar una historia de “lealtades corruptas” y, esas lealtades, dejó expuesto al segundo Ángel de Fernando. Como explicamos en la primera nota sobre “estos ángeles”, negociados por “Tortuga” Greco (Carlos Greco, actual Sub Director – a cargo – de Seguridad de la Municipalidad).

“Ellos son pareja y viven a dos cuadras de mi casa. Él tiene antecedentes porque maltrata a los chicos; a uno le gatilló en la cabeza y le pegó. Ahora los tienen en la comisaría de Catán, queremos que los saquen de ahí porque van a tapar todo’, denunció Cinthia y continuo diciendo que (https://www.clarin.com/policiales/familia-lucas-veron-denuncio-apriete-policia-amigo-victima_0_7T6DOxVSc.html) “Al tratarse de un menor de edad -tiene 17 años-, el fiscal no le tomó declaración testimonial al amigo de Lucas. En el expediente sólo constan las actas de su testimonio en sede policial”.

Pero la hermana de Lucas Verón no dijo nada (por ignorarlo o estar mal informada) sobre el apriete al amigo y testigo principal de la muerte de Lucas, y que dicho apriete “no fue en la sede policial y, el que se encargó de dicho apriete fue un alto jefe policial matancero. El mismo la realizó en su camioneta particular”.

Los efectivos, identificados como Ezequiel Benítez y Cintia Duarte, fueron imputados por el fiscal Juan Pablo Tahtagian por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y se negaron a declarar.

LA TRAMA SECRETA

No es casual que un alto jefe policial matancero se haya involucrado en este asesinato y se involucró en el mismo con la firme intención de hacer “zafar a uno de los efectivos involucrados” y, para hacerlo, “apretó al amigo de Lucas Verón para que cambie su declaración original y diga que, le habían robado un celular a una mujer que andaba por las inmediaciones y que, los policías involucrados, los habían seguido y por eso se había producido el enfrentamiento”. Obviamente nunca se radicó ninguna denuncia por robo ni nunca pareció el celular mencionado.

Después del peritaje que se realizó sobre las armas de fuego requisadas se estableció que la bala que mató a Lucas Verón fue disparada por el efectivo policial Ezequiel Benítez. Esta pericia le dio “aire a un alto jefe policial del distrito para intentar zafar a Cintia Duarte, hermana del histórico jefe de calle y subordinado del alto jefe policial matancero”.

Una fuente, muy allegada y conocedora de la interna policial, comentó que “No podía dejar en la estacada a su asistente histórico porque él era quién le recaudaba todos los meses y, ante una situación como esta, las lealtades se hacen valer”.

Cuando hablamos de “un alto jefe policial de La Matanza” nos estamos refiriendo al Comisario Inspector Diego Ocampo, virtual número dos de la “Estación de Policía Departamental de Seguridad – Clase A de La Matanza” a cargo de Comisario Mayor Walter Fernández Mamani.

El Comisario Inspector Diego Ocampo tiene una larga lista “de hechos aclarados y, otros no, referidos a situaciones comprometedoras y siempre estuvo a su lado Duarte”.

“Para que Ocampo llegase a ser número dos de Mamani fueron varios los que se movieron” nos relata un ex policía muy conocedor de la interna policial y nos explica que “A nivel provincial el asunto lo manejó Gonzalo De Luca, quién habló con García (Jefe de la Bonaerense) para que Ocampo ocupe el lugar y, a nivel local, fue el ex jefe policial y actual Sub Director (a cargo) de Seguridad de la Municipalidad matancera, Carlos Greco; quién conocía a Ocampo desde hace mucho tiempo y quién había trabajado a sus órdenes en varias oportunidades”.

La fuente mencionada sostiene que “Gonzalo De Luca es un ex Sargento de la bonaerense que siempre anda metido en todos los negocios habidos y por haber. Varias veces fue puesto en disponibilidad y siempre zafó. Una vez lo echaron, literalmente de la policía y, un alto jefe policial, lo rescató y logró ponerlo nuevamente en funciones”.

En la actualidad “Gonzalo De Luca, más conocido por Murdock no sería más policía bonaerense pero conserva contactos influyentes en toda la estructura policial dado que siempre estuvo prendido en todas las matufias habidas y por haber” y agregó que “Hasta más de una vez se hizo pasar como agente operativo de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia, ex Side) para seguir haciendo trapisondas en la bonaerense”.

Fuentes policiales consultadas sostienen que “Greco pidió por el Comisario Inspector Diego Ocampo por razones muy simples” y explicaron que “No hace mucho se dispuso que las horas PolAd (Policía Adicional) no se liquiden más en las comisarías porque los taqueros metían mano en las mismas. Ahora todo se factura a través de la Estación de Policía Departamental de Seguridad – Clase A de La Matanza (ex jefatura departamental) y Ocampo, eterno socio de Greco, tenía acceso a esas facturación y podía elevar la cantidad de horas facturadas al municipio matancero y quedarse con los dividendos que, luego, repartía con Greco”.

Lo explicado anteriormente parece complicado pero no lo es porque todo se resume a “negocios y negociados de la bonaerense y como nadie quiere quedarse afuera, hacen estás tramoyas que afectan seriamente la funcionalidad de la fuerza policial” nos comentó un alto jefe policial del distrito y señaló que “Hoy la bonaerense matancera está más preocupada por los negocios que por la inseguridad del distrito” y finalizó sentenciando que “Hoy La Matanza es zona liberada para cualquier delito y eso lo sabe el poder político, los jefes policiales y los jefes de La Plata; a nadie le interesa la seguridad delos vecinos del distrito”.

COROLARIO

Los familiares de Lucas Verón ante las muchas versiones que se tejieron por la muerte del adolescente se manifestaron ante las puertas de la Fiscalía General y luego de varios forcejeos lograron reunirse con la Fiscal General de La Matanza, Patricia Ochoa, quien dispuso (luego de esa reunión) apartar de forma provisoria al fiscal que tenía a su cargo la investigación por el crimen de Lucas Verón para poner al frente de la pesquisa a los fiscales Claudio Fornaro y Marcos Borghi (https://www.telam.com.ar/notas/202007/489555-apartan-provisionalmente-al-fiscal-a-cargo-de-la-investigacion-del-crimen-de-lucas-veron.html).

Otras de las resoluciones de la Fiscal General de La Matanza, Patricia Ochoa, fue el pase a disponibilidad del Comisario Inspector Diego Ocampo por “haber apretado, ilegalmente, al amigo del fallecido Verón para que cambie su declaración inicial”.