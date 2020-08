“FERNANDO ES EL MEJOR MACRISTA QUE TIENE LA MATANZA”

Entrevistamos al dirigente político – social Daniel Luque quién marcó serias diferencias con el proyecto político del oficialismo matancero.

Luque señaló que “Privilegiados y excluidos, esa es la diferencia, los que están en línea con el intendente son privilegiados porque el intendente no solo políticamente, sino económicamente defiende intereses de sectores privilegiados, no defiende los intereses del pueblo, que es lo que el peronismo defendió históricamente”

QP: Luque ¿cómo ve que se está llevando el trabajo municipal en este tema de la pandemia que afecta a todos?

DL.: “Yo creo que se está llevando muy bien mediáticamente, es como una permanente campaña del intendente y su herramienta principal, en el territorio no hay lo que se publicita, por ejemplo tenemos las salas de auxilio en el territorio, hay barrios, que no tienen atención, ni médicos, ni guardias, cuando hay atención es mala, y esto desdice todo lo que él dice en los medios, o en los spots publicitarios. A mí me extraña terriblemente que le esté pagando a los artistas para que lo feliciten por la apertura del hospital Favaloro, y lo felicitan artistas como; Mollo, Víctor La Place, como Daniel Agostini, y bueno es todo una campaña permanente, que no termino el día de las elecciones, sino que continua, yo lo veo de esta manera, sanitariamente está muy flojo La Matanza, y no solamente el COVID19 tiene implicancias sanitarias, sino también tiene implicancias sociales”

QP: Le quería preguntar, Ud. está realizando todos los sábados una olla popular, ¿por qué es necesario, o por qué hace política?

DL.: “Es por necesidad, nosotros estamos en el centro de Casanova, a una cuadra de la estación, frente a los bomberos, frente a la sala de auxilio, cuando habló de la sala lo hago con conocimiento de causa, lo veo todos los días, es una zona de clase media trabajadora, y alguna bien acomodada, pero todos los sábados estamos haciendo una olla que proveemos a 100 personas aproximadamente. Todos los sábados, hay gente que tiene casa, tiene auto, pero no tiene el recurso, y no todos son clase media tampoco, hay mucha necesidad, y no solo los sábados, durante la semana siempre viene alguien a pedir algo. Yo tuve la posibilidad de conectarme con la secretaría de Desarrollo Social, a cargo de Nicolás Fusca y que, realmente como peronista, a mi me decepcionó, porque me derivo no sé para donde, y ni siquiera me dio la posibilidad de decirle: estamos teniendo problemas de alimentación de los vecinos, y cuando se lo reclame ni me atendió el teléfono, ni nada, así que esto te da una dimensión de lo que hace el municipio por la gente: No hace nada. En este caso el que tenía que resolver el problema era Fusca y no lo hizo, y creo que como no estoy alineado con el oficialismo del intendente, a lo mejor es ese el motivo”

QP: ¿Ud. dice que estar alineado con el intendente o no marca la diferencia de recibir ayuda social o no?

QP: ¿Ud. dice que este gobierno municipal se parece más a un gobierno liberal que a un gobierno peronista?

DL.: “Es muy Macrista, Fernando es el mejor Macrista que tiene La Matanza”

QP: Y políticamente ¿cómo lo ve al intendente?

DL.: “Parecería, por las respuestas que voy dando, que uno tuviera algún problema personal o alguna cuestión sin resolver con el intendente, pero no es así de ninguna manera, esta es la triste y fría realidad, es totalmente imposible tener un dialogo con el intendente, ni siquiera lo que él mismo conformó, el comité de crisis, ni los que integran el comité de crisis que es muy selecto, el lo armó y eligió quienes participarían de ese comité de crisis, ni siquiera ellos se reúnen, y ni siquiera le atiende el teléfono, o sea otra vez armó un circo para la televisión o para los medios o para los spots, a partir de la falta de diálogo con los diferentes sectores, como otro sector que estamos avanzando en la organización del consejo distrital de hábitat y tierra amparado en la ley 14449, que en uno de sus art. dice que la intendencia o el distrito tienen que aprobar y poner en función un consejo distrital de hábitat, es una ley provincial, con los problemas de vivienda y hacinamiento que hay en La Matanza, con las tomas de tierras, se niega a darle forma a esta cuestión y no solamente a eso, sino que también se niega a atendernos”

QP: Esto ya lo hemos publicado en muchas notas donde pongo como ejemplo la urbanización de Villa Palito, y que no salgan desde el municipio a mostrar como bandera una política exitosa en este tema, ¿por qué cree que sea así?

DL.: “Esta gesta en particular tuvo la supervisión directa del gobierno nacional de Néstor Kirchner en aquel entonces, y acá hay un montón de cuestiones que vienen del orden nacional y provincial que generan recursos para el distrito, en la medida que el gobierno distrital da participación a la comunidad organizada esos recursos deja de manejarlo el intendente, y los maneja el pueblo, entones cuando él no da ese lugar para gestionar al pueblo, los recursos los maneja él discrecionalmente y a su antojo, ese el problema”

QP: Hablando de la situación social y la gestión del municipio, ¿Ud. cree que el municipio se maneja de esta manera porque no tiene plata o no tiene ingresos necesarios?

DL.: “Desconozco las cuentas, no tengo fundamento para decir esto, pero según se dice el municipio tiene una muy buena cuenta bancaria, y realmente no quiero extenderme de acá porque, te repito que me gustaría tener elementos con los cuales opinar más profundamente, pero no creo que le falten recursos al distrito para estos temas, voy a poner blanco sobre negro, si el distrito carece de recursos para las necesidades y prioridades del pueblo, ¿cómo es que gasta tantos recursos en spots publicitarios y en todas las cuestiones que tiene que ver con la campaña de Fernando Espinoza?

QP: Ud. acaba de decir que el intendente, no solo no escucha, sino que ni se junta con los propios y menos con los extraños, ¿Ud. piensa que perdió la cercanía con el pueblo matancero?

DL.: “Absolutamente, nosotros los peronistas tenemos cuestiones dentro de la cultura política que tiene que ver con esto, hay dictámenes, hay una guía del Gral. Perón, y una de estas es: Para conducir al pueblo, hay que ser parte del pueblo, entonces es ahí donde el intendente se aferra a su rol de gerente de la intendencia y de los recursos y no en conductor del pueblo, políticamente perdió esa visión y ese contacto con el pueblo, no los puede conducir, de hecho no conduce a su propia agrupación”

QP: ¿Esta más ocupado en su carrera política que en la gestión?

DL.: “Obviamente tiene su objetivo político, yo no reniego, y me parece bárbaro que quiera ser, me parece excelente, el tema es que vos tenes que ser no en base a mentiras como lo son las campañas televisivas, y la campaña permanente, sino mas bien tener como ejemplo a lo que hizo el hoy gobernador Axel Kicilof, que recorrió todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, sin recursos, pero camino y camino al lado de la gente y sigue haciéndolo hoy en día a pesar del condicionamiento que tiene esta terrible pandemia”

QP: ¿Cómo ve la figura de Verónica Magario como vicegobernadora?

DL.: “Yo la veo como guardada, o escondida, seguramente debe estar cumpliendo alguna función institucional, pero no se la ve”

QP: Parto de la idea que es la vicegobernadora, que fue intendenta del distrito y, como que el distrito tendría más poder político en la provincia para obtener más recursos para los matanceros, ¿se ve eso?

DL.: “No, habría que ver qué función cumpliría un viceintendente, por ejemplo acá en La Matanza, acá en La Matanza estamos con piloto automático”

QP: En un avión está bien el piloto automático, pero en el distrito nadie sabe a dónde vamos, ¿estamos hace varios años en piloto automático?

DL.: “Yo creo que este proceso de 20 años está tocando su fin”

QP: En función de eso todos hablamos que Fernando esto, Fernando lo otro, pero nunca se terminan de organizar para enfrentarlo y siempre gana Fernando porque no hay nadie enfrente?

DL.: “Sin dudas, hay mucha mezquindad de parte de toda la dirigencia, me incluyo, hagamos un mea culpa, porque si no le echamos la culpa a los demás, no terminamos de hacer los acuerdos que necesita el pueblo, hacemos las cosas desde lo personal de cada que cree que tiene que ser”

QP: ¿Se discuten los cargos antes que la política?

DL.: “Exactamente, yo vuelvo a repetir como en muchas ocasiones, no soy candidato a nada, y se los digo a mis compañeros, cuando llegamos con la palabra de aliento y con alguna propuesta, y también me preguntan si voy a ser candidato, y sigo sosteniendo que no voy a ser candidato, yo no puedo determinar que vaya a ser candidato, eso lo puede determinar un conjunto, un colectivo, los mismos militantes, más allá de mi deseo, o de mi egocentrismo, llámalo como quieras, puedo pretender lo que quieras, pero yo no puedo determinar ser candidato a una cosa o la otra”

QP: ¿Se están juntando voluntades en torno de esta idea?

DL.: “Sí, estamos trabajando en eso, estamos conversando, la pandemia es un gran impedimento, pero mas allá de eso estamos utilizando la tecnología para poder conectarnos, y tener reuniones, lo que pasa es que no hay nada como verse cara a cara, sobre todo cuando hay tantas verdades relativas en la política”

QP: Muchas veces se han armado para enfrentar a Fernando, y este ha terminado comprando a muchos y estas formaciones terminan desarmándose y no prosperan.

DL.: “Justamente esas formaciones están preparadas para venderse, son compra y venta”

QP: ¿La política matancera es compra venta?

DL.: “Si, la política en sí, hay mucho recursos humanos y militantes que de verdad quieren hacer las cosas como corresponden, lo que pasa es que estamos todos repartidos, pero si, muchos trabajan para ser, y cuando aparece alguien que compra esa voluntad se la lleva, realmente es un problema grave que tenemos en La Matanza, como en todos los distritos del país”

QP: Hace un rato dijo que el proyecto que conduce Fernando Espinoza está llegando a su fin, ¿piensa que tiempo de un recambio?

DL.: “Está bien, de Fernando Espinoza ya hablamos, pero necesitamos referirnos al proyecto del pueblo, porque si no parece que estamos discutiendo apellidos, y en realidad uno está planteando diferencias con el proyecto actual, el proyecto actual tiene muy poco que ver con el peronismo genuino, tiene poco que ver con la representatividad genuina del pueblo, esta mas bien representando intereses de círculos privilegiados, y eso es lo que nosotros realmente queremos combatir”

QP: ¿En medio de la pandemia resulta difícil esto?

DL.: “Como te decía, la pandemia es un gran condicionamiento, y el problema grave es que es una carreara en contra del tiempo, se nos comió todo el año la pandemia, no solamente en lo económico, o en lo social, nos comió todo el año también en lo político, porque los que tienen la herramienta la manejan a gusto y piacere, y son los únicos, en La Matanza. Los únicos que salen a pintar paredes son el oficialismo, ellos lo hacen y nosotros no lo podemos hacer, lo digo como ejemplo, cómo te decía antes, hablando de candidaturas, yo no me vuelvo loco por esa cuestión, a lo que no voy a renunciar es a estar en la mesa de las discusiones, yo quiero discutir la política, por eso digo más allá de Fernando Espinoza, necesitamos discutir la política”

QP: ¿Dígame 5 o 6 temas que necesite el pueblo matancero y qué nadie le da bola?

DL.: “Frenar las inundaciones, en varios puntos, principalmente en las zonas más postergadas de La Matanza, que es el tercer cinturón, tenemos 4 localidades que es terrorífico el tema de las inundaciones, Laferrere, Castillo, Catán y Virrey del Pino, pero estas zonas no son postergadas solo en esas cuestiones, también están muy postergadas a nivel de la salud, esto ya lo hemos hablado, si alguien que vive a 20 o 30 cuadras de la ruta en los llamados kilómetros, en el 39, en el 44, en el 40, donde sea, si alguien se enferma a las 2 de la mañana, se muerde dentro del barrio, porque no tiene forma de salir, ni tiene una atención inmediata que le salve la vida, entonces podemos inaugurar el hospital Néstor Kirchner, podemos inaugurar el René Favaloro, e inaugurar 5 hospitales más, pero si en cada barrio no hay una atención primaria ese es un problema grande para el pueblo, y cuando los recursos están derivándose para otros lugares, esa es la prioridad que tiene el pueblo de La Matanza. Otro punto es el tema transporte, nuestros vecinos y compañeros laburantes, estudiantes y jubilados, viajan como ganado en los medios de transporte que tiene el distrito, ¿qué es lo que pasa? Las empresas tienen que poner en marcha cierta cantidad de colectivos, pero por una cuestión mágica o milagrosa ponen la mitad o menos, y en vez de tener una frecuencia de 10 minutos tienen frecuencias de 20 min o media hora, es obvio que vamos a viajar como ganado, porque las empresas no cumplen, y el estado municipal no fiscaliza el cumplimiento de ese reglamento. Otro punto importante es la seguridad, ahí tendremos que hablar de algunas mafias, que andan dando vuelta y algunas hasta rozan al estado, no estoy hablando particularmente, y si estoy hablando en general, al estado policial, al estado municipal, al estado judicial, seguramente eso roza, y seguramente es lo que no permite la resolución del tema de la seguridad, y la gente está demandando seguridad, a demás de esta mafia esta la mafia que deriva directamente de los malhechores, cuestiones de trafico de drogas y otros delitos que generan mafias, todo esto es un caldo de cultivo, y en esto también tiene mucho que ver la sensación del momento”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DL.: “Creo que es el momento de ir elaborando, esforzándonos en ofrecer una alternativa popular, peronista al electorado de La Matanza, necesitamos construir todos los dirigentes, todos los militantes, que estamos en alrededor de esto, que somos muchos y estamos desparramados. Necesitamos hacer un fuerte llamado, que no lo hago en lo personal, tenemos que hacer una auto convocatoria para que elaboremos esa propuesta a la comunidad, la propuesta de un peronismo diferente, de un peronismo que está en deuda casi 40 años en La Matanza con el pueblo, hace casi 40 años que venimos en una línea corporativa, que va dando menos de lo que promete, y menos de lo que puede, el peronismo puede dar mucho mas, y somos muchos los que estamos convencido de esto y estamos dispuesto a ponerle el cuero a la cuestión”