LA INSEGURIDAD DE FERNANDO: OTRA TRUCHADA EN MARCHA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

El Intendente matancero, Fernando Espinoza, anunció la creación del Consejo Municipal de Seguridad y se adjudicó la idea al anunciar que es “por su iniciativa”.

Si hablamos de inseguridad, Fernando Espinoza es el “Campeón Mundial de los Anuncios” que después nunca se ponen en marcha.

La inseguridad en nuestro distrito es noticia, casi todos los días, en la mayoría de los medios de alcance nacional y provincial y, les aseguró, que no es una campaña en contra de Espinoza ni nada parecido es, simplemente que, los hechos de inseguridad son cosa de todos los días: robos, arrebatos, motochorros, asesinatos en ocasión de robo, etc.

Ante todo esto que están sufriendo los vecinos matanceros la policía no aparece por ningún lado, la mayoría de las comisarias matanceras cierran sus puertas a las 19 horas y no la vuelven a abrir hasta el otro día más allá que los vecinos vayan y golpeen las puertas, llamen por teléfono, llamen al 911, hagan bataholas importantes; es decir, no hay forma de que les den bola.

El Consejo Municipal de Seguridad, según parece, no es una iniciativa del Intendente sino que fue una idea acercada por “Vecinos en Alerta” un sitio web que comenzó ante la ola de inseguridad que se vivía y se vive, en la localidad de Ramos Mejía. La idea prosperó y hay “Vecinos en Alerta” en varias localidades del distrito. Esto no significa que tengan buen marketing ni nada parecido sino que el problema de la inseguridad se extendió a todo el territorio matancero.

Si bien parece que la convocatoria fue amplia se olvidaron de invitar a integrar a los vecinos que acercaron la iniciativa. Si bien la Argentina es una república representativa (gobierna a través de los representantes del pueblo), aunque más no sea habrían invitado a dos o tres para que salgan en la foto para no quedar mal y mostrar algo realmente amplio.

En una parte de su alocución Espinoza señala que “Sabemos que vamos a profundizar todos juntos la lucha contra el narcotráfico, que es la madre de los problemas de la inseguridad. Para eso, con la policía, con la justicia, con todas las fuerzas de seguridad, vamos a multiplicar las acciones. Pero repito, necesitamos la participación de los vecinos”, pero deja afuera de dicho consejo a las asociaciones vecinales, ni siquiera a un Sociedad de Fomento invitaron.

POLÍTICAS PARA UNA COMUNIDAD SEGURA – LA MATANZA CREA EL CONSEJO MUNICIPAL DE SEGURIDAD (gacetilla de prensa – Información Nº 249)

Por iniciativa del intendente Fernando Espinoza, el municipio convocó a expertos en seguridad y representantes de la Justicia, las Fuerzas de Seguridad, la Defensoría del Pueblo, la Educación y la Legislatura local para debatir sobre los desafíos que enfrenta hoy el distrito en el tema de la seguridad. A través de un mix de videoconferencia y reunión presencial, Fernando Espinoza propuso el nuevo Consejo para implementar un espacio permanente donde se pueda dar un amplio debate e intercambio de experiencias, incluyendo la participación de los vecinos. Todos los presentes destacaron y agradecieron la convocatoria del Intendente y coincidieron en poner especial atención al flagelo del narcotráfico.

“No es habitual que nos inviten a este tipo de reuniones en otros lugares”, dijo el jefe de Gendarmería en el distrito. “Vamos a trabajar todos juntos para vivir sin miedo”, aseguró el jefe comunal.

El intendente de La Matanza Fernando Espinoza creó el Consejo Municipal de Seguridad. A través de una amplia convocatoria del intendente, este jueves se reunió por videoconferencia y en forma presencial con el gabinete municipal y con representantes de la Justicia, la Seguridad y la Legislatura local para involucrarse, compartir experiencias y definir políticas públicas integrales para combatir la inseguridad y lograr el objetivo común de alcanzar una comunidad segura en el distrito.

“Están los jueces, los fiscales, la policía, la Gendarmería, la delegación de narcotráfico, la Defensoría del Pueblo, los representantes de la educación, los representantes de todo lo que tiene que ver con la problemática de seguridad y, por supuesto, también los representantes del Poder Legislativo de La Matanza. Estamos generando, también a través de este Consejo, la participación de los vecinos. Necesitamos su participación para que nos cuenten lo que pasa en cada uno de sus barrios y para que también denuncien de forma normal, anónima o a través de los foros vecinales de seguridad.”, dijo Fernando Espinoza.

“Sabemos que vamos a profundizar todos juntos la lucha contra el narcotráfico, que es la madre de los problemas de la inseguridad. Para eso, con la policía, con la justicia, con todas las fuerzas de seguridad, vamos a multiplicar las acciones. Pero repito, necesitamos la participación de los vecinos”, aseguró.

“Vamos a escuchar a los expertos en Seguridad para poder generar las soluciones que nuestra gente necesita. Este Consejo Municipal de Seguridad quiere y tiene como objetivo que nuestros vecinos vivan sin miedo. Y eso es lo que vamos a lograr”, expresó.

Pamela Loisi, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, celebró “poder juntarnos y poder trabajar en conjunto con todos los representantes” porque “es el momento de tomar decisiones y recursos e intercambiar algunos temas para poder salir adelante. Por eso agradezco la convocatoria, y a seguir trabajando para poder salir adelante de esta situación”.

Miguel Saredi, presidente del bloque Partido Federal, destacó el hecho de que, “pese a que la seguridad no sea una responsabilidad a veces esencial en los municipios, el intendente se pone al frente de la situación, nos convoca, y nos parece bien hacernos cargo de una situación muy difícil para los vecinos, en un momento especialmente complejo”.

Silvia Caprino, la Defensora del Pueblo, subrayó que se trató de una muy amplia convocatoria y “una muestra de buena voluntad de todos los sectores de participar, cosa que me alegra enormemente como Defensora del Pueblo, y trabajaremos y apoyaremos todas las acciones que se hagan desde este espacio porque creo que va a ser muy positivo para todo el municipio que todos trabajemos en la misma dirección”.

Víctor Hugo Geréz, comandante de Gendarmería, aseguró que la reunión fue un hecho “casi nuevo para nosotros porque no es habitual que nos inviten a este tipo de reuniones. Nos permite conocernos a todos los actores fundamentales y los que tenemos responsabilidad con la seguridad. Estamos trabajando con mucho entusiasmo y responsabilidad en toda La Matanza”.

Walter Fernández Mamani, jefe departamental de policía de La Matanza, consideró como muy positivo el encuentro, dijo estar agradecido de poder participar, y se mostró esperanzado por el hecho de que “esto es el inicio de una nueva gestión en cuanto al tema de seguridad, que es un tema social muy preocupante y que hoy en día tenemos que dar una solución. Creo que va a ser muy positivo hacia el futuro”, aseguró.

“También vamos a trabajar juntos en erradicar problemáticas como las entraderas de las casas que muchas veces generan hasta problemas de perder la vida de nuestras familias, en muchos casos. Vamos a trabajar para dar soluciones a los problemas que tienen nuestros trabajadores cuando van o vienen del trabajo. Vamos a trabajar muy fuerte contra lo que el robo al voleo y los motochorros, delitos que también en muchos casos nuestros vecinos terminan perdiendo la vida”, agregó el Intendente.

Por último, el jefe comunal agradeció a todas y a todos quienes participaron. “Esta es la forma de abordar integralmente la búsqueda de una sociedad más justa y estoy convencido que a través de la participación de los sectores de la educación y de la Secretaría de la Mujer, sobre todo sabiendo la violencia de género que hoy sufren muchas mujeres por el solo hecho ser mujeres, vamos a generar políticas públicas efectivas entre todos”, concluyó.

Participaron de la videoconferencia el Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, Sergio Gago, y su vicepresidente, Marcelo Germinario, la Defensora del Pueblo, Silvia Caprino, la Fiscal General Patricia Fabiana Ochoa, el Defensor Oficial, Marcelo García, y representantes del Patronato de Liberados y del Foro de Seguridad y de Asistencia a la Víctima.

De parte de las fuerzas de seguridad, el jefe departamental de policía del distrito, Walter Fernández Mamani, el comisario mayor Carlos Pérez, de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y el comisario inspector de Narcocriminalidad, Gustavo Potenza, y el comandante de Gendarmería, Víctor Hugo Gerez.

También estuvieron los miembros del Consejo Deliberante de La Matanza Liliana Pintos, presidenta, Ricardo Rolleri, presidente de bloque Frente de Todos, Pamela Loisi, presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, y Miguel Saredi, presidente del bloque Partido Federal.

“DAN VERGÜENZA AJENA”

Daniel Bracamonte uno de los coordinadores de la asociación “Vecinos en Alerta”, a través de una carta pública, comentó la iniciativa del Intendente Espinoza y, en duros términos, criticó la creación del consejo de seguridad.

“Durante el fin de semana pasado nos enteremos, en diferentes medios periodísticos locales, que el Intendente Fernando Espinoza creó el Consejo Municipal de Seguridad, se pudieron observar fotos dónde aparecen diversos representantes, tal como los nombra el Intendente, de la Justicia, Fuerzas de Seguridad, Defensoría del Pueblo, Educación, la Legislatura local junto con la frase Luchar contra la inseguridad y lograr que nuestros vecinos vivan sin miedo” comenzó su carta abierta Daniel Bracamonte y continúo “Nos preguntamos ¿Y los vecinos? Dicen que estamos generando también la participación de los vecinos, las denuncias formales podrán ser, anónimas o a través de los foros vecinales de seguridad. También se plantea debatir sobre los desafíos que enfrenta hoy el distrito, desde el Partido Opositor Pro celebran poder juntarse y trabajar en conjunto con todos los representantes, del lado de la Defensoría del Pueblo señalan Apoyaremos todas las acciones que se hagan desde este espacio…. Para trabajar en la misma dirección”, así como la Fiscal General de la Matanza y Jefes de seguridad locales que representan a la Nación y Provincia también acompañan esta medida”

Bracamonte expresó que “Cabe señalar que el punto en cuestión es que desde el Intendente quiere convocar a los Foros Vecinales de Seguridad, es sabido que por normativa vigente (Ley 12.154) deberían estar funcionando y no lo hacen desde más de una década o lo hacen a medias sin generar ninguna respuesta a los VECINOS de hecho la realidad cada día es más dura . REPITO, nunca dieron respuesta a los Robos, Secuestros, Asesinatos, Violaciones, así como otros hechos de INSEGURIDAD” y preguntó “¿Sr. Espinoza usted desconoce que hay varios grupos de Vecinos que reciben denuncias sobre la falta de seguridad y hemos gestionado desde hace años soluciones, propuestas y que la última acción concreta es el OBSERVATORIO DE SEGURIDAD o usted vive en otro distrito?”

“Sabe UD que estos grupos VECINALES se movilizan solo con el interés de vivir mejor y no sacar redito político? ¿A usted le robaron o mataron algún familiar o amigos por un hecho de inseguridad?” señaló el coordinador de Vecinos en Alerta y puntualizó que “En relación al Partido Opositor Pro no deja de sorprender sus prácticas vinculadas al espionaje, relacionadas a como se están organizando los ciudadanos, enviando a ex funcionarios a realizar llamadas telefónicas Y videoconferencias con los administradores de estos grupos vecinales con el único objetivo de ROBAR las propuestas, traicionando la palabra y el dialogo, subestimando, desorientando y adueñándose de cualquier cosa que esté dando vueltas, como aves de rapiña y en consecuencia dando lugar a jugadas políticas como la que lleva a cabo el INTENDENTE. Uds. Sres. del PRO de La Matanza no han hecho otra cosa que jugar contra los VECINOS. No apoyaron el OBSERVATORIO DE SEGURIDAD propuesto por los vecinos y ahora apoyan la maña política del intendente para que todo quede en NADA”.

Bracamonte planteo que “Es sabido, que los concejales de este partido político, el PRO, presentaron una propuesta similar al Observatorio de Seguridad en Concejo Deliberante, la misma fue rechazada (¿acaso no sabían que se las rechazarían o viven en una burbuja? ) Copia burda de lo que fuera planteado por los VECINOS en Febrero de este año, demostrando que no dejan de ejercitar su manera de vivir, vivir del otro a cualquier costo” y sostuvo que “Nos sorprende que la Fiscal Gral. Dra. Ochoa no cumpla con su palabra, que realizó videoconferencias ante los representantes de miles de vecinos y le cedimos la función de actuar como la organizadora del Observatorio de Seguridad, falto a su palabra, ya que como funcionaria pública debe atender las demandas de los ciudadanos, siendo otra práctica que genera más DESCREIMIENTO sobre la Justicia”.

“Se observa que la defensora del Pueblo adhiere a lo planteado por el Intendente, nos preguntamos ¿Cómo funcionaría defensora cuantas veces actúo por los graves hechos de inseguridad que nos castigan a diario?, SOLICITAREMOS un informe pormenorizado de su actuación sobre este tema. Pero no termina acá, vamos a exigir que ya que conformaron entre gallos y medianoches esa Comisión de seguridad, la presencia de un móvil por cada cuadrícula en toda La Matanza (180 móviles) , que se articule y el vecino vea en todas las localidades a las fuerza federales que el INTENDENTE PROMETIÓ EN CAMPAÑA” explicó Bracamonte y agregó que “Vamos a EXIGIR que el Centro de Monitoreo funcione como debe ser en un distrito de la importancia y tamaño de La Matanza. Vamos a exigir que se hagan entrega de ALARMAS VECINALES conectadas con dicho COM. Y muchas cosas más. PERO POR SOBRE TODO ESO , VAMOS A EXIGIR QUE NO HAYA UN DELITO MÁS EN CUALQUIER LOCALIDAD, al primer vecino que le roben vamos a manifestarnos en el Municipio y en la Fiscalía General y si es necesario vamos a ACAMPAR ahí hasta que la FISCAL OCHOA NOS DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS ya que FALTO A SU PALABRA”.

“De las fuerzas seguridad podemos señalar que repiten a diario las practicas vinculadas: les doy mi celular y me llama cuando lo necesiten… y van… van pasando muchos funcionarios … como una calesita, quizás te atiendan y luego nunca más aparece la sortija, mientras los vecinos esperan alguna respuesta” manifestó Bracamonte y añadió que “Por lo expuesto solicitamos ser convocados prontamente para que se den respuestas a las demandas de los VECINOS , desde nuestro absoluto compromiso con la comunidad y desde la representación y aceptación de cada ciudadano que dialoga cotidianamente sobre los graves hechos de inseguridad que suceden en cada localidad de La Matanza”.

“Por último, responsabilizamos a cada funcionario y ex funcionario por la confusión que producen sobre las acciones a llevar sobre La SEGURIDAD de los vecinos” sostuvo Daniel Bracamonte y finalizó sosteniendo que “Vecinos VIRALICEN este comunicado, por favor, y recuerden a la hora de votar quienes han impedido que se instalen políticas de seguridad públicas como las que presentamos los VECINOS, llamado OBSERVATORIO DE SEGURIDAD”

“Sres. Políticos DAN VERGÜENZA AJENA” con esta frase termino su carta Daniel Bracamonte.