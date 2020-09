“TENEMOS UN INTENDENTE QUE ES PURA PUBLICIDAD Y QUE MIENTE MUCHO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con los referentes de González Catán de RECREAR La Matanza, la militante y referente social “Carina Ramírez, y David Herrera” militante y ex candidato a intendente del distrito por el espacio político que conduce “El Bulldog”, ex ministro de economía y candidato a presidente “Ricardo López Murphy”, esto nos decían de cómo nace esta iniciativa, el porqué, y su visión del distrito y la gestión municipal del Intendente Fernando Espinoza, esto nos decían:

QP: Carina Ramírez y Davis Herrera, cuéntennos ¿cómo nace este frente o este espacio político en el distrito?

CR.: “Bueno yo en realidad vengo de un largo recorrido trabajando y militando en organizaciones sociales, he trabajado en el Frente Renovador, he militado, hasta que no coincidíamos en muchas cuestiones, lo que me llevó a alejarme un poco de estos lugares y de la militancia para estos espacios políticos, esto fue hasta que me convocó David Herrera para sumarme al proyecto de RECREAR en La Matanza, de entrada me pareció un proyecto serio, profesional, confiable y honesto, marcando una gran diferencia con lo que está hoy en día en el ruedo político, la transparencia política de nuestro referente, que es López Murphy, me convenció de apoyar y militar en este espacio”

QP: A grandes rasgos, ¿de qué trata el proyecto?

DH.: “En realidad yo vengo trabajando con RECREAR desde el año 2003, que fue cuando me incorpore a RECREAR, si bien vengo del Peronismo, siempre milite en el PJ, pero en el 2001 hubo situaciones que me parecieron que no eran muy democráticas en cuanto a lo que le pasó con De La Rua. Creo que el peronismo tendría que haber contribuido a sostener un gobierno democrático y esperar el momento oportuno para llamar a elecciones, y eso no era lo que yo pretendía acompañar, en ese momento tome distancia, salimos a formar un partido con un amigo de Avellaneda, y en ese transcurso un amigo me invita a acompañar a la gente de RECREAR, y desde ese momento empezamos a trabajar, políticamente hablando, en el espacio en el 2003. Acompañamos en las elecciones tanto de Mayo como de Septiembre que fue a gobernador, continuamos en RECREAR, me dieron una beca para hacer un curso sobre ‘Administración Pública’, donde estaba ‘López Murphy como profesor’, entre otros maestros de primer nivel, empezamos ahí a aprender a conocer a la gente y las ideas de este espacio político, del cual se habla y hay muchos tabúes y mitos al respecto, como por ejemplo el mito de que por ser dirigente de tal o cual partido no puede coincidir con alguien de base de González Catán o Laferrere, o cualquier otro sitio del conurbano profundo. Conocimos la parte humana de estos dirigentes, y vimos que las intenciones son sanas, serias, y hacen hincapié en lo que es la transparencia institucional, y en Ricardo López Murfhy encontré la persona que sostiene en el tiempo lo que dice, la credibilidad de lo que dice y la transparencia de lo que dice, no lo encontré en cambiar de actitud o de opinión ante ciertas circunstancias, el hombre fue coherente en todo lo que dijo, y yo trato de ser coherente en la vida, cosa que aprendí a muy temprana edad, con experiencias de vida, con este proyecto lo que pretendemos es poner una impronta nueva a la política local en La Matanza, si bien no es nueva porque hace años que venimos trabajando con esto, lo que buscamos en este tiempo es la posibilidad de ser escuchados, ya que en el 2007 me presenté, en el espacio, como candidato a intendente de La Matanza, por una cuestión muy particular, no era el momento para serlo tampoco, pero había que poner el pecho y alguien tenía que hacerlo. No fue mi elección ser candidato, pero surgió de esa manera y hoy seguimos trabajando, después hubo una elección interna en el partido donde ganó Esteban Bullrich, que decidió aliarse con la gente del PRO y, muchos como yo, quedamos afuera, yo nunca acompañe al PRO, si bien había cosas coherentes que hacían, entendí que hubo muchas cosas como el tema de las mineras que no estoy para de acuerdo en eso, lo plantee a los amigos y siempre mantuve distancia, y un amigo, Marcelo Scifo siguió trabajando en la línea del Bulldog como le decimos nosotros, y el año pasado ya tuvimos la visita de Ricardo López Murphy acá en mi casa, ‘El Patio de Herrera’ , a donde planteo la problemática situación que vivía el país, ya sabiendo que Macri no iba a poder renovar. Era imposible y las PASO confirmaron eso y llegaron las elecciones y fue lo que estaba anunciado, en ese momento empezamos con la refundación o la construcción de un espacio nuevo con las mismas reseñas y los mismos valores”

QP: ¿Hubo un relanzamiento en agosto de López Murphy ya con algunas charlas vía zoom?

DH.: “En CABA ya se inicio el partido, se está trabajando en las distintas comunas, en algunas provincias como La Pampa también se está trabajando fuerte, y otras 5 provincias más que ya han presentado ante la junta electoral, el pedido de reconocimiento como partido político. Nosotros estamos esperando en Buenos Aires que la junta electoral provincial habilite también la mesa de entrada como para poder presentar nuestro partido, estamos trabajando en eso hablando con los amigos, con los conocidos, con los vecinos, que de alguna manera nos escuchan y nos tienden una mano”

QP: Hablando del distrito, de La Matanza, ¿cómo ven o cómo califican la gestión de nuestro Intendente Fernando Espinoza?

DH.: “Esto es moneda común y corriente, Espinoza es la continuación de Balestrini, esta gente siempre hizo lo que quiso en el distrito, jamás hicieron lo que había que hacer, entiendo que es un municipio difícil, con un presupuesto bajo de coparticipación, pero también entiendo que si estuviera bien administrado se pueden hacer mejor las cosas, creo que hay que direccionar bien los recursos, hay que poner mucha transparencia institucional en todas las áreas, hay que poner la gente que cobra en el municipio a trabajar de verdad, y un porcentaje importante que no trabaja debería trabajar para que el compañero que trabaja el doble rinda y se vea reflejado en la optimización de los recursos volcados a la gestión, ‘tenemos un intendente que es pura publicidad y que miente mucho’, como por ejemplo hace tres años atrás uno recorría las rutas del distrito y había carteles que decían hemos creado 200 mil puestos nuevos de trabajo, cuando la mayoría de esos puestos de trabajos eran planes sociales, y cuando hay mucha mentira no puede haber una buena gestión”

QP: Como vecina y referente política de González Catán ¿cómo ve la gestión municipal?

CR.: “La verdad no veo gestión municipal, en los barrios se vive con muchísima tristeza, la localidad está muy venida abajo, uno recorre el centro de Catán y te da pena, mucho desorden, veredas destruidas, baches, la gente que sale a ganarse el peso vendiendo sus productos esta a la deriva, o en ferias ilegales, que están flojas de papeles, o en lugares donde algún vivo, amigo del poder local, lucra con la necesidad de estas familias. Hace poco hubo un caso con un galpón donde desalojaron a los feriantes, no es invento ni mío ni de los vecinos con los que hablo, si bien estamos en una situación de pandemia, vemos los comercios que cierran o no pueden mantenerse, tenemos un municipio ausente en estas cuestiones, pero que a la hora de cobrarte los impuestos están primeros, la inseguridad es un tema que atraviesa el distrito. La Matanza no es un lugar seguro, por momento parece zona liberada a los delincuentes que son dueños de las calles, y los vecinos tenemos que vivir entre rejas, con cámaras de seguridad que pagamos nosotros, para cuidarnos entre vecinos, si bien los militantes territoriales hacen un trabajo esencial en esta pandemia, vemos que no alcanza, y que el municipio hasta olvida a sus propios militantes dejándolos a la deriva, en las tareas como en los bancos y demás lugares que es más una pantomima a esta altura de la pandemia, esa es una tarea que deberían hacer los bancos y no los militantes políticos que son rehenes de algún puntero o referente político, con la promesa de algún día conseguir un trabajo en el municipio, cosa que a lo sumo será un contrato basura, ya que tenemos empleados municipales que están contratados desde el 99’ y nunca los pasaron a planta, porque de esta forma son rehenes de los dirigentes y punteros políticos”

QP: ¿Ud. cree que la contención que brinda el municipio no alcanza?

CR.: “El distrito es muy grande y lo poco o mucho que se hace no alcanza, sé que hay muchos militantes que trabajan a destajo en estas cuestiones y que luchan contra la inoperancia del municipio, en los barrios hay muchas ollas populares que no cuentan con la asistencia del municipio, eso porque no son del color político de Espinoza, o porque no quieren trabajar con el referente local, a esos vecinos no los ayuda nadie, y si no estuvieran esas ollas esto ya hubiese estallado, en muchos lugares llegan primero los funcionarios a pedir sacarse una foto para después mandar la mercadería, la verdad es muy triste porque hay vecinos que lo están pasando muy mal”

QP: Herrera ¿cómo cree que se está manejando el municipio en esta situación de pandemia?

DH.: “Creo que el municipio hace lo que puede por un lado, quizá se podría hacerlo mejor, en esto no voy a cargar las tintas contra Espinoza, ni con el gobernador ni contra el presidente porque sería injusto, creo que hacen lo que pueden más que nada por la falta de información que tenemos todos como sociedad, entre lo ideal y lo posible siempre se hace lo posible, si bien hay recursos que no están bien direccionados, como lo que comentaba Carina en el caso de las ollas y los comedores, eso funciono siempre así, es de la política y de la vieja y mala política, si trabajas conmigo te damos y si no no, es como que el hambre del vecino tiene color político, y la verdad el hambre es hambre, por eso insistimos en la transparencia de las gestiones, y como sociedad debemos acatar las medidas que están impuestas por nuestros gobernantes, y también creo que los funcionarios y referentes territoriales, debería dejar la rosca por un rato y gestionar para todos los vecinos sin distinción política”

QP: ¿Cómo ve el cumplimiento de la cuarentena en el sur del distrito, la gente abandono la cuarentena, el aislamiento?

DH.: “La gente en un 80 % abandono el aislamiento, por agotamiento y por el ejemplo que ve a diario, de los mismos vecinos que inducen a dejar la cuarentena, diciendo ‘no pasa nada’ hay un montón de palabras y frases que se usan y nos llevan a hacer las cosas mal como sociedad, de una manera inconsciente pro es por la falta de conciencia y de respeto a la vida, donde se pierde el temor que es la conciencia de, donde no hay temor uno se descuidad y descuida a los demás”

QP: ¿Cómo ve las marchas que son fogoneadas por personas que pertenecen, en su mayoría, a Cambiemos?

DH.: “Nosotros no coincidimos con esos pedidos, ni convocamos jamás a una marcha de este estilo, ¿es legítima la protesta? Si lo es, ¿es oportuna? La verdad no lo sé, personalmente no las creo oportunas creo que hay otras formas de protestar en estas circunstancias, para dar un ejemplo, cuando se apoyaba a los médicos con aplausos desde los balcones o desde los patios de las casas, se escuchaba, creo que los medios han acompañado y demasiado, que tienen derecho a protestar eso seguro, pero hay otras maneras, por ejemplo una marcha de autos, pero agrupar gente en esta situación donde están muriendo compatriotas la verdad que no me parece oportuno”

QP: ¿Desean agregar algo más?

CR.: “Solamente un mensaje a los vecinos del distrito que tengan paciencia, que se cuiden y nos cuiden, que cumplan con los protocolos dispuestos por las autoridades sanitarias, que esperamos igual que todos poder juntarnos a charlar en algún patio amigo mate en mano para poder trasmitir la propuesta de RECREAR, y que es posible recuperar los valores que están guardados en cada familia, y en cada hogar de cada trabajador, queremos aportar transparencia y cambiar lo malo de la política, quizá sea una utopía, pero creo y creemos que con la ayuda de todos los vecinos de La Matanza, es posible producir ese importante cambio en nuestra sociedad”