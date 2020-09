Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Damián Santostefano referente de los comerciantes de San Justo.

Santostefano señaló que “veríamos con buenos ojos que el municipio haga una condonación de los impuestos de esos días no trabajados” y remarcó que “Muchísimos comerciantes van a cerrar el día que empiecen a intimar con estos impuestos”

QP: ¿Cómo están viendo esta etapa de la cuarentena?

DS.: “No, la cuarentena tiene aún sus restricciones, en la parte comercial, nos impiden la apertura de diverso rubros como el gastronómicos, gimnasios, y otros rubros más que siguen sufriendo el efecto de no poder abrir sus locales y no tener ningún tipo de ingreso. Lo que más nos preocupa a nosotros es la pandemia económica que se está viviendo, y el tema que venimos exigiendo o tratando de dialogar con el municipio con lo que respecta a los impuestos municipales atrasados, imagínense que estuvimos más de 100 días sin poder abrir nuestros comercios, nuestras ventas fueron cero, y no tenemos respuesta alguna de que va a suceder”

QP: ¿Esto genera deudas importantes con el fisco?

DS.: “Pero totalmente, son 100 días que no se ha trabajado, se entiende que el municipio necesite de ese dinero para recaudar en invertir en salud y demás, pero es dinero que nosotros no podemos abonar y tuvimos cero ingreso, entonces lo que veríamos con buenos ojos que el municipio haga una condonación de los impuestos de esos días no trabajados, y por rubro claramente, rubros que aun siguen sin poder reabrir sus puertas y que a ellos se les aplique hasta el día que se puede generar su reapertura, hay que ser muy realista con respecto a este tema. Muchísimos comerciantes van a cerrar el día que empiecen a intimar con estos impuestos, si bien ahora no hay ningún tipo de intimación es una deuda imposible de poder cumplir, estamos hablando de tasas por servicios generales, espacios públicos, publicidad y propaganda, etc. ; son cuantiosos impuestos que son imposibles de poder cumplir, y ponernos al día con esto”

QP: ¿A esto hay que sumarle impuestos nacionales y provinciales?

DS.: “Claramente, esos impuestos nacionales y provinciales también”

QP: El tema impositivo ¿es tema central en sus reclamos?

DS.: “Y de eso va a depender el futuro de los comerciantes, yo habló en nombre de lo que veo aquí en Matanza, y crece día a día la preocupación, porque los impuestos siguen llegando como si estuviésemos abiertos al 100%, recordemos que tenemos una restricción horaria, no hay la misma gente que había en el centro de San Justo anteriormente, se entiende la buena predisposición del municipio, en dejarnos abrir, tanto del municipio como de la provincia, pero necesitamos hacer algo con el tema de los impuestos, es muy importante estar ya pensando en esa situación porque muchos lo que están diciendo: el día que me quieran cobrar esos impuestos, tengo que cerrar, no los puedo pagar”

QP: ¿Hay algún canal de diálogo abierto con el municipio, o son contactos informales?

DS.: “Son medianamente formales, y lo que sucede también es que entiende que a raíz de la pandemia y el crecimiento exponencial de los casos de COVD positivo de los últimos tiempos, es obvio que el municipio está enfocado más que nada en el tema de la salud, pero no podemos dejar de lado la parte económica, hay que trabajarla de manera conjunta”

QP: ¿Cuántos comercios calcula que han cerrado en esta situación?

DS.: “Hemos perdido la cuenta de cuántos comercios han cerrado y cuántos van a cerrar, si bien algunos se ven que se han reactivado nuevamente, muchos otros están cerrando y, muchísimos más, están en la espera a ver qué sucede, todos los días tenemos comunicación con personas comerciantes que nos dicen: si la situación no cambia en los próximos meses me tengo que ir lamentablemente. Están aguantando con lo último que pueden, tratando de recaudar algo para poder abonar cosas atrasadas que más que nada son, cosas personales, obras sociales, la luz de la casa, la situación es calamitosa”

QP: ¿A todo esto, más allá de las restricciones, la gente en la calle esta sin poder adquisitivo?

DS.: “No, el poder adquisitivo de la gente es nulo, se ve diariamente, las tarjetas salen rechazadas, es una situación triste pero entendible en el contexto que estamos viviendo, por eso que pedimos al municipio que nos dé una mano con el tema de los impuestos, después veremos cómo reclamamos a nivel nacional y provincial, que eso es algo que nos excede. Después lo que estamos viendo y es algo que nos está perjudicando de manera rotunda es la gran cantidad de delincuencia que se ve en la calle, nosotros tenemos un fluido dialogo con la comisaria y no dan a basto, tenemos vendedores ambulantes de media que no son vendedores ambulantes, sino que son directamente delincuentes, entran a los locales, intiman a las personas, a los comerciantes, es una locura. Hablamos con la comisaria, envían móviles, se van, intentamos comunicarnos con la gente de control comunal, pero la verdad que por ahora no tenemos respuesta alguna, no solamente tenemos que lidiar con los cuidados necesarios, para estar en regla con la enfermedad esta, tratar de subsistir con la parte económica y ahora también tenemos que soportar este grado de inseguridad que hay, no son robos pero son intimidaciones a nuestros empleados, a nuestra gente, nos piden nos intima a que le demos dinero, no le echamos la culpa a nadie, pero la verdad que habría que hacer algo con respecto a ese tema, desde la policía tenemos excelente trato, y trabajamos en conjunto pero es algo que trasciende a la policía también, la policía no tiene medios, no tiene móviles, no tienen absolutamente nada, hacen lo que pueden, y control comunal también, pero veríamos con buenos ojos que nos puedan dar una manito”

QP: ¿Hay robos a locales?

DS.: “No, muy pocos, casi no hay robos a mano armada, ni tampoco hay robos nocturnos, un hecho aislado puede haber pero más que nada son estos actos de vandalismo que son muy difíciles de poder llevar, que le mete miedo a la gente y le mete miedo al comerciante, más miedo aún. El comerciante camina por la calle y se lo ve con el alcohol en gel sin dejarlo entrar al local, tomando las medidas necesarias para prevenir la enfermedad esta, ¿esto es algo necesario? ¿Es algo que se puede prevenir? Yo creo en lo personal de que sí, se puede prevenir, tanto esto no sucede solo en San Justo, sino también en Ramos Mejía donde tenemos fluido dialogo, sucede en Casanova, sucede en Laferrere, está sucediendo en todos los grandes centros comerciales”

QP: El tema de estos vendedores ambulantes, entre comillas, ¿son personas que dicen vender medias pero te obligan a comprar?

DS.: “Te obligan a comprar, o te piden o están pendientes de ver cómo te pueden robar directamente, las cosas hay que decirlas como son, te roban, son delincuentes”

QP: ¿Los comerciantes están unidos?

DS.: “Totalmente unidos, estamos cada día más unidos, somos casi una familia, después de lo que hemos atravesado, si bien ahora no estamos haciendo muchas cosas, desde que pudimos abrir mediante esta metodología, estamos tratando de reponernos económicamente pero estamos más unidos que nunca para ver como zafamos de esta pandemia, esperemos poder salir adelante todos los días tratamos de darle la mano a algún comerciante con alguna asesoría o con algún problema que tiene en el banco, tenemos millones de problemas, estamos muy solos, pero estamos muy unidos, se entiende que el estado tiene otras prioridades como la salud, la verdad como mencionamos siempre, no somos doctores nosotros, y siempre hemos cumplido las ordenes del estado, ni más ni menos”