Daniel Troncoso, Sec. Gral del STMLM, dialogó con Semanario “Quinto Poder” sobre la situación que viven los trabajadores municipales matanceros y de los principales reclamos que han de presentarle, al ejecutivo municipal, el próximo 18/09 a través de un petitorio.

QP: Troncoso hace poco informaron lo que en principio se podía llamar un plan de lucha, en cuanto a reclamar salario y condiciones de trabajo, ¿ha tenido oportunidad de hablar con el ejecutivo de este tema?

DT.: “No, es un plan de lucha que hemos comenzado hace un tiempo cuando veíamos que no encontrábamos respuestas a las desesperadas solicitudes de los compañeros municipales, y decretamos el estado de alerta y movilización, hace aproximadamente 30 días pedimos reunirnos con el intendente, no pudimos, reiteramos el pedido hace 20 días, después la ultima vez hará 10 días, y no tuvimos respuesta para una mesa de diálogo para conversar, conversar temas que nos interesan como la ley14656 que ya está en vigencia y que simplemente tendríamos que firmar el acuerdo con la intendencia los pases a planta de todos los compañeros que están contratados. Aparte a eso se suman ahora nuevas metodologías de trabajo y de reclamo, porque hay una movida muy grande de compañeros monotributistas que están pidiendo pasar a planta, porque al principio fue uno, fue dos fue tres, como en su momento los contratados, como en su momento los cooperativistas, y hoy ya son muchos los monotributistas que están trabajando en el municipio, lo cual afecta a la estructura municipal, afecta al IPS, porque no tienen aporte al IPS, y aparte pone a los trabajadores en una condición lamentable, porque un monotributista en un lugar del estado como es la municipalidad, la verdad no tendría que existir como los compañeros contratados desde hace 20, o 18 años tampoco tendría que existir y sin embargo existen. Realmente no tenemos dialogo alguno con el intendente municipal”

QP: Han tenido algunas reuniones con Daniel Barrera, quien salió en un medio local a decir que el dialogo estaba abierto que algunas cosas se habían solucionado y demás, ¿cómo toma esas declaraciones de Daniel Barrera?

DT.: “Daniel Barrera es un compañero que está trabajando en el ejecutivo, así que por ende tiene que hacer las declaraciones que tiene que hacer, las conversaciones que tuve con él queda entre los dos, y sabe bien de las peticiones que he hecho para poder hablar con el intendente, y de los problemas que estamos sufriendo los municipales, nada, le mando un saludo a Daniel Barrera que está cumpliendo con su trabajo. La realidad es la que me cuentan los compañeros cuando vienen acá y ven que están pasados ya psicológicamente, que ya no dan a basto, con la cantidad de compañeros o matanceros que atienden con COVID- 19, o que están contagiados o que van a ser hisopados, y que antes causaba cierto temor, hoy ya es nerviosismo, es desasosiego, hoy ya es desesperanza, porque ven que cada vez tienen menos cantidad de elementos, y que cada vez son más los contagiados, que con el sueldo antes llegaban al día 15 y ahora al día 10, hoy con un sueldo municipal no llegas a la primer semana, algunos trabajadores, no todos, recibieron 4000 pesos, que a lo mejor es el valor con lo cual podes pagar un impuesto, la realidad es esa, la única verdad es la realidad”

QP: Hay como una falta de voluntad o destrato de parte del ejecutivo hacia los trabajadores municipales, estos aumentos no se entienden bien, ¿Uds. lo ven así?

DT.: “Lo vemos así, y es así, el da 4000 pesos y dice que es un premio para los trabajadores que están cumpliendo sus funciones, no para aquellos que están en sus casas desde Marzo cuando empezó la pandemia, ahora a través de leyes y protocolos nacionales y provinciales, son la nación y la provincia quienes dicen que los compañeros que tienen enfermedades preexistentes, que tienen una determinada edad se tienen que quedar en la casa, los compañeros no hacen más que caso a eso para cuidar su vida, están cuidando su vida en este momento, esos compañeros no tienen sueldo de 60 o 70 mil pesos, los compañeros tienen sueldos que realmente están por debajo de la línea de indigencia, esos compañeros no recibirían los 4000 pesos, como si no merecerían sobrevivir, pero además de eso los que si están trabajando, tampoco lo recibieron, y somos testigos y somos parte porque nosotros somos los que reclamamos, cada vez que vienen una compañera y dice: los compañeros de CEMEFIR son médicos que están trabajando en salud, no cobraron ni los 4000 pesos, ni los 5000 pesos que otorga nación; en ambos bonos, tanto el que otorga nación como el bono que otorgo el intendente, no fue dado en forma real a todos los compañeros, después tenemos que estar haciendo listados de reclamos, presentarlos, y así de a poco se va agilizando un poco el pago, hay compañeros que cobraron 4, haya compañeros que cobraron 2 cuotas y ya cobraron 8, hay compañeros que no cobraron ninguna y están trabajando, quiero pensar que es una desprolijidad, que igual me asusta mucho una desprolijidad de este tipo también, y la verdad no tengo idea del manejo que tienen”

QP: ¿Las condiciones de trabajo, que sabemos que son muy malas en algunos sectores, es como que los mandaron a la guerra con un revolver sin balas, ¿se está notando eso en la cantidad de compañeros municipales que están falleciendo?

DT.: “Desgraciadamente tenemos 7 compañeros ya fallecidos, la gran mayoría de ellos no han recibido la atención de parte de la ART, vuelvo a nombrar las leyes, vuelvo a nombrar los protocolos y las medidas que se tomaron desde el gobierno nacional, y provincial: la enfermedad del COVID-19 es una enfermedad profesional, por ende se tiene que hacer cargo el empleador a través de si ART, y nosotros nos hacemos cargo con los compañeros con los escasos ingresos que tenemos, tenemos 7 compañeros fallecidos, y las condiciones de trabajo en muchos lugares donde realmente no tienen un baño, suben las napas de las cámaras y los pozas sépticos, son condiciones totalmente insalubres”

QP: ¿Uds. siempre han marcado el tema de la ART, le han presentado al ejecutivo municipal el reclamo pertinente?

DT.: “Dentro de las denuncias que hemos hecho desde el sindicato, una de las denuncias que hemos hecho en el ministerio de trabajo casualmente es por abandono del compañero, por abandono de persona, porque no solamente no se hacen cargo de la enfermedad, no se hacen cargo del seguimiento y desgraciadamente muchos de estos compañeros y compañeras que sufren de COVID al resto de la familia lo detectábamos nosotros que necesitan algo tratamos de llevarle lo que podamos, una bolsa de comida, esto de los casos que nos vamos enterando, y también hay una red solidaria que se ha conformado en forma automática por necesidad entre los compañeros, haciendo colectas para las familias y los bolsones que consiguen a través de acción social, esta es una situación realmente lamentable, por eso felicito políticas que toman desde el gobierno nacional, para hacerle llegar una tarjeta alimentaria a los trabajadores desocupados, a quien no tienen trabajo, cuando les hacen algún tipo de plan para que puedan tener salud, alimentos, realmente lo veo perfecto, en el caso nuestro no somos trabajadores desocupados, no somos compañeros que estemos buscando trabajo, somos compañeros municipales que tenemos trabajo, trabajamos en el frente de batalla, trabajamos en los centros de salud, en las unidades sanitarias, en los hospitales, en los corralones, en las delegaciones, en las oficinas, que están todas absolutamente todas afectadas al COVID, porque todos los compañeros están trabajando en la calle, los compañeros que ha fallecido son de delegaciones, son de oficinas, son de unidades sanitarias, de centros de salud como el materno infantil, tenemos de todos los lugares de trabajo, o sea quedo demostrado que los detectores de salud municipales son todos, el 100%”

QP: ¿Desea agregar algo más?

DT.: “Sí, que esperamos que esta lucha sirva apara reivindicar tantos derechos de los trabajadores que vienen atrasados tanto tiempo, y que hablamos de compañeros que hace 20 años están contratados, hablamos de compañeras y compañeros monotributistas que están hace 6 o 7 años, en esa condición, hablamos de compañeros que son cooperativistas, hablamos de privatizaciones, hablamos de lugares que no tienen baños ni condiciones edilicias, cosas que no son de hoy, que son de mucho tiempo, el COVID solo las puso en evidencia, esperemos que nos permitan ayudar y colaborar, y que nos den las herramientas para eso, porque esto les va a servir muy bien al trabajador municipal, y les va a hacer muy bien a los matanceros, pero como base tenemos que tener comida para llegar a fin de mes, y los medios para poder pelear y sobrevivir a esta pandemia, y poder ayudar a todos los matanceros, sin eso va a ser imposible, y con sueldos de indigencia como lo que están cobrando los compañeros ya sobre pasados de préstamos para poder comer o poder pagar un impuesto, no se puede seguir es muy angustiante, tremenda y terriblemente angustiante la situación”