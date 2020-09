PAMI: LA PANDEMIA SEGÚN LUANA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Parece que Luana Volcovich, Directora Ejecutivo de PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, la obra social más grande del país), está muy preocupada por otros temas menos los relacionados con los jubilados internados contagiados de Covid-19.

A principios de marzo, 15 días antes de instaurar Aislamiento Social Preventivo Obligatorio (generalmente llamada Cuarentena) por parte del gobierno nacional, el PAMI dispuso, a los prestadores de dicha obra social, una serie de medidas tendientes a preparar las clínicas para la pandemia que se avecinaba.

La Matanza es el distrito que más clínicas atiende a afiliados del PAMI y, a su vez, es uno de los distritos donde más afiliados de PAMI hay. A pesar de esto las autoridades de PAMI no les prestan mucha atención a los requerimientos de los prestadores de nuestro distrito (https://semanarioquintopoder.com/?p=26770).

La adecuación a los protocolos dispuesto por las autoridades de PAMI para atender a los afiliados contagiados por el Covid-19 fueron costosísimos y PAMI no puso un peso para afrontar esos enormes gastos que no estaban en el presupuesto de ninguna clínica que atiende a los jubilados.

Desde el mes de marzo hasta hace unos días, las autoridades de PAMI no habían dispuesto ninguna medida que ayudase a las clínicas locales (y de otros distrito) a solventar los enormes costos que significa atender a los enfermos de Covid-19. A mediados de marzo el costo para atender a pacientes que sufrían Covid-19, solamente en materiales descartables, ascendía a más de $2000 cada uno. Durante los primeros meses del Aislamiento Social Preventivo Obligatorio los análisis clínicos para confirmar si un paciente tenía o no Covid-19, los prestadores de PAMI realizaban dichos análisis en laboratorios privados porque los resultados estaban de un día para el otro mientras que, si lo realizaban por el Hospital “Diego Paroissien” el resultado tardaba más de una semana (https://semanarioquintopoder.com/?p=27340). El costo de dichos análisis era de $2300 por esos meses.

Desde marzo hasta agosto PAMI exigió una serie de medidas que obligaron, a las clínicas “PAMIdependientes”, a realizar importantes inversiones para tratar a los afiliados que padecen Covid-19; todo esto sin aumentar, ni un peso, la cápita que paga la obra social de los jubilados.

En el mes de agosto pasado PAMI dispuso el pago de un “Bono por paciente con Covid-19 positivo tratado” pero, dicho bono, recién se pagaría en el mes de diciembre próximo. También se desconoce el valor del mismo.

Las clínicas matanceros avanzan a ciegas porque no tienen la posibilidad de vislumbrar la luz al final del túnel porque el PAMI no suelta prenda ni da indicios de que algunas cosas cambien. Los prestadores siguen sin tener contacto directo con las autoridades de la obra social y, lo que es peor, no tiene opción de opinar ni de quejarse. Pero, quizás lo más importante, son “PAMIdependientes” porque no tienen la posibilidad de dar de baja del convenio que tienen con la obra social de los jubilados por los amenazan de iniciarles acciones legales por abandono de persona.

La situación es desesperante y no hay señales de cambiar las condiciones; a todo esto se le suma que las clínicas que atienden a los afiliados de PAMI están totalmente destinadas a la atención de los contagiados de Covid-19, dado que las autoridades de la obra social más grande del país dispusieron que los tratamientos y atenciones ambulatorias se realicen en otros centros de salud bajando sustancialmente, con esta medida, la recaudación mensual de los prestadores.

Nadie le pone el pecho a un problema que, cuando estalle en toda su dimensión, las consecuencias son imprevisibles. En La Matanza, la principal clínica que atiende a los afiliados del PAMI, tiene 40 mil cápitas. Imagínense que pasaría se esa clínica o varias dejan de atender a los afiliados del PAMI: tendremos cerca de 100 mil afiliados del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados sin atención médica en el distrito.