“LA GENTE SABE QUIÉN ESTÁ CERCA Y QUIÉN NO Y, EN ALGUNOS CASOS, ESO MODIFICA LAS COSAS Y SE ACTÚA EN FUNCIÓN DE ESO”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Juan Carlos Estévez, referente político del distrito, quién manifestó que “Hay que reconocer que el personal de salud, la policía, los municipales y todo el personal que están afectados en el frente que fue un laburo bárbaro y un sacrificio grande para ellos, y para sus familias. Creo que el gobierno nacional está dando todas las pautas necesarias para que esto salga adelante”

QP: Estévez hemos pasado unas semanas complicadísimas con el tema de la policía, y demás cuestiones, ¿Cómo ve el tema de la situación política, en el distrito y en la provincia?

JCE.: “Bastante compleja, era algo que se venía midiendo, el personal policial venía con falencias desde hace mucho tiempo. Considero que el reclamo era justo pero no era la forma ni la actitud para reclamar, pero por lo menos se llego a buen término, la familia policial, pudo lograr un buen sueldo, y esperemos que este a la altura de la circunstancia, pero considero que tendría que haber sido de otra forma”

QP: ¿Y los municipales también?

JCE.: “Los municipales también tenían un desfasaje, creo que ahora se pusieron de acuerdo, firmaron una audiencia conciliatoria y espero que sea beneficioso para los trabajadores municipales, que no dejan de ser compañeros”

QP: ¿Cómo ve el desempeño del gobierno nacional con Alberto, Cristina, y en la provincia el gobernador Axel?, ¿cómo ve que se están manejando con el tema de la pandemia, la cuarentena, o el aislamiento?

JCE.: “Yo creo que la gente no tomo conciencia, el gobierno lo está haciendo muy bien, primero fueron precavidos con el tiempo, después cubrieron la parte de la emergencia sanitaria. Hay que reconocer que el personal de salud, la policía, los municipales y todo el personal que están afectados en el frente que fue de un laburo bárbaro y un sacrificio grande para ellos, y para sus familias. Creo que el gobierno nacional está dando todas las pautas necesarias para que esto salga adelante, lo que pasa que a veces se tergiversa las cosas, se han cubierto muchos frentes en cuestiones económicas, sanitarias, tanto en la zona de AMBA como en toda la nación, yo creo que Alberto Fernández lo venia midiendo bastante bien con su equipo de trabajo, sobre las consecuencias que esto iba a traer en el tiempo, y trató de manejarlo, sobre todo el AMBA que era el lugar más complicado. Hoy hay que ver que la diferencia esta, solo mirar el interior que hoy se le fue de las manos, donde también se nota el desfasaje de 4 años de gobierno, donde provincias como Salta, Jujuy, y otras provincias que no han tenido un sistema sanitario acorde a las circunstancias de la realidad del siglo XXI, entonces te das cuenta que no tienen camas, no tienen médicos, no tienen estructuras, tiene vocación de servicio la gente que está al frente de esto, pero nunca cubrieron las necesidades de la ciudadanía”

QP: Acá, en el distrito ¿cómo ve la cuarentena?

JCE.: “Yo creo que por suerte acá hay un grupo humano de la militancia que, junto al personal municipal, se pusieron al frente de la pandemia junto al personal de salud han y están haciendo un esfuerzo muy grande y están a la altura de la circunstancia. La Matanza es un municipio muy difícil de 323 km2 y más de 2 millones de habitantes y cubrir todas las necesidades, seguramente hay algunas falencias, pero la vocación de servicio del personal que está en el frente de batalla, en los comedores, postas sanitarias, están siempre atentos y al servicio de nuestra gente”

QP: Hay como cierto hartazgo a la cuarentena y las restricciones que esta medida establece, esto está generando algún debate político de fondo, ¿Cómo lo ve?

JCE.: “Creo que cuando uno gobierna tiene que actuar y medir la ansiedad que tiene la gente, cuando es oposición le busca todos los defectos, como se dice: ‘le buscan el pelo al huevo’, pero creo que Argentina y la provincia de Buenos Aires, y también Matanza han estado a la altura de esta crisis, algunos buscan falencias en este frente que es el Frente de Todos, pero hoy estamos cubriendo con planes sociales, sanitarios, se cerró un desfasaje de la deuda externa, se está abriendo la economía en la parte social, pero el anticuarentena que es el que crea esta circunstancia, y es la ciudadanía la que tiene que poner más voluntad en esto, los médicos hacen el esfuerzo, el sacrificio y este sector anticuarntena no reacciona, es muy difícil tener un desfasaje económico y social, después de 4 años y una pandemia que nadie esperaba, y tener que remar en contra de eso, por eso creo que las cosas se están haciendo muy bien, se está buscando la forma de que esto no se expanda mas, pero también falta mucha conciencia social”

QP: ¿Cómo ve el desempeño del intendente Espinoza en cuanto al tema de la pandemia?

JCE.: “Creo que muy buena, porque el equipo que tiene el municipio de La Matanza, que son los compañeros municipales, más la militancia política, son los que hacen la diferencia y están en todos los frentes, acompañando las medidas y el esfuerzo del gobierno nacional y provincial, junto al ejecutivo municipal, quizás algunas cosas queden pendientes, pero para lo que somos en La Matanza como bastión político y social significa capacidad para poder administrar y que todo salga adelante”

QP: Este tiempo, ¿es tiempo de hablar de política o tenemos que dedicarnos a otras cuestiones?

JCE.: “Creo que el tiempo político se va marcando, lo que digo es como todas las cosas que se están haciendo hoy, es un tema social, es política de estado, y hay que tratar de estar al lado de la gente, yo trato de colaborar en lo que puedo con otros distritos, en la provincia de Buenos Aires, tengo compañeros en las provincias, nos testeamos, charlamos, cambiamos ideas para mejorar nuestras circunstancias, el tema político es como cuando uno hace un proyecto de vida, empieza a hacer borradores, y el año que viene va a haber elecciones, más allá que algunos dirigentes digan que no, ahí van a estar los cambios, si trabajamos a favor de la gente, va a tener reconocimiento, el que se aparto de la gente y tomo distancia no tendrá su reconocimiento”

QP: La cuarentena, en nuestro país, ha permitido que la gente esté en su casa, ¿cree que esto va a traer algunos cambios en cómo vota la gente?

JCE.: “Creo que sí, la estructura política, a la que estamos acostumbrados en nuestro país, va a ser muy distinta, la gente tomo conciencia en distintas partes del mundo, con respecto a la parte política la gente sabe quién está cerca y quién no y, en algunos casos, eso modifica las cosas y se actúa en función de eso. Por ahí la idea de las estructuras políticas que tenemos ya no pasa más, la gente hoy toma conciencia, ha educado cívicamente, la gente sabe quien está cerca y lo reconoce. Hay circunstancias que se siguen haciendo el gobierno nacional está haciendo, el provincial también en sus legislaturas de la ley de asociaciones civiles que sacaron de un petitorio de un compañero que es de Matanza, que era una asignación pendiente desde hace muchos años, que todas estas instituciones se regularicen, lo que quedó pendiente es el tema de las tomas de tierras. Creo que en algún momento (no muy lejano) va a tener que hacerse, que cada municipio tenga un padrón de tierras que sean fiscales, municipales, del estado nacional, o son de particulares y en algún momento los intendentes van a tener que decir, que es lo que tengo para censar y lo que puedo programar para las viviendas de la gente que necesita asistencia habitacional, pero en toda la provincia de Buenos Aires, he visto casos en el 2000, al ir a Tucumán y ver planes de viviendas, donde mucha gente ha accedido a viviendas, las ha desestimado y cambiado por cosas. Creo que los intendentes tendrían que empezar a ver con sus legisladores la posibilidad de que se haga un censo territorial, la tierra que esta obsoleta, que no se usa, que la use en producción, por ejemplo un distrito de la provincia de Buenos Aires que tenga 50 hectáreas, de las cuales 30 están obsoletas, hay cooperativas de trabajo que podrían producir alimentos, que no tendrían tanto traslado, hay un montón de factores que se están haciendo y la gente creo que va a cambiar su mentalidad”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JCE.: “Solo que la gente tome conciencia de lo que está pasando, porque no es fácil, a veces uno no lo ve pero el caudal de hermanos fallecidos y de enfermos y recuperados es grande. Tenemos esperanza en la vacuna que esperemos que pronto, me llama la atención que en CABA, con la apertura de los bares, los empleados que vi en esos lugares eran extranjeros, venezolanos, mexicanos, puertorriqueños, y los clientes también eran en su mayoría extranjeros, no son pibes nuestros que necesiten esparcimiento, son gente que no tiene familia, que no tienen compromiso social con este país, donde le damos la oportunidad de estudiar, y no es discriminar a nadie, pero las 4 personas que entrevistaron en los medios eran todos extranjeros, y no respetan el distanciamiento social, que es lo que deberíamos hacer para no perder vidas argentinas. También quiero mencionar, a modo de homenaje a José Ignacio Rucci que, junto al Gral. Perón y la compañera Evita, siempre fueron mis referentes políticos”