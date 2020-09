DE UN RECLAMO JUSTO A UN CAMBALACHE POLÍTICO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Hay demasiadas cosas que ocurren en La Matanza y no trascienden en los medios masivos de comunicación porque la “billetera política” reparte enormes cantidades de dinero para mantener un bloqueo informativo sobre lo que ocurre por estos pagos.

Un claro ejemplo de esto fue lo sucedido el pasado 09/09, en pleno reclamo policial en Puente 12, cuando un grupo de “vándalos o delincuentes políticos” apedrearon, lanzaron bombas de pintura y rompieron móviles municipales en la puertas mismas del Palacio Municipal matancero.

Nadie se enteró de lo sucedido y nadie pidió explicaciones ni dio explicaciones sobre lo ocurrido.

Alguna voz se escuchó diciendo que “El Palacio Municipal estaba sin custodia policial porque los policías estaban en el reclamo frente a la Jefatura Departamental en Puente 12” pero, al consultar a autoridades policiales del distrito, estos nos dijeron que “El patrullaje de las cuadrículas estaban funcionando. Cuando se espera una movilización frente al municipio llaman desde la seguridad del Palacio Municipal y enviamos la custodia que corresponde. En este caso nadie llamó, de haberlo hecho hubiéramos puesto la custodia correspondiente” y agregó que “Me parece que los responsables de la seguridad del Palacio Municipal estaban durmiendo la siesta”.

Un par de horas antes de que se arme el candombe pasé por la puerta del edificio municipal y ya había algunos de estos “vándalos o delincuentes políticos” preparando el reclamo. El mismo grupo se manifestó la semana anterior pero en forma pacífica y ordenada.

¿Qué pasó que no hubo custodia policial?, ¿fue casualidad o estuvo todo armado?; eso sí, horas después de haber ensuciado con pintadas y bombas de pintura el frente del Palacio Municipal todo fue inmediatamente limpiado y pintado nuevamente.

Volviendo al principio de la nota, esto no trascendió, no salió en ningún medio masivo de comunicación; la noticia no apareció ni en los medios de la “corporación periodística” ni de los “compañeros periodistas”.

Pero, más allá de los incidentes mencionados, quiero resaltar cómo se manipula la información desde el ejecutivo local y, es obvio, el para qué de esa manipulación. También me gustaría mencionar el tema de la presencia policial; el día de la manifestación que se produjeron los desmanes antes mencionados, dichos hechos sucedieron por falta de custodia policial pero, el día de la manifestación de los trabajadores municipales, fue impresionante la custodia policial en las misma puerta del Palacio Municipal hecho que, en mi opinión, fue más una provocación que una medida preventiva.

UN RECLAMO JUSTO Y UNA MARCHA HISTÓRICA

Hace rato que venimos publicando, en nuestro medio, notas donde se refleja el estado de los trabajadores municipales matanceros. Hace un par de años largos que recogemos, casi a diario, la quejas de los municipales. Dichas quejas son siempre las mismas y van desde el salario paupérrimo que cobran hasta las condiciones de trabajo; el mal trato del que son víctimas por parte de los dirigentes políticos, de la falencias de la obra social, etc. Hemos publicado casos graves que vivieron trabajadores municipales matanceros, otros no tan graves; también reflejamos las quejas por despidos injustificados o apretadas de “la patronal” por no ir a los actos políticos.

No es nuevo lo que sucedió porque se venía anunciando que iba a suceder; los trabajadores municipales matanceros están hartos de los bajos salarios, del maltrato, de la prepotencia. Están hartos de no poder hablar en voz alta por miedo a perder el laburo y, aun así, los amenazan para que se callen la boca.

He dialogado y publicado notas de trabajadores municipales despedidos sin razón después de más de 15 años antigüedad sin una palabra, sin derecho a nada porque no tienen estabilidad laboral ni gozan del beneficio de una indemnización. Revisen el archivo de nuestro medio y verán notas que los van a sorprender y los van a enardecer mucho más.

La marcha del pasado viernes 18/09 no fue organizada por el STMLM, porque el sindicato dijo que iban a entregar un petitorio pero el trabajador municipal matancero se movilizó para protestar y dejar salir la bronca contenido durante mucho tiempo y, la convocatoria al paro, no la hizo ni el “Cholo” García del Fesimubo, ni Daniel Troncoso del STMLM; la hicieron lo trabajadores reunidos en una suerte de asamblea callejera frente al Palacio Municipal.

No me voy a extender mucho sobre la marcha y el llamado al paro porque, a través de muchas notas, resumí el estado de ánimo de los trabajadores municipales matanceros y la dirigencia política local estaba al tanto de esta situación pero, en la política oficialista matancera, NO HAY VALIENTES QUE TENGAN LA ENTEREZA DE DECIRLES LAS VERDADES VERDADERAS al Intendente Fernando Espinoza.

Nadie va y le dice lo que sucede; LOS QUE TIENEN QUE HABLAR NO HABLAN, se llaman a silencio en beneficio propio y, si les preguntan, le echan la culpa a otro (generalmente a mí por las notas en Semanario “Quinto Poder”).

En la política matancera la mayoría nos conocemos todos desde hace muchos años, ¿quién no conoce al Intendente Fernando Espinoza hace 20 o 30 años caminando, junto a Alberto Balestrini, por la política local?, ¿quién no ha hablado con Fernando durante todos estos años, quién no ha discutido con él de política, quién no se ha reído, junto a él, de algún chiste o un suceso divertido? Todos lo conocen y, si no me equivoco, aún no le ha pegado a nadie por hablar con él sinceramente. Pero si los que tienen que hablar no hablan cuando tienen que hablar o no se hacen escuchar, ese es otro cantar.

También hay que reconocer que desde diciembre del 2011 Fernando Espinoza se fue alejando, de a poco, del contacto directo con la militancia y los vecinos matanceros. Su disposición para escuchar no es la misma que antes y, si a eso, le sumamos falta de información y de análisis de la situación nos encontramos con un Intendente que “ni lee el diario de Yrigoyen” porque lo dictó él dos días antes. Esto no es culpa de Fernando Espinoza (en realidad sí, pero no es todo culpa suya) sino del equipo que tiene alrededor que lo aisló de la crítica situación de los trabajadores municipales matanceros, al callar, al no atreverse a hablar, al no decir las verdades que deberían haber dicho, etc.

DIALOGO DE SORDOS

Después de la marcha del día viernes pasado anduve dialogando con diferentes funcionarios municipales y dirigentes sindicales municipales y llegue a la conclusión que va a ser complicado aunar propuestas y soluciones porque el diablo metió la cola y no hay muchas chances de llegar a acuerdos unánimes y todo esto es producto de la falta de dialogo pero no de ahora, no dialogan hace mucho tiempo y, algunos dirigentes demostraron no estar a la altura de las circunstancias.

Un alto funcionario del departamento ejecutivo municipal, molesto por los dichos de “Cholo” García, Sec. Gral. del FeSiMuBo, comentó que “No sabemos a qué vino el Cholo García ni sabemos qué le pasa. ¿Ahora se hizo combativo o quiere otra cosa?” y agregó que “Troncoso se dejó apretar, no bancó la parada. Parece que Sluga eligió mal”.

Al escuchar esto le dije que el análisis de la situación era muy errado porque realmente los trabajadores municipales matanceros estaban muy mal, y ante mis comentarios me contestó que “Los trabajadores municipales de La Matanza son los mejores pagos de la provincia de Buenos Aires, hay distritos donde el sueldo inicial es de 6 mil pesos. A parte el aumento es del 35% (en promedio) y la intención del Fernando era ponerle más plata en el bolsillo del compañero municipal y menos en las arcas del sindicato”.

Por razones obvias el dialogo terminó ahí porque me di cuenta que, por nada del mundo, me iba a dar una opinión razonable.

Otro funcionario municipal, al comentarle la situación me dijo que “A Fernando le conviene, políticamente hablando, pasar a todos los contratados a planta permanente por el simple hecho que los nombró él y le responden (políticamente hablando) a él mismo pero no lo hace porque la ley vigente establece cosas que ningún municipio de Buenos Aires puede pagar. Es necesario sentarse a hablar y llegar a un acuerdo sobre este punto”.

Desde el STMLM no hubo respuesta oficial pero si pudimos hablar con algunos protagonistas y comentaron que “Nosotros no nos movemos de lo que esta plateado en el petitorio que presentamos. Son puntos claros y objetivos que se pueden dialogar y alcanzar un acuerdo que beneficie a todos” y explicó que “La cuestión salarial está muy manoseada, el ejecutivo municipal habla del aumento de un 35% pero lo hace en función de salario de un compañero municipal de la Categoría 13, que tiene un básico de 10.000 pesos. Con ese básico puede decir que el aumento fue de hasta 60% pero no es así la cuestión. Nosotros queremos un aumento sobre el total del sueldo conformado y, si hacemos las cuentas el aumento otorgado por el ejecutivo municipal no llega al 4%”.

El municipio divulgó el decreto N° 1732, donde se establece la nueva escala salarial que ha de regir a partir del 01/09 del presente año. En dicho decreto se estable que habrá un aumento ahora (retroactivo al primer día del mes de septiembre) y otro aumento en diciembre.

Las cosas están así, obviamente se va a llegar a un acuerdo porque hay “resortes e intereses políticos” que van a obligar a las partes a llegar a ese acuerdo pero la bronca de los trabajadores municipales va a seguir subsistiendo porque más allá del reclamo salarial están pidiendo dignidad, que sean tratados como trabajadores no como “Che Pibe” de los dirigentes políticos del oficialismo matancero.

EL CAMBALACHE EN TODO SU ESPLENDOR

El portal DataClave, publicó la nota titulada “La Matanza: conflicto salarial, paro sin efecto y amenazas a los municipales” (firmada por JUAN MANUEL LOMBARDERO – https://www.dataclave.com.ar/poder/la-matanza–conflicto-salarial–paro-sin-efecto-y-amenazas-a-los-municipales_a5f68c05c6cb640583c6532ca) donde señala que “Es la primera vez que trabajadores del municipio fueron a cese de actividades en 20 años” y aseguran que “Empleados que reclaman a Espinoza por los sueldos recibieron un ultimátum: Son unos hijos de puta, pero hay un Dios arriba que los va a castigar”.

Párrafos más abajo, luego de describir el conflicto y de anunciar la intervención del Ministerio de Trabajo llamando, a ambas partes, a una conciliación obligatoria; la nota comenta que “La rebelión de los municipales trajo cuestionamientos por parte del ala más fiel a Espinoza: Vienen por Fernando, vienen por el peronismo de La Matanza, dice Rosa Pocha Medina en un audio que se conoció el fin de semana” y agregan que “Medina es secretaria de coordinación de delegaciones y una dirigente histórica del PJ matancero que ve una trama de desestabilización detrás de los reclamos: Son reverendos hijos de mil puta, traidores, los que se prenden a esto; pero hay un Dios arriba que los va a castigar, amenaza. Además, la funcionaria advierte que ‘quienes están jugando a la ambición desmedida de destruir a alguien que está ocupando un lugar, guárdense y cuídense porque puedo salir y hablar de cada uno que está en esta artimaña hija de puta’. Y afirma: ‘Yo solo tengo un ismo y es el peronismo’.

Otro medio se hizo eco también de la protesta de los trabajadores municipales y fue el diario La Nación, que publicó la nota titulada: Crece el conflicto gremial en La Matanza: dura crítica de un sindicalista a Fernando Espinoza “por salarios de 10.000 pesos”, donde se describe el conflicto (https://www.lanacion.com.ar/politica/conflicto-gremial-la-matanza-duras-criticas-sindicalista-nid2457827?utm_medium=Echobox&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1gPUQrWrNnk-j1NwHFpbYXzP3oK4b0F1Kd09infKDiUo9S1dcZEfjpx-U#Echobox=1600793859) salarial y rescata varios dichos del de “Cholo” García, Sec. Gral. del FeSiMuBo, que habrían caído muy mal en la “mesa chica del oficialismo matancero”.

Pero la mayor sorpresa de todos fueron las declaraciones de la Diputada provincial María Laura Ramírez, que siempre fue una “Sifernandista acérrima” pero, por cuestiones de índole personal, habría dado un vuelco en su relación con el mandamás matancero.

La diputada declaró, en el portal Primer Plano On Line que “SI UN TRABAJADOR MUNICIPAL TIENE UN SUELDO DE 10.000 PESOS DEBEMOS CUESTIONARNOS SI SOMOS PERONISTAS” (https://www.primerplanoonline.com.ar/si-un-trabajador-municipal-tiene-un-sueldo-de-diez-mil-pesos-debemos-cuestionarnos-si-somos-peronistas/?fbclid=IwAR1g6V7TkeHuHt_VVmKRbdegBRDFxc49fClUjYQ7yYeHTm4nP2KyUcmYhjA).