CARTA ABIERTA A LAS AUTORIDADES COLEGIALES Y COLABORADORES – DISTRITO II

Desde el lugar más importante que deben referenciar Ustedes, el de Matriculado del Colegio de Técnicos de la Provincia de Bs. As y luego desde mi posición circunstancial como Secretario General del Centro de Profesionales Técnicos de La Matanza hago una solicitud, a pesar de habérselo pedido al Presidente Distrital reiteradas veces (Cito nota Adm del 29-5-20, nota Adm del 5-8-20, nota Adm del 3-8-20, nota Adm del 24-8-20 y nota Adm del 24-8-20) a acercarse al Centro de Profesionales Técnicos de La Matanza para retomar la cultura del trabajo para el bien colectivo, la unión y abandonar el pensamiento analítico empresarial para sumar un pensamiento en bien de la comunidad técnica

Señores Autoridades, Colaboradores y Asesores mantenemos una postura de enseñanza hacia su comportamiento obsecuente y la claudicación de valores dirigenciales, entendiendo quizás que el encierro en su oficina nuble la capacidad de ver la profesión desde la perspectiva correcta, para la que fueron elegidos. Quizás la poca participación de las elecciones pasadas y la poca cantidad de votos que obtuvieron a pesar de haber ganado, interiormente les signifique de alguna manera que su accionar poco claro y sin dirección hacia el bien técnicos no sea parámetro de cambio para los matriculados que representan y pagan sus compensaciones. Este pensamiento o sentir alejado a la realidad de los matriculados es el que impulsa esta invitación de buena fe a acercarse nuevamente al Matriculado de la mejor manera, trabajando para este y no a pesar de él, abandonar su fanatismo hacia C.A.A.I.T.B.A y a sus aumentos para conocer a la familia técnica desde el llano, no como una entidad sella visados sino como una Institución de representación.

Los esperamos para que vuelvan a la senda del Trabajo y la Unión, solucionen sus problemas internos y ambiciones por una conducta sana y ejemplificadora.

Mariano Borrás – Secretario General