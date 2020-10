“LO MÁS GRAVE QUE LE PUDE PASAR A UNA GESTIÓN DE GOBIERNO, ES QUE NO HAYA GESTIÓN”

Semanario “Quinto Poder” dialogó con el ex funcionario nacional (en el área de seguridad) y Concejal (m/c), Gustavo Ferragut sobre los principales y preocupantes temas de La Matanza.

QP: Ferragut, ¿cómo vivió el fallecimiento de Olga Pernigotti?

GF.: “Con mucho dolor y tristeza. Fue una situación inesperada, si bien tenía algunos problemas que podrían haberse ido sobrellevando, el tema de la pandemia, como a mucha gente le pasa, no le permitió seguir sus tratamientos en las clínicas, por el miedo de ir y pescarse el virus. Esto produjo este desenlace de un infarto. La verdad que es muy triste, es una persona que yo quise y querré mucho, porque, más allá de conocerla desde que éramos jóvenes, hicimos un gran trabajo juntos en el HCD; con su desprendimiento, ella había sido concejal, yo llegaba a ser concejal y le pedí que me acompañe, tal vez otra persona hubiese dicho, no, yo ya fui, y, ese desprendimiento, hizo que formemos un gran equipo.

Yo tuve que aprender muy poco porque con su experiencia nos agilizamos rápido en el trabajo, así que hicimos un gran equipo, y en lo personal perder un valor como el de Olga es algo irreparable y, más con una formación de conocer todos los temas que hablamos en política y conocer los temas de la historia de La Matanza. Muchos políticos llegan en estos tiempos sin conocer la historia, y si vos no conoces la historia de tu pueblo, de tu gente o de tu lugar, es muy difícil que puedas razonar bien, y generar políticas públicas que entiendan porque pasan las cosas, y la verdad Olguita era una de esas que nos conocíamos hacía mucho tiempo, que tenía la visión política del territorio, y que fue generosa en el sentido de aportar su experiencia a mi gestión formando un gran equipo, y después que termino nuestra gestión. Seguimos estando en contacto, preguntando como estaba, su salud, su trabajo en el HCD, y la verdad que me siento muy triste por este tema, y también triste porque la política te reconoce cuando te morís y, sobre todo, que aparecen los homenajes de quienes nunca te fueron a preguntar si necesitabas algo, y te lloran como si fueras el amigo mas intimo, eso también me pone muy mal, de los que hoy, la llaman correligionaria y no sabían si estaba afiliada o no al partido, y de los que dicen sentir un gran dolor, cuando no sabían siquiera que tenía un problema grave de diabetes, que le habían cortado un dedo del pie, y que tenía estos problemas, o si necesitaba algo, solamente, aunque sea una palabra de aliento, alguien con quien hablar, o alguien con quien despuntar esto de saber que pasa en La Matanza, opina sobre las cuestiones que pasan en La Matanza y los problemas, la verdad que me pone muy triste por la pérdida humana sobre todo, y también esta parte de ponerme triste todos aquellos que cuando te morís se acuerdan de vos”

QP: ¿Cómo ve la gestión de Espinoza?, Ud. Hace poco a través de las redes sociales planteo, ¿dónde está el intendente?

GF.: “Creo que lo más grave que le pude pasar a una gestión de gobierno, es que no haya gestión. Ni siquiera es un problema personal, del nombre del individuo, me parece que, cuando vos tenes muchos años haciendo lo mismo, y crees que estas para mucho más, perdes interés en lo que estás haciendo, yo creo que esto es lo que le está pasando últimamente al intendente: ha perdido el interés en la gestión, por lo que era su bastión, esta solamente dos veces por semana en el distrito, por supuesto cuando estas dos veces por semana te llegan 100 problemas para resolver, los problemas lo agobian, y cree que su cabeza tiene que estar mirando a otro posicionamiento fuera de La Matanza. Él no quiso ser intendente, como Verónica llego a la vice gobernación, él tuvo que quedarse con la intendencia, lo ve como un tema menor, entonces lo ve como un tema que le molesta”

QP: ¿Ud. percibe que el equipo del intendente no está a la altura d la circunstancia?

GF.: “El equipo que armó, lo armo en esta concepción, de poco interés, con su debilidad de ver sombras por todos lados. Espinoza no tiene gente, no cree en tener un equipo de trabajo, no cree en tener un número dos que banque la parada, él cree que el número dos puede ser un traidor; así armó su equipo, con desconfianza, con las manos atadas, y esto es lo que pasa hoy, el equipo tiene las manos atadas, no tienen líder, y eso se ve todos los días en cualquier temas que quieras tratar sobre La Matanza: en la seguridad, en la toma de tierras, en la salud, en la economía, en los comerciantes. En cualquier tema que se analice se ve que la gestión está atada de pies y manos, esta así, porque la tiene alguien que no quiere estar en La Matanza, no quiere gestionar para La Matanza y un equipo que armó con esa característica, para que si él no estuviera, no perder el poder, entonces nadie tiene el poder suficiente como para parar un problema de la característica de La Matanza”

QP: Ferragut, ¿cómo ve a la oposición?

GF.: “Yo creo que la oposición vuelve a tener una gran oportunidad de recambio en La Matanza porque ya está agotada la gestión de Espinoza; no creo que tengan la posibilidad de poder salir a flote entonces, la oposición, lo que tiene que hacer es encontrar a los mejores cuadros para poder interactuar, hay que olvidarse un poco del posicionamiento personal, y hay que armar equipo, porque lo peor que nos puede pasar que por ahí tengamos la oportunidad de gobernar La Matanza, y no tener un equipo para trabajar en eso, y los equipos no se arman en tres o cuatro meses, se arman 2 o 3 años antes. Se empiezan a buscar las soluciones, primero investigar cuales son los problemas profundos, y esto tiene la oportunidad de hacerlo la oposición, yo estoy trabajando en eso, creo que podemos entablar dialogo para que CAMBIEMOS tenga un equipo sólido, estamos haciendo algunas pruebas con eso, estamos hablando del tema de seguridad, que es el tema que más nos acucia en este momento, trabajando bien en equipo, con la mesa política, los concejales, los consejeros escolares que en muchos casos no se los tiene en cuenta, y trabajando con los vecinos que trabajan en el tema de inseguridad, con las herramientas que existen, hay gente que te dicen hagan algo, y la verdad que en la democracia se gana o se pierde por un periodo, hay gente que cree que podes poner una bomba al municipio, y eso no se puede, o que podes ir y tomar el municipio para que cambien de actitudes, y eso no se puede, las reglas de la democracia es rearmar un equipo, presentarse a las elecciones y ganar para cambiar la historia”

QP: ¿Ud. cree que CAMBIEMOS, sin una pata peronista en La Matanza, puede llegar a ganar?

GF.: “Creo que para eso necesitas de todo, yo fui parte del equipo que llevo adelante la campaña en el ’99 (junto a Pinky), y la hicimos con los peronistas también, esa fue la gran muestra de que el peronismo estaba cansado del ninguneo a los problemas de La Matanza, eso es lo que le pasó a Cozzi, y creo que Espinoza está entrando en ese terreno, de que va a cansar al peronismo, y el peronismo nos va a dar una mano, a cambiar, y sobre todo porque hoy se comparan gestiones. Ahora ni siquiera copiamos nada de CABA, para poder estar un poquito mejor, La Matanza es polenta, no es opulenta, es polenta con arroz, la política de este tipo de gestiones que se vienen llevando adelante, es para que vos le agradezcas el paquete de polenta, no para que le agradezcas tener una mejor plaza, tener una mejo iluminación, tener una mejor escuela, tener un mejor hospital, no, esto está armado para que vos sufras, te ahorquen, y cuando no tengas nada agradezcas el paquete de polenta”

QP: ¿Es cómo lo que pasa con las inundaciones?

GF.: “Exactamente, hay que agradecer el colchón, la frazada, eso es lo que pasa, y van seguir dejando que se inunde para que te agradezca lo otro, en vez de que te agradezcan no inundarse más, no se inunda más dijo Macri, pero Espinoza dice: acá si, se inunda más, para que haya más colchones, más paquetes de arroz y más polenta, eso es así”

QP: ¿Qué perspectiva tiene de la evolución de la cuarentena en el distrito?

GF.: “En el distrito fue una palabra retórica la cuarentena, el vecino vive, día a día, de la changa, esa fue la herramienta que tuvo el distrito siempre, no había solución para eso, no había gente que se quede en la casa cobrando un sueldo, o la mitad de un sueldo, o un cuarto de un sueldo. La mayoría de la gente tiene que salir a buscar el mango y lo hizo desde el principio, porque entre morir de COVID o morir de hambre, prefiero tratar de esquivar la posibilidad del COVID, o el hambre me va a matar. Mucha gente salió, se los ve en las plazas, con una caja de alfajores vendiendo, gente que nunca hubiese pensado verla así, que hace para vender artesanías, la mujer teje, y el hombre vende la bufanda, o el barbijo o gorros”

QP: ¿La economía diaria se impuso al miedo de contagiarse de Covid-19?

GF.: “Si pero el que tenía el plan social, ya no le alcanza el plan social, porque antes tenía el plan social y salía a buscar alguna changa, o alguna cosa, hoy se termino eso y no hay nada que alcance, más con esta devaluación que ha pasado en estos días, de un dólar de 100 pesos, a un dólar de 135 pesos, 35 puntos de devaluación, y el que cobraba el plan de 10 mil pesos hoy ya no compra nada, antes tenía la changa y hoy ni siquiera esta eso, no hay reactivación en nada, y al que puede producir, le dicen no, vos cerra, y la verdad que así es inviable poder salir, es inviable poder producir y el problema que trae esto es más resentimiento todavía, va a traer desorden, porque la conducción política que te dice quédate en tu casa, porque así vamos a salir, la gente dice ya no te creo más salgo igual, llega la anarquía y la anomia, que es lo que está pasando en el distrito, el distrito está sumido en la anomia, que es el descontrol, ni los funcionarios saben qué hacer en la anomia cuando hay una cabeza que no dirige”

QP: ¿Qué mensaje recibe de la gente?

GF.: “Al haber estado trabajando en la función nacional, eso te absorbe el tiempo y nos dedicamos a estar las 24 horas tras ello. Ahora estoy volviendo al distrito, viendo que las cosas no están bien. Uno quiere aportar alguna idea, alguna impronta, este año empezamos a recorrer otra vez todo el distrito en contacto con la gente, y la gente que te dice, esto antes no era así, estaría bueno que vuelvas a ser protagonista. La idea es estar en contacto con todos, nosotros hacemos un estilo de política que, a lo mejor, otros no están acostumbrados, a nosotros nos gusta las redes sociales, pero también estoy en la cancha, y a algunos le molesta que vos estés en la cancha, que hables con uno o con otro, que te interese un problema de un barrio, algo muy sencillo que es el abc del manual de la política, al contacto personal, no hay nada que lo reemplace, si vas a hablar con un comisario, uyy es un protocolo de NASA, hablar con un comisario, vas a hablar con un vecino, vas a hablar con una organización no gubernamental, como un centro de jubilados, como una sociedad de fomento, y parecen cosas que ya se han dejado de hacer del manual de la política, y la verdad eso es lo que más te nutre de la información real, lo demás es todo laboratorio, y el laboratorio a veces se escapan los virus como este, y sale todo mal”

QP: ¿Desea agregar algo más?

GF.: “Solo que espero que La Matanza inicie un camino de esperanza y de renovación de dirigencia, cuando digo renovación no me refiero a la edad, sino a los modos de hacer política, así como el oficialismo tiene que tener un recambio de cómo mirar la política, no una vez por semana, sino del día a día; la oposición también tiene que tener esa mirada de volver a la fuente y tocar la tierra, de reunirse, de la militancia, de tener ese termómetro de la temperatura que te dice la calle, el barrio, la situación social, y sobre todos trabajar sobre los temas muy importantes y acuciantes que son el tema de la toma de tierras, que va a causar un desorden realmente importante porque no va a haber escuelas que contengan a los chicos, no va a haber centros de salud que contengan a los chicos, ni a la madre ni a los padres, porque están desprogramando lo que ya está mal programado, entonces no tener esos servicios esenciales va a traer muchísimos problemas, desde conflictos sociales, que yo los veo, que se avecinan en La Matanza, y el tema de la inseguridad, que es un tema que no hay planificación, no hay plan de seguridad en La Matanza, y ahora que los municipios tienen que presentar en este nuevo esquema de seguridad que estaría financiando la provincia y nación. La Matanza no tiene la menor idea qué hacer con la inseguridad, no tiene la menor idea de cómo formar un equipo de trabajo y para qué, sobre todo para qué, ¿con que objetivo?, si te dan 1000, 5000, 10.000 cámaras, las pones sin saber para qué, sin saber qué objetivo, ¿queres lograr controlar los autos con pedido de captura?, no hay estadística en La Matanza que te diga yo te doy 10 mil millones de pesos para que vos hagas seguridad, ¿cuáles son tus problemas? La Matanza no lo sabe, porque no tiene estadística. No tiene controles, no sabe cuál es el problema eso es lo fundamental y es lo que más me preocupa”