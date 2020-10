LA INSEGURIDAD DE FERNANDO: LA TRUCHADA SIGUE EN MARCHA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Como anunciamos en la nota “LA INSEGURIDAD DE FERNANDO: OTRA TRUCHADA EN MARCHA” (https://semanarioquintopoder.com/?p=28499) el Intendente, Fernando Espinoza, continua “vendiendo humo” con el tema de la seguridad en un distrito dónde el tema duele e impacta. En La Matanza cada 36 horas (según estadísticas policiales) muere una persona en hecho relacionados con el delito; es por eso, que la inseguridad es un tema primordial para los matanceros y, desde la administración municipal, siguen impulsando acciones que no apuntan a bajar el índice de delitos sino que, simplemente, intentan justificar los fondos frescos que reciben, tanto desde el gobierno nacional como provincial, para afrontar esta problemática.

El tema de la seguridad es muy complejo y es necesario abordarlo desde distintas perspectivas; si bien el lado institucional es muy importante para el análisis de la situación y las posibles soluciones, la presencia de los vecinos en los ámbitos de debate es imprescindible porque ellos traen una cuota de realidad que, la mayoría de las veces, los funcionarios no tienen porque ellos (por los funcionarios) no suelen sufrir arrebatos, ni asaltos, ni secuestros (reales o virtuales), no deben pagar “peajes” para salir del barrio, no suelen ser víctimas de entraderas, ni otros delitos tan habituales que sufren a cada momento los vecinos matanceros porque esos funcionarios suelen andar custodiados o, sus domicilios o lugares de trabajo están bajo la custodia de la policía. Si a esto le agregamos que fueron los vecinos quienes presentaron la idea y los dejaron afuera de su implementación, es imaginable la bronca que ha generado la puesta en marcha de esta idea.

Desde el municipio de La Matanza, es casi una política de estado, no darles bola a los vecinos; hacen que los escuchan pero no suelen prestarle mucha atención a los reclamos que plantean y si se llega a algún tipo de acuerdo seguramente, esos acuerdos, se cumplirán en parte o directamente no se cumplan.

Desde la primera reunión de Consejo Municipal de Seguridad de La Matanza hasta ahora no pasó nada o, si lo miramos de otro lado, se siguió sin hacer nada con respecto a la inseguridad. A modo de ejemplo podemos señalar el puesto de la Guardia Urbana, ubicado en Avda. Rivadavia al 13000 que hace más de tres meses que está cerrado con un candado; ni siquiera lo abrieron para demostrar algo de voluntad o disimular que le interesa el tema.

Eso sí, el Palacio Municipal está, literalmente, “blindado” ante cualquier tipo de manifestación, no vaya a ser que suceda lo mismo que señalamos en la nota: “DE UN RECLAMO JUSTO A UN CAMBALACHE POLÍTICO” cuando un grupo de inadaptados políticos (https://semanarioquintopoder.com/?p=28636) apedrearon y lanzaron bombas de pintura al frente de dicho edificio.

Algunos vecinos acercaron su opinión a nuestro medio. Un vecinos de González Catán, sostuvo que “Año tras año los vecinos de Matanza vemos como se deteriora la calidad de vida de los vecinos, lamentablemente este municipio coto de caza de una dirigencia que solo piensa en su beneficio personal hace que la solución de fondo no aparezca”

Otra vecina opino que “es una vergüenza ver a la municipalidad de La Matanza por dentro y por este rodeada de fuerzas de seguridad policial ¿de que temen los ejecutivos del municipio? Escondiese no solucionan nada, solo dan a conocer su inaptitud, su falta de gobernabilidad y su falta de empatía hacia la gente” y agregó que “En otra época, en ese momento los políticos tenían ideología, convicciones, y vergüenza. Hoy son todos mercenarios, sólo los mueve la plata”

FERNANDO ESPINOZA: “ENTRE TODOS, CON RECURSOS Y TECNOLOGÍA, VAMOS A FORTALECER LA SEGURIDAD”

Información Nº 280 – “Nuevo encuentro del Consejo Municipal de Seguridad de La Matanza

El intendente Fernando Espinoza convocó, nuevamente, a todos los sectores de la justicia, las fuerzas de seguridad, de organizaciones de la sociedad civil y representantes de foros vecinales de seguridad, para actualizar los ejes de trabajo que se establecieron en el primer encuentro y continuar delineando un Plan Integral de Seguridad en el distrito. El intendente Fernando Espinoza se mostró orgulloso del compromiso y aporte de todos los sectores y de que “en La Matanza, más allá de las ideologías y de los credos religiosos, trabajamos todos juntos para darles soluciones a nuestros vecinos”.

De la justicia local y organizaciones afines, estuvieron presentes el Presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de La Matanza, Sergio Gago y su vicepresidente, Marcelo Germinario; de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, su presidente Ricardo Héctor Cabrera y Marcelo Claudio Dau; la Defensora del Pueblo, Silvia Caprino; la fiscal general Patricia Fabiana Ochoa; la fiscal Julia Panzoni; el Director Regional del Patronato de Liberados, Andrés Ayale; el Defensor Oficial Marcelo García; y una veintena de representantes de los Foros de Seguridad y de la Dirección Asistencia a la Víctima.

De las fuerzas de seguridad y autoridades en la materia participaron el subsecretario de Formación del Ministerio de Seguridad de La Provincia, Javier Alonso; el subsecretario de Intervención Federal de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Luis Morales; el jefe departamental de policía del distrito, Walter Fernández Mamani; el comandante de Gendarmería, Víctor Hugo Gerez; el comisario inspector de la DDI, Carlos Pérez; y el jefe de Antinarcóticos, comisario Gustavo Potenza.

Asimismo, también de manera presencial, concurrieron miembros del Consejo Deliberante de La Matanza como su presidenta, Liliana Pintos; el presidente del bloque Frente de Todos, Ricardo Rolleri; la presidenta del bloque de Juntos por el Cambio, Pamela Loisi; y el presidente del bloque Partido Federal, Miguel Saredi.

En cuanto a representantes de la educación, además de la secretaria municipal Silvina Gvirtz, asistieron presencialmente tanto Sabrina Arias, titular del Consejo Escolar de La Matanza, como María Sesana, jefa de Educación”.

UNA CARTA ABIERTA LLENA DE BRONCA

Daniel Bracamonte, referente de la asociación “Vecinos en Alerta” y uno de los que acercó la idea de armar un espacio pluri institucional con los vecinos del distrito para debatir el tema de la inseguridad y participar en las posibles soluciones que se pudieran aplicar.

Bracamonte le escribió al Intendente Espinoza una durísima carta:

“Sr Fernando Espinoza: ¿Ud. pretende hacernos creer que la participación de los VECINOS está asegurada a través de los foros vecinales de Seguridad? Los foros de seguridad no se han tomado el trabajo de presentar tan solo una propuesta pero, Ud. sigue con su plan de desconocer las agrupaciones vecinales. Las mismas agrupaciones VECINALES que han creado el OBSERVATORIO DE SEGURIDAD y UD ha robado la idea porque no se le cae una propia. Con la salvedad de que su COBARDÍA lo lleva a tomar el proyecto pero sin la participación del VECINO porque, claro está, vamos a hacerlos cumplir con su trabajo si integramos esa comisión. Y UD solo quiere Fotos.

Las agrupaciones VECINALES venimos trabajando desde hace años reclamando seguridad y mejoras en nuestras localidades, cosa que UD Y SU INOPERANTE GABINETE no pueden dar, o no quieren hacerlo. No sólo no nos quedamos en reclamos, trabajamos duro en el caso DENGUE, creamos un mapa REAL DEL DELITO, para que Ud. supusiera dónde ir a desinfectar. ¡!!LO HICIMOS LOS VECINOS¡¡¡ Cansados del teléfono descompuesto creamos el OBSERVATORIO DE SEGURIDAD y UD robo la idea y lo convirtió en una Comisión para que nada cambie, con la complicidad de los participantes y de las fuerzas políticas QUE NINGUNA ALZÓ LA VOZ AL VER QUE SE DEJA AFUERA AL VECINO .

Sabe Sr Espinoza, Su EGO no le permite aceptar que sus VECINOS demuestren, una vez más, la capacidad y calidad de organización en búsqueda de soluciones. Su COBARDÍA lo lleva a esconderse y dejar afuera no solo a quienes propusimos la idea, sino a quienes tenemos una agenda de trabajo. Y que, de cumplirse, seguramente el VECINO VIVIRÍA MEJOR. Sr. Intendente lo desafío públicamente a demostrar que su show mediático llamado “COMISIÓN de SEGURIDAD”, empiece, tal como Ud. dice, a dar soluciones INMEDIATAS al VECINO, de lo contrario TODAS LAS AGRUPACIONES VECINALES de La Matanza se lo haremos notar en la puerta del MUNICIPIO. No aceptamos ni una muerte más en ocasión de robo más en La Matanza. Con seguridad le harán llegar estas líneas, abandone la COBARDÍA y salga a dar la cara ante tanto CINISMO en sus declaraciones. El VECINO no tiene voz en esa Comisión”.