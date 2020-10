VILLEGAS: UN CEMENTERIO A PUNTO DE ESTALLAR, ¿TRABAJADORES DESCARTABLES? Y NEGOCIADOS SIN ESCRÚPULOS

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En pleno conflicto salarial entre el ejecutivo municipal y el STMLM, hay cuestiones que no son tenidos en cuenta.

Falta de personal, falta de elementos de desinfección y protección para los trabajadores, los trabajadores municipales no cobraron ningunos de los bonos dados (ni el municipal, ni el que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires y, menos, el de la nación); estos son algunos de los reclamos de los trabajadores municipales del cementerio de Villegas.

Anduvimos por esos lares y nos encontramos con una enorme lista de reclamos de los trabajadores municipales que, literalmente, fueron abandonados por el gobierno municipal. A todo esto, la Interventora de dicho Cementerio (intervención administrativa que lleva muchos años más allá de haber un Director de carrera), Estela Fernández sigue haciendo de las suyas y manteniendo un alto estándar de vida (muy por encima de su sueldo), tal cual informamos en la nota EL CEMENTERIO DE ESTELA FERNÁNDEZ (https://semanarioquintopoder.com/?p=26399).

Los trabajadores municipales que dialogaron con nuestro medio y nos comentaron que “Tenemos un compañero infectado con Covid-19 y nadie se acercó a ver cómo andamos, solo nos preguntaron si nos sentíamos bien pero nada de hacernos un hisopado para ver si había algún otro contagiado” y agregaron que “Los barbijos que tenemos los compramos nosotros, los guantes que usamos los compramos nosotros (guantes de tela, los más baratos). La mayoría de los que trabajamos cavando las tumbas somos personas mayores, estamos más cerca de la jubilación que de otra cosa. No nos alcanza el tiempo para realizar nuestro trabajo porque somos pocos, somos solo 8 trabajando cavando tumbas”.

El Cementerio de Villegas es el único del distrito que todavía realiza la sepultura en tierra de aquellas personas fallecidas a causa del Covid-19. Hay días que entierran 10 personas pero, otros días, realizan 20 entierros. Tan solo son 8 trabajadores municipales y su promedio de edad es de 60 años.

El gobierno municipal se ha olvidado de estos trabajadores porque, ni siquiera, les dieron ropa de trabajo (solo recibieron, el año pasado, botines de trabajo). No recibieron ningún tipo de elemento de desinfección ni de protección sanitaria para realizar su trabajo porque, según la mayoría de los expertos, el cuerpo de un fallecido por Covid-19 sigue contagiando por la superficie del mismo y por de los elementos con el que estuvieron en contacto.

“Es todo mentira lo que dice el Intendente Espinoza” aseguraron los trabajadores municipales de dicho cementerio y señalaron que “Nosotros no cobramos ningún bono y ponemos el pecho todos los días cavando las tumbas y realizando los entierros de los fallecidos por Covid-19. Según pudimos averiguar, estamos expuestos al virus y el Intendente no movió un dedo para ayudarnos a cumplir nuestro trabajo con los elementos indispensables para hacerlo con seguridad. No les importa si nos morimos, parece que somos descartables”.

Unos de los trabajadores entrevistados (no quieren dar sus nombres ni apellidos por miedo a represalias) dijo que “Tenemos un compañeros infectado con Covid-19 y no nos hicieron ni un hisopado ni nos mandaron a una cuarentena preventiva” y añadieron que “Es una vergüenza porque somos pocos, somos personas grandes y se olvidaron de todos nosotros”

“Nuestro sueldo es una risa y muchos de nosotros tenemos más de 30 años como trabajadores municipales” señalaron y afirmaron que “El bono que dio Espinoza no lo cobramos, hicimos los reclamos en el gremio y en personal pero no pasa nada. Cuando trabajamos estamos expuestos a este maldito virus pero a nadie le interesa nada de nosotros”.

También sostuvieron que “Acá hay algunos negociados que apestan a podrido, más de una vez vimos como las cocherías se llevan el ataúd porque, al cargarlo para ponerlo en la tumba, se desfondan y el cadáver es enterrado sin ataúd. Cuando pasa esto la cochería se lleva el ataúd para reutilizarlo. No es solo una cochería, sino que son varias; la que más hace esto es Casa Dauría” y explicaron que “También enterramos fallecidos que vienen en un cajón de cartón envuelto en plástico y atado con cinta adhesiva”

NEGOCIADOS SIN ESCRÚPULOS

A principios del mes de junio publicamos la nota: “Lic. DANIEL DAURÍA: EL REPUDIABLE VIDEO DE UN BOLUDO CON PLATA” (https://semanarioquintopoder.com/?p=27621) donde hicimos referencia a un muy mal uso del denominado “humor negro” y nos referíamos al Licenciado Daniel Dauría, unos de los dueños de Casa Dauría, quizás, la más conocida casa de sepelios de La Matanza.

Más allá de este gesto de mal gusto y falta de respeto hacia los vecinos que confían en dicha casa de sepelios para realizarle una despedida digna a sus amigos o familiares; hicimos mención de algunos negociados que dichos personajes estaban realizando en el ámbito del distrito.

Según la denuncia de los trabajadores municipales que publicamos en la presente nota, ellos señalaron que “Casa Dauría se lleva los féretros desfondados para reutilizarlos posteriormente”. A mi entender esta denuncia es de una gravedad supina porque muchos de los entierros que se realizan en dicho cementerio son abonados por la Municipalidad matancera.

Ante esto nos encontramos ante un “Señor que no solo se burla de los deudos que acuden a su negocio sino que, también, estafa a la Municipalidad de La Matanza y pone en riesgo la vida de sus empleados y de los vecinos”.

Cuando publicamos la nota anteriormente señalada un “bolsero de medios” (alguien que se dedica a poner plata en diferentes medios con la intención de publicar o no determinada nota) se contactó con nosotros “Ofreciendo sus buenos oficios para publicar una nota favorable sobre Daniel Dauría en su rol de Presidente del Centro de Comerciantes de San Justo (de facto dado que no se realizaron elecciones en dicho centro); a condición que retiremos la nota publicada. Nos ofreció una suma de dinero para hacer eso y, según supuse, se equivocó al decirme que a ‘Dauría le dije que te daba 10 pero te doy 5 a vos y me quedo con 5”

Obviamente rechazamos la proposición porque la misma venía con condiciones que no nos pareció aceptable. La verdad no se esconde muchachos, si metieron la pata se hacen cargo y listo.