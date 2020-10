“A LA MATANZA NO LA GOBIERNA EL PERONISMO, LA GOBIERNA EL ESPINOZISMO, NO VEO JUSTICIA SOCIAL EN EL DISTRITO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Eduardo “Lalo” Creus, Concejal de Juntos por el Cambio, quien nos dio su visión del distrito, cuáles son las áreas más sensibles, cómo se trató y se trata la pandemia, la gestión municipal, y su relación con el Intendente Espinoza, esto nos decía:

QP: Creus ¿cómo ve que se trató o se trata el tema de la pandemia en el distrito?

LC.: “Creo que se hicieron los mismos intentos que se hicieron a nivel nacional y provincial, creo que hubo una preocupación honesta sobre el drama que impactó a todo el mundo, me da la sensación de que al haber hecho el aislamiento tan temprano dio tiempo y tuvo efecto, dio tiempo para que no hubiera picos desastrosos que nos desborden, y eso no sucedió así que me parece positivo”

QP: El tema de preservar la vida es una parte muy importante de esta pandemia, ¿cuáles son los otros componentes?

LC.: “El aislamiento fue solo un aspecto del problema, porque el Covid-19 es solo uno de los dramas de salud que tiene nuestra población, otros dramas de salud se han agravado pero no están siendo registrados, y también creo que la medida del aislamiento tan estricto y una cuarentena que no discriminó a quienes podían y quienes no, a los grupos de riesgo a quienes no son grupo de riesgo, esto acarreo un gran daño económico y social, que todavía no está arriba de la mesa, pero que vamos a empezar a ver en los últimos meses del año, creo que se hicieron pocos testeos, y que se podría haber tomado la decisión de invertir más en testeos preventivos, aislar a los que son grupos de riesgo y darles el apoyo económico que el estado destinó, a este grupo de riesgo, y el resto de la población con todas las precauciones y un nivel de testeos mayor poder continuar con toda la actividad económica por un lado, y por el otro creo que a nivel municipal se podría haber sostenido económicamente a los sectores productivos medios que mueven la rueda de nuestra economía local, los sectores que aportan, que están en blanco, que tributan para que el municipio funcione, me parece que en este momento era un buen momento para devolverle lo que siempre dan”

QP: ¿Cómo ve la gestión municipal, sobre todo en los barrios más vulnerables, más allá de la preocupación por el coronavirus?

LC.: “Veo índices dramáticos, hechos muy impactantes, que tienen varias caras de una misma realidad que es la inseguridad, la inseguridad clara que es la que tiene que ver con el delito, ‘el nivel más alto del delito esta impactando fuertemente a La Matanza’, también hay una parte de esto que tiene que ver con la gestión provincial, pero la gente en La Matanza merece tener lo que tienen otros vecinos en otros municipios, y mayor inversión, en sistemas más modernos, en tecnología, en unidades, en recursos humanos, en una policía de prevención, en una fuerza de seguridad municipal que este al lado de la gente, no veo cámaras suficientes, no veo centros de monitoreo suficientes, y el hecho de que un auto Peugeot blanco, pueda estar una hora en una parada de colectivos en una calle céntrica de uno de nuestros barrios en Virrey del Pino, esperando un interno para asesinarlo, y que a nadie le llame la atención tres tipos sospechosos arriba de un auto blanco a las 10 de la noche, y que puedan asesinar como lo hicieron con ese chofer, e irse con ese auto sin que nadie advirtiera para donde fueron, demuestra que no hay ningún tipo de prevención. En los municipios del conurbano algunos gobernados incluso, del mismo espacio político, hay una reacción en prevención en la que alguien estaría monitoreando y dando una alerta temprana de una situación sospechosa, se acercaría un móvil para ver de qué se trata, y habría un seguimiento si hay una fuga hasta el punto de atraparlos, como hemos visto en otros municipios donde hay cámaras instaladas en lugares estratégicos que siguen el recorrido de rutas de escape. En La Matanza no tenemos ni acciones ni inversiones que le hagan sentir a la gente que se está preocupado por su seguridad, eso es una ausencia de gestión municipal importantísima, también paso lo mismo con la situación de los bomberos, y pasa lo mismo con la situación de las toma de terrenos, tenesmos el problema de viviendas que la gente no tienen como acceder, porque el municipio no brinda lotes legales con servicios a un precio razonable, y por otro lado hay vecinos que ven llegar a su barrio, gente que no se sabe de dónde viene, que viene casi anárquicamente a instalarse, con todo lo que viene dentro de un contexto de desorden social, entonces la inseguridad, la droga, el narcomenudeo, lo preocupa mucho a los vecinos que se están dando igual que con la inseguridad situaciones de ausencia del estado municipal, que hace que los vecinos se estén enfrentado con vecinos, ¿no sé si esto lo ve el intendente? Lo que sí sé es que no hace nada al respecto para cambiarlo, y tampoco reaccionan sus equipos de cuadros políticos, funcionarios y militantes, porque sus familias viven en La Matanza igual que la mía, y la inseguridad no discrimina colores políticos o a quien votaste en las elecciones para que e represente, la inseguridad nos ataca a todos”

QP: Esto ya lo hemos preguntado antes, ¿ha tenido, como Concejal, la posibilidad de saber dónde están las cámaras de seguridad del distrito, cuántas son, los centros de monitoreo y cómo trabajan, cómo funcionan?

LC.: “En lo más mínimo, me presente un día y no me dejaron entrar, he pedido informes por escrito varias veces y no he recibido ni autorización ni invitación para ir a ver realmente cuál es el recurso con lo que se está manejando esta situación, en la rendición de cuantas también pedí informes porque lo que aparece en la rendición de gastos son cómputos generales, partidas generales, pedí informes tampoco me los han dado, lo que si salta de la rendición de cuentas y de los informes contables del primer trimestre y del segundo trimestre de este año, ‘es que los fondos que vinieron de la provincia de Buenos Aires para un programa que tiene que ver con la seguridad en los municipios, que fueron 100 millones de pesos que fueron depositados en el plazo fijo, y los millones de pesos que salieron de la tasa municipal de seguridad que pagan los vecinos del distrito también’, lo que puedo decir es que hay una decisión política de tener los recursos de los vecinos destinados a seguridad en un plazo fijo con no se qué objetivo”

QP: ¿Los fondos mencionados llegaron al distrito durante el gobierno de Vidal?

LC.: “Los fondos vinieron durante el año pasado, pero ya este año durante el primer trimestre y el segundo se repitió la maniobra de renovar el plazo fijo, donde duermen los fondos de seguridad, eso es lo increíble”

QP: ¿Cómo está el espacio de Juntos por el Cambio en el distrito?

LC.: “Nuestro espacio está creciendo, en cuanto a la cercanía con la gente, hay mucha gente que está enojada, descontenta con la situación que se está viviendo como país, como provincia y como municipio, esto nos retroalimenta, nos da fuerza. En cuanto a los actores internos de nuestro espacio podemos decir que nos mantenemos unidos, a nivel nacional, provincial y municipal, no se rompe, es un espacio que se mantienen unido, por supuesto que lo que si tenemos son miradas distintas, en todos los niveles dentro de Juntos por el Cambio hay actores que tenemos miradas distintas sobre diferentes cosas. Creo que en La Matanza, en particular, es un buen momento para abrir nuestro espacio a todos los sectores y actores que se sientan opositores a lo que pasa en La Matanza, creo que hay mucha gente como el progresismo de Magarita Stolbizer, algunos actores que han votado a Espert, o a Milei, o a Centurión, estos sectores que votaron ahí creo que hay que incluirlos en una propuesta local, mas allá cual sea su propuesta nacional, para poder tener más fuerza para liberar a nuestro municipio, y para eso también es importantísimo trabajar con los sectores peronistas que se incorporen a nuestro espacio en La Matanza, porque hay muchos peronistas que no acuerdan con Fernando Espinoza, creo que esto es una deuda y la diferencia más importante que tenemos dentro de nuestro espacio pero estamos unidos”

QP: ¿Es posible una interna, o una apertura de lista en este espacio con mira a la próxima elección legislativa, de que dependería en La Matanza sobre todo?

LC.: “Primero que nada, es necesario que pueda entrar todo el mundo, que se fortalezca el espacio sumando seguramente no es posible que estén todos en una misma lista, si es así y es necesario, y lo han dicho los referentes nacionales y provinciales en varias reuniones por zoom, se va a habilitar a que haya competencia, así que probablemente va a haber listas, yo creo que siempre es mejor si se puede y no hay necesidad competir, aunque a veces es muy bueno porque resulta de allí los mejores candidatos y todo el mundo siente que tienen su oportunidad y hay que pensar que es la única manera de sumar”

QP: Hoy ¿cómo ve la conducción nacional de Juntos por el Cambio, y quién representa esa conducción?

LC.: “Hoy veo un espacio donde hay referentes y todos tienen un rol de mucha incidencia en nuestro espacio, y sus líneas internas, hay gente que se identifica mucho más con Macri, con Bullrich, otros con Larreta, o con Vidal, otros con los referentes radicales que están creciendo mucho. Creo que hay una conducción plural, no hay un solo conductor, Juntos por el Cambio no es una fuerza política que tenga esa metodología, me parece que es un espacio que construye muchos referentes pero no un conductor, creo que va a ser la misma gente que va a ir dando la señal de cuál de todos esos referentes sea quien vaya tomando el rol de candidato, para lo que todavía es muy temprano, lo que esta bueno es que referentes con perfiles muy distintos con posturas distintas son parte de nuestra conducción, y refleja lo que está pasando con la gente, la gente lo que no quiere es corrupción, no quiere lo que pasa en La Matanza, yo creo que nadie quiere lo que pasa en La Matanza, en La Matanza tenemos que lograr un gran frente, un frente que nos de libertad”

QP: Concejal ¿cuál cree que es el problema de La Matanza, es el peronismo, como muchos dicen?

LC.: “Yo no creo que el problema sea el peronismo, yo veo peronismo en otros municipios y veo calidad de vida y veo unidades de desarrollos productivas, veo justicia social, crecimiento económico local, y acá no lo veo, por ejemplo veo municipios que no son de Cambiemos y que acordaron con Vidal y hoy tienen el SAME por dar un ejemplo. Acá hay una mirada de un grupo que está dentro del espacio peronista de La Matanza, pero que me da la sensación de que no es el mismo peronismo que en otros municipios que gobierna el Frente de Todos, o en Horacio Larreta, que es peronista y gobierna CABA, ‘lo que pasa acá tiene otro nombre a La Matanza no la gobierna el peronismo, la gobierna el espinozismo, no veo justicia social en el distrito”.

QP: Cambiando de tema, ¿acompaña alguna candidatura a la defensoría del pueblo?

LC.: “Sí, mi candidata es Andrea Freguia, es una persona a quien reconozco por su compromiso con La Matanza, tiene mucha experiencia en áreas vinculada a las problemáticas sociales, experiencia en ámbitos legislativos, por 104 votos no ingreso como Concejal en el 2019, y la verdad creo que se merece una oportunidad, más allá del desempeño de los funcionarios, creo en la alternancia, y que un funcionario no debería estar tanto tiempo ocupando el mismo cargo, más allá de su desempeño, por eso creo que Andrea se merece esta oportunidad”

QP: Volviendo a su relación con el Intendente, después de esa forzada reunión con Espinoza, ¿tuvo la oportunidad de charlar a solas?

LC.: “Nunca más me atendió, Creo que lo único que logre fue ofenderlo porque él estaba en una actividad publicitaria, y en ese momento encontré una oportunidad de transmitirle muchas inquietudes que me trasmiten los vecinos, hice la fila que estaban haciendo los actores y me tuvo que atender, en esos minutos me prometió que íbamos charlar tranquilos, cosa que nunca sucedió, ni creo que suceda, me prometió que los secretarios de cada área iban a atenderme, cosa que les prohibió hablar conmigo, esto me lo dijeron los mismos secretarios de diferentes áreas, me dijeron que no me pueden recibir por orden del intendente, tanto de parte de él cómo de su gente la orden es ignorarme, pero al ignorarme ignoran a muchos vecinos que votaron esta propuesta”

QP: ¿Cómo avizora este fin de año?

LC.: “Me preocupa mucho, está claro que podríamos estar peor si no hubieran inyectado la plata que se está trasladando a los sectores más vulnerables, es claro que hay limitaciones económicas en todos los ámbitos, la situación es muy difícil. Hay un sector que está prácticamente quebrado, que es la clase media, y clase media baja, roguemos que no se corte esta inyección de recursos a los sectores más vulnerables porque si no estaríamos hablando de tierra arrasada, la autoridad del presidente está cuestionada por propios y opositores, las internas políticas del oficialismo son feroces, y por momento parecen que están primeo esas internas que los problemas de la gente, por eso no me preocupa mucho que suceda un desborde social, eso la verdad me preocupa muchísimo, no es bueno para nadie y el pueblo lo sufre mucho”

QP: ¿Desea agregara algo más?

LC.: “Solo que en La Matanza me parece una ofensa hacia los vecinos tener 7000 millones en un plazo fijo, 1400 millones más en bonos en dólares, y tener a la gente desesperada de muchas formas, esperando a ver a quien matan cada día o cada semana, y la verdad nos puede tocar a cualquiera de los que vivimos en el distrito y caminamos solos los barrios. En las últimas 24 hs. dos hechos, entre varios, vuelven a golpear al municipio. El hecho de Ramos Mejía donde un policía fue acribillado al

evitar un robo en un comercio de la zona y la intensa balacera de villa Scasso, en González Catán, donde delincuentes tirotean a la guardia urbana en pleno centro comercial de esa zona. Ya sea por las internas políticas del oficialismo, por inoperancia o desprecio por la vida de quienes gobiernan, los vecinos en este municipio

estamos abandonados como en ningún otro. Tanto la gestión del ministro Berni que solo viene a La Matanza a montar escenario mediático y conspirar en la interna política contra Espinoza, en tanto este hace lo mismo utilizando el supuesto consejo de seguridad municipal solo para la foto, abandonando ambos a la gente a su suerte en materia de prevención y represión del delito. Con menos de la mitad de los patrulleros policiales funcionando, sin sistemas tecnológicos de monitores y prevención suficientes, con 8.500 millones de pesos de fondos municipales en distintos plazos fijos, la

Matanza sangra y va a seguir haciéndolo hasta que el intendente acepte priorizar la vida antes que otra cosa”.