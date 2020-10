AUMENTO PARA LOS MUNICIPALES: “ES LO QUE HAY”

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Como bien saben la situación de los trabajadores municipales matanceros siempre fue una prioridad informativa para nuestro medio y seguimos, muy de cerca, las negociaciones salariales desde el inicio del conflicto sindical.

La Comisión Directiva del STMLM, con el respaldo de la asamblea de Delegados, aceptó la propuesta del ejecutivo municipal que consiste en un aumento del 25 por ciento, retroactivo a septiembre y en un solo tramo. A eso se suma a 5.500 pesos de bonificaciones para las categorías más bajas y de 4.000 para las más altas, junto a otros 1.000 pesos en concepto de presentismo, todo abonado en un solo tramo, retroactivo a septiembre.

Como hemos señalado en notas anteriores, el salario básico municipal es muy bajo y por buena voluntad que tenga un Intendente y otorgue un aumento del 100%, el mismo seguirá estando por debajo de la línea de pobreza; en definitiva el salario es muy bajo y viene desde hace mucho está situación. Se debería acordar, con las autoridades municipales, un mecanismo escalonado para ir aumentando el salario básico progresivamente.

Más allá del tema del aumento salarial se acordó, también, la creación de una comisión para trabajar, en forma conjunta, entre el sindicato y el municipio para estudiar soluciones a otros temas planteados durante el conflicto gremial como es el ingreso a Planta Permanente de los trabajadores contratados en el marco de la ley 14.656.

Obviamente las expectativas eran otras pero la realidad se impuso. Un alto funcionario municipal admitió que “Es un enorme esfuerzo del ejecutivo municipal y lo que se dio es lo que hay. Este año la recaudación no cayó como se preveía pero, para el año entrante, creemos que la misma será muy poca y eso nos pondría en una situación muy complicada para pagar los salarios a los trabajadores municipales”.

“Somos muchos los municipales que no estamos de acuerdo con el aumento acordado y vamos a seguir insistiendo para para que se mejore nuestro sueldo y las condiciones de trabajo” nos comentó un trabajador municipal y agregó que “Hoy por hoy sentimos que Espinoza nos defraudó porque arriesgamos nuestra vida, por el tema del Covid-19, sin el apoyo del municipio pero igual estuvimos ahí cuando más nos necesitaban y él (por Espinoza) no le importo nuestro esfuerzo y nuestra entrega. Que le quede bien claro al Intendente que no vamos a aflojar y seguiremos reclamando por nuestros derechos”