“HAY QUE ARMAR UN BUEN EQUIPO DE TRABAJO, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y NO DE SERVIRSE”

Semanario “Quinto Poder” entrevistó a Ángel Vera, candidato a Defensor del Pueblo de La Matanza a horas de presentar sus propuestas ante los Concejales.

Vera es un trabajador municipal de carrera y, a su vez, es un reconocido e histórico militante del peronismo.

QP: ¿Vera que lo motivo a presentarse como candidato a defensor del pueblo?

AV.: “Es un desafío como militante peronista, vi la convocatoria que difundió el HCD, para renovar al Defensor del Pueblo, que se cumple el mandato en diciembre después de 4 años, y decidí presentarme. Esto es un desafío, como militante me pregunté: ¿Por qué no puedo ser el Defensor del Pueblo? Y creo que como militante, estoy formado con la doctrina peronista, que es solidaria, que trabaja por la justicia social, por los que menos tienen y me pareció importante como desafío personal. Eso me llevó a preguntarme también: ¿por qué tantos años una misma persona al frente de la defensoría? Ya van 16 años y pienso que tiene que haber un recambio, porque después de tanto tiempo llega a un lugar que se aburguesa en el cargo, y no tiene las mismas ganas ni el mismo entusiasmo, ni la misma voluntad que tenía cuando empezó”

QP:¿Ha encontrado ineficiencias en el trabajo de la defensoría?

AV.: “Deficiencia, no, lo que falta es información, no hay información de los trabajos realizados, de las cosas hacen desde la defensoría del pueblo, por eso es que yo quiero participar y si tengo la oportunidad de ser el defensor del pueblo, voy a informar a la comunidad los derechos que tienen, una defensoría del pueblo donde medianamente pueda mediar ante las inquietudes y necesidades que tenga la gente y tratar de darle solución, trabajar por la igualdad de toda la gente, trabajar para que la gente tenga una mano, una ayuda que la oriente en cuanto a los abusos y la usura que hay, especialmente sobre los servicios que tiene la comunidad y que son deficientes y lo que le cobran que no es la realidad de lo que tienen que estar”

QP: Ha caminado los barrios, ¿cómo ha visto a la gente con respecto a este tema?

AV.: “Si conozco todos los sectores de Matanza, y hay muchas inquietudes y muchas necesidades, dos o tres veces en la semana hay cortes de luz, son infernales las boletas que te mandan, y la gente tiene necesidad de solicitar alguna ayuda del estado y una forma de poder ayudar al vecino es a través de esta defensoría del pueblo”

QP: ¿Qué perspectiva tiene?

AV: “Yo tengo la convicción, la fe y la esperanza de poder llegar llevando un proyecto de trabajo para toda la comunidad, trabajar por un trato igualitario para todos, afianzar la justicia, proveer la defensa común de todos los ciudadanos, tener una defensoría del pueblo con puertas abiertas hacia la comunidad y tratar de mediar y dar soluciones a la gente que tiene inquietudes y necesidades. Y principalmente informar a la población de que existe esta herramienta. Yo creo que hay más de un 60% de la comunidad de Matanza que no sabe de esto, ni sabe que existe la defensoría del pueblo, yo creo que es importante difundir la tarea que realiza la defensoría, ante la comunidad de La matanza”

QP: ¿Qué propuestas tiene en mente?

AV.: “Tengo en mente articular con todas las entidades de bien público, Soc. de Fomento, Centros de Jubilados, centro de comerciantes, Cámaras de comercio, con los movimientos sociales, desarrollo social, todos esos lugares para tener una conexión para que la gente tenga información de los distintos lugares, porque la gente no puede venir desde Virrey del Pino, pero si puede ir a la sociedad de fomento de Virrey del Pino a informarse, poder trabajar de forma descentralizada y poder llegar a toda la comunidad, ya que esto es una vocación de servicio, y es lo que hay que implementar en todo esto, hay que armar un buen equipo de trabajo con vocación de servicio y no de servirse”

QP: ¿Ser peronista y municipal de carrera como es Ud., le juega a favor o en contra para esta candidatura?

AV.: “No creo que sea nada en contra, más allá de la ideología que uno tiene, el defensor tiene que trabajar para toda la sociedad, no tiene que haber distinciones políticas, tiene que haber un trato igualitario para toda la comunidad, eso es fundamental y es el deber del defensor del pueblo”

QP: ¿Desea agregar algo más?

AV.: “Estoy trabajando con entusiasmo y hablando con compañeros, con amigos y gente conocida, para obtener el apoyo, me considero integro y responsable para cumplir con tal función, y tener una defensoría de puertas abiertas a la comunidad”