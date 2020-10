“COMO DECÍA EL COMPAÑERO RUCCI: ES MOMENTO DE DIRIGENTES SABIOS Y PRUDENTES”

El Sec. Gral. de las 62 Organizaciones Peronistas de La Matanza, Marcelo Barreiro, dialogó con nuestro medio sobre la situación de los trabajadores en estos complicados y difíciles momentos que esta el país.

QP: Barreiro acabamos de festejar el 17 de octubre en una situación diferente y atípica a la manera que se festejaba desde el ‘45, ¿cómo ve la situación actual?

MB.: “Es una situación muy complicada, porque esta pandemia, desgraciadamente, no solo es un problema de Argentina, sino que es un problema mundial, y encima con un país que veníamos de 4 años de la pandemia Amarilla, donde el país desde el punto de vista económico, laboral, desde el punto de vista de la pobreza, desde la salud, y desde la educación, no dejaron el mejor país, ni el país ideal, por el contrario han dejado un país en ruinas, un país endeudado por 100 años, disolvieron el ministerio de salud, por una secretaría, acá en Matanza mismo tenemos las pruebas que tenemos dos hospitales a punto de inaugurar, y por 4 años quedaron totalmente abandonados, con los pastos que llegaban al techo, salvo en el Favaloro que el municipio había puesto una guardia pediátrica, que era lo único que funcionaba, pero el resto estaba abandonado, acá en el 26 es el que más está tardando en reabrirse, porque gente malviviente han entrado y hecho desastre en las instalaciones, una cosa de locos, un edificio que solo lo que faltaba era el personal y el equipamiento, y según ellos con los hospitales que había (según la gobernadora) alcanzaban y sobraban, menos mal que en esta pandemia hay un gobierno peronista que, más allá de la cuarentena, que decían que era muy larga, y no fue así, porque en el medio se fueron abriendo cosas, el tema de que fue 7 meses para todo el mundo fue una mentira, el gobierno fue ganando tiempo para poner un sistema de salud en marcha que pueda contener a todo el mundo, porque si no hubiese sido un desastre peor”

QP: La pandemia no le dio tiempo a enfrentar la crisis económica a este gobierno, porque a los tres meses de asumido llego la pandemia, la cuarentena y la caída de la actividad económica, fue muy fuerte, recién ahora (de un mes a esta parte) las industrias están reabriendo, se está tratando de poner en marcha toda la economía del país, pero llega un momento en el cual los trabajadores se dan cuenta que la plata no alcanza, ¿Cómo enfrentan esto, entre la necesidad del trabajo y la necesidad del dinero?

MB.: “Es un momento muy difícil creo para todos los dirigentes políticos y gremiales, sobre todo para los dirigentes gremiales, como decía el compañero Rucci: es momento de dirigentes sabios y prudentes, yo vivo hablando con mis compañeros y les digo: ojo muchachos porque toda la gente, en general está muy irritada, como decís vos porque la plata no alcanza, porque el hecho de aquellos que tuvieron que estar encerrados un tiempo por la cuarentena, también a veces no es lo común ni lo que se estaba habituado. Hubo y hay muchos factores que hacen que la gente este irritada, gente que desgraciadamente perdió el trabajo, gente suspendida, gente que cobra la mitad del sueldo, que es el ATP que da el gobierno, porque las empresas no tienen para pagar, sobre todos esas pequeñas y medianas empresas que no tenían para pagar el resto de los sueldos, hay un malestar en la sociedad generalizado desgraciadamente, eso hace que uno deba ser muy prudente, porque tampoco es el momento de sacar las mejores paritarias, porque es un problema del país a nivel general, y también del mundo, no es solo un problema de Argentina, o de un mal manejo económico de un gobierno, a veces uno pide pero sabemos que, hoy con poder mantener el trabajo, con poder cobrar los sueldos al día, y si sacas algo de paritaria bienvenido sea, pero no es el mejor momento para negociar, esto hace que a los muchachos no les alcance, esta pandemia ha dejado al descubierto muchas cosas en los trabajos como la falta de horas extras, de trabajar un franco y poder llevarse un pesito mas, todo eso la mayoría de las empresas que tenemos trabajo, en el caso nuestro el transporte, si bien no se perdió el trabajo, pero si se perdió la hora extra, entre otras cosas, porque hay menos pasajeros , menos servicios, y eso hace que la gente llegue menos a fin de mes, la gente eta muy irritado, e inicia un conflicto por lo que sea, es muy difícil, porque se sabe como empieza y no como termina, porque la gente se desata y se saca la bronca, y quiere ir hasta las últimas consecuencias en un momento muy delicado del país, por eso digo que es la hora de los dirigentes sabios y prudentes que saben que tiene que tirar la soga pero que no se corte, porque si se corta seguimos corriendo el riesgo de seguir perdiendo cosas y compañeros en la calle, como lo hacen las empresas y comercios que bajan las persianas”

QP: ¿Cómo está la situación en La Matanza, desde la óptica de las 62 Organizaciones Peronistas?

MB.: “En general no está bien, se ha logrado reabrir muchas industrias, hace 15 días atrás se logró que abriera el sector gastronómico, con mesas afuera, pero hay trabajadores que son esenciales que no dejaron de trabajar desde el primer día, pero si perdimos otras cosas como te decía antes, la hora extra, los francos, la dificultad de negociar una paritaria, hoy los colectivos no van llenos, a las empresas les ha caído la recaudación, las empresas viven del subsidio y de la recaudación, que ha caído en un 75%, por estos motivos cerrar una paritaria se hace muy difícil, en estos momentos estamos con conciliación obligatoria, porque el gremio amenazo con paro de 48hs. Y automáticamente nos aplicaron la conciliación obligatoria, que vence mediados del mes que viene, y así como nosotros la mayoría d los gremios, industria; si bien algunas esenciales siguieron trabajando otras se reciclaron, pero tampoco es lo mismo como venían trabajando, hoy trabajan rotando personal, con menos horas y menos personal, trabajando medio jornal, lo mismo le paso a la industria metalúrgica, por poner un ejemplo, si bien arrancaron, no arrancaron a full, lo mismo la industria automotriz, por eso te digo que hoy en todas las actividades están mermadas en sus actividades, en todos los rubros hay bajas, en el comercio en general cuantos cerraron, en el centro de San Justo ves locales cerrados con el cartel de se alquila, esto nos pego a todos, seamos esenciales o no, y esto lo hablamos dentro de las 62 organizaciones, donde están la mayoría de los gremios, que es una situación muy difícil, que hay que manejarse con cautela y no hacer cosas alocadas, que pensar que apretar el acelerador en este momento, podes llegar a perder puestos de trabajo, a que haya suspensiones o que algún comercio o una fabrica tenga que bajar las persianas, creo que hay que tener mucha prudencia”

QP: Ser prudente en esta situación que afecta a todos, ¿debe ser complicado hacer equilibrio entre las necesidades propias y las de los representados?

MB.: “Por eso te decía que en este caso debemos ser muy inteligentes, porque el trabajador tampoco te entiende, el trabajador no llega a fin de mes y lo primero que dice: el dirigente es un vendido, o el dirigente es esto o lo otro, lo que nosotros tenemos que hacerle recapacitar a la gente es el momento que estamos viviendo, que no es un momento normal, una pandemia no es una cosa que pasa todos los días, sino que pasa cada 100 años o más, eso es lo que tiene que entender la gente y pasada la pandemia podremos recuperar, si Dios quiere, o pelear lo que hemos perdido o no hemos podido lograr en estos momentos, pero si ser conscientes del momento en que vivimos”

QP: ¿Tienen alguna perspectiva de que esto mejore, o todavía no saben qué va a pasar?

MB.: “La verdad es que nosotros tenemos ganas de que esto se termine mañana mismo, sabemos que es un problema mundial, y lo has visto en el resto del mundo, en Europa en EEUU, en países donde dijeron que era en invierno, que en el verano aflojaba, ahora ellos están volviendo a la fase uno, con la vuelta del otoño, con rebrotes con mayor cantidad de contagios que la anterior vez, este virus creo que ni OMS, ni ellos saben que pasa con este virus, lo único que deseamos y esperamos los trabajadores, es que aparezca una vacuna, una cura y que el país se ponga en marcha empiece a trabajar, empiece a producir, porque como peronista la única forma de sacar un país adelante, es trabajando y produciendo, lo decía Perón, los únicos hombres son los trabajadores, el 17 de octubre estuve en los fondos de Castillo con las 62 Organizaciones Peronistas, y algunos gremios que hicieron una olla popular para compartir con los vecinos que encima al mediodía llovía torrencialmente, algunos me preguntaban que me parecía, y les dije: felicito a los compañeros por la actividad que están haciendo, pero amargado por dentro, porque me da impotencia ver la gente bajo el agua haciendo la cola para llevar un plato de comida a la casa, cuando el peronismo, no es eso, el peronismo que nos enseño Perón es que cada trabajador tenía que llevar el plato de comida a su casa con el sudor de su frente y la dignidad del trabajo”.

QP: ¿Desea agregar algo más?

MB.: “Lo único que espero que la gente tome conciencia del momento que estamos viviendo, y que no es un problema de Argentina sino del mundo, por ahí tenemos que entender que en la Argentina afecto un poco más que en otros países el tema económico, pero no es porque se manejaron las cosas mal, tenemos que mirar de los 4 años que venimos, si bien no podemos vivir echándole la culpa al de atrás, pero si empecé hace 5 meses, y atrás me dejaron un país en ruinas, es muy difícil que si me agarra una pandemia pueda salir rápidamente, entonces miremos todas esas cosas y reflexionemos, creo que si nos unimos desde el movimiento obrero unido, y desde el peronismo todos unidos, creo que el peronismo está acostumbrado a salir de las crisis, sacar el país de la crisis y Argentina va a salir adelante”