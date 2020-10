LA SINÉCDOQUE PARTICULAR DE FERNANDO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

Los términos exogeneidad, exógeno, exógena y sus derivados se utilizan para hacer referencia a algo que se origina en el exterior de una cosa, en contraposición a endógeno. Según el Diccionario de la lengua española, el término hace referencia a algo que se genera o se forma en el exterior o en virtud de causas externas.

La endogeneidad y la calidad de endógeno o endógena son términos utilizados por distintas disciplinas para hacer referencia a algo que se origina dentro de una cosa, en contraposición a exogeneidad o calidad de exógeno. Según el Diccionario de la lengua española, endógeno hace referencia a algo que se origina o nace en el interior o que se origina en virtud de causas internas. El término es utilizado en las ciencias para describir ciertos fenómenos.

La sinécdoque (en griego: συνεκδοχή [synekdojèː], ‘entendimiento simultáneo’ es un tipo de tropo, junto con la metáfora y la metonimia. Otras figuras retóricas conocidas constituyen variaciones de estas tres. El significado del término varía según se entienda como un término específicamente lingüístico o como un tropo retórico.​ Este tipo de sustitución o cambios de significados son recursos utilizados principalmente en las obras poéticas; están presentes de forma casi constante en la obra de autores clásicos como Quevedo, Góngora y Garcilaso de la Vega.

En la nota, publicada la semana pasada: LOS LABERINTOS INCONGRUENTES DE FERNANDO (https://semanarioquintopoder.com/?p=28732), escribí un párrafo que quiero resaltas en la presente nota: La Matanza, capital nacional del peronismo; no es la capital nacional de los peronistas. No es solo una frase, es la descripción (sin anestesia) de una realidad donde los políticos peronistas se han trasformados en “políticos oficialistas” y, como hemos señalados en anteriores oportunidades, ser “oficialista no es lo mismo que ser peronista”. El peronismo, más allá de su acerbo ideológico basado en los dichos y escrito del Gral. Perón, es un conjunto de actitudes y valores que guían esas acciones. Hablar ilustradamente de Perón no significa ser peronista pero, aún sin haber leído a Perón, se actúa y se vive de determinada forma puede significar que una persona sea considerada peronista.

Volver a mencionar el texto precedente tiene por objeto señalar algo que se viene notando mucho: La militancia peronista se está sintiendo hastiado del modelo de conducción política de Fernando Espinoza y no es la primera vez que hago notar este concepto.

No es algo personal sino que sale de observar detenidamente y de escuchar atentamente a militantes y dirigentes del peronismo local. No solo los peronistas andan “cansándose” de este modelo de conducción política sino que los principales dirigentes del “oficialismo” demuestran esa desgana que precede al hastío.

Fernando Espinoza no tiene nada de gil o tarado, no ha hecho todo lo que hizo desde la ignorancia o siguiendo malos consejos (que, sinceramente, hay muchos), sino que la facilidad con la que se han entregado los muchachos oficialistas le hizo las cosas más fácil y, a su vez, hizo que se confíe demasiado.

Fernando Espinoza heredó una estructura política (de Alberto Balestrini) que administró mal (hoy los principales referentes de la “mesa chica” de Balestrini están afuera o retirados de la estructura) y compró muy barato el actual “oficialismo”.

El “oficialismo de Fernando” le permitió ganar y ganar elecciones pero esos resultados se dieron, principalmente, por dos razones. En primer lugar nunca tuvo “opositores de fuste que no hayan pasado previamente por su oficina” y, en segundo lugar, maneja la estructura política oficial (que le garantiza la fiscalización el día de la elección) y la “abultada billetera política que le permite comprar voluntades”.

Con estas herramientas Espinoza se ha vuelto invencible, en lo electoral pero, eso no significa que no sea vulnerable o sea políticamente débil.

Conceptualmente Espinoza no logra ubicarse estratégicamente, en el plano nacional o provincial, para concretar sus objetivos políticos a mediano y largo plazo. Juega cortito y sin proyección porque sigue los erróneos consejos de los personajes que lo asesoran y, estos personajes, solo quieren que siga en campaña, no les interesa que gane una elección o concrete sus aspiraciones políticas sino que lo quieren haciendo campaña, a troche y moche (la frase “a troche y moche” es muy recurrente en el lenguaje coloquial de los argentinos, que la vienen usando desde hace varias generaciones. A veces es útil para referirse a un despilfarro; otras, para hablar de algo que ocurre “sin parar o de manera indistinta”), para seguir facturando fortunas.

A pesar de su imbatible racha ganadora no logra “proyectarse fuera de La Matanza”, le endulzan el ego invitándolo a reuniones reservadas pero eso no significa ser o pertenecer en los “círculos del poder” porque caminar por algunos pasillos del poder no significa “ser parte del poder”.

Alguna vez recorrí asiduamente los pasillos de la Casa Rosada o de diferentes ministerios. Hablé con Presidente y Ministros con un café de por medio pero siempre salí con los bolsillos pelados y sin un ápice de influencia porque por más que se te soben el lomo no implica que uno sea parte del poder.

No somos tan inocentes como para afirmar que Espinoza no tiene poder, muy al contrario, tiene mucho poder pero, ese poder, está radicado en La Matanza y lo que este distrito representa.

La actual Vicegobernadora bonaerense, la ex intendente matancera, Verónica Magario es una clara demostración de lo que intento explicar. En el gobierno provincial no corta ni pincha, está al margen de las principales decisiones gubernamentales y políticas bonaerenses y eso se debe a su cercanía con Fernando Espinoza.

Un legislador provincial, muy lejos del círculo áulico del Intendente local, me comentó que “Fernando maneja a Verónica como quiere y ese es el principal problema de Verónica, mientras siga cerca de Espinoza, Kicillof no va a darle más bola de lo necesario” y agregó que “Espinoza quiere remontar vuelo pero hoy está acá pero mañana sale para otro lado”.

“Fernando no está bien visto y ha demostrado que no es de confiar, siempre antepone sus aspiraciones políticas a las necesidades del gobierno o del partido.

No nos olvidemos cuando nos dejó de garpe cuando más necesitábamos a su Diputada nacional que no fue a una votación muy reñida (Liliana Yambrun – https://semanarioquintopoder.com/?p=26841) porque él tenía que quedar bien con sus amigos los jueces. Esas cosas no se olvidan fácilmente”

EL PERONISMO ENDÓGENO Y EXÓGENO DE ESPINOZA

Fernando Espinoza, tras el ACV de Alberto Balestrini, tuvo a todo el peronismo matancero detrás de él apoyándolo en un momento tan crítico pero, después del gran triunfo del 2011, algo importante cambió en la forma de conducir de Espinoza.

Comenzó a alejarse de la administración del municipio y de la militancia y dirigencia política matancera y empezó a soñar con su candidatura a Gobernador provincial. En pos de ese sueño dejó todo de lado.

Ante el cambio de Espinoza no hubo una sola palabra de advertencia al contrario todos lo animaron. Construyeron el “Sifernandismo” y permitieron que Espinoza se aleje progresivamente de La Matanza, por la simple razón (según dice el dicho) que “cuando el gato no está, los ratones bailan” y, en la ausencia de Fernando, los “ratones” bailaron y comieron muy bien.

Luego vino el interinato de Magario al frente del municipio y la historia continúo igual: todos trabajando en función de la campaña de Espinoza. Ahora lo tenemos a Espinoza nuevamente al frente de la administración municipal y todo sigue igual.

Desde el 2011 Fernando creó un “peronismo oficialista endógeno” que supo crecer dentro de las estructuras partidarias y, a tal punto fue así, que reemplazó a la militancia y dirigencia peronista.

“Si apoyas a Fernando está todo bien, te dan mercadería para repartir, tenes la posibilidad de enganchar a algunos compañeros como cooperativistas; tenes algunos privilegios pero si no te sumas no existís ni te dejan existir. Tenes que ser un lame culo constante, sin disidencias ni debate. Lo que hace Fernando está todo bien y uno existe pero hasta ahí nomás porque no podes progresar ni aspirar a nada” me contaba un dirigente peronista matancero y agregaba que “El dedo es de Fernando y no hay chances de plantear ideas o proyectos, todo debe estar en función de la campaña permanente de Espinoza”.

“Hoy el oficialismo se plantea como peronista, es como que no existe otra cosa. Hay enormes y graves problemas en el distrito pero no hay debate, no hay intercambio de ideas, el Consejo de Partido esta, virtualmente, cerrado. Para hablar con Fernando tenes que ser funcionario provincial o nacional porque no te da bola” señalaba otro dirigente peronista matancero y añadía que “Si logras abarajarlo y le decís algo y la idea le gusta, te manda a hablar con Liliana Yambrun pero lo que digas queda ahí, no pasa nada. Pero es aún peor si te manda a hablar con Daniel Barrera, porque al compañero le sacaron todo poder de decisión.

Espinoza lo utiliza para poner la cara ante quilombos que no puede o no quiere resolver. El peronismo está dejando de ser un movimiento, una doctrina y, se está convirtiendo, en una asociación de admiradores de Fernando Espinoza”.

“A toda acción le corresponde una reacción igual pero de sentido contrario” sostuvo Isaac Newton, en su tercera ley sobre el comportamiento mecánico en física. En política suele ocurrir algo parecido.

Si bien muchos peronistas venían murmurando sus broncas, hasta el 2015, nadie pudo concretar una oposición al “Sifernandismo”. En las elecciones PASO del 2015 un grupo de gremios le plantaron cara a la candidatura a Intendente de Verónica Magario y, con un paragua nacional y provincial, se atrevieron a jugarle la interna y le sacaron la minoría. Algo impensado hasta ese momento.

Muchos de los que estaban en esa intentona desistieron en el 2019 en pos de la unidad del peronismo bajo la consigna “de la unidad para derrotar a Macri”. Todos bajaron sus aspiraciones y se encolumnaron detrás de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner; de igual forma lo hicieron en el orden provincial y local pero, son la promesa, de que algo iba a cambiar en la forma de hacer política en el distrito.

Hoy hablas con algunos de esos dirigentes y la mayoría se muestra disconforme con las circunstancias actuales y critican agriamente a Fernando Espinoza. Obviamente esto se hace puertas adentro porque la emergencia nacional (e internacional) por la pandemia provocada por el Covid-19 no da a lugar a cuestiones políticas internas pero la bronca existe y, seguramente, algo va a cobrar vida en los próximos meses.

Espinoza no la vio venir y, ahora, se encuentra que la ultra poderosa Agrupación “La Cámpora” le está armando, políticamente hablando, en La Matanza y no solo eso sino que también están barajando nombres para enfrentar a la estructura oficialista local.

Los muchachos/chas/ches de “La Cámpora” (disculpen la digresión, es para ser más inclusivo) desde el estado, le están comenzando marcar la cancha a Espinoza. A modo de ejemplo, el Diputado nacional, Máximo Kirchner (principal referente del espacio), se aparece seguido por el distrito y lo hace sin avisar.

También Espinoza sufre, cada vez más, cuando le ponen adelante al Diputado provincial y Presidente de la bancada del FxP en la legislatura bonaerense, Facundo Tignanelli que está sonando muy fuerte como posible candidato a Intendente de “La Cámpora” en La Matanza.

Fernando Espinoza trata de ignorarlo por todos los medios pero, finalmente, se lo tiene que bancar porque lo traen de la mano otros funcionarios nacionales o provinciales. Desde la Subsecretaria de

Comunicación, Prensa y Difusión, a cargo de Juan Ignacio Muela, tratan de disfrazar las cosas pero siempre se filtra la foto que no quieren mostrar.

A modo de ejemplo podemos ver cuando el Ministro del Interior, Wado de Pedro, visitó La Matanza por el Programa de Apoyo a la Asistencia Local en la Emergencia, al reunirse con el Intendente Fernando Espinoza le sentó, en el despacho privado del mismo, a Facundo Tignanelli quién no había sido invitado. El comunicado de prensa posterior no lo nombraron ni salió en las fotos que se distribuyó a la prensa pero se filtró una foto que, a iniciativa de Wado de Pedro, se tomaron en la puertas del Palacio Municipal.

Más allá de la instalación de la figura de Facundo Tignanelli también hay que mencionar que el sector de “La Cámpora” sumó a una aliada muy importante, la Diputada provincial, María Laura Ramírez quien, hasta no hace mucho, era una de las principales referentes de Espinoza. Hoy se encuentran más que alejados y, según parece, sin chance de reconciliación.

A tal punto es el distanciamiento que, ante el conflicto salarial entre los trabajadores municipales matanceros y el departamento ejecutivo salarial, la diputada salió con los tapones de punta (cosa impensada hasta hace un año) pegándole a Espinoza al decir, en una nota a un medio local (http://www.el1digital.com.ar/articulo/view/95891/ramirez-como-peronista-me-indigna-que-haya-municipales-que-tengan-que-comer-en-una-olla-popular), que “Como peronista, me indigna que haya municipales que tengan que comer en una olla popular”.

La interna va tomando temperatura pero, mientras el Intendente Espinoza siga jugando a las escondidas con los graves y urgentes problemas del distrito, la oposición va a seguir creciendo porque el descontento de la población es muy grande y Fernando Espinoza no se toma el tiempo para gobernar e intentar resolver esos problemas.