INSEGURIDADES MATANCERAS: ESPINOZA ¿SE DARA CUENTA QUE LA INSEGURIDAD EXISTE?

Por Gustavo Bustamante

Desde hace un tiempo a esta parte, la inseguridad (muerte, robos, secuestros, entraderas, salideras, etc.) azota al municipio, más que al municipio en sí; castiga a los vecinos que vivimos, transitamos y desarrollamos nuestra tarea en esta ‘Grandiosa Matanza’.

Todas las semanas nos despertamos con un hecho desgraciado que provoca indignación, miedo, angustia y dolor, porque todos somos padres, hermanos, hijos, maridos, novios, novias, y sabemos que esto no es una ‘sensación’, esto es ‘real’, es como una lotería obligatoria, la que tenes que jugar sin querer, porque te puede tocar a vos, o a cualquier ser cercano o familiar, amigo, conocido, la otra lotería si no jugas estas seguro que no te toca.

Hoy la ‘Pandemia’ es la excusa de años de abandono en materia de seguridad, los últimos 4 años la excusa era el Gobierno Macrista cuando, acá en el distrito, se jactaban de ahorrar cifras siderales en un plazo fijo, pero sin invertir un solo peso en la seguridad de los vecinos, la ‘seguridad no es solo poner más policías en las calles, la seguridad tiene una pata muy importante en la gestión’, y cuando esta gestión no existe, o es solo mera publicidad en canales de tv y redes sociales (bancada por un ejército de trolls que, en su mayoría, ni siquiera cobran por esto, porque tienen un contrato municipal) que solo adulan a nuestro Fernando y replican cada acto, cada mentira y cada aparición en los medios, describiendo un Distrito que los vecinos no vemos, o somos ciegos y no vemos nada de lo que nuestro Fernando nos relata o intenta construir desde los medios Nacionales, ya que con los medios locales no habla.

Cuando menciono que la gestión tiene una pata importante en la seguridad, es porque está probado que una luz en un lugar donde antes se cometían delitos respaldados en la oscuridad, el simple hecho de estar iluminado ahuyenta a los malvivientes, una calle asfaltada es más fácil transitar sin ser emboscado, aunque en algunos lugares como Laferrere que tenes las famosas ‘lomas de burro’ es casi un juego para los asaltantes, pero eso sería entrar en muchos detalles que le conciernen a nuestros gobernantes y funcionarios designados por el dedo mágico de nuestro mandamás, Don Fernando Espinoza.

Hoy es 29, día de los ‘Ñoquis’, y nos despertamos con una desagradable noticia, cuyo título decía más o menos así en los distintos portales de los distintos medios: “UN CUSTODIO DE LA FAMILIA DEL INTENDENTE DE LA MATANZA FUE BALEADO AL RESISTIR EL ROBO DE LA CAMIONETA”

( https://www.primerplanoonline.com.ar/un-custodio-de-la-familia-del-intendente-de-la-matanza-fue-baleado-al-resistir-el-robo-de-la-camioneta/?fbclid=IwAR0AGVhcrXXUi8Xc_na8LvLF0iHhPQuyrZA7GoXO9Bt__lPlHkwCMa5fVa0)

Lo que parecería ser un hecho más de inseguridad a los que, lamentablemente, estamos acostumbrados en el distrito, sin víctimas fatales (por suerte y gracias a la protección de ‘Dios’, que es el único que nos cuida), tuvo un giro en la versión de los hechos, y dejo al descubierto algo que sospechamos pero que nunca sabremos, la verdad de los hechos.

La primera versión que se contó en los medios, o sea la versión oficial, habla de un “intento de asalto” mientras que la segunda versión, publicada en el portal “Infocom La Matanza” (https://www.facebook.com/infocomlamatanza/posts/3408364292592661) involucra a la esposa del Intendente Fernando Espinoza. Así redactaba el medio local en su página de facebook:

1º LA OFICIAL DICE: “Asalto, tiroteo y un policía de la custodia del municipio de La Matanza herido en La Tablada // Un policía que trabaja como custodio en la Municipalidad de La Matanza fue herido de bala en una pierna al enfrentarse a balazos con cuatro delincuentes que lo quisieron asaltar en la localidad bonaerense de La Tablada, informaron hoy fuentes policiales. El hecho ocurrió ayer en la calle Berón de Astrada al 4400 de esa localidad del partido de La Matanza, en el oeste del conurbano bonaerense. La víctima del intento de robo fue un teniente perteneciente a la comisaría Oeste 1ra. de SanJusto, que está abocado a tareas de custodio en la municipalidad y que en ese momento estaba franco de servicio y vestido de civil. Según las fuentes, el policía estaba revisando un desperfecto mecánico en su camioneta Volkswagen Amarok cuando al lugar llegaron cuatro delincuentes armados en un automóvil Toyota Etios gris, que pararon con intenciones de robo. El efectivo se identificó como policía, dio la voz de alto y en el lugar se originó un intercambio de disparos en el que teniente sufrió una herida de bala en su pierna derecha, mientras que los asaltantes escaparon sin concretar el robo y por el momento permanecen prófugos. El policía fue llevado a un hospital de la zona, donde fue asistido y, según las fuentes, se encontraba hoy fuera de peligro. El caso es investigado por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6 del departamento judicial La Matanza. Fuente: Télam”

2º PARTE POLICIAL OBTENIDO POR INFOCOM (Se preservaron algunos datos):

28OCT20. “Fecha Móvil 25563 desplazado por 911 a las arterias Berón de Astrada 44XX y Gascón por un HAF (Herido por arma de fuego). Al arribo se entrevistan con MARE NANCY, arg, ddo. Garibaldi (XXXX) Luzuriaga, DNI (XX.XXX.XXX) la misma sería la Esposa del Intendente Fernando Espinoza, y refiere que en circunstancias que se encontraba arribando al lugar junto con el custodio, efectivo de policía de la provincia Teniente Julio Samaniego, observan un vehículo que se detiene y desde el interior comienzan a efectuar disparos de arma de fuego, hiriendo en el tobillo derecho a Samaniego, el cual es trasladado por sus propios compañeros de custodia al Hospital Balestrini encontrándose fuera de peligro. Móvil permanece en el lugar a la espera de peritos. Fdo. CRIO MACIEJOWSKI DANIEL- JEFE COMANDO PATRULLA LA MATANZA NORTE”.

En nuestra ‘Grandiosa Matanza’ ya nada sorprende, lo que sí sabemos es que no se puede vivir con miedo, con ojos en la espalda, esquivando balas y puñales, donde un celular o un par de zapatillas valen más que una vida, lamento mucho el mal momento de la familia de nuestro Fernando y el mal momento de nuestro intendente, pero es un poco nada más de lo que viven sus vecinos en el distrito, y no solo los vecinos de Luzuriaga, sino los de toda Matanza, la inseguridad no es una sensación, la inseguridad es real, lo que no se puede es vivir con la sensación de que cuando te vas de tu casa a trabajar o a comprar el pan o la factura del domingo, puede suceder que no regreses nunca más a tu casa a estar con tus afectos, esa es la peor sensación que hoy tenemos los matanceros, al menos yo. ¡Dejen de hacer publicidad y empiecen a gestionar!