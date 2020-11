LAS 10 DEL 10: “PARA QUE SE ORGANICEN MÁS VILLAS TIENEN QUE HABER ORGANIZACIONES Y MUCHA GENTE QUE LE PONGA HUEVOS”

Mañana, en Villa Palito, se realizará un evento que va a trascender varios límites. Diego Armando Maradona cumple 60 años y decidió festejarlo a lo grande. Ese festejo es una acción solidaria, en conjunto con la Cruz roja Argentina, en 10 Villas de la Argentina. Una de las elegidas en la emblemática “Villa Palito”, un lugar bien matancero.

Para hablar de dicho evento entrevistamos a Juan Enríquez, que ya no es solo referente de los vecinos de Villa Palito sino que se ha convertido en un propagador de ideas y proyectos para la urbanización de villas y asentamientos.

QP: Enríquez ¿hay un evento muy importante en Villa Palito, dentro de los próximos días?

JE.: “Si, la verdad que sí, hay muchas emociones juntas, encontradas, porque el 27 se cumplen 10 años de la partida de Néstor Kirchner, que para nosotros es muy importante, y el 29 se cumplen 2 meses de la partida del Padre ‘Bachi’, nuestro guía espiritual, nuestro pastor, y tenemos esta bendición de que Diego Armando Maradona en su cruzada solidaria ‘Las 10 del 10’, dentro de las 10 villas que él elije en la Argentina, una es Villa Palito, por eso le digo a la gente que El barrilete cósmico ¡va a alumbrar nuevamente Villa Palito al mundo!, eso para nosotros es un orgullo”

QP: ¿Qué es “las 10 del 10”?

JE.: “Maradona hace una cruzada solidaria con la Cruz Roja, donde va a ir a diferentes potreros en distintas villas, donde ayuda a mejorar y generar campos deportivos, y a la vez la Cruz Roja junta donaciones para donar a comedores de esas villas en cada lugar, en el caso de Villa Palito trabajamos en conjunto con la iglesia, en estos momentos con el padre Daniel, donde lo que se done para los comedores queda para dar en la iglesia y a la vez también van a dar elementos para la higiene y desinfección, que trae la Cruz Roja”

QP: ¿Diego va a estar en Villa Palito?

JE.: “Nos hubiese gustado, pero con el tema de la pandemia El Diego ya avisó que no iba a pode estar, pero va a estar todo su equipo Maradoniano, va a estar Morla, y Nicolás Sack que fue uno de los que se acercó y nos propuso hacer la cruzada, yo lo conozco de San Luis cuando conocí al gobernador Rodríguez Saá, ahí me lo presentaron, y nació una buena amistad con él. Todo lo que yo pueda decir me quedo corto, es algo que es diferente a todo lo que pasó en Palito, porque si me decís ¿es igual al primer día que fue Alberto? Y te digo que no, ¿es igual a la llegada de Néstor? Y tampoco no, Néstor nos venía a proponer un sueño, venía a darnos la dignidad que buscamos desde chicos, y cuando no la buscamos la encontramos en Néstor Kirchner, no es igual porque Néstor vino a proponernos trabajo y transformación, si me preguntas si ¿es igual a la llegada de Cristina a Villa Palito?, cuando vino a inaugurar las viviendas que planifico Néstor, y te diría que tampoco es igual, cuando vino ella, para nosotros Cristina es una luchadora y una referente, a nivel nacional, popular, y mundial, que venga a Palito, y que camine casa por casa, y hable con los vecinos, y festeje el cumpleaños de una nena en la casa del propio vecino, y que ella diga esto se tiene que replicar en toda la Argentina, tiene que haber muchas Villa Palito, y que diga que: ‘para mí siempre va a ser mi querida Villa Palito’, la posibilidad de haber visitado al Papa en el Vaticano junto al padre Bachi, que tiene toda una simbología, para mí tampoco no es igual, mas allá de que el Papa nos dio la bendición y nos dijo que sigamos trabajando en lo que es el movimiento villero, cuando le digo al Papa que la intención es armar un movimiento villero para juntar todas las necesidades, y salvando las distancias hacer un trabajo de urbanización de villas, lo más cercano a lo que representaba el Padre Mujica, a nosotros nos representaba el Padre Bachi, el Papa en esos momentos nos bendice, que es la foto que siempre publicamos, y nos dice que él está de acuerdo, y en ese momento nos habla de las tres T, tierra, techo y trabajo, inclusive él le agrego otra T, y la T que se viene que es la Tecnología, como transformación, tampoco se compara a la entrega de la casa a ningún vecino, que es otra alegría que nosotros tuvimos, a ninguna asamblea donde la gente levanta la mano y vota a favor para que continuemos representando Villa Palito, no se compara con ninguna de esas que son hermosas, y que tienen un sentimiento muy fuerte, vos imagínate que era algo inesperado, algo que ni lo soñamos, que El Diego diga: quiero que se festeje mi cumpleaños en Villa Palito, más allá de que él no va a poder estar, pero va a mandar a todo su equipo, y diga ¡quiero festejar los 60 en Villa Palito!, a nosotros se nos explota el pecho de orgullo”

QP: ¿Cómo está la gente en el barrio?

JE.: “La gente está muy ansiosa, en un principio no creía, pero sabe que en Palito pasan cosas extraordinarias, decían ¿será verdad, se va a hacer? Hasta que se va acercando la fecha la gente empieza a creer, y empieza a preguntar, el evento lo vamos a organizar junto con la iglesia, porque e potrero se va a llamar Padre Bachi, en homenaje a él, 10 del 10, lo que va a hacer también es poder cerrar con alambrado olímpico la cancha, y una mini tribuna que se llame Diego Armando Maradona, esto también suma al Ateneo que también va a participar en el evento, y también a Fernando Espinoza que el día que nos cruzamos, se comprometió a hacer las luces del potrero Padre Bachi, la organización es junto a la iglesia, con el padre Daniel y la comunidad como siempre, todavía no caemos que El Diego en su boca diga de Villa Palito, que es un barrio que encontró la dignidad, para mí eso es fundamental”

QP: Recién me mostraba un texto que le mando Maradona, donde no solo destacaba la organización popular y la decisión política de urbanizar una villa, sino que señalaba el tema del valor, como expresa él: “hacen falta huevos para hacer estas cosas”

JE.: “Yo soy un agradecido a la vida, de lo que me pasa, y vos sos testigo de cosas que estoy comentando, y que El Diego te conteste con conocimiento de causa y que diga; para que se organicen más villas tienen que haber organizaciones y mucha gente que le ponga huevos. Hay veces que nosotros contamos todo lo lindo y no contamos un montón de cosas, y trabas y problemas que generan lo que es una organización de villas, sino que tratamos de ser animadores de que la gente para que se anime a transformar, porque si no se animan a transformar su realidad, nunca podremos lograr nada, poder traspasar la cortina de lo desconocido y del miedo, decía el Padre Bachi; El miedo paraliza, dejar de tener miedo y animarse, cuando El Diego me contesta en privado, imagínate que no pude dormir, Diego que para nosotros siempre fue un representante en el deporte, y cuando sigo mensajeando con él le digo: Diego te queremos tanto, el día que vos le hiciste el gol a los ingleses festejamos tanto con la familia, que es día partimos la mesa a la mitad, se rompió la mesa y salimos a la calle en Villa Palito todos a festejar el gol de Diego, el sentimiento que tiene El Diego para nosotros y para todo el pueblo argentino es incalculable, por eso repito que El Diego hoy diga y nombre a Villa Palito, hace que Villa Palito nuevamente brille y que recorra el mundo”

QP: ¿Por ahí lo más importante es lo que se hizo en Villa Palito y mostrarlo, y replicar eso en tantos lugares que hace tanta falta en nuestro país, y en nuestro distrito también?

JE.: “Si, por eso que Palito vuelva a brillar como con cada visita de estos grandes que fuimos nombrando, como Alberto, Néstor, Cristina, en cada visita, Villa Palito estaba en los diarios y diferentes medios, y que se muestre la forma en que fue organizada, la forma que fue llevada adelante articuladamente, cooperativa, solidariamente, hoy más que nunca se sentirían orgullosos Alberto Balestrini, y Néstor Kirchner, con el Padre Bachi que hoy no están, que esto se multiplique, la clave es la decisión política, la organización barrial, y una buena planificación de un equipo interdisciplinario, con vocación principalmente, y un barrio que crea y que quiera crecer, me parece que eso es fundamental”

QP: ¿Es importante que también se haya sumado el municipio en esta iniciativa?

JE.: “Si, para nosotros es importante, creo que todos se tienen que sentir parte de la urbanización, Villa Palito ya no tiene dueño, es lo que siempre decimos, es un proyecto nacional, donde lo único que trata es de mostrar una idea y una forma de poder urbanizar, seguro que esto se puede mejorar en cualquier lugar de la Argentina, en cualquier lugar de Latinoamérica, el martes viene un canal de Alemania, cuando hablo que va a salir en el mundo y que El Diego hace y genera esto, el martes viene un canal de Alemania, para conocer y recorrer el barrio, y poder mostrar, la idea es que esto se pueda multiplicar, digo que no hay ningún proyecto igual a otros, no existen, pero si existen muchas personas que se animan a transformar y ser parte de estos proyectos grandes donde no hay un dueño, Villa Palito nos pertenece a todos, es de todos, todos fueron parte de esta transformación”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JE.: “Solo que siempre voy a estar agradecido a Dios que me dio la posibilidad de ser parte de esta historia”