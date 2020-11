¡!!INCREÍBLE…LOS IMPRESENTABLES SE PRESENTARON¡¡¡

Por Prof. Joaquín G. Puebla

En el Honorable Concejo Deliberante matancero se terminaron las reuniones de la comisión encargada de elegir la terna para que, luego, el honorable cuerpo designe al nuevo Defensor del Pueblo de La Matanza.

Dicha comisión escuchó (en algunos casos impacientemente) a los hombres y mujeres que se postularon. Los postulantes fueron Silvia Caprino, Daniel Dauría, Andrea Freguia, Juan José Imperiale, Teresa Aiello, Paola Olivera, Raúl Leguizamón, Ángel Vera, Julio Báez, Pedro Cabrera, Mario Núñez, Fabián Ursino y Horacio Barrozo.

Al mirar la lista de postulantes me quede impactado al ver los nombres de Daniel Dauria y Fabián Ursino. Si bien todo vecino matancero, si es avalado con la firma de un Concejal, tiene el derecho a presentarse como candidato de Defensor del Pueblo, este dúo (antes mencionado) desprestigia enormemente al HCD local y a la figura del defensor del Pueblo.

No es casual todo esto y hemos dejado constancia de las andanzas de cada uno de estos personajes, parece que candidatearse es un intento desesperado de limpiar una imagen penosa que ellos mismos han construido.

El pasado 4 de junio del presente año publicamos la nota “Lic. DANIEL DAURÍA: EL REPUDIABLE VIDEO DE UN BOLUDO CON PLATA” en la cual informamos de la difusión (https://semanarioquintopoder.com/?p=27621) de un video (protagonizado por el mencionado profesional) dónde bailaba entre los cajones de la Cochería Dauría. Varios medios se hicieron eco de este cuestionable video.

Pero el tema Dauría no termina ahí, en la nota del pasado 01 de octubre de este año, nuestro medio publicó la nota “VILLEGAS: UN CEMENTERIO A PUNTO DE ESTALLAR, ¿TRABAJADORES DESCARTABLES? Y NEGOCIADOS SIN ESCRÚPULOS” donde denunciamos el estado de abandono del Cementerio Municipal de Villegas junto al reclamo y denuncias de varios empleados municipales del mismo. Los trabajadores municipales, entre otras expresiones, sostuvieron que “Acá hay algunos negociados que apestan a podrido, más de una vez vimos como las cocherías se llevan el ataúd porque, al cargarlo para ponerlo en la tumba, se desfondan y el cadáver es enterrado sin ataúd. Cuando pasa esto la cochería se lleva el ataúd para reutilizarlo. No es solo una cochería, sino que son varias; la que más hace esto es Casa Dauría” y explicaron que “También enterramos fallecidos que vienen en un cajón de cartón envuelto en plástico y atado con cinta adhesiva”.

Insisto, no es una cuestión personal sino que no me parece coherente ni recomendable que un personaje como Dauría sea Defensor del Pueblo cuando, a través de hechos concretos y visibles, demostró el poco interés y respeto que tiene por la comunidad matancera.

Más allá de los avales políticos que tiene me pregunto: ¿qué razón tiene el Obispo de San Justo para apoyarlo?, es evidente que, (cómo me decía mi abuela) “por la plata baila el mono” (“Por la plata baila el mono” es una frase sarcástica que critica el poder del dinero por sobre la integridad de una persona. Por la plata baila el mono es un merengue compuesto por el dominicano Wilfrido Vargas en 1949. También significa que algunas personas pueden cambiar de opinión o parecer o ser capaces de cualquier cosa simplemente por lucro económico. Cuando es algo bochornoso o vituperable ya se considera una forma de prostitución).

El caso de Fabián Ursino es aún más paradigmático dado que tiene cuentas pendientes (o ya las resolvió) con la justicia pero eso es en otro distrito, en Cañuela. La fama lo alcanzó hasta La Matanza y hace unas semanas publicamos la nota: “LA ROSCA DEL GARCAJAL, UN RADICAL AMBICIOSO E INEXPERTO Y UN CANDIDATO FLOJO DE PAPELES” (https://semanarioquintopoder.com/?p=28779) donde hacemos un racconto del profuso prontuario… (¡sory… me equivoqué de palabra¡), mejor dicho del “frondoso expediente” que tiene este personaje en el distrito.

Por ahí, lo mío, sean expresiones sin sentido pero, creo fervientemente, que cada cargo que represente al pueblo debe ser ejercido con responsabilidad, honestidad, ética, ecuanimidad y honorabilidad.

Estás características de carácter se demuestran con hechos que perduran en el tiempo. Uno no puede ser responsable solo un rato, se es responsable en todo momento si ejerce un cargo público. No se es honesto durante 10 minutos, no puede ser honorable durante un rato. Para elegir a los funcionarios públicos deberíamos tener la vara más alta y, aún más, en caso donde la ciudadanía no emite su opinión a través del voto secreto y universal.

Nuestros Concejales tienen un compromiso moral con quiénes lo han votado y no pueden tomar a la ligera dicho compromiso.

No sería mala idea que la próxima vez que se elija a un Defensor del Pueblo de La Matanza se haga a través del voto popular, con un poco de imaginación y decisión política se podría organizar la elección y saldría mucho más barata que algunos gastos que realiza el departamento ejecutivo municipal.

Me gustaría aclarar que no hay un interés económico detrás de esto porque ya me han ofrecido dinero para callarme y borrar del archivo del medio las notas que afectan a uno de los personajes mencionados. Más de uno me sondeo o expresó la necesidad de callarme la boca pero no es una cuestión de plata; la plata va y viene pero algunas cosas no tienen precio.