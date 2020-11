“EL MUNICIPIO NO ESTÁ EN NINGÚN LADO”

Sobre la actualidad políticas y la situación social del distrito dialogamos con el Concejal (m/c) Gustavo Ferragut (actualmente es Coordinador de la Presidencia del PRO, que preside Patricia Bullrich) y Jorge Lampa (que integra el área social del PRO).

Si bien nos contaron el trabajo político y social que están realizando. No faltaron las críticas al accionar municipal.

QP: Ferragut, ¿ha estado, junto a Jorge Lampa, recorriendo varias instituciones?

GF.: “Si, con Jorge venimos caminando hace bastante tiempo, visitando algunas instituciones, él desde un lado más social y yo aportando un poco la propuesta política: Estamos caminando el distrito como lo hicimos siempre, ahora un poco más por la situación que se está viviendo y aportando, desde nuestro lugar, ayuda y trabajando en la salud, en los sectores sociales que Jorge te puede explicar bien, viendo la problemática de este distrito que está cada vez mas inoperante y con un vacío de poder que no puede resolver nada”

QP: Lampa ¿cómo es esto de seguir estando y haciendo, desde el llano, sin la cobertura de un gobierno?

JL.: “Bueno, el trabajo puntualmente es a base de los amigos, en este caso amigos que tienen laboratorios, droguerías, amigos profesionales que nos consiguen medicamentos, el apoyo de profesionales médicos, he logrado constituir un departamento médico, que dirige el doctor Mauro Hernández, oftalmólogo, donde también hay un nutricionista, médico clínico, pediatra, podólogo, en ese esquema estamos trabajando. En el marco de la pastoral social, junto con 9 curas, estamos trabajando también con las salas de salud que funcionan en los barrios, en los clubes de estos barrios, ahí tenemos el gran aporte del Padre Ramón Gavilán, que es el capellán del hospital Diego Paroissien y el párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Salud, de Isidro Casanova, ahí estamos desarrollando distintas actividades con el tema de la vacunación, se dio el tema de la pandemia, y pudimos, en ese caso, trabajar fuertemente con la fabricación de barbijos, de alcohol en gel, que hemos producido para ir a los lugares más vulnerables y ayudar al vecino”

QP: ¿Cómo es esto de caminar instituciones y hacer cosas cuando el municipio, teóricamente, sería el encargado de resolver estas cuestiones?

GF.: “La verdad que nos encontramos con la una realidad preocupante: que el municipio no está en ningún lado, entonces las instituciones nos reciben con los brazos abiertos porque por fin alguien se va acordando de ellos. No solo el poder solucionarle los problemas, sino el poder escuchar las necesidades que tienen, porque en estas instituciones el vecino común vuelca toda su angustia, desde por ejemplo: si tiene obra social, que no puede conseguir un turno de forma online, porque se lo dan dentro de tres meses porque está saturado, y de esa forma terminan cayendo en la sociedad de fomento, en la sala del club, en la sala del barrio, y se sobredimensiona la demanda, entonces estar al lado de ellos, ya es un buen paso, y eso es lo que estamos haciendo”

QP: Los dos pertenecen al mismo espacio político, ¿esto debe estar generando bastantes comentarios, porque no es un espacio que se ha caracterizado por caminar el distrito precisamente?

GF: “No es un problema del espacio específicamente, me parece que cada uno tiene su impronta y su voluntad de poder estar presente en los temas. Jorge (por Lampa) no es que sale ahora a hacer este tipo de cosas, sino desde siempre, hace más de 6 años que está trabajando en este tema, y que le pone el cuerpo a todas estas dificultades, y cada uno que lo llama, a nadie le dice que no. Por ahí no se pueden resolver todos los temas, pero no te dice que no él te escucha e intentar buscar la solución. Esto es lo que nosotros queremos y hacemos, el espacio político tiene distintas vertientes, distintos colores. Nosotros queremos darle esta impronta, no en contra de nadie, sino a favor de estar al lado de la gente y de los vecinos que podamos estar, lamentablemente no damos a tiempo de estar con todos, estamos avanzando de a poco y llegando a todos lados, no es algo que se pueda hacer mágicamente en La Matanza, pero dónde vas te encontras que el intendente nunca llegó, ningún funcionario del municipio llegó nunca, y están desamparados, tratamos de llegar como decía Jorge con el Padre Ramón, con los amigos que puedan colaborar, llegar tender una mano solidaria, y en la gestión política también tratamos de solucionarlo”

QP: Estamos hablando de militancia social en los barrios, militancia social que también tiene que ver con la política, no hace mucho tiempo el ex jefe de gabinete Marcos Peña salió con unas declaraciones muy poco felices y usted, Lampa salió a criticar esas declaraciones

JL.: “Marcos había planteado, después de perder las elecciones PASO, que había faltado trabajo territorial, lo que exprese en ese momento es que había sobrado trabajo territorial con la militancia y dirigentes de base, pero que faltó un modelo económico, porque cuando sos autocritico y no reconoces la realidad, donde el vecino se expresa con el voto, ahí estas en problema, porque te vuelvo a decir, no estás reconociendo un error propio que lo trasladaste al seno familiar de cada vecino: en La Matanza impactó mucho el tema económico, y eso tiene sus costos, y eso fue haber perdido circuitos en La Matanza donde nosotros habíamos ganado ampliamente en el 2017”

QP: Ferragut, volvamos a la interna del partido, acá siempre el espacio de Uds., lamentablemente, se ha caracterizado por no respetar mucho a la militancia local, ni a la dirigencia local, que en el momento del armado de las listas venían los inventos de afuera

GF.: “Es una tarea pendiente que estamos tratando de ir modificando, porque tenemos que construir una fuerte presencia en el Concejo Deliberante, para poder pelear la Intendencia del 2023, tenemos que saber (más allá de los colores políticos) los que lleguen tendrán que tener una impronta que represente a la gente, a los comerciantes, a los vecinos. La difícil situación de toma de tierras que tenemos en La Matanza, en la inseguridad que los vecinos están desolados en ese tema, porque el municipio no tienen un plan en el tema de seguridad, ni para paliar lo que estamos viviendo en cuestión de delincuencia en el distrito, todos los días hay un muerto, un asalto, un robo, alguien sale lastimado, y el municipio no da señal de nada, entonces nos parece que tenemos que trabajar en eso, de construir un área social fuerte, un área legislativa y políticamente fuerte, y en eso estamos con Jorge: venimos caminando hace rato, trabajando con los actores actuales, como Finocchiaro, Berisso, que es diputado nacional, nos gustaría interactuar con las estrategias que se quieren imponer desde afuera. La Matanza, tiene que tener una fuerte impronta local, porque los únicos que conocen los problemas de La Matanza son los locales, los demás lo comentan y lo diagraman en una sala de situación, pero el que está con el vecino cara a cara, y se encuentra con el comerciante de la esquina que no puede abrir su negocio, o que lo asaltaron, o que hoy le aumento la mercadería, son los que caminan todos los días, y hoy es lo que intentamos hacer”

QP: Lampa, al caminar el distrito y hablar con los vecinos, ¿qué imagen tiene de la gestión municipal?

JL.: “Como decía Gustavo (por Ferragut), creo que hay una falta importante de la presencia del estado municipal. Nací, vivo y me voy a morir en La Matanza, conozco la idiosincrasia del matancero, desde Gral. Paz. Hasta el 47.700 de Virrey del Pino, hay una ausencia de gestión importante, y faltante. Creo que al Sr. Intendente le falta poder sentarse y dialogar con la oposición para articular políticas que en conjunto podamos llegar al vecino y solucionar el problema porque acá, una vez que terminaron las elecciones, todos somos matanceros, y no podemos estar manteniendo una disyuntiva de que uno es de Cambiemos, el otro peronista, el otro kirchnerista, por ahí falta un poquito de más dialogo de parte del intendente, para articular algunas políticas donde nosotros le podemos reforzar. Lo estamos haciendo con la pastoral social, porque no lo podemos hacer en el marco político”

QP: Ferragut, estamos en plena elección del Defensor del Pueblo, y en el caso de uds., no han podido coordinar estrategias común con los concejales para que presentasen un solo candidato, ¿cómo lo ve esto?

GF.: “Bueno, creo que eso es producto también de que los dos tercios tiene el oficialismo en el HCD y eso demuestra que la elección del Defensor del Pueblo es un trámite, no hay posibilidad de que gane otro que no sea el que quiera el intendente, para mí esa posibilidad que tiene que dar la democracia de poder discutir quien va a ser el Defensor del Pueblo, y que debería ser un cargo de la oposición, termina siendo un cargo del oficialismo, porque tiene la mayoría en el HCD. Hable con la mayoría de los que se postularon y que se iban a postular también, les dije que está muy buena la propuesta pero que la estrategia política es que en el HCD el oficialismo no tenga la mayoría, y hacer acuerdo para que algunos puedan cambiar su voto, y hubiese estado muy bueno que Juntos por el Cambio tenga una sola propuesta”

QP: ¿Desean agregar algo más?

JL.: “Yo por mi parte creo que cuando hay tanta ambición de ocupar cargos, a los dirigentes de mi espacio, les pediría un poquito más de cariño hacia La Matanza. En algunos lugares tenemos dirigentes que están más preocupados por renovar cargos políticos que ocuparse o preocuparse por los problemas de los vecinos, la agenda del vecino hoy, no es el dólar; el problema del vecino es la salud, la inseguridad, la asistencia social. Creo que debería haber una gran autocritica, por parte de dirigentes del espacio, creo que hay actores que opinan no siendo del distrito, de cómo solucionar los problemas de La Matanza, y eso nos perjudica mucho. Por mi parte nunca necesite un cargo en el gobierno para trabajar para el vecino, ni aún en los cuatro años que estuvimos en la gestión, necesite cargo en un ejecutivo para trabajar para el vecino”

GF.: “Creo que tenemos una tarea, de acá al año que viene, de poder ampliar la representación que tenemos en La Matanza, creo que hay una oportunidad de poder llegar al vecino, dado que este el oficialismo y municipio está ausente y no pueden poder representar absolutamente nada. Cero que todas las áreas de gobierno están debilitadas, y no hay forma que puedan revertir el tema, porque es un elefante tan grande que para darse vuelta necesita una semana, y no están en la agilidad de las soluciones que necesita la gente, tenemos que construir un HCD impulsivo, que recorra La Matanza con prepotencia de trabajo”