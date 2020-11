ENFRENTAMIENTO ENTRE MUNICIPALES: LOS CULPABLES DE LA VIOLENCIA

Por Prof. Joaquín G. Puebla

No es una cuestión política ni personal (me estoy atajando ante la avalancha de los comentarios negativos que van a difundir contra la presente nota y, seguramente, contra mi persona); solamente hay que empezar a leer para atrás y analizar cómo se fue construyendo el enfrentamiento entre los trabajadores municipales.

Coincido plenamente con el comunicado de prensa del STMLM (http://www.stmlm-oficial.com.ar/actualidad/noticia.php?id=676) donde señalan que el departamento ejecutivo municipal no cumplió con los ítems acordados previamente en cuanto al aumento salarial, los errores (y horrores) en las liquidaciones salariales, el pase a planta permanente de los trabajadores municipales contratados y la regulación del funcionamiento de la Junta de Ascenso.

En el enfrentamiento del pasado 04/11/2020 entre trabajadores municipales, frente a las puertas del STMLM, hay solamente dos culpables: el Intendente Fernando Espinoza y el jefe de gabinete municipal, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini.

No es al azar que hago esta afirmación sino que lo vengo señalándolo desde hace bastante tiempo, a través de diferentes notas, que el Intendente Fernando Espinoza empezó este conflicto y lo sigue profundizando porque, está convencido, que los trabajadores municipales matanceros los han traicionado o lo han dejado en evidencia al solicitar un aumento salarial. En todo este proceso, que comenzó por marzo, Espinoza siente que en lugar de alabarlo le han criticado y eso es más fuerte que él.

Espinoza sostiene (en privado) que “el salario de los trabajadores municipales de La Matanza es el mejor de la provincia de Buenos Aires” y nadie puede hacerle entender que no es así y, si así fuere, debería plantearse que si él puedo vivir con 22 mil pesos al mes.

A Espinoza nadie puede hacerle entender que su postura no es cierta, no es lógica, no hay elementos que sustente su convencimiento y, por si fuera poco, parecería que el jefe de gabinete municipal, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini le susurra al oído: Fernando sos el mejor, pagas los mejores sueldos, vos tenes razón… y así sobre todos los temas dónde Espinoza mete la pata y, cuando estalla algún despelote, desaparece elegantemente o no (según la ocasión) del escenario y es capaz de afirmar, sin que le mueva un músculo, que él no tiene nada que ver cuando, en realidad, es el principal responsable.

La municipalidad matancera no funciona y Fernando Espinoza está pagando los costos políticos y, seguirá pagándolos, sino comienza a realizar cambios importantes y necesarios en su equipo de gobierno porque ese equipo no funciona si nadie los controla o los conduce. Nadie le ha dicho al Intendente que hoy no es tiempo de campaña política, es momento de gobernar con seriedad y responsabilidad. La campaña política se ha convertido en la forma de gobernar de Espinoza y, al hacerlo así, ha dejado al municipio son brújula ni gobierno.

El enfrentamiento entre los trabajadores municipales es una pelea entre pobres y, a su vez, de intereses políticos y sindicales. Es una realidad que el la Comisión Directiva del STMLM ha perdido apoyo entre los trabajadores y, eso, le resta la legitimidad necesaria para defender los derechos de sus afiliados. Esta situación no es casual: el STMLM ha bancado (políticamente hablando) a Fernando Espinoza y esté, se aprovechó de eso y los dejó pagando constantemente.

Cuando el STMLM comenzó a pintarse la cara para poner en marcha un plan de lucha gremial, Fernando Espinoza (contra su voluntad y mal asesorado) cedió y negoció un aumento salarial. Los temas acordados, en dicho aumento, fue tan rebuscado que la oficina de personal del municipio colapsó o no entendió nada o no recibió las indicaciones adecuadas que liquidaron los sueldos de cualquier manera. Puede haber ocurrido que el Intendente Espinoza estuvo tan ocupado, en su campaña política, que no logró transmitir las indicaciones adecuadas o, según mi perspectiva, esto lo hizo a sabiendas del quilombo que armaba.

Todos los bonos de dio Fernando Espinoza han tenido problemas de liquidación, en todas las oportunidades la oficina de personal del municipio se ha equivocado groseramente y esto no puede ser casual, esas equivocaciones deben haberse dado en el marco de indicaciones muy específicas de las autoridades políticas del municipio.

El Intendente debería de dejarse de estás gansadas y dejar de jugar con el bolsillo de los trabajadores municipales porque el horno no está para bollos. La necesidades de los trabajadores y sus familias no deben ser un elemento de presión para que dichos trabajadores bajen la cabeza y digan: “si bwuana” y sigan laburando sin chistar.

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES SE EXPRESAN

En forma aleatoria fui recogiendo algunas expresiones de los trabajadores municipales matanceros sobre lo sucedido el pasado 04/11/2020.

“EL DELEGADO DE LA DIRECCIÓN DE CHOFERES DE AMBULANCIA, SR. MIGUEL ARIAS COMENTA EL ACTO COBARDE Y BOCHORNOZO LLEVADO A CABO, UNA VEZ MÁS, POR LOS CULATAS ESBIRROS DEL STMLM. TODA MI SOLIDARIDAD PARA MIS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS COBARDEMENTE GOLPEADOS SOLO POR RECLAMAR UN SALARIO DIGNO: En el día de hoy 04 de noviembre de 2020, nos reunimos pacíficamente en la plaza de San Justo, delegados y compañeros y compañeras de todos los lugares de trabajo. Luego marchamos (también pacíficamente) a nuestro sindicato y, apenas llegamos, fuimos recibidos por gente de nuestra obra social y sindicato con palos y cadenas; pegándole muy mal a nuestro subdelegado Claudio Cipresso y a otros manifestantes. No midieron a quien le pegaban, sean hombres o mujeres…. mujeres llorando y compañeros golpeados por propios compañeros de nuestro gremio, con palos y cadenas y algún cuchillo salió por ahí… Negamos totalmente las versiones de nuestro gremio que los manifestantes fueran a tomar nuestro sindicato.. Falaz mentira… jamás se imaginó semejante tropelía de los trabajadores del gremio hacia los manifestantes que fuimos pacíficamente”.

“Nosotros, los delegados en lucha, nos dirigimos a ustedes y, con el debido respeto que se merecen les decimos: que somos los representantes de ustedes por qué así nos han elegido para avanzar en las luchas con temas salariales, laborales y hasta administrativas, está semana comenzamos haciendo nuestro deber para informarles que fue lo que sucedió en la liquidación de sueldos, lamentablemente otra vez siendo defraudados por el gremio, no recibimos respuesta, ni si quiera atención, hoy fuimos a la plaza para manifestamos pacíficamente visualizando nuestro reclamo de disconformidad, caminamos hacia el sindicato para demostrar nuestro descontento. Lamentablemente nos encontramos con un grupo reducido de compañeros que trabajan para el sindicato, pero no para el afiliado, y otro grupo de personas que trabajan para la O. Social y algunas personas más que no si quiera son municipales, con la finalidad de agraviarnos, amedrentarnos y producir miedo, el 70 % éramos mujeres y había una porción de jubilados. En los vídeos es muy claro los policías trataban de retener a la gente que quería agredirnos. Muy triste para todos, el episodio. Repudiamos acciones de esta índole, tenemos mujeres que fueron golpeadas. Enfermeros y ambulancieros, no se pensó que son las personas que están en posición de garantes a la hora de ocurrir un accidente, triste que el sindicato mandé a personas a ejercer el patoterismo. Triste en la era de la comunicación estemos pasando por estos retrocesos, nosotros solo queremos defender nuestros derechos que están desprotegidos , y exigir lo que corresponde, exigimos transparencia y veracidad, publicidad de actos y hechos, que casualidad que hoy salió el comunicado que regularicen la situación de los municipales, evidentemente nuestro trabajo del lunes dio sus frutos, que casualidad será que quieren calumniarnos, hacer una imputación falsa de un delito, que nosotros no queremos bajo ningún punto de vista cometer, es lamentablemente que gente así administre nuestro sindicato, ¿ahora urgente publican que queríamos tomar el sindicato? Si es nuestra casa, que falta de respeto a la razón. Que atropello, sigamos luchando por qué no nos merecemos una conducción tan mediocre”

“Son cobardes les pegan a mujeres y a compañeros que son municipales y el sindicato es de todos y nadie les puede negar a entrar en su sindicato y muchos menos a los golpes no tienen vergüenza ni el secretario ni la comisión directiva del Sindicato que tendrían que tomado medidas para que no agredan a los propios compañeros. Son una vergüenza y si creían que supuestamente tomarían el gremio lo hubieran cerrado y dejar a todos los patoteros adentro y no agredir por las dudas. Se les termina la corrupción muchachos dejarán de ser ñoquis del ejecutivo que es lo que defienden”