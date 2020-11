Juan Carlos Estévez, referente del peronismo matancero dialogó con nuestro medio para hablar de la militancia política.

QP: Estamos a días del día del militante, ¿cómo ve el rol del militante en esta época de crisis?

JCE.: “La militancia sigue siendo el ejemplo a seguir, porque siempre está en el llano, siempre laburando, siempre al lado de la gente. Creo que la actitud que tiene un militante sería bueno que fuese imitada por los dirigentes, porque son militantes sociales de barrio, la historia del 17 de noviembre tiene muchos años y una escuela de muchos compañeros que ya no están, a los cuales recuerdo con mucho cariño y lo que te lleva a seguir este camino, y la verdad que es un reconocimiento este día para los que realmente somos peronistas”

QP: ¿Hoy el rol del militante ha tomado un protagonismo exponencial ante la existencia de la pandemia?

JCE.: “Totalmente, hoy por hoy los militantes son los que están en las trincheras, en las distintas actividades que se desarrollan en el ámbito social, pero esto viene de las escuelas de la sociedad de fomento, de las juntas vecinales, de las plazas, el tema de poder construir elementos para las sociedades, es un rol que por más que muchas veces se lo quiera discriminar o menos apreciar; la figura del militante va a sobrepasar cualquier evento político que haya en el presente y en el futuro, por eso digo siempre que el bastión del peronismo es la militancia”

QP: ¿La Matanza sigue siendo el bastión del peronismo?

JCE.: “Si, a pesar de esta crisis que se está viviendo y con los desfasajes de los algunos dirigentes, porque el militante tiene una sola convicción, que es estar al servicio de la gente, de los vecinos, levantar las banderas del peronismo, es algo que está latente siempre, también el trasvasamiento generacional de muchos compañeros se ha desgastado muchas veces por decepciones de algunas actitudes, pero es algo que gracias a Dios para el peronismo, siempre va a ser la bandera mas latente”

QP: ¿Cómo ve la realidad política social del distrito?

JCE.: “Creo que está bien conceptuada, por lo menos en las cosas que estamos viviendo desde mi experiencia que he estado en otros momentos difíciles con Federico, con Alberto Balestrini en el 2001, hoy por suerte hay un gobierno nacional y un gobierno provincial que trabaja y une criterios para buscarle soluciones a la gente, en lo general lo que prioriza el gobierno nacional, provincial y municipal es el beneficio de las posibilidades que tenga, y estar al servicio de la comunidad de La Matanza, y eso la gente lo ve, siempre digo el que está cerca y convive con la gente siempre va a tener un voto de respeto, y eso es un poco lo que hace la militancia”

QP: ¿Qué perspectiva tiene con respecto a este fin de año y lo que viene?

JCE.: “Creo que la mayor esperanza y expectativa que hay es el tema de la vacuna, que gracias a Dios el presidente ha tenido una visión criteriosa, y después la reactivación de la economía que se cuestiona mucho, el movimiento de la gente, pero por suerte se da que la vacuna llegue, se va a reactivar la economía en el 2021, y va a haber un despegue de la Argentina que muchos quieren que no sea así, pero por todos los compañeros que están en funciones. Argentina va a salir adelante, hay que tener en cuenta que se está manejando mucha plata del exterior, y mucha plata de la oposición para que esto no funcione, se armó una consulta popular de militares, el tema de la policía, buscan 50 mil factores, un día hace una movilización la derecha, y al otro día la izquierda, pero no la izquierda militante, la izquierda de dirigentes, que son la izquierda liberal, y así van buscando por todos lados, hay un refrán que dice: ‘por la guita baila el mono’, el concepto general es que nosotros vamos a salir adelante, nos va a costar mucho, en las provincias tengo compañeros y amigos que están haciendo el mismo esfuerzo que hacemos acá en Matanza, y en la provincia de Buenos Aires, y el observatorio te da la posibilidad de lo que charlamos que hay perspectiva de futuro que es lo más importante”

QP: ¿La oposición quiere meter una grieta dentro del oficialismo?

JCE.: “Y si, porque los medios de comunicaciones que manejan ellos, siempre la grieta, puedo dar fe, no estoy en ningún lugar clave pero por suerte tengo muchos amigos que están en funciones, acá no hay ninguna grieta, acá el presidente es Alberto Fernández, Cristina es la visión de la política, la que tiene experiencia, un pibe joven de gobernador con un equipo de trabajo bastante piola, y bueno fue el mensaje de Cristina cuando dijo hay funcionarios que funcionan y otros no, y si nosotros no reconocemos nuestros errores que tenemos que arreglar dentro de casa, pero hay perspectiva de lo que está pasando, algunos muchachos se han quedado en el camino porque no han cumplido con la función que tenían que hacer”

QP: ¿Cómo ve la política en el distrito?

JCE.: “Creo que hasta el año que viene va a haber un stand by como en toda la provincia de Buenos Aires, pero si queda un antecedente, fíjate en estos días abrieron el padrón provisorio marcando una pauta que en el 2021 va a haber elecciones, las PASO y las elecciones que correspondan, esto es una visión de esperanza para la gente, porque el pueblo es el soberano y tiene la única herramienta que es el voto, que puede ser a favor o en contra y eso no se puede cortar”

QP: ¿Desea agregar algo más?

JCE.: “Un saludo a todos los compañeros y compañeras militantes, que tengamos un voto de fe que fin de año va a ser el despegue si tenemos la vacuna, para que muchos hermanos y hermanas puedan solucionar el problema del laburo y la perspectiva de la economía para que Argentina salga adelante”