“FERNANDO ESPINOZA SE VOLVIÓ UN DIRIGENTE DE TV”

QP: Fresco estamos complicados todavía con la pandemia, ¿cómo cree que se ha manejado el tema en el distrito?

WF.: “Sabemos que esta emergencia sanitaria y económica está afectando a todo el mundo, acá en el distrito, cientos de compañeros salieron a ponerle el pecho a este flagelo, por la falta de trabajo que viene acarreando el país, los compañeros municipales junto a cientos de compañeros cooperativistas y vecinos armaron comedores y entregan mercadería para paliar esta gran crisis económica, la gente la está pasando muy mal por falta de trabajo genuino. En lo relacionado al sistema de salud, si bien se actuó rápido a nivel nacional con medidas de prevención, creo que el programa detectar tendría que haber llegado de la misma forma rápido paralelamente, hace unos meses que se agilizo el engranaje funcionando en casi todos los barrios. La única ventaja que vamos a tener, creo yo, que no nos va a pasar como a Europa, que por no haber hecho una cuarentena estricta la pasaron muy mal en la primera ola de este virus y ahora volvieron a la segunda. En el país si Dios quiere, para el año que viene, marzo, vamos a tener la vacuna, espero que sea rápido para prevenir el próximo invierno. Déjame mandar un saludo a estos hombres y mujeres que desde el primer día trabajan sin cesar, a ellos va mi saludo”.

QP: Hablando un poco de la gestión municipal en sí, ¿cómo ve la gestión de Fernando Espinoza a partir de que asumió en diciembre del año pasado?

WF.: “En la Matanza se viene dando de comer a cientos de familia desde hace muchos años, los compañeros con muy pocos recursos, la pelean día a día en las Delegaciones, compañeros municipales luchando por un sueldo digno y contra esta pandemia, miles de contratados sin planta permanente, cooperativistas con sueldos de 9 mil pesos, todos luchando en la calle por el otro. El Intendente debe generar condiciones laborales estables para todos sus habitantes y sus trabajadores, como jefe de estado municipal y político del distrito que es. Generar trabajo real creando un verdadero parque industrial donde como en otras localidades se le dé trabajo a cientos de vecinos, con el poder político que lo consagra electoralmente tendría que mejorar su gestión, y suplantar este tipo de asistencialismo por trabajo, como decimos los Peronistas: hay que hacer Peronismo, y no veo que se esté trabajando en ese sentido, pobreza sobre pobreza, más allá del condicionante que es esta pandemia, la falta de trabajo, la inseguridad, es una acumulación de complicaciones que viene desde hace varios años atrás y es dónde se nota la falta de gestión, sino se corrige a tiempo esto, con políticas estrategias y estructurales de fondo, no veo con buenos ojos las próximas elecciones para el oficialismo matancero”.

QP: Pero tenemos un intendente que está todos los días en los medios nacionales diciendo que está todo bien.

WF.: “Para saber realmente lo que le pasa al ciudadano común, al vecino, hay que caminar las calles y no los medios, una cosa es la que se dice o le dicen y otra la que se hace o en este caso se deja de hacer”

QP: ¿Ud. cree que al intendente se lo devoró el personaje o la ficción, con esto de estar tanto en los medios nacionales y frente a las cámaras?

WF.: “Creo que el intendente, como representante del pueblo, porque así fue elegido por el vecino que confió en él para resolver los problemas cotidianos, tiene que acercarse a las personas y no crearse un mal personaje o de ficción, hoy camines por donde camines la gente no habla muy bien de él y de la gestión, no es porque yo lo diga o esté en la vereda de enfrente, lo invitó a él y a sus funcionarios de primera línea, (porque en la trinchera están los compañeros que dan la pelea verdaderamente y están con los vecinos), a que baje a los barrios para sacar sus propias conclusiones, hay muchos barrios abandonados como así también sus vecinos. ”

QP: ¿Ud. es de carrera en el poder judicial?

WF.: “Así es, de pibe ingrese a los 18 años, ya llevo 33 años en el poder judicial”

QP: Independientemente del posicionamiento político que Ud. tiene en el distrito, ¿se puede decir que no ha vivido de la política matancera?

WF.: “Vivo de mi trabajo que gracias a Dios tengo desde 1987 soy empleado en el poder judicial de la Provincia de Buenos Aires, en mis horas libres trabajo para solucionar, con las pocas herramientas que tengo, los problemas de los vecinos, siempre lo hice y mientras tenga salud lo seguiré haciendo, trabaje en el Municipio 4 años, en el 2016 renuncie, y volví a la justicia”

QP: ¿Cómo es ser peronista y no ser oficialista en La Matanza?

WF.: “El Peronista es humanista, es aquel que se preocupa realmente por las falencias del otro, y que trabaja para el bien común donde este parado, sea adentro o afuera del poder, no hace falta estar con el oficialismo para ser Peronista. En el 2019 trabaje para la unidad de este gobierno, que aún no ha colmado las expectativas que tenía la mayoría, espero que lo puedan hacer, son muchísimos los problemas que tiene el pueblo (falta de seguridad, falta de trabajo, infraestructura, obras públicas, impuestos que asfixian, etc.). Soy Peronista como muchos compañeros que no están en el gobierno, nunca deje de creer en mis convicciones, actúe y actuó en consecuencia, este donde este, hay que mirar para adelante y hay que extender las manos al otro que está enfrente nuestro que es por quien hemos de trabajar, sin importar la condición social que lo acompañe, desde Ramos Mejía a 20 de Junio”

QP: Y hablando de este contexto familiar, Manuel Fresco su hermano es muy reconocido, Ricardo Fresco es muy reconocido, ¿creció a la sombra de ellos?

WF.: “Crecí y aprendí lo bueno y lo malo, soy de la generación del ‘80, empecé a caminar las calles desde muy chico, me hice amigo del vecino y de muchísimos compañeros, por querer hacer, me equivocado mil veces y lo sigo haciendo, tengo mil defectos y alguna que otra virtud, pero se reconocerlos, es parte de mi vida y el que me conoce sabe que esto es así. Mis hermanos son reconocidos como vos lo dijiste, siempre trabajaron para el oficialismo matancero, yo estoy en la vereda opuesta hace varios años, ellos con su forma de hacer política y yo trabajando como me enseñaron mis padres.”

QP: ¿Qué lo separa de Fernando Espinoza?

WF.: “En la vida aprendí a no ser obsecuente ni consecuente del fanatismo por nada ni nadie, mi objetivo es claro en la vida, un futuro mejor para todos este parado donde este parado, Fernando Espinoza se volvió un dirigente de TV, si algún día vuelve a La Matanza para hablar con los vecinos seguramente se lo voy agradecer, hoy un abismo nos separa, pese a esto le deseo lo mejor porque si su gestión mejora, mejoramos todos, pero como vamos, lo veo muy difícil”