COMERCIANTES DE SAN JUSTO: EXCESIVA PRESIÓN IMPOSITIVA, INTERESES USUREROS, COMPETENCIA DESLEAL… ¿DÓNDE ESTÁ EL INTENDENTE?

La crisis económica, sanitaria y social provocada por la Pandemia del covid-19 sigue presionando en todos los niveles y, el comercio ha sido uno de los principales sectores afectados. Los comerciantes matanceros han estado cerrados más de 100 días y esos días cerrados no han facturado, a pesar de eso el municipio les has cobrado las tasas municipales como si estuvieran facturando normalmente. Obviamente la mayoría de los comerciantes no han pagado esas facturas y, estás deudas, están siendo gravadas con interés que van del 45% al 75%; es decir, el estado municipal está cobrando intereses de usura.

Para hablar de esta problemática dialogamos con Damián Santostefano referente de la mayoría de los comerciantes de San Justo.

QP: ¿Avanzaron algo con el tema de la eximición impositiva que están solicitando?

DS.: “Nosotros desde un comienzo hemos hecho uso de la lógica, para que el ejecutivo pueda llegar a eximirnos, recordemos que la mayoría de los rubros estuvimos más de 100 días cerrados, con ingreso cero y el resto de la actividad económica de la reapertura parcial de nuestros comercios, nos vimos con una caída de venta notable, hablamos de un 30/40% en la caídas de las ventas; hemos tenido un repunte cuando pudimos abrir, y luego bajó drásticamente. Pedimos algo que es lógico, que los impuestos sean condonados tanto como publicidad y propaganda, espacio aéreo, tasas por servicios generales, seguridad e higiene que en ese momento no se facturaba, veríamos con buenos ojos que haya una eximición, si bien no es la salvación del comercio ayudaría bastante, estamos hablando que uno de cada 3 comerciantes si tiene que pagar todo lo adeudado durante esta cuarentena no sabe si va a continuar”

QP: ¿Tengo entendido que los intereses que cobra el municipio son casi usureros?

DS.: “Los intereses que cobra el municipio son usureros, en un comienzo dieron una pequeña moratoria o flexibilización, después la sacaron y ahora estamos en la mismísima nada, es algo lógico lo que se está pidiendo, porque ¿cómo podemos pagar de cuando estuvimos cerrado, cómo pudimos generar deudas cuando nosotros estuvimos sin facturar? Tuvimos facturación cero, entonces el municipio tiene el deber de eximirnos de estas tasas, creo que es algo primordial al igual que todos los comerciantes, he hablado con comerciantes de todos el distrito, no solo de San Justo, y todos coinciden en lo que dicen: ‘nadie ha pagado nada, no porque no quiere, sino porque no puede pagar’”

QP: Aparte de todo Uds. hicieron importantes inversiones para adaptarse a los protocolos que aprobó el municipio

DS.: “Exactamente, protocolos en los cuales todos los comercios han modificado e invertido una buena cantidad de dinero, así y todo cuando la gran mayoría están casi fundidos, es sumamente difícil la situación, las ventas no repuntan, si se ve más gente en las calles pero no repuntan, las cosas siguen subiendo, y recordemos que muchos de los sectores como indumentaria, calzados, tuvieron que hacer la renovación por cambio de temporada, cuando hablando en criollo, se comieron el capital durante la pandemia”

QP: ¿Pudieron hablar con alguien del municipio para plantear estos reclamos?

DS.: “Lo hemos planteado muchas veces, lo que pasa es que hacen oídos sordos, o nos dicen que van a ver y que verán y que están en una situación complicada con el tema de la pandemia, lo que no entienden las autoridades municipales es que detrás de cada comercio como decimos siempre, no solamente hay un comerciante y una familia, hay empleados, y detrás de los empleados hay familias, esto es todo una gran cadena que si el municipio y las autoridades no ayudan va a generar una gran cantidad de desocupados, la verdad es que no entendemos porque, algo que sería lógico un comerciante que tiene atrasados 7 u 8 meses de impuestos, y le viene el nuevo período de tasas por servicios generales, ¿Qué hace? No lo paga, porque dice tengo todo lo demás atrasado para que voy a pagar si no lo puedo pagar, si hubiese una condonación de impuestos, claramente el comerciante tendría otra actitud también”

QP: ¿No hay un gesto ni de bajar los intereses, o eliminar los intereses?

DS.: “No queremos intereses, creemos y estamos firmes en esto, no podemos pagar tasas cuando estuvimos cerrados, el tema de los gimnasios estuvieron 10 meses cerrados y le estuvieron facturando absolutamente todo, gastronómicos, cuanto estuvieron cerrados y le cobraron todo, no queremos una reducción de los intereses, queremos la condonación porque no hemos trabajado”

QP: ¿Han tenido repercusión política, algún espacio político ha levantado esta bandera?

DS.: “Hemos tocado la puerta de todos los concejales, (y esto que conste), y de todos los espacios políticos habidos y por haber, el despacho que nos abrió las puertas fue la concejal Mirta Redes, de Juntos por el Cambio, que después el bloque hizo la presentación del proyecto el cual nosotros siendo a partidarios lo acompañamos porque creemos que es algo sumamente necesario, no estamos pidiendo cualquier cosa. Las calles laterales de San Justo están vacías, han quedado devastadas, cualquier cantidad de comercios vacíos, hay locales que se alquilaron un mes y al otro mes ya se fueron, ahí te das cuenta que la cosa no está bien, no ha mejorado la venta. Veremos que puede hacer el ejecutivo, como nos pueden ayudar. Tenemos un gran problema con control comunal y los puestos ambulantes, no estamos en contra del pequeño vendedor que se trata de ganar un peso, estamos en contra de las personas que vienen y hacen uso de la vereda, del espacio público y tienen más mercadería que el resto, lo que vemos y notamos es que: ‘hay ciertas personalidades que haciendo uso de su color de piel, pareciera que son intocables’, porque te denuncian directamente por discriminación, o sea que la contravención que se les podría hacer directamente, (los últimos dos comisarios han sido denunciados por discriminación cuando fueron a remover un puesto ambulante), o sea que estamos hablando que hay una cierta colectividad que parece que son intocables, y te corren por el tema de la discriminación, hacen uso y abuso de su color de piel, para hacer cosas que son ilegales, es una contravención por lo pronto, y si le decís algo te dicen no, te voy a denunciar”

QP: ¿Y los comerciantes pagan impuestos, y si no pagan tienen intereses usureros?

DS.: “Exactamente, y ellos pueden vender y nosotros no, y quiero dejar bien claro que no se trata de un tema racial, no tenemos ningún problema, pero creo que la leyes tiene que ser iguales para todos los colores de piel, las leyes son para todos iguales”

QP: ¿Cómo está el tema de seguridad en San Justo?

DS.: “En ese tema la verdad que intentamos, trabajamos conjuntamente con la comisaria primera de San Justo, sabemos que no hay personal, que todos los días hay una marcha, y que cada vez que hay una marcha deben afectar sus recursos, después hay autoridades como la de los foros de seguridad y demás entidades que lo único que tienen es un nombre, porque solo se los ve en una fotografía y pareciera que están solamente para la foto, con este tema somos muy críticos con los comerciantes y articulamos siempre con las autoridades, también vemos que brillan por su ausencia lo que es control comunal, que viene le dicen a los puestos levanten por una hora que los comerciantes están molestando, y después vuelven, esa es la verdad”

QP: No hace mucho hubo un caso policial sobre plena calle Arieta, a pocas cuadras del municipio, y de repente en el municipio había más de 100 policías controlando una manifestación de 10 personas, y en plena peatonal asaltan a la gente. ¿Cómo lo viven Uds. eso?

DS.: “Esa es una problemática bastante importante que tenemos en los últimos tiempos, tenemos 2/3/5 marchas por día, tengo entendido que el municipio pide cierta cantidad de efectivos, y queda el resto del centro comercial semivacío, hemos tenido reunión con el comisario y con el equipo y lo hemos pedido, y ahora se ve mayor presencia policial aun cuando hay marchas y manifestaciones, lo que vemos es que nos incide muchísimo el tema de control comunal, que nos gustaría que nos den una mano porque también ellos hacen parte de la seguridad”

QP: Uds. son un grupo de comerciantes y de repente tenemos el centro de comerciantes de San Justo, que teóricamente tendría que representarlos a Uds. ¿se sienten representados por el centro?

DS.: “Con respecto a ese tema no nos gusta hablar mucho, lo único que puedo decir es que: ‘es verdad que el centro de comerciantes tiene el apoyo de todos, menos de los comerciantes’, por eso es que desde nuestra agrupación estamos analizando seriamente armar algo paralelo, o presentarnos en las próximas elecciones que faltan, pero ir viendo, lo más factible es que nosotros pronto tengamos nuestra propia asociación”

QP: ¿A qué se debe esta posible ruptura?

DS.: “No hay una ruptura, con respecto a este tema, siempre fuimos claros, ojala hubiese comerciante en el centro, no hay comerciantes, los que están no saben lo que hacen, y en los momentos difíciles nunca han estado, son parte de las personas que le hacen tanto mal al comercio, y de ese tema es como que mucho no nos gusta hablar, eso es todo”