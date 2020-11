ESPINOZA: UN PATRÓN DE ESTANCIA NEOLIBERAL Y CHAMUYERO

Por Prof. Joaquín G. Puebla

“Las mentes que buscan venganza destruyen los estados, mientras que las que buscan la reconciliación construyen naciones” Nelson Mandela.

El neoliberalismo –también llamado nuevo liberalismo o liberalismo tecnocrático– es la corriente económica y política capitalista, inspirada y responsable del resurgimiento de las ideas asociadas al liberalismo clásico o primer liberalismo desde las décadas de 1970 y 1980. Los defensores del neoliberalismo apoyan una amplia liberalización de la economía, el libre comercio en general y una drástica reducción del gasto público y de la intervención del Estado en la economía en favor del sector privado, que pasaría a desempeñar las competencias tradicionalmente asumidas por el Estado.​ Más concretamente, ese sector privado, conformado principalmente por consumidores y empresarios sería, en el caso de estos últimos, quienes podrían pasar a desempeñar roles que en determinados países asume y financia el Estado con impuestos del contribuyente. Sin embargo, el uso y definición del término ha ido evolucionando en las últimas décadas​ y no hay un criterio unificado para determinar qué es “neoliberalismo”.

En más de una oportunidad señalé que la política económica y salarial del ejecutivo matancero tiene tintes neoliberales (para no decir bien neoliberal) y eso genera tremendas dudas internas dentro del peronismo matancero. Estás cuestiones generan, además, controversias y bronca.

Si algo podemos señalar es lo controvertido que resulta Fernando Espinoza desde que asumió como Intendente municipal el pasado 10 de diciembre de 2019. No hace un año que volvió a la intendencia y ya dividió al peronismo, intenta romper el Sindicado de los Trabajadores Municipales de La Matanza y algunas cuestiones más que siembran terribles dudas (y algunas certezas) sobre un municipio donde las emergencias, los problemas estructurales, la falta de controles y las enormes y graves problemáticas económicas y sociales están muy por encima de la media provincial y nacional.

Hace unos días, un dirigente sindical (mercantil para ser más exactos), en un homenaje frente al Palacio Municipal, señalaba que “En La Matanza los peajes son los más caros de la provincia. Está situación está haciendo que los distritos vecinos crezcan y acá falte el trabajo… No hay inversiones porque los peajes impiden eso”

No hay que ser muy ducho para darse cuenta que hablaba de la corrupción; una corrupción enquistada en todos los niveles del ejecutivo municipal. Una corrupción que no ha parado de generar dividendos en medio de una peores crisis que enfrenta el país y el mundo en toda su historia porque la pandemia del Covid-19 nos dejó, a casi todos, en la quiebra económica y desnudó los enormes conflictos económicos y sociales que estaban escondidos bajo la alfombra.

En estos 11 meses de gestión Fernando Espinoza mostró su peor rostro como administrador, como conductor político y como referente de una comunidad que esperaba mucho de él y solo obtuvieron spot publicitarios… nada más que eso porque, durante casi todo un año, nos llevó de la mano con “chamuyos” (En Lunfardo, la palabra “chamuyar” – también “chamullar” – significa conversar, charlar, generalmente con el fin de lograr algo o con objetivos amorosos. “Chamuyar” también puede significar mentir en algunos contextos).

Quiero señalar (como hice en otras notas de nuestro medio) que en este análisis que hago de la realidad política de nuestro distrito no hay cuestiones personales y todo lo expresado es parte de cómo veo y siento una realidad que nos está pasando por encima y, hago estás aclaraciones, porque algunos piensan que tengo algo personal con el Intendente y no es así porque antes de escribirlas se las exprese a él en forma personal.

UN PLAN PARA DIVIDIR Y DESTRUIR AL STMLM

Esto es muy controvertido pero no es “chamuyo” porque hay una génesis planificada de todo el conflicto que termino con las gresca en las puertas del STMLM de hace unas semana y, esto, no termina acá porque hay acciones nuevas que se están planeando para terminar de dividir en dos o tres partes al STMLM.

En la nota que publicamos el pasado 05/11, titulada “ENFRENTAMIENTO ENTRE MUNICIPALES: LOS CULPABLES DE LA VIOLENCIA”, señalamos que Fernando Espinoza y (https://semanarioquintopoder.com/?p=28863) el jefe de gabinete municipal, Dr. Claudio Horacio Adrián Lentini eran los responsables directo de la violencia que se desató entre los trabajadores municipales matanceros y la afirmación no fue casual.

Espinoza utilizando un sinfín de malas artes (con el asesoramiento y consejo de Lentini) desde su asunción, el pasado diciembre del 2019, para domesticar a los trabajadores municipales matanceros porque habían levantado su voz ante la desastrosa situación salarial que viven.

Hace unos días se dio a conocer la cifra mínima que debe ingresar a una familia para no ser pobres y, dicha cifra, ronda los 50 mil pesos. El salario promedio (con los bonos y el aumento) ronda los 23 mil pesos; es decir, el trabajador municipal debería ganar el doble de su salario actual para llegar, mínimamente, a la línea de la pobreza.

Desde su asunción Espinoza no solo dio bonos (sin descuentos remunerativos ni extensivo a los jubilados municipales matanceros) más que pijoteros sino que la liquidación de esos bonos siempre ha generado descontentos porque algunos cobraban pero la mayoría no. Hubieron bochornosos hechos donde el ejecutivo municipal debió realizar cuatros listados para liquidar (medianamente bien) el aumento, por bono, al salario de los trabajadores municipales. El primer bono que otorgó lo cobraron, en primera instancia, solo el 40% de los trabajadores municipales matanceros y, para rectificar esos errores, debieron armar 4 nuevos listados.

Esto no sucedió por una falla de la Dirección de Personal del municipio ni de aquellos que trabajan en la misma sino que, esa falla, fue adrede y eso está en los listados que guardan, celosamente, en la oficina privada del Intendente.

Como un Patrón de Estancia, Espinoza y sus allegados han digitado quién cobra y quién no cobra porque él quiere ser el que da y el que quita. Es un mensaje bien clarito: Espinoza manda y los demás deben acatar. No hay opción, no hay posibilidad de disentir; cuando volvió a la Intendencia lo hizo con varios objetivos y, uno de ellos, fue disciplinar a los trabajadores municipales porque, según su óptica, él siempre fue un patrón generoso y no tolera que le digan que paga sueldos de hambre. En más de una oportunidad los escuché decir (personalmente) que: “En La Matanza se paga el mejor sueldo a los municipales de toda la provincia de Buenos Aires”; puede ser que tenga razón si lo comparamos con otros distritos pero ¡!!No puede defender esa idea porque con 13 mil pesos al mes no se puede vivir si la canasta familiar ronda los 50 mil pesos¡¡¡

Fernando Espinoza suele publicitar (hasta el hartazgo) sus buenas acciones y noticias pero me llamo poderosamente la atención que no sacara ni un miserable comunicado de prensa cuando otorgó el último aumento de sueldo. Si fuese mal pensado diría que no lo hizo porque sabía el bolonqui que se venía, sabía que con ese aumento no dejaba conforme a los trabajadores municipales y, a su vez, al liquidarlo mal iba a generar una enorme bronca que iba a enfrentar a los trabajadores municipales. Creo una situación de inestabilidad para que los pobres se peleen con los pobres y dejó a la conducción de STMLM como jamón del sándwich.

Esta idea se vio reforzada cuando, desde la nada y después de haber desaparecido del escenario gremial, volvieron algunos “viejos amigos y empleados del poder” a asomar su testa para ir viendo por dónde viene la mano”. No sería de extrañar que estos personajes empiecen a generar y encabezar acciones para intentar “tomar el gremio y desbancar a la actual conducción”. Pero hay que aclarar algo: la marcha donde se enfrentaron trabajadores contra trabajadores no hubo un intento de tomar el sindicato; esa intento se va a producir de acá en más y habrá que estar bien atento quién la encabeza y a quién le hace el favor.

Este clima de inestabilidad en el STMLM Espinoza pudo generarlo porque hubieron algunos groseros errores por parte de conducción del gremio (en más de una ocasión hemos señalado esos errores). Esos errores le abrieron la puerta al ejecutivo municipal para meter una cuña para desestabilizar a la conducción y, de ahora en más, “sus operadores y empleados de turno vienen a destruir cualquier lazo que pueda quedar entre los afiliados y la conducción del STMLM”. ¿Qué gana Espinoza con esto?, muy simple: le muestra a todos quién es el jefe.