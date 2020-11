“EN LA ACTUALIDAD EL COLEGIO ES USADO COMO UN SELLO DE VISADO”

Por Gustavo Bustamante

Dialogamos con Mariano Borras, Sec. Gral. del ‘Centro de Técnicos de La Matanza’, quien nos comentó sobre la disconformidad sobre una ley impulsada por el senador provincial Di Leo, del bloque de Juntos por el Cambio y presidente del ARI, en un año tan difícil como el actual, también habló sobre la pandemia, la realidad del técnico y como ven el panorama de acá a las elecciones, esto nos decía:

QP: Borras ¿cómo afecto la pandemia en general a los técnicos, y cómo es la vuelta al laburo?

MB.: “A los técnicos los afectó directamente porque se paralizaron las obras en La Matanza y en la provincia de Buenos Aires, a medida que el aislamiento iba subiendo de fase, se iban abriendo en diferentes municipios las obras. La Matanza fue el último municipio en abrir, y nuestro colegio de técnicos reacciono tres veces más tarde que el municipio, el colegio había ingresado por mesa de entrada el protocolo de trabajo, como un expediente común, lo que al ejecutivo municipal le termina llegando demasiado tarde, no se le explicó que era una necesidad del Colegio de Técnicos, que había matriculados esperando que ese protocolo sea visto y tenido en cuenta. El Colegio no le dio la importancia que merecíamos los matriculados que necesitaban trabajar con urgencia, podemos decir que hubo burocracia municipal, pero también hubo ingenuidad y falta de profesionalismo en el órgano que lo presenta, que en esta caso el Colegio de Técnicos, eso demuestra que no saben cómo se mueven los expedientes ni cómo se presenta un trámite, eso significa que no tienen la capacidad de representar a un matriculado que vive entre expedientes municipales y presentaciones de notas”

QP: ¿Por qué cree que el Colegio de Técnicos se maneja de esa forma tan poco profesional?, ¿es por falta de interés?

MB.: “El Colegio de Técnicos siempre fue un trámite más para el técnico, porque no exigía una representación real, lo único que exigía el MMO o el Electromecánico, era en que sean ágil en visarle el último paso en la aprobación del plano, o el paso necesario para la colocación del medidor de luz o de gas, cuando el margen se va achicando y la economía empieza a tener la crisis que tuvimos y tenemos, durante los últimos años y a esto le sumamos una pandemia, nos damos cuenta que nuestros representantes naturales que son el Colegio de Técnicos de la prov. de Bs. As, no está a la altura de la circunstancia, nos damos cuenta tarde, porque mientras la canilla estaba abierta con la actividad económica y la rueda funcionando, nadie se dio cuenta que una rueda estaba pinchada hasta que paramos el coche y se desinflo del todo, y hoy la necesitábamos y no estuvo. Estamos hablando de un colegio de Técnicos distrito 2 que cierra sus puertas el primer día de la cuarentena y las abre hace menos de un mes atrás, en la cual lo único que se preocupo fue llevar adelante el sistema de visado, pero no se preocupa por el técnico, no se preocupa en la familia del técnico, en la economía del técnico, y menos como el técnico estaba viviendo la cuarentena tanto económicamente como emocionalmente, no hubo un acompañamiento, ni siquiera desde el lado humano, después de mucha queja y mucha presión se les dio por tirar una limosna de $2500, para que con ese dinero el técnico sobrelleve la cuarentena, esta ayuda fue dada por única vez, pero después le exigió al técnico el pago de la matrícula, que está arriba de los $3000, o sea le dio para poder cobrar la matrícula, esa ayuda colegial no fue del distrito 2, fue un bono que entrega el consejo superior para todos los matriculados de la provincia, nuestro distrito apenas empezó la pandemia, metió la cabeza bajo la almohada y siguió hasta hace unos días que volvieron abrir, fueron abriendo diferentes sedes, pero solamente para el sistema de visado, pero no para permitir el ingreso de trámites administrativos, siguieron recaudando y achicaron el margen de gastos, y aumentaron el margen de ganancias al visar sin el gasto del visador”

QP: Borras ¿cuál es la situación del Colegio de Técnicos?

MB.: “Nosotros estamos en un trabajo de unidad intentando llenar todos esos espacios que el Colegio de Técnicos fue dejando vacio, todas esas sillas que no ocupo, y que hoy necesitamos tanto. Se está haciendo muy difícil retomar el contacto con los municipio, nuestro colegio lo único que hizo fue tomar contacto con los municipios donde tenían intereses personales e individuales, hoy nos damos cuenta que en la municipalidad de la Matanza no es tenido en cuenta el técnico, porque cada vez que se citó al colegio de técnicos, este no respondió, nos damos cuenta que en EDENOR al colegio de técnicos lo tienen como un logo o como un lugar donde promocionar o una fuente de consulta, y ni hablar lo que son las prestadoras de gas en todo el distrito, es un lugar donde perdimos representación. Nosotros como Centro de Técnicos, lo que estamos haciendo es volver a unir las ramas técnicas que el colegio se ocupo de separar durante todo su mandato, volver a demostrarle al técnico que en unidad se puede salir adelante, nos tomamos nuestro trabajo de asistir porque en la cuarentena tuvimos que asistir a los técnicos con sus familias que no estaban pasando un buen momento y también asistir desde lo personal, desde la cercanía con el compañero, en ver en que podíamos ayudar desde nuestro lugar a todos esos técnicos que estaban parados económicamente pero también psicológicamente no lo estaban pasando bien. Hoy estamos realizando capacitaciones gratuitas, para la base de técnico nuevos queremos capacitarlos para que salgan después de la cuarentena con una herramienta de trabajo más solida, además de la muy buena base que reciben de la escuela técnica, el centro lo que pretende es achicar la brecha que se forma entre lo teórico, y la práctica de cada día, en capacitaciones que sean practicas y lleven a la realidad al técnico joven, por otro lado tenemos la asistencia en visado para todos los técnicos, y proyectos como el proyecto de ley que estamos impulsando desde la cámara de diputados de la provincia de Bs As., para apoyar y acompañar al técnico recién recibido”

QP: La ley que menciona, ¿qué establece?

MB.: “La ley lo que propone es un acuerdo con el núcleo promotor de La Matanza, mesa de asociativismo y economía social, llevar proyectos de cooperativas y que todos los técnicos jóvenes puedan asociarse y puedan llevar adelante proyectos de desarrollo, de investigación o proyectos laborales que ellos quieran llevar adelante, apoyados y acompañados de un comité formado por el centro de técnicos, la colectividad escolar, con el apoyo del INAES, que a través de sus autoridades dieron el visto bueno para la presentación del proyecto de esta ley, esta ley se hace de manera consultiva teniendo en cuenta la opinión de profesionales de todos los distritos con los cuales llevamos ya varios encuentros, con docentes de los distritos para que no falten actores sin consultar que estén involucrados en esta ley, no es una ley salida de una oficina para modificar la realidad de todos sin saber lo que necesitamos modificar”

QP: El punto principal de la ley es que está basada en el técnico que recién arranca, ¿esto es así?

MB.: “Exacto, está basada en el técnico egresado, a todo aquel que egresa y comienza su actividad laboral como técnico, es acompañar el traspaso que existe desde la teoría a la práctica, que es muy difícil y a todos nos costó adaptarnos, eso nos para en una vereda completamente opuesta en lo que estamos viviendo en nuestra realidad laboral, buscamos una ley consultada por todos, buscamos ir por el camino más difícil en una ley que contemple a todos los actores y por el otro lado en la vereda opuesta tenemos a un senador provincial De Leo del bloque de Juntos Por el Cambio, presidente del ARI de la provincia de Bs. As. Que presenta una ley modificando nuestro colegio de forma inconsulta y sin que nosotros se lo pidamos, tocando temas sensibles como nuestro tribunal de disciplina, tocando temas sobre la representación de los distritos, temas que parecen superficiales, pero es algo que toca el orgullo del técnico cambiando nuestro nombre a Colegio de Técnicos de la provincia de Bs. As. a Concejo de Maestro Mayor de Obras y Técnicos, relevando la importancia del técnico electromecánico y el técnico gasista de primera, y poniéndolo en un segundo plano desde el nombre cuando estamos peleando mucho, demostrando una unidad y que técnicos somos todos y que el colegio somos todos, esto nos cambia el campo de juego y nos lleva a demostrarles a los electromecánicos que nuestro colegio quiere tener un Concejo de MMO, y ahí nos damos cuenta que no es algo circunstancial que vivimos, sino que es algo que el colegio y todos los políticos cercanos al mismo están tratando de ahondar y tratando de dividir, porque donde ganan es en la división”

QP: ¿Esto es algo planificado y pensado para favorecer al oficialismo actual del colegio?

MB.: “Ahí es donde entran en juego las susceptibilidades, el senador Di Leo es un contador público, no creo que haya tramitado un plano ni un medidor ni colocado un medidor de gas en su vida, y toca temas sensibles sobre la ley 10411 que es imposible que la toque de oído, y hacer un estudio sobre algo que desconoce, más en pandemia, donde esta ley fue presentada, y seguramente hay un actor que maneja los piolines por detrás de escena, esta ley tiene media sanción en un tiempo record, donde nosotros buscamos leyes que apoyen o vayan en contra de lo que se quiere hacer, esta ley no tuvo controversias, de ningún tipo desde el senado, nadie se opuso, ni la estudio creo, tuvimos acceso al discurso del senador cuando la ley es aprobada, primero al hablar pronuncia mal nuestro nombre, eso demuestra que no sabe de lo que habla, ni tiene en claro la realidad de los técnicos ni de la actividad que desarrollamos, creo que ni un estudio hizo sobre la actividad técnica, y es algo que mínimamente debería hacer y que ahonde un poquito más para nutrirse del tema, pero es muy obvio que esta ley se la dictaron, por no decir otra cosa”

QP: El próximo año Uds. Tienen elecciones ¿en qué afectaría esta ley en caso de que se apruebe?

MB.: “La ley no modifica el proceso electoral, pero si hace una herramienta para perpetuarse en el poder, nosotros como partido político colegial o como una asociación de unidad técnica, no queremos llegar para quedarnos de esa manera, queremos llegar y hacer un cambio con unidad, hacer un solo colegio que represente a los electromecánicos, que tiene una deuda de representación por medio de este colegio gigante, queremos dignificar la actividad de los gasistas de primera, que no son tenidos en cuenta por nuestro propio colegio y queremos trabajar con el MMO para ir sumándole derechos que no tienen adquiridos dentro de ningún municipio”

QP: Uds. por su cuenta como centro le están informando a los técnicos sobre esta nueva ley que quieren sancionar y que presentaron desde el colegio de una forma no muy clara

MB.: “Como Centro de Técnico el colegio nos está tirando tareas que van por encima de nuestra representación, nosotros tendríamos que estar avanzando sobre la calidad laboral del técnico en el distrito, tendríamos que estar hablando de que podemos sumar, que capacitación podemos brindar al técnico, pero tenemos que estar viendo que nuestro colegio no impulse leyes, tenemos que estar viendo que nuestro presidente no alquile los locales de la sede de Morón a sus amistades, tenemos que estar controlando cosas que exceden a nuestra realidad y función. Nuestro colegio hoy nos la está poniendo muy difícil porque estos muchachos están haciendo cualquier cosa menos trabajar por y para el técnico, no podemos controlar el trabajo de ellos porque no hay ningún trabajo, todo lo hace por debajo de la mesa y todo lo hacen desde la inoperancia, como la presentación de esta ley, que no sabemos bien de donde proviene. Tenemos que trabajar, en consecuencia, con la indignación que nos da el accionar de esta gente, y lo que hacen para perpetuarse en el poder, hoy el colegio no tienen en cuenta que es la representación del técnico, ellos se piensan que el colegio es un sello de visado, ‘en la actualidad el colegio es usado como un sello de visado’ tendrían que leer la ley 10411 para darse cuenta cuales son las atribuciones que tiene el colegio de técnicos y a su vez leer el propio reglamento interno, que es un reglamento que pueden modificar en el momento en el cual asumen y nunca lo modifican porque no lo tienen en cuenta, siempre copian y pegan, en ese reglamento interno están las funciones y obligaciones de cada uno, tendrían que darse cuenta que la actividad de ellos junto a las obligaciones es más que abrir y cerrar, sino que hay otros trabajos que no están haciendo”